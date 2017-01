Lotul A al României se reuneşte la Mogoşoaia

Jucătorii convocaţi la lotul A al României precum şi componenţii selecţionatei de tineret se vor reuni, luni, 1 decembrie, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia, în vederea unui cantonament. Tot luni, la ora 12.30, selecţionerul Victor Piţurcă va susţine o conferinţă de presă, urmat la ora 13.30 de antrenorul naţionalei de tineret, Emil Săndoi. Începînd cu ora 17.00, reprezentanţii presei vor avea acces la antrenamentul lotului A. Cele două echipe vor disputa un meci de pregătire, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia, miercuri, 3 decembrie, de la ora 17.00. Vineri, 5 decembrie, lotul A va juca o nouă partidă de pregătire, contra FC Steaua, în timp ce tineretul va evolua împotriva lui FC Dinamo. Selecţionerul, Victor Piţurcă, a convocat pentru lotul A următorii jucători: Pantilimon (FC Timişoara) şi Tătăruşanu (Gloria Bistriţa) - portari; Dănănae, V. Găman (ambii U. Craiova), Luchin, Latovlevici (ambii FC Timişoara), Oros (FC Braşov) şi Al. Tudose (Gloria Buzău) - fundaşi; Ropotan (Dinamo), Bicfalvi (Gloria Buzău), A. Prepeliţă (U. Craiova), Bourceanu (Oţelul Galaţi), Cr. Tănase (FC Argeş) şi Deac (CFR Cluj) - mijlocaşi; Roman (FC Braşov), G. Bucur (FC Timişoara), Curtean (Gaz Metan Mediaş), Varga (Sportul Studenţesc), D. Goga (FC Timişoara) şi Al. Piţurcă (Pandurii Tg. Jiu) - atacanţi.

Ceahlăul Piatra Neamţ şi Unirea Alba Iulia, campioanele turului în Liga a II-a la fotbal

Turul ediţiei 2008-2009 s-a încheiat şi în Liga a II-a la fotbal. Deocamdată, niciuna dintre fruntaşele celor două serii nu a reuşit să se distanţeze în clasament, astfel că disputa pentru ocuparea locurilor promovante rămîne deschisă pentru la primăvară. Iată rezultatele înregistrate în etapa a 17-a, ultima a turului - SERIA I: Dunărea Galaţi - Ştiinţa Bacău 3-1; Ceahlăul Piatra Neamţ - Dinamo II Bucureşti 4-0; FC Botoşani - Cetate Suceava 2-0; FCM Bacău - FC Snagov 2-0; Concordia Chiajna - FC Buftea 2-1; Progresul Bucureşti - Sportul Studenţesc 2-1; Delta Tulcea - CSM FC Ploieşti 2-0. Dunărea Giurgiu şi Petrolul Ploieşti au stat. Clasament: 1. Ceahlăul 35p, 2. Progresul 33p, 3. CSM Ploieşti 30p. SERIA A II-A: FCM Tg. Mureş - Dacia Mioveni 3-1; FC Tîrgovişte - CSM Rm. Vîlcea 2-1; Minerul Lupeni - CFR Timişoara 3-0; Mureşul Deva - Internaţional Curtea de Argeş 0-4; Mechel Cîmpia Turzii - U. Cluj 0-2; Jiul Petroşani - Liberty Oradea 0-0; FC Bihor - ACU Arad 4-2; Arieşul Turda - Unirea Alba Iulia 0-0; UTA - Drobeta Tr. Severin 0-1. Clasament: 1. Alba Iulia 34p, 2. Drobeta 31p, 3. Tg. Mureş 29p.

Anorthosis a anunţat transferul lui Trică

Cu toate că Andreas Panteli, preşedintele clubului cipriot Anorthosis Famagusta, a fost arestat în cadrul unei anchete privind posibile deturnări de fonduri, în urma acuzaţiilor membrilor Consiliului de Administraţie, oficialii formaţiei cipriote au anunţat că au ajuns la un acord cu CFR Cluj pentru transferul lui Eugen Trică, iar mijlocaşul român a confirmat, ieri, că va evolua din iarnă la formaţia cipriotă. Trică a fost transferat în 2007 din postura de jucător liber de contract, iar în sezonul trecut a fost unul dintre artizanii eventului realizat de CFR. În vară, mijlocaşul a primit o ofertă de la Anorthosis, dar negocierile au eşuat după refuzul clujenilor. Revenind la Panteli, trebuie spus că acesta a fost arestat vineri seară, atunci cînd birourile sale au fost percheziţionate. El este acuzat de unii membri ai CA că a „obţinut 418.498 de euro sub pretexte false şi a încercat să retragă încă 500.000 de euro aparţinînd clubului”. Faptele ar fi avut loc între lunile august şi noiembrie ale acestui an. Plîngerea a fost depusă în numele unui grup de şapte membri ai Consiliului de Administraţie.

Presa italiană anunţă un posibil schimb Dică - Dubarbier

Site-ul tuttomercatoweb.com a scris, duminică, că oficialii clubului Catania sînt dispuşi să-i dea drumul mijlocaşului român Nicolae Dică la echipa CFR Cluj, la schimb cu argentinianul Sebastian Dubarbier. Sursa citată notează că administratorul delegat al Cataniei, Pietro Lo Monaco, încearcă să finalizeze acest schimb în perioada de transferuri din această iarnă, deoarece Dubarbier este monitorizat şi de alte grupări europene, printre care Atletico Madrid, Zenit Sankt Petersburg şi Ajax Amsterdam. Dubarbier, în vîrstă de 22 de ani, a fost achiziţionat de CFR Cluj de la formaţia Gimnasia La Plata pentru 750.000 de euro, dar preţul argentinianului a crescut după prestaţiile avute în meciurile din grupele Ligii Campionilor. Pietro Lo Monaco a declarat, la postul de televiziune Rai TV, că mijlocaşul român Nicolae Dică va pleca în această iarnă de la echipa italiană. Dică a fost transferat la Catania în vara acestui an, dar mijlocaşul ex-stelist nu s-a acomodat la formaţia antrenată de Walter Zenga. Dică a jucat 89 de minute în două partide disputate pentru Catania.

