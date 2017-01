Mutu, cel mai bun jucător al anului la Gala Fotbalului Românesc

Atacantul Adrian Mutu a fost desemnat joi cel mai bun jucător al anului, la Gala Fotbalului Românesc, ediţia 2008. Premiul jucătorului Fiorentinei, care nu a putut fi prezent la eveniment, a fost ridicat de mama sa, Rodica Mutu. Gala Fotbalului Românesc a fost organizată de Asociaţia Fotbaliştilor Români şi Clubul Sportiv al Jurnaliştilor. Premiile înmânate la această ediţie a Galei Fotbalului Românesc - cel mai bun jucător: Adrian Mutu; cel mai bun portar - Bogdan Lobonţ; golgheterul anului - Ionel Dănciulescu; ascensiunea anului - Cristian Tănase; revelaţia anului - Andrei Prepeliţă; cea mai bună jucătoare - Simona Daniela Pufulete; cel mai bun antrenor - Dan Petrescu; cel mai bun conducător de club - Mihai Stoica; cel mai bun arbitru - Alexandru Tudor; investiorul anului - Ioan Niculae; premiul pentru întreaga activitate ca antrenor - Anghel Iordănescu; premiul pentru întreaga activitate în fotbal - Paul Cazan şi Adrian Ilie; premiul pentru întreaga activitate de conducător în fotbalul românesc - Romeo Paşcu; premiile de excelenţă Nicolae Dobrin pentru întreaga activitate - Necula Răducanu, Teofil Codreanu şi Ion Pop; premiul pentru întreaga activitate jurnalistică - Teoharie Coca Cosma; premiul pentru întreaga activitate în arbitraj - Gheorghe Constantin; premiul pentru cel mai bun talk-show - Vali Moraru; premiul pentru cel mai bun comentator - Emil Grădinescu; premiul pentru cel mai bun editorialist - Constantin Dinu; premiul pentru cel mai bun ziarist sportiv - Alin Buzărin. La acest eveniment au participat numeroase personalităţi sportive, multe dintre ele urcînd pe scenă şi pentru a înmîna premii. În afara premianţilor au mai participat, printre alţii, Ilie Balaci, Dumitru Dragomir, Florin Prunea şi mulţi alţii.

Protasov, la CFR Cluj?

Presa centrală de ieri dă ca sigură instalarea pe banca tehnică a campioanei CFR Cluj a lui Oleg Protasov, care ar urma să-l înlocuiască pe Maurizio Trombetta. Preşedintele clujenilor, Iuliu Mureşan, neagă însă sosirea ucraineanului. “Protasov sigur nu vine la Cluj. Am avut o discuţie azi (n. r. - ieri) cu Maurizio Trombetta. Concluzia este că s-a făcut o treabă foarte bună în Champions League şi una bună în campionat. Stabilim săptămîna viitoare ce vom face. Au fost nişte partide în care n-am fost noi, iar echipa nu are voie să joace aşa”, a afirmat oficialul CFR-ului. În altă ordine de idei, CFR a perfectat, joi, primul transfer din pauza competiţională, după ce atacantul sîrb Rade Veljovic a semnat un contrat pe cinci ani cu ardelenii, a declarat preşedintele clujenilor, Iuliu Mureşan. “Veljovic a semnat un contract valabil pe cinci sezoane cu noi. Este unul dintre singurii jucători de valoare de la naţionala de tineret a Serbiei care nu activa la o echipă mare. Are 22 de ani, este un vîrf foarte puternic şi îl urmărim de ceva vreme, iar acum am reuşit să îl aducem la noi”, a declarat Mureşan. Veljovic a activat pînă acum la gruparea din liga a doua din Serbia, Vozdovac Belgrad, pentru care a evoluat în 34 de partide şi a reuşit să marcheze 14 goluri. De asemenea, el face parte şi din lotul naţionalei U21 a Serbiei.

