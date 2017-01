FC Steaua îşi va inaugura muzeul oficial pe 23 decembrie

FC Steaua îşi va inaugura marţi, 23 decembrie, de la ora 11.00, muzeul oficial, care este situat la etajul al doilea al tribunei oficiale de la stadionul din Bd-ul Ghencea, se precizează într-un comunicat postat pe site-ul vicecampioanei României. Evenimentul prilejuit de deschiderea muzeului FC Steaua va fi denumit “61 de ani de istorie”, iar invitaţii vor putea admira Cupa Campionilor Europeni, Super Cupa Europei, alte zeci de trofee, fotografii-document şi imagini din partidele disputate de Steaua de la înfiinţare pînă în prezent. După conferinţa de presă ocazionată de această inaugurare, jucătorii Sorin Ghionea şi Robinson Zapata vor susţine o sesiune de autografe pentru suporterii grupării “roş-albastre”.

Steaua s-a înţeles cu Dorinel Munteanu în privinţa rezilierii contractului

Impresarul lui Dorinel Munteanu, Aurel Marinescu, a declarat că a încheiat procedurile de reziliere a contractului clientului său cu Steaua, şi tot ce mai rămîne de făcut este ca fostul antrenor al roş-albaştrilor să semneze actele ce parafează despărţirea de gruparea din Ghencea. „Despre banii care trebuie să-i revină clientului meu din clauza de reziliere nu pot vorbi, pentru că este ceva confidenţial. S-a rezolvat şi problema secunzilor, niciunul din ei nu va mai rămîne la Steaua. Domnul Becali a respectat întocmai datele contractului”, a spus Marinescu. Impresarul lui Munteanu a precizat că „în acest moment este prematur să vorbim de ce oferte are sau nu are clientul meu, dar cred că cei de la Universitatea Cluj l-ar dori înapoi”. Antrenorul Dorinel Munteanu, care şi-a reziliat vineri contractul cu Steaua, a declarat că nu va mai accepta niciodată vreo ofertă de la echipa din Ghencea.

Gabriel Paraschiv, cel mai bun fotbalist al judeţului Galaţi

Mijlocaşul Gabriel Paraschiv, de la Oţelul, a fost desemnat cel mai bun fotbalist al judeţului Galaţi, la Gala Sportului organizată la Clubul CFR. Titlul de cea mai bună sportivă a judeţului i-a revenit halterofilei Elena Andrieş, care a obţinut argintul la Campionatele Europene, în timp ce campioana feminină la volei, CSU Metal, a fost desemnată cea mai bună echipă. Distincţia pentru cel mai bun preşedinte de club a fost adjudecată de Cornel Mangalea (CSU Metal), în timp ce directorul general al Oţelului, Marius Stan, a fost desemnat cel mai bun preşedinte al unui club de fotbal. Un alt premiu i-a revenit tehnicianului Dănuţ Oprea, care a fost desemnat cel mai bun antrenor de perspectivă. La Gala Sportului Gălăţean s-au acordat şi o serie de menţiuni, care au revenit lui Nicolae Rainea (cel mai bun arbitru din toate timpurile), Viorel Tănase (antrenorul echipei Oţelul II) şi Aurel Braşov (preşedintele echipei Dunărea Galaţi).

Ediţia 2009-2010 a campionatului Germaniei va începe pe 7 august

Ediţia 2009-2010 a campionatului Germaniei va începe pe 7 august, a anunţat Liga Profesionistă Germană de Fotbal (DFL), care a confirmat reducerea pauzei de iarnă la trei săptămîni şi suprimarea partidelor din timpul săptămînii. Ultima etapă, a 34-a, va avea loc pe 8-9 mai 2010, pentru a permite echipei Germaniei să se pregătească pentru Cupa Mondială din 2010, din Africa de Sud, a precizat DFL. “Principalele schimbări aduse în calendar sînt reducerea pauzei de iarnă, care nu va dura mai mult de trei săptămîni şi jumătate, faţă de şase săptămîni şi jumătate pînă în prezent, şi dispariţia de meciuri în timpul săptămînii”, a explicat Holger Hieronymus, şeful DFL. Pauza de iarnă va începe pea 21 decembrie 2009 şi va lua sfîrşit pe 15 ianuarie 2010. Finala Cupei Germaniei va avea loc pe 15 mai 2010.

Brazilianul Fred vrea să plece de la Lyon

Atacantul brazilian Fred intenţionează să plece de la Olympique Lyon, echipă pentru care evoluează din 2005, din cauza faptului că este folosit în prea puţine partide. „Joc prea puţin şi l-am rugat pe domnul preşedinte Aulas să îmi rezilieze angajamentul. Ţelul meu este să particip la Campionatul Mondial din 2010, iar pentru asta am nevoie de meciuri şi de goluri. Aici, la Lyon, este dificil să îmi ating obiectivele. Chiar dacă cei din conducere mi-au făcut recent o ofertă avantajoasă de prelungire a contractului, pentru mine banii nu reprezintă totul, eu trebuie să joc fotbal ca să fiu fericit”, a afirmat internaţionalul brazilian în vîrstă de 25 de ani, al cărui contract cu septupla campioană a Franţei expiră în iunie 2009. Fred, cumpărat de Lyon în urmă cu trei sezoane de la Cruzeiro, doreşte să evolueze din nou pentru un club din ţara natală, însă publicaţiile sportive din Hexagon au anunţat că o posibilă destinaţie pentru el ar fi chiar rivala Olympique Marseille.

