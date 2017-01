Mutu a marcat un gol pentru Fiorentina înaintea meciului cu Steaua

Adrian Mutu a marcat un gol în partida pe care formaţia sa, AC Fiorentina, a cîştigat-o, duminică, în deplasare, cu scorul de 4-1 (Mutu 3, Gillardino 43, 84, Kuzmanovici 75 / Rosina 77/pen.), în faţa formaţiei AC Torino, în etapa 15-a a campionatului italian. Atacantul român a deschis scorul, în min. 3 al meciului, c]nd a transformat o lovitură liberă de la limita careului, şi a contribuit decisiv la golul al treilea al echipei sale, după care a fost înlocuit, în min. 76, de Osvaldo. Antrenorul Cesare Prandelli a folosit următoarea formulă de echipă: Frey - Comotto, Gamberini, Kroldrup, Pasqual - Kuzmanovici, Felipe Melo, Montolivo - Santana (63 Donadel), Gilardino (85 Jovetici), Mutu (76 Osvaldo). După meci, Mutu a declarat că echipa sa îşi doreşte să ajungă cît mai departe în Cupa UEFA şi chiar să cîştige trofeul, informează Fiorentina.it. Steaua şi Fiorentina se vor întîlni, miercuri, într-un meci din ultima etapă a Grupei F a Ligii Campionilor. Ambele echipe au fost eliminate din Liga Campionilor, dar vor juca pentru calificarea în 16-imile de finală ale Cupei UEFA. În primul meci, la Florenţa, scorul a fost egal, 0-0. Steaua are nevoie de o victorie pentru a termina grupa pe locul 3.

Chelsea, victorie înaintea confruntării cu CFR Cluj

Vicecampioana Angliei, Chelsea Londra, s-a impus, cu 2-0 (Anelka 9, Deco 21), pe terenul echipei Bolton Wanderers, în etapa a 22-a din Premier League. A fost ultima partidă susţinută de “albaştri” înaintea meciului pe care îl vor disputa, marţi, cu CFR Cluj, campioana României, în Grupa A a Ligii Campionilor. Antrenorul Luiz Felipe Scolari a utilizat următorii jucători: Cech - Bosingwa (89 Ivanovic), Terry, Alex, A. Cole - Mikel, Kalou (83 P. Ferreira), Lampard, Ballack - Deco, Anelka. În urma acestui rezultat, Chelsea a acumulat 36 de puncte şi se menţine pe poziţia a doua în clasament, la un punct distanţă de Liverpool. Jocul Chelsea - CFR Cluj va avea loc mîine, de la ora 21.45, la Londra, în ultima etapă a Ligii Campionilor, şi va fi arbitrat de o brigadă din Suedia, cu Peter Frojdfeldt la centru, ajutat de asistenţii Henrik Andren şi Magnus Sjoblom.

Cristiano Ronaldo a primit Balonul de Aur

Atacantul portughez al echipei Manchester United, Cristiano Ronaldo, a primit, duminică dimineaţă, Balonul de Aur, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc la Paris, a anunţat ediţia online a cotidianul Gazzetta dello Sport. Ronaldo a fost însoţit la Paris de managerul clubului Manchester United, scoţianul Alex Ferguson. Internaţionalul portughez a cîştigat în sezonul trecut campionatul în Anglia şi Liga Campionilor cu Manchester United. După una caldă, a venit şi alta rece pentru Cristiano Ronaldo. Milionarul englez John Haynes, în vîrstă de 50 de ani, a afirmat că soţia sa, mai tînără decît el cu 25 de ani, a avut o relaţie cu fotbalistul, iar el a decis să divorţeze, potrivit ediţiei online de duminică a cotidianului Mirror. Bărbatul susţine că soţia sa Olena, o ucraineancă în vîrstă de 25 de ani, trimitea mesaje pe telefonul mobil al fotbalistului, iar numărul de SMS-uri dintre cei doi era de cel puţin 300. Acesta a găsit un telefon ascuns în casă şi susţine că soţia sa a început relaţia cu portughezul în vîrstă de 23 de ani în luna august a acestui an.

