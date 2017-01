Pachuca şi Gamba Osaka, în semifinalele CM de fotbal al cluburilor

Sferturile de finală din Campionatul Mondial al cluburilor - competiţie care se desfăşoară în Japonia - nu au adus vreo surpriză. Cu toate că egiptenii de la Al Ahly au fost la un pas de prima surpriză. Au condus la pauză cu 2-0, dar mexicanii au revenit şi au egalat în finalul meciului, impunîndu-se clar în prelungiri. Victorie aşteptată şi pentru reprezentanta gazdelor, Gamba Osaka răzbunînd înfrîngerea din Cupa Campionilor Asiei. În semifinale vor intra în luptă şi campioanele Europei şi Americii de Sud. Rezultatele sferturilor de finală: Al Ahly (Egipt) - Pachuca (Mexic) 2-4 d.p. (Pinto 28-autogol, Flavio 45 / Montes 47, Gimenez 73, 110, D. Alvarez 98); Adelaide United (Australia) - Gamba Osaka (Japonia) 0-1 (Yasuhito Endo 23). Programul semifinalelor - miercuri: Pachuca - Liga de Quito; joi: Gamba Osaka - Manchester United.

Mutu, pe primul loc în topul şuturilor trase la poartă în Liga Campionilor

Atacantul român al echipei Fiorentina, Adrian Mutu, se află pe primul loc într-un top al şuturilor trase la poartă în faza grupelor Ligii Campionilor, jucătorul avînd la activ 15 şuturi spre poarta adversarilor din Grupa F, informează site-ul UEFA. În acelaşi top se mai află şi jucătorii echipei CFR Cluj, Eugen Trică şi Yssouf Kone, care ocupă locurile 7, respectiv 8, primul cu 7 şuturi la poartă, iar al doilea cu 6 mingi expediate spre porţile adversarilor din Grupa A. În Top 10 au mai intrat şi Alvaro Pereira, pe locul 9, cu 5 şuturi, dar şi Culio (CFR Cluj), Arthuro (Steaua), Semedo (Steaua) şi Dayro Moreno (Steaua), toţi cu cîte 4 şuturi. Mutu se află pe primul loc, la egalitate cu mai mulţi jucători, printre care Cristiano Ronaldo şi Frank Lampard, şi într-un top al celor mai multe şuturi pe spaţiul porţii, cu 12 astfel de execuţii. Stelistul Pawel Golanski şi clujeanul Eugen Trică se află la egalitate cu mai mulţi jucători la numărul de cartonaşe roşii, ei fiind eliminaţi cîte o dată în meciurile din faza grupelor. Cei doi jucători sînt pe locuri fruntaşe şi în clasamentul cartonaşelor galbene primite, unde se află pe locurile 2 şi 3, cu 4, respectiv 3 avertismente primite din partea arbitrilor. Şi Dorin Goian (Steaua) are 3 cartonaşe galbene şi este la egalitate cu Golanski. Mutu mai ocupă locul 2 într-un top al faulturilor comise, el avînd la activ 18 asemenea infracţiuni. Juan Culio, cu 15 faulturi, ocupă poziţia a 5-a în acelaşi top. Acelaşi argentinian de la CFR Cluj se află pe poziţia a 10-a şi într-un clasament al celor mai multe faulturi pe care le-a suferit. Bănel Nicoliţă (Steaua) şi Răzvan Raţ (Şahtior Doneţk) au la activ cîte două pase de gol în cele 6 meciuri din faza grupelor competiţiei şi se află pe poziţia a treia în acest clasament. Yssouf Kone se regăseşte şi în topul poziţiilor de ofsaid în care a fost surprins, el aflîndu-se pe locul 4, cu 8 infracţiuni sancţionate de brigăzile de arbitri.