Rada şi Semedo la Vaslui, N’Doye la Steaua

Finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, joi, la Sport.ro, că a reuşit transferul jucătorului Ousmane N’Doye, de la SC Vaslui, în schimbul căruia i-a cedat pe Ionuţ Rada şi Antonio Semedo. “Jucători străini nu veţi mai vedea la Steaua, doar dacă va pleca un jucător străin şi va veni altul în loc. Dayro nu va pleca de la Steaua. Azi am făcut un transfer la Steaua, un jucător străin. Eu l-am vrut, nu Dorinel, că eu fac echipa la Steaua. Habar n-am din ce ţară este jucătorul ăsta. Azi i-am dat pe Rada şi pe Semedo şi l-am adus pe N’Doye de la Vaslui!”, a spus Becali, care a precizat că Steaua era pe primul loc în clasamentul Ligii I dacă îl aducea înapoi pe atacantul Pepe Moreno. Becali a dat de înţeles că ar putea să-l readucă la echipă pe antrenorul Marius Lăcătuş, care a demisionat de la Steaua, după meciul pierdut la Bucureşti, în faţa formaţiei Olympique Lyon, sor 3-5, în Grupa F a Ligii Campionilor.

Doi fani stelişti, şase luni de interdicţie pe arenele sportive după jocul cu Fiorentina

Doi suporteri stelişti au fost interzişi pe arenele sportive, iar mai mulţi suporteri au fost amendaţi în urma incidentelor produse în timpul meciului Steaua - Fiorentina, din Grupa F a Ligii Campionilor. În afară de cei doi fani ai Stelei, care au primit interdicţie la manifestări sportive de şase luni, Jandarmeria a mai aplicat şi două sancţiuni contravenţionale de cîte 1.000 de lei. De asemenea, altor 14 suporteri le-au fost întocmite dosare penale pentru introducerea de materiale pirotehnice în stadion, în timp cu un susţinător al Stelei va avea dosar penal pentru distrugere, după ce a rupt scaune din tribunele stadionului. Toţi cei 19 fani care au primit sancţiuni din partea oamenilor legii, au fost opriţi după terminarea partidei, pentru a evita orice fel de incidente. Jandarmeria mai vizionează casete înregistrate de camerele de supraveghere ale arenei din Ghencea, astfel încît ar mai putea fi reţinute şi alte persoane. În cazul în care se consideră că grupaera din Ghencea este vinovată de incidentele produse la partida de pe teren propriu, aceasta ar putea fi sancţionată contravenţional de către Jandarmeria Bucureşti.

Raul, cel mai bun marcator în cupele europene

Atacantul echipei Real Madrid, Raul Gonzalez, a redevenit cel mai bun marcator din cupele europene, după cele două goluri înscrise în partida cu formaţia Zenit Sankt Petersburg, scor 3-0, din ultima etapă a Grupei H a Ligii Campionilor. Raul, care a marcat 66 de goluri în cupele europene, l-a depăşit pe atacantul echipei AC Milan, Filippo Inzaghi, care are 65 de reuşite. Următoarele locuri în această ierarhie sînt ocupate de fostul jucător german Gerd Muller, cu 62 de goluri, de atacantul ucrainean al formaţiei AC Milan, Andrei Şevcenko, cu 61 de goluri, şi de olandezul Ruud van Nistelrooy (Real Madrid), cu 60 de goluri. Raul Gonzalez conduce şi în topul marcatorilor din Liga Campionilor, cu 64 de reuşite, fiind urmat de Van Nistelrooy, cu 60 de goluri, şi de Şevcenko, cu 56 de reuşite.