Ribery, fotbalistul francez al anului

Mijlocaşul ofensiv al echipei Bayern Munchen, Franck Ribery, a fost desemnat jucătorul francez al anului de către publicaţia France Football, pentru a doua oară consecutiv, a anunţat, duminică, directorul adjunct redacţional, Denis Chaumier. În ciuda acestei distincţii şi a faptului că Ribery se aştepta ca portughezul Cristiano Ronaldo (Manchester United) să primească Balonul de Aur, francezul s-a arătat dezamăgit de locul al 16-lea pe care a fost clasat în ierarhia respectivă. “Sincer, suînt dezamăgit. Meritam mai mult. Dar asta este viaţa. Voi munci mai mult, pentru a avea performanţe mai bune pe teren”, a spus Ribery. Cel mai bun antrenor al anului a fost desemnat tehnicianul formaţiei Arsenal Londra, Arsene Wenger.

Maradona, primit cu entuziasm în India

Mai multe mii de admiratori, păziţi de un dispozitiv impresionat de forţe de ordine, l-au întîmpinat, sîmbătă, pe fostul internaţional argentinian Diego Armando Maradona la sosirea pe aeroportul din Calcutta. Aflat la prima sa vizită în India, Maradona a salutat mulţimea venită să-l aclame şi s-a urcat repede într-un autobuz. Proaspătul selecţioner al Argentinei, în vîrstă de 48 de ani, intenţionase să-şi anuleze acestă vizită planificată în India, după valul de atacuri teroriste care au provocat moartea a 163 de oameni ls Bombay, între 26 şi 29 noiembrie. Maradona, a vizitat, duminică, sediul Fundaţiei Maica Teresa, din oraşul Calcutta. Aproape 20.000 de admiratori au ţinut să fie prezenţi pentru a saluta fosta glorie a fotbalului argentinian, conform poliţiei locale. “Nu ştiam că am atîţia suporteri în India”, a spus Maradona, impresionat de mulţimea venită să-l vadă. Maradona a aprins o lumînare mare şi s-a recules la mormîntul fondatoarei ordinului “Misionarele carităţii”, adresîndu-se apoi călugăriţelor şi copiilor adoptaţi de fundaţie. “Maradona a spus că trăieşte un sentiment minunat şi că i s-a îndeplinit visul de a vizita Fundaţia şi de a-i aduce un omagiu Maicăi Tereza”, a declarat Sora Lysa. Maradona a mai vizitat unul dintre cele mai vechi cluburi din Asia, Mohun Bagan Athletic Club, unde a şi dat cîteva sfaturi jucătorilor. Maradona va inaugura şi o şcoală de fotbal cu prilejul vizitei în India.

Wenger, îngrijorat legea Webster

Antrenorul formaţiei engleze Arsenal, Arsene Wenger, a afirmat că se teme de viitorul fotbalului, pentru că tot mai mulţi jucători vor invoca legea Webster şi îşi vor rezilia contractele, deşi respectiva prevedere este interpretabilă. Wenger vrea să păstreze la Arsenal toţi jucătorii tineri, dar a afirmat că poate apărea un adevărat haos în fotbal în cazul în care agenţii jucătorilor vor invoca legea Webster, care a apărut după ce jucătorul Andy Webster a descoperit o inadvertenţă în legea Uniunii Europene privind angajarea. Lui Webster i-a fost permis să plece de la clubul scoţian Hearts în al treilea an din cei patru ai înţelegerii, fiind transferat de Wigan Athletic, iar în prezent este împrumutat la Bristol City. Tehnicianul lui Arsenal a afirmat că Mathieu Flamini şi Alexandr Hleb au plecat de la echipă datorită acestei prevederi din regulament, şi nu exclude ca şi alţi fotbalişti să plece.