Steaua, poziţia a treia într-un top al echipelor cu cele mai multe goluri primite

Echipa antrenată de Dorinel Munteanu, care a evoluat în Grupa F a Ligii Campionilor, unde a terminat pe ultimul loc, cu doar un punct, se află pe locul 3 într-un clasament al formaţiilor cu cele mai multe goluri primite, cu 12 reuşite ale adversarilor din grupă, informează site-ul UEFA. În acelaşi top, cealaltă echipă românească, CFR Cluj, ocupă poziţia a 6-a, cu doar 9 goluri primite. Clujenii stau mai bine la capitolul goluri marcate, ei avînd 5 reuşite, în timp ce steliştii au doar 3 goluri, ei ocupînd locurile 8, respectiv 10. Steliştii mai sînt fruntaşi şi la capitolul cartonaşe galbene primite, ei ocupînd poziţia a doua cu 18 avertismente, capitol la care ardelenii au 16 sancţiuni din partea arbitrilor. În ceea ce priveşte modul în care cele două echipe s-au prezentat în meciurile din grupele Ligii Campionilor, CFR Cluj stă mai bine la capitolele şuturi pe poartă (locul 15 faţă de 16), şuturi spre poartă (locul 7 faţă de 19), cornere (locul 9 faţă de 20), ofsaiduri (locul 9 faţă de 13). De cealaltă parte, roş-albaştrii au stat mult mai bine la posesie (locul 19 faţă de 22), faulturi comise (locul 5 faţă de 14), precum şi la faulturi suferite (locul 18, faţă de 23).

Cociş va rămîne la Lokomotiv Moscova

Impresarul Tiberiu Petriş a anunţat că Răzvan Cociş nu a fost pus pe lista de transferuri la Lokomotiv Moscova, aşa cum a anunţat presa, şi are şanse mari să continue la formaţia rusă cel puţin pînă la vară, cînd intră în ultimele şase luni de contract. Internaţionalul în vîrstă de 25 de ani susţine la rîndul său că nu a fost anunţat de niciun oficial al clubului că a fost trecut pe lista de transferuri şi se va prezenta la reunirea lotului de la mijlocul lunii ianuarie. Cociş a fost achiziţionat de Lokomotiv Moscova în urmă cu doi ani, de la Şerif Tiraspol, în schimbul sumei de 2,5 milioane de euro. În sezonul trecut al primei divizii ruse, Cociş a jucat în 25 de meciuri şi a marcat un gol, iar la echipa naţională a bifat 11 selecţii şi a înscris o dată, împotriva Insulelor Feroe.

Barcelona a cîştigat derby-ul cu Real Madrid

Liderul la zi din Primera Division, FC Barcelona, a trecut, sîmbătă seară, pe teren propriu de Real Madrid, scor 2-0 (Eto’o 83, Messi 90+2), şi s-a distanţat la 12 puncte în clasament de rivala sa madrilenă. De remarcat că Eto’o a ratat şi o lovitură de la 11 m, în min. 70). Au evoluat - FC Barcelona (antrenor Josep Guardiola): Valdes - Daniel Alves, Marquez, Puyol, Abidal - Yaya Toure, Xavi (91 S. Keita), Gudjohnsen (64 Busquets), Messi - Henry, Eto’o (89 Hleb); Real (antrenor Juande Ramos.): Casillas - Salgado, Metzelder, Cannavaro, Sergio Ramos - Sneijder (36 Palanca), Gago, Guti (73 Javi Garcia), Drenthe - Higuain (77 Van der Vaart), Raul.

Arsene Wanger şi Ribery, printre cîştigătorii premiilor acordate de revista France Football

Managerul lui Arsenal Londra, Arsene Wenger, a fost desemnat pentru prima dată în carieră cel mai bun tehnician francez al anului de către juriul revistei France Football, acelaşi care l-a ales pe mijlocaşul lui Bayern Munchen, Franck Ribery, cel mai bun jucător francez din 2008. Tehniciaul grupării londoneze a obţinut un total de 73 de puncte şi l-a devansat pe antrenorul lui Bordeuax, Laurent Blanc, şi pe cel al lui Lyon, Claude Puel, care au totalizat 62, respectiv 56 de puncte. Cîştigătorul trofeului în ultimele două ediţii a fost tehnicianul lui Nancy, Pablo Correa. Premiul pentru cel mai bun fotbalist francez al anului i-a fost acordat pentru a doua oară consecutiv lui Franck Ribery, care i-a depăşit în ierarhia întocmită de France Footbal pe atacantul lui Lyon, Karim Benzema, şi pe mijlocaşul împrumutat de AC Milan la Bordeaux, Yoann Gourcuff.

