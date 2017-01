Javarova şi Tankaskaya, cele mai bune marcatoare ale reprezentativei Azerbaidjanului

Reprezentativa feminină de handbal a Azerbaidjanului a început excelent campania de calificare pentru Campionatul Mondial din 2009, învingînd în primele două partide Bulgaria (31-26) şi Italia (28-25). Cele mai bune marcatoarea ale Azerbaidjanului au fost cele două jucătoare ale formaţiei CS Tomis, Anna Jafarova şi Marina Tankaskaya, care au înscris nu mai puţin de 26 de goluri în cele două meciuri. În urma celor două victorii, azerele ocupă locul doi în cea de-a doua grupă europeană, la egalitate de puncte cu reprezentativa Macedoniei (4p), favorită la cîştigarea grupei. Astăzi, Azerbaidjanul va da piept cu Finlanda, urmînd ca sîmbătă şi duminică să joace împotriva Macedoniei şi Sloveniei.

Octavian Morariu a fost reales în funcţia de preşedinte al COSR

Octavian Morariu a fot reales, joi, în funcţia de preşedinte al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român (COSR) cu 176 de voturi, în cadrul alegerilor ce au avut loc la Izvorani. Pentru posturile de vicepreşedinţi au fost realeşi Ana Pascu (169 de voturi), Nicu Vlad (171 de voturi) şi Marcel Popescu (155 de voturi). De asemenea, membrii Comitetul Excutiv al COSR au fost realeşi în funcţie, singura personalitate sportivă care nu a mai fost reconfirmată fiind Elisabeta Lipă, în locul acesteia fiind votată Georgeta Andrunache, la o diferenţă de două voturi, 90 la 88. Astfel, noua componenţă a Comitetului Executiv este: Gabriela Szabo, Adrian Stoica, Ioan Dospinescu, Liviu Luca, Cristian Gaţu, Elena Frâncu, Ivan Patzaichin, George Boroi, Georgeta Andrunache, Adrian Mladin, Puiu Gaşpar, Constantin Alexandrescu şi Paul Ciobănelu.

Maratonista Constantina Diţă Tomescu desemnată „Sportivul anului” la Premiile Ioan Chirilă

Constantina Diţă Tomescu, maratonista care a cîştigat singura medalie pentru atletismul românesc la Olimpiada de la Bejing, a fost desemnată „Sportivul anului” la gala Premiilor Ioan Chirilă, desfăşurată miercuri seara, în Capitală. Din rîndul jurnaliştilor sportivi, cîştigătorii celei de-a patra ediţii a Premiilor Ioan Chirilă sînt Cătălin Tolontan (Gazeta Sporturilor) - marele premiu, Maria Andrieş (Gazeta Sporturilor) - editorialistul anului, Andrei Nourescu (Pro Sport) - reporterul anului, Bogdan Cosmescu (GSP TV) - Adrian Soare (Radio România Actualităţi) - comentatorul radio al anului, Alex Nicodim (Gazeta Sporturilor) - fotoreporterul anului şi Alexandru Enăşescu - talentul anului din rîndul neprofesioniştilor. Cătălin Tolontan, redactor-şef la Gazeta Sporturilor, a cîştigat pentru a doua oară marele premiulu, după cel din 2005. Jurnalistul a anunţat că va dona premiul, în valoare de 3.000 de euro, sub forma unei rente lunare, unei tinere floretiste. Juriul a fost format, anul acesta, din Iarina Demian, soţia regretatului Ioan Chirilă, jurnalistul Cristian Tudor Popescu, poetul Florin Iaru, academicianul Dumitru-Radu Popescu, scriitorul Radu Paraschivescu, criticul literar Alex Ştefănescu şi ziaristul Mihai Rusu. Premiile Ioan Chirilă sînt acordate anual, de Fundaţia ArtEst, celor mai buni jurnalişti de sport din România, în memoria celui mai mare gazetar şi scriitor de specialitate pe care l-a avut ţara noastră.

România se testează cu Serbia înainte de debutul CE din Macedonia

Prima reprezentativă de handbal feminin a ţării noastre a plecat ieri către Macedonia, acolo unde în perioada 3-14 decembrie va avea loc Campionatul European. Însă, în drum spre Skopje, naţionala feminină se va opri în Serbia, la Vrnjacka Banja, pentru ultimele două meciuri de pregătire înainte de startul turneului final. Partidele amicale cu reprezentativa Serbiei vor avea loc astăzi şi mîine, de la ora 19.00. Lotul României pentru Campionatul European din Macedonia va fi alcătuit din: Luminiţa Dinu Huţupan, Paula Rădulescu-Ungureanu, Florentina Grecu-Stanciu - portari; Valentina Ardean Elisei, Camelia Balint, Ramona Maier, Cătălina Cioarec - extreme; Oana Manea, Florina Bârsan - pivoţi; Narcisa Lecuşanu, Oana Şoit, Cristina Neagu, Carmen Amariei, Daniela Crap, Adina Meiroşu, Melinda Geiger - linia de 9 metri. La CE, România face parte din Grupa A, alături de Franţa, Ungaria şi Danemarca. Primul meci al tricolorelor la Skopje va fi cu Ungaria pe 3 decembrie. Primele trei echipe din fiecare grupă se vor califica în grupele semifinale.