Cris şi Juninho, amendaţi de UEFA

Jucătorii Cris şi Juninho, de la Lyon, au fost amendaţi cu suma totală de 25.000 de euro de către Comisia de Control şi Disciplină a UEFA, deoarece au preferat să fie suspendaţi la meciul cu Bayern Munchen pentru a fi apţi la jocul din optimile Ligii Campionilor, informează site-ul oficial al forului european. Cris a primit o amendă de 15.000 de euro, iar Juninho a fost amendat cu 10.000 de euro. Fotbaliştii lui Lyon au fost găsiţi vinovaţi că au comis intenţionat faulturi pentru a primi cartonaşe galbene, în meciul pe care formaţia franceză l-a jucat împotriva Fiorentinei, pe 25 noiembrie. Ambii jucători aveau două cartonaşe galbene, iar după ce l-au primit pe al treilea au fost suspendaţi pentru meciul de miercuri, pierdut de Lyon, cu 2-3, în faţa lui Bayern. Fotbaliştii echipei franceze, care este calificată în optimile UCL, au trei zile la dispoziţie să facă apel la această decizie.

A început CM de fotbal al cluburilor

Formaţia australiană Adelaide United a învins, joi, la Tokyo, cu 2-1 (Mullen 39, Dodd 83 / Seaman 34), echipa Waitakere United (Noua Zeelandă, campioana Oceaniei) şi s-a calificat în faza următoare a Campionatului Mondial de fotbal al cluburilor. În sferturile de finală, Adelaide va întîlni formaţia japoneză Gamba Osaka (cîştigătoarea Ligii Campionilor Asiei). În celălalt joc, Al Ahly va lupta pentru un loc în semifinale cu Pachuca. Celelalte echipe participante sînt Manchester United (cîştigătoarea Ligii Campionilor), Al Ahly (Egipt, cîştigătoarea Ligii Campionilor Africii), Pachuca (Mexic) şi Liga de Quito (cîştigătoarea Ligii Campionilor din regiunea CONCACAF şi ultima cîştigătoare a Copei Libertadores). Adelaide participă datorită regulamentului FIFA, care specifica cazul în care o echipă japoneză cîştigă AFC, atunci va participa şi o formaţie non-japoneză. Manchester United şi Liga de Quito vor juca direct în semifinalele competiţiei, pe 17 şi 18 decembrie. Finala Cupei Mondiale FIFA a cluburilor va avea loc duminică, 21 decembrie, pe Stadionul “Internaţional” din Yokohama. Campionatul Mondial al Cluburilor va fi organizat în 2009 şi 2010 în Emiratele Arabe Unite.

Real Madrid îl acuză pe Cristiano Ronaldo

Preşedintele formaţiei spaniole Real Madrid, Ramon Calderon, a afirmat, ieri, că portughezul Cristiano Ronaldo a provocat scandalul apărut în jurul unui eventual transfer al său la echipa din Primera Division. Între Real Madrid şi Manchester United a pornit un conflict, spaniolii fiind reclamaţi la FIFA pentru modul în care au încercat să-l transfere pe jucător, care recent a primit trofeul Balonul de Aur. Calderon susţine că Real a insistat în privinţa transferului doar după ce Ronaldo a afirmat că îşi doreşte să evolueze la gruparea de pe “Santiago Bernabeu”. Preşedintele lui Real a precizat că nu dorea o dispută cu Manchester United, ci vrea o relaţie foarte bună cu toate cluburile din Europa. El a mai adăugat că presa din cele două ţări a provocat unele tensiuni pentru că se dorea un subiect important, mai ales că era implicat un “fotbalist fantastic”.

Fotbalistul Marlon King, arestat pentru că a agresat o femeie

Atacantul echipei Hull City, Marlon King, a fost arestat sub acuzaţia că ar fi agresat, duminică, o tînără, în vîrstă de 20 de ani, într-un bar din centrul Londrei. Marlon King a fost arestat de poliţia londoneză după ce s-a dus chiar el la o secţie de poliţie şi s-a predat. Un ofiţer de presă al forţelor de ordine a confirmat faptul că s-a deschis o anchetă: “Un bărbat în vîrstă de 28 de ani a fost arestat, dar apoi a fost eliberat pe cauţiune şi va fi rechemat la secţie în luna februarie 2009”. Marlon King a ajuns la Hull City de la rivala din campionatul Angliei, Wigan, care l-a împrumutat. În acest sezon, fotbalistul a evoluat în 15 partide, reuşind un gol extrem de important în ultima etapă, în victoria cu Middlesbrough, scor 2-1.