Loeb a cîştigat Raliul Marii Britanii, iar Citroen a devenit campioană mondială la constructori

Pilotul francez Sebastien Loeb a cîştigat, duminică, pentru prima oară în cariera sa raliul Marii Britanii, cu două secunde şi şapte zecimi avans faţă de finlandezul Jari-Matti Latvala (Ford Focus), iar echipa Citroen a devenit campioană mondială la constructori. Înaintea ultimei etape, de la Port Talbot (20,09 km), Latvala avea două secunde şi două zecimi avans faţă de Loeb, acesta din urmă fiind penalizat cu zece secunde, după ce “furase” startul în runda precedentă. Loeb a cîştigat pînă la urmă singura competiţie importantă în care nu triumfase. A fost a 11-a sa victorie din acest sezon şi a 47-a din întreaga carieră comună cu Daniel Elena, fidelul său copilot. “Acest raliu a fost foarte dificil, dar astăzi am avut un duel frumos cu Jari-Matti şi este incredibil că am putut cîştiga aici”, a spus Loeb. Cu al cincilea titlu de campion mondial în buzunar, asigurat încă de la ocuparea poziţiei a treia în raliul Japoniei, la începutul lunii noiembrie, Loeb (ajutat de Dani Sordo, clasat al treilea pe celălalt automobil C4) îi permite echipei Citroen să redevină campioană mondială la constructori, după ediţiile 2003 şi 2005 (cu modelul Xsara), recuperndu-şi supremaţia pierdută în ediţiile 2006 şi 2007, în favoarea lui Ford. Loeb a cştigat titlul cu 122 de puncte, fiind urmat pe podium de finlandezul Hirvonen (103p) şi de spaniolul Sordo (65p). În clasamentul constructorilor, Citroen a terminat prima, cu 191 de puncte, Ford s-a clasat a doua (173p), iar Subaru a încheiat a treia (67p).

Raliu cu victime în Cehia

Poliţia din Praga a anunţat că doi spectatori au decedat şi alte trei persoane au fost rănite ca urmare a ieşirii de pe pistă a unui vehicul în timpul unui rally-sprint desfăşurat sîmbătă. Accidentul a fost provocat de un automobil Peugeot, pilotat de echipajul Leszek Kuzaj - Craig Parry. Prima victimă, un polonez în vîrstă de 26 de ani, prieten apropiat al lui Kuzaj, a decedat în momentul impactului. Un alt spectator a murit la cîteva ore după accident, din cauza rănilor suferite. Cele trei persoane rănite sînt o femeie, care se află în stare gravă, o fetiţă de opt ani cu fracturi la picioare şi un bărbat rănit uşor. Cea de-a 14-a ediţie a rally-sprintului de la Praga, organizată la finalul sezonului, a fost suspendată ca urmare a acestui accident.

Bonjasky a cîştigat pentru a treia oară Marele Premiu K1 de la Yokohama

Olandezul Remy Bonjasky a cîştigat, sîmbătă, pentru a treia oară în carieră, finala Marelui Premiu K1 de la Yokohama, după ce adversarul său din ultimul act, marocanul Badr Hari, a fost descalificat. Bonjasky a fost peste adversarul său în prima repriză, cînd l-a trimis la podea pe marocan, însă acesta a revenit şi a dominat începutul părţii secunde. După o serie repetată de lovituri, Bonjasky a căzut, iar Hari l-a urmărit şi l-a lovit cu piciorul în cap în timp ce era întins la podea. Meciul a fost întrerupt, pentru a-i permite olandezului să îşi revină, iar Hari a fost penalizat cu un punct. Ulterior, după ce Bonjasky a încercat să îşi revină şi nu a reuşit, arbitrii au decis să îl descalifice pe marocan şi să îl declare învingător pe olandez. 2008 este al optulea an consecutiv în care un olandez se impune în finală! Bonjasky, învingător în 2003 şi 2004, a egalat performanţele compatrioţilor săi Peter Aerts şi Semy Schields, ambii de cîte trei ori campioni mondiali. Dacă Schields nu a reuşit să se califice pentru finala din Japonia, Aerts a fost eliminat în sferturi, unde a fost învins de Hari. Olandezul Peter Aerts este singurul luptător care nu a ratat niciun World Grand Prix din 1993 încoace, perioadă în care a adunat trei titluri supreme şi a pierdut două finale, ultima în 2007.

