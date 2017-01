Astăzi începe finala Cupei Davis

La Mar del Plata, debutează, astăzi, finala Cupei Davis dintre Argentina şi Spania. Dacă spaniolii au cucerit Salatiera de două ori (2000 şi 2004), argentinienii au ajuns de două ori pînă în ultimul act (1981, 2006). Marele absent al finalei este numărul 1 mondial, Rafael Nadal, care din cauza problemelor medicale a fost nevoit să declare forfait. Echipa Argentinei este formată din Juan Martin Del Potro, David Nalbandian, Jose Acasuso şi Agustin Calleri. Spania îi are în componenţă pe David Ferrer, Fernando Verdasco, Feliciano Lopez şi Marcel Granollers. Argentinianul Juan Martin Del Potro va disputa meciurile din finala Cupei Davis cu infiltraţii, din cauza infecţiilor pe care le are la degetele de la picioare produse de şosetele care le poartă în timpul meciurilor. “Medicii îmi dădeau cu o cremă care îmi facea bine doar o oră. În meciuri cum vor fi cele de la Cupa Davis, cu cinci seturi, voi juca cu infiltraţii. Ştiu că şi alţi sportivi suferă de această problemă. Ideal ar fi să mă operez şi să îmi scot unghiile, dar asta ar însemna să am o perioadă de inactivitate, pe care mi-o voi permite abia după această finală”, a explicat Del Potro. Probleme lui Del Potro au apărut la Mastersul de la Madrid şi au continuat la cel la Paris, dar şi la Turneul Campionilor.

Încă o înfrîngere umilitoare pentru Portugalia

Ultimele rezultate din amicalele de miercuri seara: Danemarca – Wales 0-1; Slovenia – Bosnia-Herţegovina 3-4; Austria – Turcia 2-4; Grecia – Italia 1-1; Luxemburg – Belgia 1-1; Elveţia – Finlanda 1-0; Germania – Anglia 1-2; Olanda – Suedia 3-1; Irlanda – Polonia 2-3; Irlanda de Nord – Ungaria 0-2; Franţa – Uruguay 0-0; Scoţia – Argentina 0-1; Spania – Chile 3-0; Brazilia – Portugalia 6-2! Meci oficial în preliminariile World Cup 2010, grupa a 3-a: San Marino – Cehia 0-3

Ancelotti l-ar putea înlocui pe Schuster în funcţia de antrenor al lui Real Madrid

Oficialii lui Real Madrid intenţionează să-i rezilieze contractul lui Bernd Schuster, iar presa spaniolă susţine că principalul favorit să-l înlocuiască este actualul tehnician al lui AC Milan, Carlo Ancelotti, deşi clubul madrilen a anunţat recent că îl sprijină pe german. Cotidianul Marca susţine că Real Madrid îl vrea pe Ancelotti din iarnă, după ce Rafael Benitez a refuzat postul de antrenor al formaţiei spaniole. AC Milan a dezminţit însă trecerea lui Ancelotti pe banca tehnică a lui Real Madrid prin vocea vicepreşedintelui Adriano Galliani. Real Madrid l-a mai vrut antrenor la echipă pe Ancelotti şi în 2006. Formaţia din Madrid ocupă locul 4 în Primera Division, cu 5 puncte mai puţin decît liderul FC Barcelona.

TAS a redus la un meci suspendarea lui Atletico Madrid

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anunţat ieri că formaţia spaniolă Atletico Madrid va disputa următorul meci din Liga Campionilor cu portiţile închise şi va plăti o amendă de 75.000 de euro, deşi sancţiunea de la UEFA era dublă. Şedinţa TAS a durat cinci ore, iar judecătorii au decis ca Atletico Madrid să evolueze fără spectatori în partida cu PSV Eindhoven, programată la 26 noiembrie, în Grupa D a Ligii Campionilor, şi să plătească o amendă de 75.000 de euro. Comisia de Apel a UEFA a decis în urma incidentelor de la meciul Atletico Madrid-Olympique Marseille, disputat la 1 octombrie, pe Vicente Calderon, să suspende pentru două meciuri stadionul formaţiei spaniole şi să amendeze clubul cu 150.000 de euro din cauza incidentelor violente care au avut loc. TAS a adăugat că la meciul lui Atletico împotriva formaţiei franceze au avut loc incidente serioase, iar clubul a fost responsabil că nu a reuşit să asigure cele mai bune condiţii pentru siguranţa suporterilor.

