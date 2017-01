Două partide la Campionatul Mondial de Fotbal al cluburilor

Ultima competiţie fotbalistică oficială a anului - Campionatul Mondial al cluburilor - programează sferturile de finală în acest week-end. De fapt jumătate din sferturi, pentru că FIFA “protejează” campioanele Europei şi Americii de Sud, programîndu-le doar în semifinale şi finale. După meciul preliminar de joi (Adelaide United - Waitakere United 2-1), programul celor două sferturi de finală este următorul - sîmbătă, ora 6.45: Al Ahly (Egipt) - Pachuca (Mexic); duminică, ora 12.30: Adelaide United (Australia) - Gamba Osaka (Japonia). Miercuri şi joi vor intra în competiţie Liga de Quito şi Manchester United.

Cristiano Ronaldo, Torres şi Messi, candidaţi la titlul de jucătorul anului acordat de FIFA

Portughezul Cristiano Ronaldo, cîştigătorul Balonului de Aur, argentinianul Lionel Messi şi spaniolul Fernando Torres figurează printre cei cinci jucători nominalizaţi la titlul de jucătorul anului 2008 acordat de FIFA, a anunţat, vineri, forul fotbalistic internaţional. Brazilianul Kaka, cîştigătorul de anul trecut, şi spaniolul Xavi completează lista celor cinci candidaţi. Titlul FIFA va fi acordat în urma voturilor căpitanilor şi selecţionerilor echipelor naţionale. La feminin, cele cinci jucătoare nominalizate sînt Nadine Angerer şi Birgit Prinz (ambele Germania), braziliencele Cristiane şi Marta şi englezoaica Kelly Smith. Premiilor vor fi decernate pe 12 ianuarie.

Clubul AS Roma, amendat de UEFA cu 20.000 de euro

Clubul AS Roma a fost amendat, vineri, de Comisia de Control şi Disciplină a UEFA, cu suma de 20.000 de euro ca urmare a incidentelor de la meciul de pe teren propriu cu Chelsea, scor 3-1, disputat pe 4 noiembrie, în Grupa A a Ligii Campionilor, din care a făcut parte şi CFR Cluj. Potrivit site-ului oficial al forului european, gruparea AS Roma a fost amendată deoarece fanii italieni au aprins torţe şi au blocat căile de trecere publice la partida din noiembrie. Potrivit presei italiene, în urma altercaţiilor ce au avut loc cu puţin timp înainte de începerea meciului AS Roma - Chelsea au fost rănite patru persoane şi una a fost arestată. De asemenea, în timpul partidei un fan a fost rănit uşor, el căzînd pe trepte. UEFA a mai anunţat, vineri, că gruparea Olympique Marseille a fost amendată cu 10.000 de euro din cauza obiectelor aruncate în teren de fani la meciul din deplasare cu Liverpool, disputat pe 26 noiembrie, în Grupa D a Ligii Campionilor, scor 1-0.

Preşedintele Federaţiei de Fotbal din Grecia a demisionat

Preşedintele Federaţiei de Fotbal din Grecia, Vasilis Gagatsis, a demisionat după 11 ani petrecuţi în această funcţie, invocînd motive personale. Gagatsis, în vîrstă de 53 de ani, de profesie avocat, a fost extrem de criticat în ultima vreme pentru administrarea federaţiei, mai ales după ce publicaţia Real News a dezvăluit datoriile mari pe care le are forul pe care îl conduce. Vicepreşedintele Vasilis Hatziapostolou va asigura interimatul pînă la alegerile programate pe 24 ianuarie. Un purtător de cuvînt al forului a anunţat că această demisie nu va avea niciun impact în privinţa menţinerii în funcţie a selecţionerului Otto Rehhagel, numit personal de Gagatsis şi aflat sub contract pînă la Cupa Mondială din 2010.

UEFA consideră “pozitiv” experimentul cu cinci arbitri

William Gaillard, consilier al preşedintelui UEFA, Michel Platini, a calificat drept “pozitiv” experimentul cu cinci arbitri, care a avut loc în noiembrie, în Cipru, la Campionatul European U19. “Comitetul Executiv al UEFA a studiat un raport şi a urmărit casete video referitoare la aceste teste. Ceea ce ne-a fost prezentat a fost pozitiv, cu foarte puţine inconveniente. Avantajul principal este formularea de decizii mai clare, arbitrul se poate baza pe ceilalţi doi arbitri, mai ales în cazuri grele”, a declarat Gaillard. Acesta a menţionat că şi jucătorii sînt mai atenţi, deoarece ştiu că sînt supravegheaţi mai mult. “Din discuţiile cu arbitrii şi jucătorii, am constatat că acest experiment a fost primit favorabil. Procedura este simplă şi FIFA are înregistrări video. Un raport va fi trimis apoi la International Board”, a menţionat Gaillard. Decizia finală pentru reforma arbitrajului depinde de International Board, instanţa care reglează legile jocului.

