Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa şi-a desemnat laureaţii anului 2008

În cadrul “Galei Sportului Constănţean”, la care vor participa cei mai buni sportivi ai anului 2008, vor fi premiaţi şi cei mai buni jurnalişti sportivi constănţeni. Asociaţia Jurnaliştilor de Sport din Constanţa (AJSC) şi-a stabilit prin vot laureaţii anului 2008: secţiunea presă scrisă - Ciprian Mihai (Telegraf); secţiunea radio - Larisa Calistru (Radio Constanţa); secţiunea TV - Alexandru Papuc (TV Neptun); secţiunea carte sportivă - Claudiu Val şi Paul Alexe, pentru volumul “Istoria Sportului Constănţean: Box”; secţiunea imagine TV - Radu Popa (TV Neptun); secţiunea fotografie sportivă - Ştefan Ciocan; Premiul Special al AJSC - Larisa Calistru.

CS Tomis a învins CSM Slobozia

Revenită de la Poiana Braşov, unde s-a aflat într-un cantonament de zece zile, formaţia feminină de handbal CS Tomis Constanţa, a susţinut vineri după amiază, în Sala Sporturilor, prima partidă amicală din această pauză competiţională. Cea care a acceptat invitaţia clubului constănţean a fost CSM Slobozia, echipă ce evoluează în Divizia A. Fără cele două azere, Marina Tankaskaya şi Anna Jafarova, plecate la echipa naţională, dar cu Georgeta Grigore revenită în teren după o accidentare ce a ţinut-o departe de teren timp de două luni, Tomisul s-a impus cu 34-16 (16-10). În ciuda scorului înregistrat, jocul nu a mulţumit banca tehnică constănţeană, ratările şi lipsa de inspiraţie de pe faza de atac fiind principalele reproşuri primite de handbaliste la finalul întîlnirii. „A fost un joc care să ne arate ce mai avem de pus la punct în aceste două săptămîni pînă cînd se va relua campionatul. Am cîştigat forţă în acest cantonament, dar am pierdut din precizie. Fetele au ratat foarte mult şi trebuie rezolvată această problemă”, a spus antrenorul Mircea Bucă. „Este greu, pentru că am stat două luni de zile, timp în care m-am antrenat cum am putut. Mă bucur că în sfîrşit am revenit şi pot să joc şi să să ajut echipa”, a declarat Georgeta Grigore, care a marcat patru goluri. Cea mai bună marcatoare a Tomisului a fost Alexandra Iovănescu, cu şase reuşite. Sîmbătă, Tomisul va susţine cea de-a doua partidă de verificare în compania CSM Slobozia, întîlnirea urmînd a avea loc după terminarea întîlnirii dintre CSV 2004 Tomis Constanţa şi CSM Lugoj.

La CM de junioare la tenis de masă, România va înfrunta Taipei, Ungaria şi Noua Zeelandă

Cea de-a şasea ediţie a Campionatelor Mondiale de tenis de masă pentru junioare debutează sîmbătă, la Madrid, cu faza grupelor în proba pe echipe. În urma tragerii la sorţi, desfăşurate vineri, echipa României va evolua în cadrul Grupei B, unde va avea de înfruntat reprezentativele Taipeiului, Ungariei şi Noii Zeelande. Celelalte trei grupe arată astfel - Grupa A: China, Franţa, Egipt, Tunisia; Grupa C: Japonia, Hong Kong, Chile, SUA; Grupa D: Coreea de Sud, Germania, Brazilia, Spania. Partidele României sînt programate după cum urmează - sîmbătă: România - Noua Zeelandă (ora 10.30) şi România - Taipei (ora 17.00); duminică: România - Ungaria (ora 10.30). Din echipa tricoloră prezentă la Madrid fac parte şi două sportive de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul, Cristina Hîrîci şi Anamaria Sebe, team-ul nostru fiind coordonat de pe margine de antrenoarea constănţeană Liliana Sebe.

Samara, Dodean şi Crişan, la Europe Top 12

Sportivii Elizabeta Samara, Daniela Dodea, şi Adrian Crişan vor participa la ediţia de anul viitor a Europe Top 12 la tenis de masă, conpetiţie care se va desfăşura în perioada 7-8 februarie, la Dusseldorf (Germania), informează site-ul oficial al Federaţiei Române de specialitate. Invitaţiile din partea forului european au fost făcute pe baza locului ocupat de cei trei sportivi în clasamentele pe luna decembrie, date publicităţii de Federaţia Internaţională de Tenis de Masă. Conform acestor topuri, Daniela Dodean şi Elizabeta Samara ocupă locurile 10, respectiv 13 în clasamentul european, iar Adrian Crişan se situează pe locul 10, la masculin. Constănţeanca Eliza Samara va debuta la Europe Top 12, iar pentru Daniela Dodean va fi al doilea concurs, după cel de anul trecut, în timp ce Adrian Crişan va participa pentru a treia oară, după ediţiile din 2006 şi 2007.

Patru jucători de la RCJ Farul în echipa Stejarilor

Antrenorul echipei Stejarii Bucureşti, Ellis Meachen, a anunţat, vineri, echipa probabilă pentru meciul cu Petrarca Padova, contînd pentru a treia etapă a fazei grupelor Challenge Cup, care se va disputa duminică, de la ora 13.00, pe Stadionul “Arcul de Triumf”. Din formula de start fac parte şi patru componenţi ai formaţiei Rugby Club Judeţean Farul Constanţa: Daniel Carpo, Jeff Makapelu, Ben Aoina şi Zane Winsdale. Stejarii Bucureşti au pierdut ambele întîlniri disputate pănă acum în ediţia 2008-2009: 10-21 cu Bourgoin şi 17-53 cu Worcester Warriors. Clasamentul Grupei a III-a: 1. Worcester 10p; 2. Bourgoin 5p; 3. Petrarca 4p; 4. Stejarii 0p.