Bela Karoly va candida la Senat

Fostul antrenor de gimnastică, Bela Karoly, a declarat că iniţial a refuzat oferta de a candida la Senat din partea UDMR, dar la îndemnul suporterilor din SUA şi al unor români s-a hotărît totuşi să accepte. “Am primit un telefon acum aproximativ o lună şi mi-au spus: \'Bela avem o ofertă, am vrea să candidezi pentru un loc în Senat\'. Iniţial, am refuzat, dar în momentul în care mai mulţi români şi fani ai mei din State m-au încurajat, am hotărît să accept”, a explicat fostul antrenor al Nadiei Comăneci. Karoly îşi propune în cazul în care va fi ales să desfiinţeze vizele obligatorii de intrare în SUA pentru cetăţenii români, dar şi facilitarea admiterii studenţilor români la universităţile americane. Alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat vor avea loc pe 30 noiembrie 2008. Pe de altă parte, fosta componentă a lotului olimpic de gimnastică al României, Emilia Eberle, acum Trudi Collar, a povestit unui canal tv din SUA despre bătăile şi agresiunile verbale pe care Bela Karoly şi soţia sa, Martha, le aplicau la antrenamente. Aceste acuzaţii au fost susţinute şi de coregraful care a colaborat cu Bela Karoly la lot, Geza Poszar.

Ofertă de peste un milion de euro pentru casa în care Beckham şi-a petrecut primii doi ani de viaţă

Potenţiali cumpărători au oferit un milion de lire sterline (1,2 milioane de euro) pentru o casă în care fotbalistul englez David Beckham şi-a petrecut primii doi ani de viaţă, la Leytonstone, în nord-estul Londrei. Alte case cu trei dormitoare din acelaşi cartier, similare cu cea în care a trăit Beckham, au preţuri ce încep de la 250.000 de lire sterline. Responsabilul cu vînzarea casei, Colin Evans, a fost cel care a descoperit că în locuinţa respectivă a stat Beckham şi i-a avertizat pe proprietari, care au schimbat preţul. Evans urmează să aleagă, pînă la finalul săptămînii, cea mai avantajoasă ofertă din cele trei primite pentru această casă.

Ameninţat cu moartea pentru că a dat penalty

Arbitrul Martin Hansson, care a acordat penalty pentru Liverpool în minutul 90+5 al partidei cu Atletico Madrid, scor 1-1, a declarat că a primit ameninţări cu moartea după întîlnirea din 4 noiembrie, din grupa D a Ligii Campionilor. “Am primit ameninţări cu moartea. A fost oribil şi foarte neplăcut. Telefonul suna tot timpul şi am primit multe sms-uri. Sînt obişnuit cu astfel de manifestări, dar de data asta a fost prea mult. Am anunţat poliţia că am fost ameninţat cu moartea, dar acestea sînt acuzaţii greu de dovedit”, a spus Hansson, citat de cotidianul suedez Sport-Expressen. Martin Hansson a precizat că nu va urma exemplul compatriotului său Anders Frick, care s-a retras din activitatea de arbitru în 2005, ca urmare a ameninţărilor cu moartea primite după un meci de LC între Chelsea şi FC Barcelona.

Protasov, demis de la Kuban Krasnodar

Fostul antrenor al Stelei, Oleg Protasov, este liber de contract după ce Kuban Krasnodar a decis să-i rezilieze înţelegerea, la cîteva luni după ce a fost numit în funcţie. „Nu a fost iniţiativa mea. Cei care m-au invitat în Rusia au anunţat că nu mai pot finanţa clubul şi sezonul viitor la nivelul la care ne-am înţeles. Criza economică a afectat toate domeniile, aşa că proiectul meu la Kuban Krasnodar nu mai putea să continue, din acest motiv am decis că este mai bine să oprim colaborarea”, a spus Protasov, care va fi înlocuit la formaţia rusă de Serghei Ovcinikov. Oleg Protasov a mai antrenat, pe lîngă Kuban, pe Olympiakos, Limassol, Steaua şi Dnepr.