Adriano, exclus din lotul lui Inter din motive disciplinare

Internaţionalul brazilian al lui Inter Milano, Adriano, a fost trimis acasă de la şedinţa de pregătire care a avut loc joi, după ce tehnicianul “nerazzurrilor”, Jose Mourinho, a considerat că atacantul nu este apt pentru antrenament. În vîrstă de 26 de ani, Adriano s-a prezentat “într-o stare vizibilă de oboseală” la antrenamentul pe care Mourinho l-a programat joi dimineaţa. Deşi a ajus la şedinţa de pregătire mai devreme cu jumătate de oră, Adriano a fost nevoit să plece spre casă în urma unei discuţii pe care a avut-o cu antrenorul portughez. Este pentru a doua oară în acest sezon cînd internaţionalul brazilian a fost exclus din lot după ce în urmă cu aproximativ o lună şi jumătate acesta a petrecut o noapte în discotecă şi a întîrziat a doua zi la antrenament. Presa din Peninsulă scrie că viitorul lui Adriano pe “San Siro” este acum incert din cauza “recidivei” şi ar putea fi pus pe lista de transfruri în luna ianuarie.

Doliu în fotbalul ucrainean

Căpitanul echipei naţionale U21 a Ucrainei, Maxim Paşaiev, a încetat din viaţă, vineri, din cauza rănilor pe care le-a suferit în urma unui accident de maşină pe care l-a avut joi într-o localitate din centrul ţării. Clubul la care evolua, Dnepr Dnepropetrovsk, a anunţat printr-un comunicat de presă că maşina în care se afla fotbalistul a intrat în derapaj din cauza drumului alunecos, iar după accident fotbalistul a fost dus într-un spital, unde a şi decedat o zi mai tîrziu. Paşaiev avea 20 de ani şi jucase deja 46 de meciuri în prima ligă din Ucraina, dintre care 17 pentru formaţia la care evoluează şi Ionuţ Mazilu, Dnepr Dnepropetrovsk.

Ruben De La Red va lipsi pînă la finalul sezonului

Mijlocaşul Ruben de la Red, căruia i s-a făcut rău în timpul unui meci din Cupa Spaniei, pe 30 octombrie, va fi indisponibil pentru restul sezonului, a anunţat preşedintele clubului Real Madrid, Ramon Calderon. “Nu îmi amintesc de o situaţie asemănătoare cu cea în care ne aflăm, cu trei jucători indisponibili pentru tot sezonul: Ruben de la Red, Ruud van Nistelrooy şi Diarra”, a declarat Calderon. De la Red, campion european anul acesta cu Spania, a leşinat la începutul meciului din 16-imile Cupei Spaniei, cu Real Union Irun (D3).

AC Milan l-a transferat pe fundaşul brazilian Thiago Silva

Fundaşul brazilian Thiago Silva, de la Fluminense, va semna un contract pe patru sezoane cu AC Milan, valoarea transferului fiind de 10 milioane de euro. Jucătorul, în vîrstă de 24 de ani, se va integra imediat în lotul milanez, însă din cauza statutului de extracomunitar el nu va putea juca înainte de începerea sezonului 2009-2010. Milan are deja mai mulţi brazilieni în lot: portarul Dida, mijlocaşul Emerson şi atacanţii Ronaldinho, Pato şi Kaka.

Van der Sar rămîne la Manchester United pînă în 2010

Portarul olandez Edwin van der Sar şi-a prelungit pentru încă un sezon contractul cu Manchester United şi va rămîne la clubul de pe “Old Trafford” pînă în iunie 2010. Goalkepeer-ul olandez, în vîrstă de 38 de ani, se află la Manchester din 2005, atunci cînd a fost transferat de la Fulham pentru 5 milioane de lire sterline. Alex Ferguson a confirmat că sezonul viitor va fi ultimul la club pentru Van der Sar, iar de anul viitor va acorda o mai mare încredere actualilor portari de rezervă, Ben Foster şi Thomas Kuszczak. “Următorul an va fi ultimul pentru el. Edwin are o experienţă uriaşă, iar nivelul său de performanţă a fost de fiecare dată înalt. Edwin ne-a ajutat mult cu pregătirea noilor portari, dar anul viitor trebuie să fie unul mai competitiv pentru Ben şi Thomas”, a explicat managerul lui United. De-a lungul carierei sale, Edwin van der Sar a mai evoluat la Ajax Amsterdam, Juventus Torino şi Fulham.