Constantin Chiţigoi, noul antrenor al echipei Unic Piatra Neamţ

Constantin Chiţigoi a fost numit, vineri, în funcţia de antrenor principal al echipei de volei feminin Unic Piatra Neamţ, iar tehnicianul a semnat un contract valabil pînă la finalul acestui sezon, cu posibilitate de prelungire pe încă doi ani. “Va încerca să aducă o nouă faţă acestei grupări, şi totodată o va ajuta să îşi îndeplinească obiectivele. Aştept, ca împreună cu el, echipa să recupereze punctele importante pierdute pe teren propriu şi să ne calificăm în faza următoare a Cupei Challenge”, a declarat preşedintele clubului nemţean, Vasile Ouatu. Pînă acum, de pregătirea echipei s-au ocupat Aurel Cazacu şi Mihael Voivod, iar ei au rămas în cadrul staff-ului tehnic, fiind numiţi antrenori secunzi. Noul tehnician debutează sîmbătă, în campionat, împotriva echipei Ştiinţa Bacău. Va urma o deplasare în Franţa, acolo unde Unic va juca manşa tur a confruntării din 16-imile de finală ale GM Capital Challenge Cup, cu USS Albi, pe 10 decembrie (ora 21.00).

Rulmentul Braşov a cîştigat turneul de la Cluj

Vicecampioana României la handbal feminin, Rulmentul Braşov, a cîştigat, vineri, cea de-a treia ediţie a Turneului Memorial “Tiberiu Rusu”, organizat de formaţia U. Jolidon Cluj. Rezultatele complete ale turneului: DVSC Aquaticum Debrecen - Rulmentul Braşov 28-27, U. Jolidon Cluj - HC Zalău 25-26, Zalău - Braşov 19-32, Cluj - Debrecen 28-32, Debrecen - Zalău 32-33 şi Cluj - Braşov 26-28. Clasament final: 1. Rulmentul Braşov 4p (golaveraj: +14); 2. Debrecen 4p (+4); 3. HC Zalău 4p (-11); 4. U. Jolidon Cluj 0p. Conducerea formaţiei clujene a decis să n-o reţină în lot pe portarul rus Ekaterina Vasenina, care a susţinut probe de joc.

Chivu, incert pentru partida cu Lazio

Internaţionalul român, Cristian Chivu, a început să se pregătească de joi împreună cu lotul echipei Internazionale Milano, dar mai mult ca sigur va absenta de la partida pe care campioana Italiei o va disputa, sîmbătă, de la ora 21.30, pe Stadionul Olimpico din Roma, împotriva formaţiei Lazio. Potrivit romagnaoggi.it, Chivu a participat chiar şi la obişnuitul joc şcoală din timpul şedinţei de pregătire de joi, dar progamul său de recuperare nu este încă completat şi este incert pentru meciul de sîmbătă din Serie A. Fundaşul român a continuat, joi seară, recuperarea, efectuînd o serie de sesiuni individuale de terapie, fizioterapie şi pentru întărirea masei musculare. Chivu a suferit, la începutul lunii noiembrie, o leziune la ligamentul colateral intern al genunchiului stîng, în meciul cu Reggina, din etapa a 10-a a campionatului Italiei.

Roşu, la primul său gol pentru Cadiz

Jucătorul Laurenţiu Roşu a marcat, joi seară, primul său gol pentru echipa Cadiz, din a treia ligă spaniolă, în meciul tur cu Granada, scor 1-0, contînd pentru 16-imile Cupei Federaţiei din Spania. Roşu a fost integralist la Cadiz şi a marcat în minutul 57.

Raţ, nemulţumit la finalul anului

Fundaşul român al formaţiei Şahtior Doneţk, Răzvan Raţ, a afirmat, vineri, că anul 2008 nu a fost unul foarte bun pentru el deoarece nu şi-a putut îndeplini obiectivele, informează site-ul oficial al grupării pregătite de Mircea Lucescu. “Barcelona va juca, cel mai probabil, cu echipa de rezerve, dar cu siguranţă vrea să cîştige meciul. Vrem să dovedim că Şahtior poate să învingă şi cred că orice echipă vrea să-şi demonstreze valoarea în faţa unui asemenea adversar. Nu cred că acest an a fost atît de bun. Echipa naţională nu a trecut de grupele EURO 2008, iar cea de club nu s-a calificat mai departe în Liga Campionilor. În campionat sîntem pe un loc cu care nu sîntem obişnuiţi, aşa că despre acest an pot să spun că a fost unul fără succese. Sper ca următorul să fie mai bun”, a declarat Raţ. După 17 etape, Şahtior Doneţk este pe locul 5 în campionat, cu 31 de puncte, cu nouă mai puţine decît liderul Dinamo Kiev. Formaţia antrenată de Mircea Lucescu ocupă locul 3 în Grupa C a Ligii Campionilor şi s-a calificat în 16-imile de finală ale Cupei UEFA. Pe 9 decembrie, pe “Camp Nou”, Şahtior va întîlni pe FC Barcelona, în ultima etapă din faza grupelor UEFA Champions League.