Victory 1 a cîştigat Class One World Powerboat Championship 2008

Class One World Powerboat Championship şi-a desemnat la sfîrşitul săptămînii trecute campionii mondali din acest sezon. Învinşi la Class One Romanian Grand Prix, etapă desfăşurată pe lacul Siutghiol din staţiunea Mamaia, de norvegienii de pe Jotun 90, Aaarbakke şi Tandberg, Mohammed Al Marri şi Nadir Bin Hendi au pregătit revanşa, care a venit, sîmbătă, în Emiratele Arabe Unite, unde Victory 1 s-a încoronat campioană mondială. Scăpată de presiune după ce Qatar 96, pilotată de şeicul Jabor al Thani, a fost la un pas de abandon în turul 15, Victory 1 a cîştigat cursa, fiind urmată de cealaltă echipă din Emirate, Victory 7, şi de cea italiană Seven Eleven 18. Cu 125 de puncte, faţă de 105 cît are Victory 7, Victory 1 nu mai poate ceda primul loc în etapa finală, care se va desfăşura tot în Dubai, la sfîrşitul acestei săptămîni. Victoria este astfel totală pentru echipa din Emirate, care sărbătoreşte deja cucerirea celui de-al 8-lea titlu în 16 ediţii desfăşurate. Clasament etapa a 7-a: 1. Victory 1; 2. Victory 7; 3. SeveneleveN 18; 4. Qatar 95; 5. Maritimo 11; 6. Foresti & Suardi 8. Clasament general: 1. Victory 1 - 125p; 2. Victory 7 - 105p; 3. Qatar 95 - 85p; 4. Qatar 96 - 71p; 5. Jotun 90 - 64p; 6. Foresti & Suardi 8 - 57p.

Succese constănţene la CN de K1

Sala din Complexul Sportiv “Lia Manoliu” din Bucureşti a găzduit, la sfîrşitul săptămînii trecute, prima ediţie a Campionatului Naţional de kick-box K1 style pentru juniori (16-18 ani) şi seniori. La competiţie au participat circa 130 de sportivi din toată ţara, „destul de bine pentru o competiţie foarte dură, cu multe knock-out-uri”, a declarat Marcel Ilaşcu, antrenor la Tai-chi-do-ryu Constanţa. Clubul amintit a deplasat cinci sportivi în Capitală, toţi reuşind să urce pe podium. Juniorii Iulian Ilaşcu (57 kg) şi Cristian Stoica (71 kg) au devenit campioni naţionali la categoriile respective, iar Florin Bădilă (60 kg) şi Ştefan Ghilizan (63,5 kg) au ocupat poziţia secundă. Singurul senior constănţean, Marian Suditu, s-a clasat al doilea la categoria 71 kg. De asemenea, clubul Sakura Constanţa (antrenor Vali Ariton) a participat la competiţie cu doi seniori, amîndoi reuşind să urce pe podium: Ghiţă Ştefan - locul 2, la cat. 67 kg, Nicu Sterius - locul 3, la 81 kg.

Octavian Morariu, reales în funcţia de vicepreşedinte al FIRA-AER

Preşedintele Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Octavian Morariu, a fost reales în funcţia de vicepreşedinte al Federaţiei Internaţionale de Rugby Amator-Asociaţia Europeană de Rugby (FIRA-AER) în cadrul Adunării Generale care s-a desfăşurat la Paris. Tot în cadrul reuniunii de la Paris, care a avut loc în zilele de 5 şi 6 decembrie, Octavian Morariu a fost ales preşedinte al Comisiei de Înaltă Performanţă şi membru al Comitetului Executiv din cadrul FIRA-AER. Octavian Morariu a fost membru în Consiliul de Administraţie al FIRA-AER, în perioada 2002-2004, şi vicepreşedinte în cadrul aceleiaşi organizatii, în perioada 2004-2008.

Moroşanu se va lupta cu Goodridge

Luptătorul român Cătălin Moroşanu îl va întîlni pe canadianul Gary Goodridge, într-un meci care va conta pentru titlul intercontinental WKN şi care va avea loc, vineri, în cadrul galei Lokal Kombat de la Ploieşti. Gala mai are încă cinci lupte în program: Sebastian Ciobanu - Jamie Fletcher (SUA), Corneliu Rus - David Dancrade (Franţa), Andrei Buda - Emanuelle Deprophetis (Italia) şi Mihai Barbu - Carlos Tavares (Portugalia), în vreme ce meciul de rezervă se va disputa între Bogdan Neagu (Ploieşti) şi Vasile Popovici (Iaşi). Promotorul evenimentului de la Ploieşti, Eduard Irimia, a anunţat că la proba cîntarului va fi prezent şi preşedintele Federaţiei Internaţionale de Kickbox, Stephanne Cabrera. În ceea ce priveşte partida dintre Moroşanu şi Goodridge, Irimia a declarat că va fi un duel echilibrat. “După ce a pierdut acum doi ani cu Stephan Leko, Moroşanu are nevoie de o victorie pentru a putea primi acceptul Federaţiei Internaţionale să lupte pentru o centură, iar Big Daddy Goodridge, supranumit şi Tyson al K1 va fi un adversar pe măsură”, a spus promotorul galei de la Ploieşti.

Gigi Becali, în “război” cu generali în rezervă din fosta securitate

Finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, a declarat, luni, că în spatele demersului prin care i se contestă dreptul la palmaresul formaţiei “roş-albastre” se află generali în rezervă din fosta securitate şi nu generali activi sau din cadrul Clubului Sportiv al Armatei. Gigi Becali nu crede că sînt implicaţi şi alţi foşti sportivi ai clubului în demersul foştilor generali. “Ilie Năstase m-a sunat şi azi (n.r. - luni) şi mi-a zis că nu este implicat în niciun fel. Cred că nici Hagi nu e implicat. Deşi el ar putea să fie. Este posibil, dar nu ştiu nimic. Ei încearcă să atragă oameni din Steaua \'’86, dar ăia le dau cu flit”, a mai spus Becali. Finanţatorul grupăriii “roş-albastre” consideră că se încearcă distrugerea simbolului “Steaua”. În presă s-a vehiculat faptul că mai mulţi generali au cerut documente, în cursul săptămînii trecute, de la Liga Profesionistă de Fotbal, privind legimitatea constituirii FC Steaua.Gigi Becali a glumit pe seama datoriei pe care Adrian Mutu o are la el şi pe modul în care atacantul român va fi primit pe Stadionul “Steaua” la meciul cu Fiorentina. “Am şters-o, n-am şters-o, ce pot să fac? Eu n-am şters-o, dar dacă n-o dă? O să-l primească cu lauri, flori, cîntece de sărbătoare, Aida de Verdi”, a mai spus Becali.