Pacquaio l-a învins, prin KO tehnic, pe Oscar de la Hoya

Pugilistul filipinez Manny Pacquaio l-a învins, duminică dimineaţă, pe americanul Oscar de la Hoya, prin KO tehnic în repriza a noua (din 12), în cadrul unei gale organizate în oraşul american Las Vegas, într-o dispută la categoria 63,5 kg. Pacquaio a dominat lupta, compensînd diferenţa de înălţime (10 cm) faţă de adversarul său prin viteză, dar şi prin puterea şi precizia loviturilor. Filipinezul are acum un bilanţ de 48 de victorii (dintre care 36 înainte de limită), trei înfrîngeri şi două remize. Lovit la urechea stîngă şi cu o pleoapă complet închisă, De la Hoya nu a mai putut continua lupta în repriza a noua. “Nu mai aveam forţă”, a explicat californianul, nevoit să slăbească şase kilograme pentru a boxa la aceeaşi categorie cu Pacquaio. Lupta, anunţată a fi dezechilibrată din cauza diferenţei de gabarit dintre cei doi boxeri, a fost o adevărată lecţie administrată de Pacquaio, cîştigător al tuturor reprizelor, sub privirile a 15.000 de spectatori. “Viteza a fost cheia confruntării. Nu sînt surprins de rezultat. Am pregătit acest meci pentru a-l controla încă de la început. Sînt fericit să ofer această victorie ţării mele”, a declarat filipinezul de 29 de ani, supranumit “PacMan”. Americanul de origine mexicană De la Hoya, 35 de ani, de zece ori campion mondial la şase categorii diferite, a suferit, la cazinoul MGM din Las Vegas, a şasea şi cea mai severă înfrîngere a carierei sale, în care a adunat 39 de victorii (30 înainte de limită).

Sprinterul jamaican Usain Bolt vrea să se apropie de limitele fiziologice umane

Sprinterul jamaican Usain Bolt, dublu campion olimpic şi deţinătorul recordului mondial pe distanţele de 100 şi 200 m, şi-a exprimat ambiţia de a doborî propriile recorduri şi de a se apropia de limitele fiziologiei umane. Un cercetător de la universitatea americană Stanford a estimat recent că, din punct de vedere fiziologic, niciun om nu ar putea alerga suta de metri în mai puţin de nouă secunde şi 48 de sutimi sau distanţa de 200 de m într-un timp mai scurt de 18 secunde şi 63 de sutimi. Pentru Bolt (9,69 la suta de metri şi 19,30 la 200 m, la JO de la Beijing) şi pentru antrenorul său, atingerea acestor timpi reprezintă obiective realiste. Chestionat în legătură cu timpul pe care este capabil să-l atingă la suta de metri, Bolt a răspuns: “Poate voi reuşi 9,52, însă trebuie să progresez la diferite capitole, în special la start”. Antrenorul lui Bolt, Glen Mills, este mai rezervat în ceea ce priveşte îmbunătăţirea timpului la suta de metri, însă aşteaptă mai mult pe distanţa de 200 m. “La sută se mai poate îmbunătăţi ceva sau va rămîne oricum o performanţă bună. Nu vreau să fac predicţii în ceea ce priveşte proba de 200 de metri, dar sperăm să coborîm sub bariera celor 19 secunde”, a spus Mills, menţionînd şi faptul că Bolt se află în aceeaşi formă pe care a arătat-o la Beijing.