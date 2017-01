Adrian Mutu a fost nominalizat la titlul de cel mai bun fotbalist din Italia în 2008

Atacantul echipei AC Fiorentina, Adrian Mutu, a fost nominalizat ieri de Asociaţia Fotbaliştilor din Italia (AIC), la titlul de cel mai bun fotbalist din Serie A în anul 2008 şi la trofeul de cel mai bun stranier. Gala Oscarurilor fotbalului italian va avea loc pe 19 ianuarie 2009, la Auditorium din Milano. Nominalizările au fost făcute prin intermediul voturilor primite de fotbalişti de la toţi jucătorii din prima ligă italiană. Oscar se va acorda la opt categorii: cel mai bun antrenor, cel mai bun arbitru, cel mai bun portar, cel mai bun tînăr jucător, cel mai bun fundaş, cel mai bun fotbalist italian şi cel mai bun stranier. În plus, cel mai bun fotbalist din Serie A se va alege dintre cei şase jucători nominalizaţi la titlurile de cel mai bun italian (Alessandro Del Piero, Daniele De Rossi şi Andrea Pirlo), respectiv cel mai bun stranier (Zlatan Ibrahimovici, Kaka şi Adrian Mutu).

FIFA a suspendat Peru din toate competiţiile internaţionale din cauza scandalurilor interne

Federaţia Internaţională de Fotbal (FIFA) a decis, ieri, să suspende Peru din toate competiţiile internaţionale, a anunţat unul dintre oficialii Confederaţiei Sud-Americane de Fotbal (CSF). Preşedintele forului, Sepp Blatter, a avertizat Peru săptămîna trecută că pînă lunea trecută trebuia să încheie conflictul dintre Federaţia Peruană de Fotbal (FPF) şi guvern. “FIFA a suspendat Peru din toate activităţile”, a anunţat luni seară secretarul general al CSF, Eduardo de Luca, la sediul din Paraguay. Institutul de Sport al guvernului peruan (IPD) nu îl recunoaşte pe preşedintele FPF, Manuel Burga, deoarece susţine că alegerea lui a fost ilegală. “Dacă Burga va fi păstrat în post, atunci aici este vorba despre dialogul surzilor. Nu există nicio intervenţie a guvernului, dar el nu poate rămîne acolo”, a spus preşedintele IPD, Arturo Woodman. “Vreau să-mi cer scuze peruanilor pentru situaţia care s-a creat. Principala problemă este că legea din Peru nu este compatibilă cu statutul FIFA, iar oricine s-ar afla în locul meu ar avea aceeaşi problemă”, a explica Burga. FIFA va lua o nouă decizie în legătură cu situaţia din Peru în cadrul Comitetului Executiv care va avea loc luna viitoare, la Tokyo. Peru a pierdut deja dreptul de a organiza Campionatul Under 20 din America de Sud din cauza respectivei dispute.

Chivu a premiat mai mulţi sportivi amatori din partea clubului Inter Milano

Căpitanul echipei naţionale a României, Cristian Chivu, a participat în cursul zilei de luni la o ceremonie de premiere a celor mai buni sportivi amatori din Milano. Premierea sportivilor a avut loc în cadrul unei ceremonii denumite “Sărbătoarea sportului 2008”, fiind organizată de o asociaţie care are ca scop promovarea sportului amator în zona oraşului Milano, în special a turneelor de fotbal în cinci, şapte sau 11 jucători, a baschetului şi a voleiului. Cristian Chivu a fost reprezentantul clubului Internazionale Milano la această a 34-a ediţie, iar fundaşul formaţiei italiene a premiat echipele clasate pe primele locuri la campionatele de fotbal din sezonul 2007/2008. Căpitanul naţionalei României le-a oferit acestora cupe şi trofee, fiind foarte solicitat pentru fotografii şi autografe. În schimb, preşedintele asociaţiei, Alessandro Galbusera, i-a oferit lui Chivu un cec pentru a susţine activitatea fundaţiei jucătorului român, “Football for children”.