Platini cere UE să protejeze fotbalul de pariurile ilegale

Preşedintele UEFA Michel Platini a făcut un apel la oficialii europeni să profite de liberalizarea pariurilor sportive pe teritoriul Uniunii Europene (UE) pentru a proteja fotbalul de pariurile ilegale din Asia. “Avem ocazia incredibilă ca în următoarele săptămîni sau luni să profităm de liberarizarea pariurilor în Europa. Înainte, pariurile erau supravegheate de stat, dar acum oricine le poate organiza ... Astăzi, cele mai multe pariuri ilegale provin din Asia sau China”, a spus Platini, într-o conferiţă a Consiliului Europei privind etica în sport, la Atena. Preşedintele forului european consideră că pariurile ilegale reprezintă o adevărată problemă care afectează sportul pe plan mondial: “Pariurile cinstite din Europa, dar care sînt făcute prin intermediul paradisurilor fiscale, reprezintă o problemă. Spiritul sportului este afectat de pariuri, care constituie un adevărat flagel pentru fotbal”. În altă ordine de idei, fostul căpitan al naţionalei Franţei a reamintit că UEFA nu are nicio jurisdicţie în acest domeniu şi, prin urmare, solicită crearea unei “poliţii europene pentru sport”, care să se ocupe de problemele legate de rasism şi xenofobie. De asemenea, Platini a confirmat că UEFA va propune la următorul său congres punerea la dispoziţia federaţiilor a unui sistem de avertizare cu privire la eventualele nereguli în pariurile pe meciuri.

Teste în luna ianuarie pe noul circuit de F1 din Portugalia

Echipele implicate în Campionatul Mondial de Formula 1 vor efectua teste, în luna ianuarie, pe circuitul de la Algarve (Portugalia), unde va fi prezentat şi noul monopost Renault. Potrivit responsabilului circuitului, Paulo Pinheiro, toate echipele vor face teste la Algarve timp de patru zile, după prezentarea monopostului R29 al Renault, programată pe 19 ianuarie. Prezentarea monopostului Renault va avea loc în prezenţa directorului Flavio Briatore şi a celor doi piloţi, spaniolul Fernando Alonso şi brazilianul Nelson Piquet jr. Pe acelaşi circuit, inaugurat luna trecută, echipele McLaren-Mercedes şi Ferrari vor efectua teste la 15, 16 şi 17 decembrie. Cu o capacitate de 85.000 de locuri, circuitul internaţional din Algarve are o pistă de 4.658 m lungime şi 14 m lăţime.

Lewis Hamilton a dormit cu trofeul mondial al F1

Pilotul britanic Lewis Hamilton a dormit cu trofeul mondial obţinut în acest an, în noaptea de vineri spre sîmbătă, după ce a primit cupa în cadrul unei gale desfăşurate la Monte Carlo, informează News of the World. “A fost o seară specială, cea în care am primit trofeul. Sînt multe nume speciale pe această cupă. M-am uitat imediat să văd numele lui Ayrton Senna, Jackie Stewart şi Juan Manuel Fangio. Faptul că sînt aici (n.r. - la Monte Carlo) împreună cu prinţul Albert de Monaco şi cu familia mea este o altă experienţă copleşitoare. Sînt foarte mîndru. Sînt numărul unu şi este extraordinar”, a declarat Hamilton, după ce a primit trofeul Campionatului Mondial de Formula 1. Lewis Hamilton a primit trofeul la 40 de zile după ce a obţinut titlul mondial la piloţi. “A fost un sezon foarte lung, dar acum mă simt minunat. Abia aştept să trec din nou la volanul monopostului. Voi face totul pentru a cîştiga din nou titlul”, a precizat Hamilton.

Boxerul Vladimir Kliciko şi-a păstrat titlurile IBF, WBO şi IBO la categoria grea

Pugilistul ucrainean Vladimir Kliciko şi-a păstrat titlurile IBF, WBO şi IBO la categoria grea, după ce s-a impus sîmbătă, la Mannheim, prin decizia arbitrului în repriza a şaptea, în faţa americanului Hasim Rahman. Kliciko, în vîrstă de 32 de ani, a înregistrat astfel a 52-a sa victorie în 55 de meciuri, iar Rahman (36 de ani) a fost învins a şaptea oară, el obţinînd 45 de victorii în carieră. Iniţial, Kliciko ar fi trebuit să îl întîlnească pe challengerul său oficial, Aleksandr Povetkin, dar sportivul rus a anunţat că este indisponibil din cauza unei accidentări la gleznă. Fraţii Kliciko sînt primii din istoria boxului care deţin un titlu mondial în acelaşi timp. Ei au în palmares patru centuri de campion: trei Vladimir (IBF, WBO, IBO) şi una Vitali (WBC).