Catania i-a prelungit contractul lui Zenga

Clubul italian Catania a anunţat că i-a prelungit contractul antrenorul Walter Zenga cu încă un sezon, astfel că tehnicianul are o înţelegere valabilă cu italienii pînă la finalul lunii iunie a anului 2010, informează site-ul clubului. Walter Zenga, în vîrstă de 48 de ani, a fost numit antrenor al Cataniei la data de 1 aprilie 2008, fiind înlocuitorul lui Silvio Baldini, care a demisionat. Zenga, supranumit “Omul Păianjen” pe vremea cînd era portar, a mai antrenat în cariera sa echipe precum New England Revolution, FC Naţional, Steaua, Steaua Roşie Belgrad, Gaziantepspor, Al-Ain şi Dinamo. Tehnicianul are în palmares un campionat şi o cupă ale Serbiei, cu Steaua Roşie Belgrad, şi un campionat cu Steaua. Catania ocupă locul 9 în campionat, cu 22 de puncte după 15 etape jucate în Serie A.

Kewell va fi operat de hernie

Atacantul echipei Galatasaray Istanbul, Harry Kewell, suferă de hernie şi va fi supus unei intervenţii chirurgicale în ţara sa de origine, Australia. Selecţionerul olandez al naţionalei Australiei, Pim Verbeek, a precizat faptul că jucătorul şi-a fracturat un deget de la picior şi a mai suferit o ruptură musculară abdominală, în luna noiembrie. „Harry mi-a telefonat şi mi-a spus că soseşte în Australia, pentru a fi operat. Nu este o problemă urgentă, dar pauza de iarnă din campionatul Turciei reprezintă un prilej bun pentru a-şi rezolva problemele medicale. Mai multe nu ştiu, dar voi ţine legătura cu el”, a spus Verbeek.

Borussia Dortmund vrea să deschidă un cimitir pentru suporteri

Oficialii formaţiei germane Borussia Dortmund au realizat un proiect prin care vor să construiască un cimitir dedicat suporterilor echipei, dar şi altor microbişti. Proiectul, a cărui realizare va fi decisă în luna ianuarie, prevede construirea a 200 de sculpturi şi 80 de locuri pentru urnele funerare, iar numele său este „După fluierul final”. Conducerea Borussiei susţine că, spre deosebire de cimitirul inaugurat de Hamburg în luna septembrie, primul de acest gen din Europa, acesta va fi deschis tuturor suporterilor. Directorul cimitirelor din Dortmund, Ulrich Heynen, a afirmat că cimitirul va fi deschis şi fanilor rivalei lui Dortmund, Schalke 04, iar aspectul exterior al cimitirului va semăna cu cel al unui stadion de fotbal. Hamburg a deschis un cimitir pentru suporteri după modelul formaţiei argentiniene Boca Juniors, în care fanii pot fi înhumaţi în coşciuge în culorile clubului.

CIO a descalificat doi medaliaţi olimpici depistaţi pozitiv

Sportivii Vadim Deviatovskiy şi Ivan Tsikhan, din Belarus, medaliaţi cu argint şi bronz la aruncarea ciocanului şi care au fost depistaţi pozitiv la Jocurile Olimpice de la Beijing, au fost descalificaţi, joi, de Comitetul Internaţional Olimpic (CIO). Lui Deviatovskiy, depistat deja pozitiv în trecut, i-a fost interzisă participarea pe viaţă la JO. În locurile lui Vadim Deviatovskiy şi Ivan Tsikhan, vor fi medaliaţi ungurul Krisztian Pars şi japonezul Koji Murofushi, ocupanţii locurilor 4, respectiv 5. Deviatovskiy şi Tsikhan au fost depistaţi pozitiv cu testosteron pe 17 august. Al treilea sportiv descalificat, joi, este polonezul Adam Seroczynski, de la kaiac-canoe, depistat pozitiv cu clenbuterol.