Liverpool va încasa mai mult din biletele de la lojă decît din restul viitorului stadion

Oficialii grupării engleze Liverpool au anunţat, ieri, că vor încasa sume mai mari de la lojele de lux ale noului stadion de 60.000 de locuri decît din vînzarea biletelor normale pentru restul tribunelor. Directorul comercial al lui Liverpool, Ian Ayre, a afirmat că mai mult de 50 de procente din veniturile unui meci vor proveni din vînzarea biletelor la loja viitorului stadion. Lojele de pe Anfield au în prezent 3.000 de locuri, dar noua arenă va avea aproape 10.000 de locuri la lojă. Liverpool are 40.000 de abonaţi, iar alţi 65.000 de fani sînt pe lista de aşteptare. “Noul stadion este o mare oportunitate de afaceri, dar este important să menţinem integritatea mărcii Liverpool şi spiritul de pe Anfield”, a explicat Ayre în cadrul unui seminar organizat la Johannesburg. Peluza suporterilor formaţiei engleze va fi mărită de la 12.000 la 20.000 de locuri, la fel ca numărul care era pe stadion pe vremea cînd nu existau scaune. Ayre a explicat că era normal ca începerea construcţiei să fie amînată din cauza problemelor financiare şi consideră că a fost cea mai bună decizie.

Un pugilist englez care a participat la JO 2008 este suspectat de trafic cu droguri

Boxerul englez Bradley Saunders, în vîrstă de 22 de ani, care a fost unul dintre favoriţii la cîştigarea unei medalii la Jocurile Olimpice din 2008, este anchetat de poliţie, fiind suspectat că a făcut trafic cu droguri. Sportivul a fost reţinut de poliţie după ce un cîine a descoperit în curtea din spatele casei sale droguri în valoare de aproximativ 12.000 de lire sterline. Boxerul englez a fost interogat împreună cu prietena sa, Stephanie Elliott, în vîrstă de 22 de ani, iar cei doi au stat noaptea trecută la o secţie de poliţie. Autorităţile au luat cele 300 de grame de praf alb, care se crede a fi cocaină, şi au fost trimise la un laborator specializat pentru analize. Saunders era favorit la o medalie de aur la JO 2008, dar a fost criticat mai ales pentru declaraţiile pe care le-a făcut după ce a fost învins în a doua sa întîlnire: “Presiunea a fost mare, am boxat tot timpul şi am simţit lipsa baiatului meu. Nu am făcut nimic pentru mine, am făcut-o pentru familie, pentru casa mea şi să-mi plătesc facturile. Acum voi avea o perioadă mai liberă, nu mai simt o greutate pe umeri, pot să mă relaxez”.

ŢSKA Moscova se retrage din Euroliga feminină de baschet, din motive financiare

Echipa de baschet feminin ŢSKA Moscova a decis să se retragă din Euroligă din cauza problemelor financiare cu care se confruntă, a anunţat directorul sportiv Igor Grudin. „Clubul este în prezent într-o situaţie foarte delicată. Preşedintele a fost nevoit să vîndă firma care era principalul nostru sponsor. Noii proprietari nu sunt interesaţi de baschet. Am hotărît să ne retragem din Euroligă. Nu vom juca meciul cu TT Riga, la 26 noiembrie”, a declarat Grudin. Igor Grudin a precizat că ŢSKA Moscova caută noi sponsori pentru a putea evolua în continuare în campionatul Rusiei.

Tiger Woods nu mai este sponsorizat de General Motors

Jucătorul de golf american Tiger Woods şi-a încheiat contractul de sponsorizare cu producătorul de automobile General Motors, înţelegere care există de aproape zece ani şi îi aducea sportivului venituri de peste 10 milioane de dolari pe an. „Această decizie este rezultatul discuţiilor care au început mai devreme în acest an iar momentul acestei înţelegeri cu alte activităţi este o pură coincidenţă”, a spus un purtător de cuvînt al General Motors. Firma constructoare de maşini a mai anunţat, săptămîna trecută, că a a decis să înceteze şi contractul prin care oferea automobile oficialilor şi jucătorilor de golf la turneele din Statele Unite. Tiger Woods, care este în recuperare după o operaţie la genunchi, a precizat că este mîndru de parteneriatul pe care l-a avut cu compania. „M-am simţit bine făcînd parte din evoluţia companiei. Am petrecut multe clipe frumoase împreună şi am participat la nişte activităţi unice şi recompensante”, a spus Tiger Woods. Cei trei mari producători auto americani, General Motors (GM), Ford ăi Chrysler, care au cerut un sprijin de 25 de miliarde de dolari de la statul american, au datorii totale de peste 100 de miliarde de dolari, potrivit cotidianului britanic Internatonal Herald Tribune (IHT).