Miloşevici s-a retras din naţionala Serbiei

Atacantul sîrb Savo Miloşevici s-a retras miercuri din naţionala antrenată de Radomir Antici, după un meci amical cu Bulgaria, scor 6-1, în care a reuşit să înscrie două goluri, dar a ratat şi două lovituri de pedeapsă! El a evoluat în primele 34 de minute ale partidei, ratînd două penalty-uri, în minutele 6 şi 16, dar înscriind de două ori (în minutele 28 şi 33) pînă la înlocuirea cu Mrdja. Atacantul sîrb crede că aceste ultime 34 de minute jucate la naţională descriu cel mai bine cariera lui. „Poate aceste 34 de minute descriu cariera mea în cel mai bun mod posibil, cu momente bune şi mai puţin bune, vremuri cînd eşti la înălţime şi apoi jos, disperare şi fericire. Credeţi-mă, nu am mai ratat niciodată două penalty-uri, nici măcar la antrenamente. Oricum, marcînd de două ori pe urmă a fost un mod plăcut să-mi iau adio, mulţumesc lui Dumnezeu”, a spus Miloşevici, care consideră că ar mai fi putut evolua pentru naţionala Serbiei, dar a decis că e mai bine să se retragă. „Aş mai fi putut juca, ştiu asta, dar nu este vorba doar de condiţia fizică. Am fost un bun muncitor şi mi-am dat toate şansele să-mi îndeplinesc toate visurile. Au fost cîţiva ani buni. Sincer, am făcut mult mai multe decît m-am aşteptat, deci, poate e cel mai bun moment să mă retrag”, a încheiat Miloşevici. La meciul său de retragere au fost prezenţi preşedintele Serbiei, Boris Tadici, jucătoarea de tenis Ana Ivanovici, foştii baschetablişti Vlade Divac şi Predrag Danilovici. Meciul s-a desfăşurat pe stadionul „Partizana”, arenă în care atacantul a debutat în fotbalul profesionist pentru FK Partizan Belgrad. Savo Miloşevici, în vîrstă de 35 de ani, a strîns 102 prezenţe în naţionala Serbiei, inclusiv sub denumirile anterioare Iugoslavia şi Serbia-Muntenegru, marcînd 37 de goluri. A jucat la CM din 1998 şi 2006 şi la CE din 2000. A fost căpitanul primei reprezentative între 2002 şi 2006. În întreaga carieră a trecut pe la formaţiile Aston Villa, Real Zaragoza, FC Parma, Espanyol Barcelona, Celta Vigo, Osasuna Pamplona şi Rubin Kazan. Miloşevici şi-a anunţat retragerea şi de la echipa de club, în decembrie, cînd îi expira contractul cu formaţia rusă Rubin Kazan.

Stadionul echipei Boavista Porto nu va mai fi scos la licitaţie

Fiscul portughez a anulat scoaterea la vînzare a stadionului „Do Bessa XXI” al echipei Boavista Porto, pus sub sechestru în luna august. Fiscul fixase la 28,3 milioane de euro suma de pornire pentru licitaţia la care urma să fie vîndut stadionul. Arena poate găzdui 30.000 de spectatori şi a fost renovată în anul 2004, cu ocazia Campionatului European, costurile ridicîndu-se la peste 31 de milioane de euro. Boavista se află într-o gravă criză financiară, iar jucătorii săi nu şi-au primit salariile de mai multe luni. Pe lîngă problemele financiare, echipa a mai şi fost retrogradată în liga secundă, din cauza presiunilor făcute asupra arbitrilor, în trei meciuri din ediţia 2003-2004 a primei divizii portugheze.