Mutu va înregistra 200 de prezenţe în Serie A în meciul cu AS Roma

Atacantul Adrian Mutu va înregistra, duminică, în meciul Fiorentinei cu AS Roma 200 de prezenţe în campionatul Italiei, din care 69 de partide pentru gruparea toscană. În cele 199 de meciuri jucate pînă în prezent în campionatul Italiei, Mutu a marcat 78 de goluri. Pentru Fiorentina, “Briliantul” a marcat 37 de goluri. În Italia, Adrian Mutu a mai evoluat la Internazionale Milano, Verona, Parma şi Juventus Torino. Presa italiană notează că Mutu evoluează în meciul 200 chiar în meciul cu AS Roma, echipă care l-a dorit în vară.

Zapata, ales cel mai bun portar în etapa a cincea a Ligii Campionilor

Portarul columbian al Stelei, Robinson Zapata, a fost ales cel mai bun goalkeeper în echipa acestei săptămîni de Liga Campionilor, într-un top Eurosport, chiar dacă echipa sa a primit trei goluri la Munchen, în etapa a cincea a competiţiei. “Este adevărat că echipa română a părăsit competiţia după ce Bayern a învins-o confortabil cu 3-0, dar înfrîngerea se putea transforma într-o mare umilinţă dacă nu erau paradele portarului columbian”, a fost motivul alegerii lui Zapata drept portarul etapei a cincea a Ligii Campionilor. Eliminată din Liga Campionilor, Steaua mai are şansa calificării de pe locul trei în 16-imile Cupei UEFA, dacă învinge pe Fiorentina (pe 10 decembrie) în ultima etapă a grupei F.

Comisia de Apel a respins solicitarea clubului FC Timişoara în cazul lui Ionel Ganea

Comisia de Apel a FRF a respins, joi, ca nefondat, apelul clubului FC Timişoara, formulat împotriva deciziei Comisiei de Disciplină, din 29 octombrie, prin care se respingea cererea grupării bănăţene de ratificare a suspendării jucătorului Ionel Ganea. Ionel Ganea s-a transferat în urmă cu un an la FC Timişoara, după ce a evoluat la Rapid. În etapa a V-a a sezonului 2007-2008, la un meci cu Rapid, Ganea l-a agresat pe arbitrul-asistent Dorin Mudura şi a fost suspendat 22 de etape, ulterior pedeapsa atacantului fiind redusă la 16 etape. În stagiul de pregătire din Austria, care a precedat acest sezon, Dusan Uhrin l-a înştiinţat pe preşedintele Consiliului de Administraţie al FC Timişoara, Marian Iancu, despre faptul că Ganea nu mai face parte din planurile sale pentru ediţia 2008/2009 a Ligii I, iar conducerea clubului i-a reziliat contractul atacantului. Ganea s-a adresat Comisiei pentru Statutul Jucătorului (CSJ), care a decis că oficialii clubului FC Timişoara nu aveau dreptul să-i rezilieze unilateral contractul. Conform plîngerii înaintate la CSJ, Ganea a solicitat clubului plata salariului pe ultimele două luni plus primele de joc din returul 2007-2008. La sfîrşitul săptămânii trecute, Ionel Ganea a afirmat că nu a fost primit la antrenamente de tehnicianul formaţiei FC Timişoara, Dusan Uhrin jr., şi a subliniat că va sesiza comisiile Federaţiei Române de Fotbal (FRF) în legătură cu acest lucru.

Trică s-a înţeles cu Anorthosis Famagusta, susţine Ilie Balaci

Fostul internaţional Ilie Balaci, socrul lui Eugen Trică, a declarat că fotbalistul campioanei CFR Cluj a ajuns la un acord cu formaţia cipriotă Anorthosis Famagusta, pentru un contract pe un an şi jumătate, şi a primit deja o parte din prima de instalare. „Era greu să rateze o astfel de şansă, pentru că el are 32 de ani şi dacă ar fi rămas în România, i-ar fi trebuit 8 ani pentru a cîştiga cît va primi în Cipru pentru un contract de un an şi jumătate. El a primit deja o parte din bani, din ce ştiu eu. Cu Gaz Metan Mediaş va fi ultimul său meci în faţa suporterilor clujeni”, a spus Balaci. Trică va semna cu ciprioţii un contract pe un an şi jumătate, cu opţiune de prelungire pe încă un sezon.

România a pierdut al doilea amical cu Croaţia la futsal

Echipa naţională de futsal a României a pierdut cu scorul de 3-5 (3-2) al doilea meci amical disputat în compania reprezentativei Croaţiei, în localitatea Pazin. Pentru echipa României au înscris Robert Matei (min. 4 şi 6) şi Gabriel Molomfălean (16). În meciul precedent, care a avut loc marţi, la Kastelir, s-a consemnat egalitatea, 3-3.