Emil Jula a marcat primul său gol în Bundesliga

Atacantul român Emil Jula a înscris golul cu numărul trei în victoria pe care echipa sa, Energie Cottbus, a obţinut-o, sîmbătă, pe terenul Borussiei Monchengladbach, scor 3-1, în etapa a 15-a din Bundesliga. Fostul jucător al Oţelului Galaţi, care a intrat pe teren în min. 71 al partidei, se află la prima reuşită de la transferul său în Bundesliga, în vara acestui an. Energie Cottbus ocupă locul 15 în clasament, cu 12p.

Cristiano Ronaldo, noul “Balon de Aur”

Cotidianul britanic The Sun a anunţat că portughezul Cristiano Ronaldo va fi desemnat cîştigătorul “Balonului de Aur” în acest an şi a dezvăluit că fotografii de la France Football s-au deplasat la Manchester pentru a-l poza pe jucătorul formaţiei Manchester United cu trofeul în braţe. În vîrstă de 23 de ani, Cristiano Rolando i-a avut ca principali adversari pe argentinianul Leo Messi şi pe suedezul Zlatan Ibrahimovici. Anunţul oficial va fi făcut marţi, 2 decembrie. Cristiano Ronaldo va deveni primul jucător de la Manchester United care va cîştiga acest trofeu după o pauză de 40 de ani. În 1968, atacantul nord-irlandez George Best a obţinut titlul de cel mai bun fotbalist din Europa, scoţianul Denis Law (în 1964) şi Bobby Charlton (în 1966) fiind ceilalţi doi jucători de la MU distinşi cu acelaşi trofeu. Cristiano Ronaldo a marcat în sezonul trecut 42 de goluri pentru echipa antrenată de Sir Alex Ferguson. Acesta este cel de-al treilea trofeu personal pe care Cristiano Ronaldo şi-l trece în palmares în 2008, după titlul de “Fotbalist al anului“ (acordat de UEFA) şi “Gheata de Aur“. Internaţionalul portughez este foarte aproape de a primi şi din partea FIFA distincţia de “Fotbalist al anului“.

Xavi şi-a prelungit contractul cu FC Barcelona

Internaţionalul spaniol Xavi Hernandez şi-a prelungit înţelegerea cu FC Barcelona pînă în 2014, după o discuţie purtată cu preşedintele Joan Laporta. Xavi, care se afla în negocieri pentru prelungirea contractului său încă de la debutul acestui sezon, va avea un salariu anual de 7,5 milioane de euro, devenind unul dintre cei mai bine plătiţi jucători ai clubului catalan, alături de Messi, Eto’o şi Henry. Mijlocaşul iberic, în vîrstă de 28 de ani, este un produs al centrului de juniori al grupării catalane şi ar putea rămîne astfel la Barcelona pînă la finalul carierei sale de fotbalist profesionist.

Meci amînat din cauza furtunii în Franţa

Meciul dintre echipele OGC Nice şi Grenoble, din etapa a 16-a a campionatului Franţei, care trebuia să se dispute sîmbătă, n-a putut fi programat nici duminică din cauza furtunii. Ieri dimineaţă, arbitrul Philippe Kalt, împreună cu asistenţii săi, cu observatorul întîlnirii şi cu oficialii celor două cluburi au decis ca partida să nu se dispute nici ieri din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile. Liga Profesionistă Franceză urmează să stabilească data la care această partidă va avea loc.

Rooney îşi construieşte o casă de 5,9 milioane de euro în Barbados

Fotbalistul echipei Manchester United, Wayne Rooney, îşi va construi o casă în valoare de 5 milioane de lire sterline (5,9 milioane de euro) în insula Barbados, unde îi va avea ca vecini pe jucătorul Ashley Cole şi pe pugilistul Joe Calzaghe. Rooney a decis să facă o astfel de investiţie la recomandarea coechipierului său Rio Ferdinand şi a fostului fotbalist Gary Lineker. Casa lui Rooney şi a soţiei sale Coleen va avea şase dormitoare, o sală de cinema, o piscină, un jacuzzi şi o sală de forţă concepută de jucător. Vila se va afla lîngă un teren de golf şi lîngă o plajă celebră, Mullin’s Beach.

Gebreselassie a triumfat în Marea Cursă a Australiei

Atletul etiopian Haile Gebreselassie a cîştigat, duminică, Marea Cursă a Australiei, de 15 km, organizată pe străzile oraşului Melbourne. Gebreselassie a terminat cursa în 42 de minute şi 40 de secunde, cel mai bun timp al său, pe distanţa respectivă, în acest an. Pe poziţia secundă, s-a clasat kenyanul Patrick Makau (un specialist al semi-maratonului), 43.15, iar al treilea a sosit australianul Collis Birmingham, 43.35. În cursa de la Melbourne, Gebreselassie a mers umăr la umăr cu Makau timp de 11 km, apoi s-a distanţat de el. În cursa feminină, Catherine Ndereba (Kenya) s-a impus cu timpul de 50.43, fiind urmată de Alice Mason (Noua Zeelandă) şi de Lisa Weightman (Australia).