Ronaldo va cîştiga lunar cel puţin 127.000 de euro la Corinthians

Fotbalistul brazilian Ronaldo, care urmează să fie prezentat oficial la Corinthians, va avea un salariu lunar de 400.000 de reali (aproximativ 127.000 de euro), precum şi cîştiguri legate de drepturile privind imaginea sa. Directorul de marketing al grupării braziliene, Luis Paulo Rosenberg, a precizat, într-un interviu acordat televiziunii locale, că Ronaldo va avea atît un salariu fix, cît şi cîştiguri din comercializarea produselor cu imaginea sa. Preşedintele clubului, Andres Sanchez, şi agentul lui Ronaldo, Fabiano Farah, au ajuns, marţi, la un acord verbal conform căruia fotbalistul brazilian va semna un contract pe un an, valabil din 2009. Joi, jucătorul a cerut să se aibă răbdare în ceea ce priveşte forma sa. “Trebuie să îmi fixez anumite abiective. Voi profita de această oportunitate pe care Corinthians mi-a dat-o pentru a mă autodepăşi şi poate mai tîrziu pentru a reveni într-un campionat european”, a declarat Ronaldo la postul de televiziune SporTV. Ronaldo se află în faza finală de convalescenţă după operaţia la genunchi suferită în luna februarie 2008 şi trebuie să fie prezentat oficial în cursul zilei de vineri la noul său club. Fotbalistul în vîrstă de 32 de ani este liber de contract din această vară, cînd i-a expirat înţelegerea cu AC Milan, iar recent a refuzat o ofertă de la gruparea Siena. Clubul Corinthians a promovat în acest an în prima ligă a campionatului Braziliei.

Cluburile Feyenoord şi Deportivo, amendate pentru incidentele de la meciul din 27 noiembrie

Cluburile Feyenoord Rotterdam şi Deportivo La Coruna au fost amendate, vineri, de Comisia de Control şi Disciplină a UEFA, ca urmare a incidentelor ce au avut loc la meciul disputat în Spania, pe 27 noiembrie, în Grupa H a Cupei UEFA. Potrivit forului european, Feyenoord va trebui să plătească 25.000 de euro şi Deportivo 5.000 de euro pentru incidentele ce au avut loc în tribune şi obiectele aruncate de suporteri în timpul partidei din grupele Cupei UEFA. De asemenea, clubul Feyenoord va contacta oficialii grupării Deportivo pentru a rezolva problema pagubelor produse de suporterii săi. Meciul Deportivo La Coruna - Feyenoord a fost cîştigat de echipa spaniolă, cu 3-0.

Măsuri pentru reducerea costurilor în F1

Consiliul Mondial al Federaţiei Internaţionale de Automobilism (FIA), întrunit la Monte Carlo, a adoptat, vineri, cu acordul tuturor echipelor, numeroase măsuri destinate reducerii semnificative a costurilor în Formula 1 începînd din 2009. Astfel, un motor va trebui să fie folosit la trei Grand Prix-uri consecutiv, iar piloţii nu vor putea utiliza mai mult de opt propulsoare pe sezon. Patru vor fi disponibile pentru teste, ceea ce înseamnă că fiecare echipă va avea dreptul la 20 de motoare tot sezonul. Pentru a rezista mai mult, motoarele vor avea capacitatea limitată la 18.000 de turaţii pe minut. Aceste măsuri le vor permite echipelor să economisească 50 la sută din bugetul lor pentru motoare, comparativ cu sezonul 2008. În timpul sezonului, nu vor exista teste private, cu excepţia şedinţelor de încercări libere care au loc în week-end-urile în care sînt programate etape ale Campionatului Mondial de Formula 1. În prezent, se efectuează studii de piaţă pentru a se vedea cît de populare sînt unele idei, cum ar fi cea de a înlocui punctele cu medalii sau de a modifica formatul calificărilor. Aceste idei vor fi prezentate din nou FIA după ce rezultatele studiilor vor fi cunoscute.

Enkhbat şi Taylor, desemnaţi de AIBA pugiliştii anului

Sportivul mongol Badar-Uugan Enkhbat şi irlandeza Katie Taylor au fost desemnaţi de Federaţia Internaţională de Box (AIBA) pugiliştii anului, vineri, în cadrul unei ceremonii desfăşurate într-un hotel din Moscova. Enkhbat, campion olimpic la Beijing, la categoria 54 kg, este primul mongol care a obţinut medalia de aur la JO. Sportivul în vârstă de 23 de ani s-a clasat pe locul al doilea la Campionatele Mondiale din 2007, de la Chicago. La rîndul său, Katie Taylor a cîştigat titlul mondial la categoria 60 kg pentru a doua oară consecutiv, în luna noiembrie, la Ningbo City (China). Palmaresul AIBA pe anul 2008 - pugilistul anului (masculin): Badar-Uugan Enkhbat (Mongolia); pugilistul anului (feminin): Katie Taylor (Irlanda); arbitrul anului: Li Qingsheng (China); antrenorul anului: Pedro Roque Otano (Cuba).