Drogba ar putea pleca la Inter

Atacantul ivorian Didier Drogba intenţionează să plece de la Chelsea, după ce luni noapte a avut o întîlnire la un restaurant cu unii dintre reprezentanţii lui Inter, echipă pregătită de Jose Mourinho, fostul antrenor al grupării londoneze. Drogba, împreună cu agentul său, Pierre Frelot, s-au întîlnit cu directorul tehnic al lui Inter Milano, Marco Branca, şi Jorge Mendes, care este agentul portughezului Jose Mourinho, actualul antrenor al formaţiei din Serie A. Sursa citează că aceştia au purtat o discuţie într-un restaurant din Fulham şi Drogba este tot mai aproape de un transfer la Inter. Atacantul are o relaţie bună cu fostul antrenor al lui Chelsea, care şi-a exprimat interesul pentru jucător încă de la sosirea în Italia. Drogba nu are un sezon foarte bun la Chelsea, iar de curînd a fost suspendat pentru trei etape după ce a aruncat cu o monedă spre suporterii echipei Burnley. Drogba evoluează al formaţia londoneză din 2004.

Echipele din Bundesliga cîştigă cei mai mulţi bani în urma reclamelor de pe tricouri

Formaţiile din prima ligă germană le-au depăşit pe cele Anglia în privinţa veniturilor provenite din contractele de publicitate, potrivit unui raport prezentat marţi. Veniturile totale din publicitatea de pe tricourile echipelor din cele mai puternice şase campionate a scăzut pentru a doua oară în ultimii zece ani, iar un raport al companiei de marketing “Sport+Markt” arată că formaţiile din Bundesliga au încasat 102,9 milioane de euro din publicitate, faţă de cele 85,5 milioane de euro în Anglia. Unul dintre motivele scăderii contractelor este cauzat şi de deprecierea lirei sterline. Clubul Manchester United a fost depăşit de Bayern Munchen în privinţa veniturilor din sponsorizare, după ce încasările lui United au scăzut de la 20,8 la 17,7 milioane de euro. Formaţia germană primeşte 20 de milioane de euro de la sponsori, aceeaşi sumă ca şi în sezonul trecut. Veniturile din sponsorizări în cele mai importante şase campionate europene au scăzut la 393,2 milioane de euro, faţă de 405,3 milioane de euro în sezonul trecut.

Pugilistul Bradley Saunders, suspectat de trafic de cocaină

Boxerul britanic Bradley Saunders, care a participat la Jocurile Olimpice de la Beijing, la categoria 64 kg, este suspectat de trafic de cocaină. Saunders, în vîrstă de 22 de ani, şi prietena sa au fost audiaţi de poliţie, după ce în grădina casei din Sedgefield a pugilistului a fost găsită cocaină în valoare de aproximativ 15.000 de euro. Sportivul a fost eliberat pe cauţiune pînă la finalizarea anchetei. Bradley Saunders a fost eliminat în turul doi la JO de la Beijing, fiind învins de francezul Alexis Vastine. El a boxat şi la Constanţa, la Centura de Aur 2007, fiind învins în semifinale de Ionuţ Gheorghe.

Tim Montgomery a recunoscut că s-a dopat

Fostul sprinter american Tim Montgomery, care se află în prezent în închisoare, a recunoscut că s-a dopat înaintea Jocurilor Olimpice din 2000 şi a declarat că nu merită medalia de aur cu ştafeta SUA de 4x100 m, obţinută la Sydney. „Am luat testosteron şi am folosit HGH (un hormon de creştere) de patru ori pe lună”, a dezvăluit Montgomery din închisoarea în care este încarcerat pentru nouă ani, dintre care cinci pentru vînzare de heroină şi patru pentru fraudă bancară. Această declaraţie ar putea să-i determine pe reprezentanţii Comitetului Olimpic Internaţional (CIO) să retragă medaliile de aur obţinute în proba de 4x100 metri de ştafeta SUA, din care au făcut parte Tim Montgomery, Maurice Greene, Jon Drummond, Bernard Williams, Brian Lewis şi Kenneth Brokenburr. CIO a luat deja hotărîrea să retragă medaliile tuturor membrilor ştafetei SUA de 4x400 m de la JO 2000, după ce Antonio Pettigrew a recunoscut că s-a dopat, şi a procedat la fel pentru coechipierele lui Marion Jones din probele de 4x100 m şi 4x400 m. În 2002, Montgomery reuşise să doboare recordul mondial la 100 m, cu timpul de 9 secunde 78 de sutimi, la Paris, dar această realizare i-a fost anulată după ce s-a dovedit implicarea sa în afacerea Balco, un scandal de dopaj cu steroizi anabolizanţi, care a şi dus la încheierea carierei sale sportive în decembrie 2005. Chiar dacă nu a fost niciodată descoperit dopat, implicarea sa în această afacere a dus la anularea tuturor rezultatelor obţinute de Montgomery începînd cu anul 2001.