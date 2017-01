Patru jucători de la RCJ Farul, în selecţionata Stejarii Bucureşti

Selecţionata Stejarii Bucureşti întîlneşte sîmbătă, de la ora 14.00, în deplasare, formaţia italiană Petrarca Padova, într-o partidă contînd pentru etapa a patra a Grupei 3 din Challenge Cup la rugby. Cele două echipe s-au întîlnit şi în urmă cu o săptămînă, la Bucureşti, cînd italienii s-au impus cu 20-14. În selecţionata Stejarilor vor evolua din postura de titulari şi patru jucători de la RCJ Farul, Jeff Makapelu, Ben Aoina, Daniel Carpo şi Zane Winsdale. După primele trei runde, românii ocupă ultimul loc în clasament, cu doar un punct, în timp ce adversara de sîmbătă se situează pe poziţia a treia, cu opt puncte. Meciul de sîmbătă este ultimul din acest an pentru Stejarii Bucureşti, următoarea rundă urmînd să aibă loc la jumătatea lunii ianuarie.

La mulţi ani, Elena Frâncu!

Sîmbătă, Elena Frâncu, fosta glorie a handbalului feminin românesc şi actualul director al Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanţa, sărbătoreşte ziua de naştere, ocazie cu care Redacţia Sport a cotidianului “Telegraf” îi urează tradiţionalul “La mulţi ani!”. Elena Frîncu s-a născut la Medgidia, iar ca sportivă a fost vicecampioană mondială, cu echipa României, în 1973, în Iugoslavia. Este prof. dr. în managementul activităţii sportive şi membru al Comitetului Executiv din cadrul Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.

Portarul Dani Coman, la FC Braşov

Clubul FC Braşov a anunţat, vineri, că portarul Dani Coman, care era liber de contract, a semnat un angajament valabil pe patru sezoane şi jumătate cu gruparea de sub Tîmpa. “Mi-am dorit foarte mult să mai lucrez cu Răzvan Lucescu şi cu Dinu Gheorghe, cu care am mai fost la Rapid. Mi-au prezentat aici un proiect de viitor, am discutat şi cu domnul Neculaie şi mi se pare un preşedinte mult mai de treabă decît alţii. Sînt sigur că vom face performanţă la Braşov, iar eu am venit să ajut echipa să ajungă chiar în Liga Campionilor”, a declarat Dani Coman, care a adăugat că îşi dorea un transfer pentru că nu mai jucase de şase luni, iar prin evoluţiile sale speră să reintre în vederile selecţionerului Victor Piţurcă. Fotbalistul a mai spus că a avut şi alte oferte de la mai multe cluburi, atît din ţară, cît şi din străinătate, dar a ales cu sufletul atunci cînd a semnat cu FC Braşov, pentru că “prietenia contează mai mult decît banii”.

Ionuţ Negoiţă va investi la... Viscofil Popeşti-Leordeni

Omul de afaceri Ionuţ Negoiţă a declarat că nu mai există posibilitatea să devină acţionar la Dinamo, pentru că a preluat deja echipa Viscofil Popeşti-Leordeni! „Numele echipei la care voi investi este Viscofil Popeşti-Leordeni, care activează în Liga a IV-a şi este pe locul 4 la finalul turului. Am analizat oferte de la echipe din toate eşaloanele, dar am decis să iau o echipă din Liga a IV-a, pentru că tot ce am construit pînă acum am construit de la zero. Intenţia noastră e să promovăm în fiecare an. Numele echipei va fi schimbat din vară, iar bugetul va fi de 200.000 de euro în primul sezon, 700.000 în Liga a III-a şi de 1,2 milioane în Liga a II-a”, a declarat Negoiţă.

Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei MAp analizează împreună cu DNA privatizarea Stelei

Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor din cadrul Ministerului Apărării Naţionale (MAp) a anunţat, vineri, la solicitarea Meduafax, că analizează împreună cu Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA) modul în care a fost privatizată secţia de fotbal a clubului Steaua. “Referitor la solicitarea dumneavoastră despre Clubul Steaua, vă comunicăm poziţia Ministerului Apărării: Direcţia de prevenire şi investigare a corupţiei şi fraudelor din cadrul MAp lucrează împreună cu DNA pe problema modului de privatizare a secţiei de fotbal a Clubului Steaua, cercetare care se desfăşoară de mai multă vreme. Cercetarea fiind în curs, nu vă putem oferi detalii legate de mersul anchetei”, se arată într-un comunicat al biroului de presă a MAp. În presă s-a vehiculat faptul că mai mulţi generali au cerut documente, în cursul săptămînii trecute, de la Liga Profesionistă de Fotbal privind legimitatea constituirii FC Steaua. În cursul zilei de luni, finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat că în spatele demersului prin care i se contestă dreptul la palmaresul formaţiei “roş-albastre” se află generali în rezervă din fosta securitate şi nu generali activi sau din cadrul Clubului Sportiv al Armatei. Însă, luni seară, Becali a declarat că aşa-zisele încercări ale unui grup de generali de a contesta legalitatea constituirii FC Steaua nu reprezintă decît ancheta unui dosar din 1998, nu o încercare de preluare a clubului.