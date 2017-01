Gala Sportului Constănţean a fost amînată pentru luni

Deşi organizatorii au anunţat că evenimentul va avea loc vineri, “Gala Sportului Constănţean” a fost amînată pentru luni. Cel mai important spectacol al sportului constănţean va începe de la ora 16.00, la Teatrului Naţional de Stat (fostul “Fantasio”). “Gala Sportului Constănţean” este organizată de Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia pentru Sport a Judeţului.

Constantina Diţă a fost desemnată cea mai bună sportivă din Balcani

Atleta română Constantina Diţă, medaliată cu aur în proba de maraton la Jocurile Olimpice de la Beijing, a fost desemnată cea mai bună sportivă din Balcani, a anunţat agenţia bulgară de presă BTA. În vîrstă de 38 de ani, Constantina Diţă a cîştigat un sondaj efectuat anual de BTA, devansînd-o pe campioană olimpică bulgară la canotaj, Rumiana Neikova. Luptătorul turc Ramazan Sahin, campion olimpic la Beijing, s-a clasat pe locul trei. Gimnasta Sandra Izbaşa, jucătoarea de tenis sîrbă Jelena Jankovici, canotoarele Georgeta Andrunache şi Viorica Susanu, un alt jucător sîrb de tenis, Novak Djokovici, poloistul muntenegrean Veljko Uskovici, fotbalistul bulgar Dimitar Berbatov şi înotătorul sîrb Milorad Cavici completează lista celor mai buni zece sportivi.

UEFA a amendat Steaua cu 3.000 de euro

Clubul Steaua a fost amendat de UEFA cu suma de 3.000 de euro, din cauza incidentelor produse de suporteri la meciul cu Fiorentina, din data de 11 decembrie. Suma de 3.000 de euro cu care a fost sancţionată Steaua va putea fi plătită în termen de 30 de zile de la data notificării. În minutul 10 al partidei Steaua - Fiorentina, din Grupa G a Ligii Campionilor, suporterii echipei din Ghencea au aruncat în teren trei torţe, în urma cărora jocul a fost oprit aproximativ trei minute pînă cînd vizibilitatea a revenit la normal. Clubul bucureştean a primit doar această sancţiune datorită faptului că reprezentanţii clubului şi ai forţelor de ordine i-au identificat şi sancţionat rapid pe spectatorii care au aruncat torţele, asigurînd o cooperare foarte bună cu observatorul UEFA.

Alexandru Deaconu va arbitra partida St. Etienne - Valencia

Arbitrul român Alexandru Deaconu va conduce la centru partida dintre francezii de la Saint Etienne şi spaniolii de la FC Valencia, ce se va disputa în această seară, de la ora 21:45, în ultima etapă a Grupei G a Cupei UEFA. Deaconu va fi ajutat la cele două linii de arbitrii asistenţi Nicolae Marodin şi Adrian Vidan, iar arbitru de rezervă va fi Augustus Constantin. Delegatul din partea UEFA va fi luxemburghezul Yves Bourgnon, în timp ce observatorul de arbitri a fost desemnat Jan Fasung din Slovacia. Un alt român, Cristian Bivolaru, va fi delegat din partea forului european la meciul dintre grecii de la Olympiakos Pireu şi nemţii de la Hertha Berlin, partidă ce contează pentru ultima etapă a Grupei B din Cupa UEFA şi ce se va disputa joi, de la ora 21:45. Şi la meciul dintre NEC Nijmegen (Olanda) şi Udinese (Italia) România va avea un reprezentant în persoana fostului asistent Nicolae Grigorescu, care va fi observator de arbitri, meciul urmînd să se joace joi, de la ora 21:45, în ultima etapă a Grupei D din Cupa UEFA.

Alina Dumitru, sportiva anului în judeţul Prahova

Judoka Alina Dumitru, legitimată la cluburile Petrolul Ploieşti şi Steaua, a fost desemnată, de Direcţia pentru Sport a judeţului Prahova, cea mai bună sportivă locală în anul 2008. Dumitru, care a cucerit medalia de aur la Jocurile Olimpice de la Beijing, titlul de campioană europeană şi două medalii de argint în concursurile de Cupă Mondială la categoria 48 de kilograme, a cîştigat acest premiu pentru a şasea oară consecutiv. Locul secund în această ierahie a fost ocupat de gimnasta Ana Maria Tămârjan (Petrolul Ploieşti), care a obţinut două medalii de bronz la Olimpiadă şi a devenit campioană europeană cu echipa. Pe locul trei s-a situat pugilistul Georgian Popescu (Petrolul Ploieşti), locul 5 la JO, poziţia a şasea la Campionatele Europene şi campion naţional la categoria 60 de kilograme. Ceremonia de premiere va fi organizată joi, de la ora 14.00, la sediul Direcţiei Judeţene pentru Sport.

Arbitrii români urcă în topul european

Preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, Gheorghe Constantin, a declarat că este încrezător în şansele ca Alexandru Deaconu sau Cristi Balaj să fie promovaţi în Premier Class, a doua grupă valorică a UEFA, acolo unde se află de anul trecut şi Alexandru Tudor. “În acest an, am încredere că trei arbitri români vor fi promovaţi în grupele valorice ale UEFA. Balaj sau Deaconu au şanse mari să fie promovaţi în Premier Class, acolo unde este Alexandru Tudor. Mai avem alţi doi arbitri care pot fi promovaţi, Haţegan şi Bogaciu, ambii din Fourth Class în Third Class, unul dintre ei sigur va promova. Aşteptăm răspunsurile oficiale de la UEFA pînă la finalul săptămînii. Arbitrajul românesc a început să îşi revină după nenumăratele scandaluri şi are nevoie de linişte”, a spus Constantin.

Constănţeanul Marius Ciulin, cel mai bun arbitru din baschetul românesc în 2008

În cadrul Galei baschetului românesc, Federaţia Română de Baschet şi-a anunţat premianţii pentru acest an. Cătălin Burlacu, de la CSU Ploieşti a fost desemnat cel mai bun jucător român de baschet pe anul 2008, în timp ce titlul de cea mai bună jucătoare a revenit Florinei Paşcalău (Acer Priolo). Cel mai bun jucător străin din campionatul României este Bojan Obradovic (CS Otopeni), în timp ce Salimata Diatta (CSS LMK Sf. Gheorghe) a obţinut titlul de cea mai buna jucătoare străină din campionatul României. O atenţia deosebită a fost acordată tinerilor jucători, astfel, cel mai de perspectivă jucător a fost ales Roland Torok (CSS LPS Bihorul Oradea), iar cea mai de perspectivă jucătoare Elisabeth Pavel (BC CICM Arad). Iată şi premiile pentru tehnicieni: cel mai bun antrenor român este Dan Calancea (CSU Cuadripol Braşov), iar cel mai bun antrenor străin a fost desemnat Dragan Petricevic (ELBA Timişoara). Titlul de cel mai bun arbitru a fost obţinut de constănţeanului Marius Ciulin.