Cadou de Crăciun: o selecţionată de fotbal a Marii Britanii

Premierul britanic Gorden Brown a declarat, vineri, că şi-ar dori ca dar de Crăciun “o echipă de fotbal a Marii Britanii”, care să evolueze la Jocurile Olimpice din 2012, de la Londra, variantă care nu este însă pe placul oficialilor scoţieni. “Mi-aş dori să avem o naţională olimpică a Marii Britanii pentru Jocurile Olimpice din 2012. Acest lucru este extrem de clar. Sîntem gazda JO din 2012, dar, pentru moment, în ciuda faptului că fotbalul este un sport la care se poate cîştiga medalia de aur, nu există o reprezentativă din Marea Britanie care să ne reprezinte la acest turneu”, a precizat premierul britanic într-o conferinţă de presă. Federaţia Scoţiană de Fotbal (SFA) refuză categoric alcătuirea unei astfel de reprezentative, în care jucătorii scoţieni ar evolua alături de fotbaliştii din Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord. SFA se teme că infiinţarea unei astfel de reprezentative ar putea pune în discuţie existenţa sa ca o federaţie independentă, în ciuda asigurărilor primite din partea FIFA.

Lance Armstrog, la testul antidoping numărul 11

Ciclistul american Lance Armstrong a declarat, pe site-ul twitter.com, că de la anunţul reveniri sale în circuitul profesionist a fost supus la un număr record de teste antidoping, adică 11 în ultimele 18 săptămîni. “Tocmai am revenit după patru ore de antrenamete şi mi-au comunicat că testul antidoping mă aşteaptă acasă (n.r. - oraşul Austin, Texas). Ar fi controlul numărul 11. Pentru aceste testele UCI a trimis o persoană special din Germania”, a declarat rutierul american. Septuplul cîştigător al Turul Franţei declarase, după ce a fost supus la al zecelea control antidoping de la anunţarea revenirii sale în competiţi, că numărul acestor teste este unul incredibil. Armstrong, care este legitimat în acest sezon la formaţia Astana, ar trebuie să redebuteze în competiţii în luna ianuarie în turul Down Under, din Australia. Rutierul american este plasat într-un stagiu de teste pe o perioada de şase luni de către Agenţia antidoping a SUA (USADA), din luna august. Armstrong trebuie să treacă de controale din afară competiţiilor ale USADA înainte ca revenirea sa să devină oficială.

Budapesta vrea să organizeze Jocurilor Olimpice de vară din 2020

Oraşul Budapesta intenţionează să îşi prezinte candidatura pentru organizarea Jocurilor Olimpice de vară din 2020, conform unei decizii unanime a consiliului municipal. “Ne-am apropiat mai mult ca niciodată de realizarea unui mare vis comun: organizarea Jocurilor Olimpice”, a declarat primarul Gabor Demszky. Decizia luată de consiliul municipal, mai trebuie să fie confirmată de parlament. “Această decizie arată că avem mari proiecte comune, care ne reunesc şi suntem siguri că vom obţine şi susţinerea parlamentului”, a precizat Demszky.

Michal Martikan, sportivul slovac al anului 2008

Canoistul Michal Martikan, în vîrstă de 29 de ani, campion olimpic la Beijing, a fost desemnat cel mai bun sportiv slovac al anului 2008, în urma unei anchete a jurnaliştilor sportivi. Campion olimpic şi la Atlanta (1996) şi cel mai bun sportiv la ţării în 1996, 1997 şi 2007, Michal Martikan figurează pentru a 14-a oară consecutiv în clasamentul celor mai buni zece sportivi slovaci. El i-a devansat pe fraţii Peter şi Pavol Hochschorner (canoe dublu) şi Elena Kaliska (kaiak simplu), de asemenea campioni olimpici la Beijing.

Alain Bernard, “campionul campionilor Franţei” în 2008

Înotătorul Alain Bernard, campion olimpic în proba de 100 metri liber la Beijing, a fost desemnat “campionul campionilor Franţei 2008” de către cotidianul L’Equipe. Bernard, care îi succede campionului mondial de raliuri, Sebastien Loeb, şi copilotului său Daniel Elena, a obţinut 879 puncte. El a devansat echipa Franţei de handbal masculin, 560 puncte, şi echipajul Loeb - Elena, clasat pe locul trei, cu 458 puncte. Au urmat în clasament Jo-Wilfried Tsonga (tenis), Julien Absalon (ciclism), Steeve Guenot (lupte greco-romane), Franck Ribery (fotbal), Mike Di Meglio (motociclism), Francis Joyon (iahting) şi Jean-Baptiste Grange (schi alpin).