Cinci constănţeni la CN de karate kumite interstiluri WKF

Duminică, la Covasna, se va desfăşura Campionatul Naţional de Karate Kumite interstiluri WKF, la acest concurs urmînd a participa sportivii de la Federaţia Română de Karate Modern de la toate stilurile de Karate modern: Shotokan, Shito-Ryu,Wado-Ryu şi Goju-Ryu. Întrecerea se adresează mini-cadeţilor (14-15 ani), cadeţilor (16-17 ani) şi juniorilor (18-20 ani). Constanţa va fi reprezentată în cadrul competiţiei de cinci sportivi de la C.S. Marea Neagră: Gidu Ioan Zal (14 ani, 45 kg), Tudosoiu Nicolae (14 ani, 63 kg), Antonache Alexandru (13 ani, 69 kg), Neagu Alexandru (16 ani, 60 kg), Enache Alin Nicolae (17 ani, 65 kg). Pentru aceştia, competiţia de la Covasna este ultimul test înaintea Campionatului European de Karate din stilul Shotokan ESKU (European Shotokan Karate Union), care se va desfăşura la Oradea în perioada 6-7 decembrie. “La Oradea sportivii noştri vor participa la proba de Kumite şi sperăm ca acest Campionat de la Covasna să fie foarte util, avînd în vedere faptul că vor participa doar sportivii medaliaţi la campionatele de stil, desfăşurate în luna octombrie. Sportivii noştri au o formă bună şi dacă vor reuşi să se mobilizeze şi să fie atenţi, pot să obţină rezultate foarte bune”, a declarat preşedintele clubului constănţean, Florin Iordănoaia. Deplasarea la campionat este sprijinită de Consiliul Judeţean Constanţa, sportivii urmînd a fi însoţiţi de preşedintele clubului.

Scrimerii constănţeni încep lupta pentru medalii la Cupa Federaţiei

Astăzi, la Bucureşti, va debuta Cupa Federaţiei la scrimă, competiţie rezervată juniorilor şi cadeţilor. Primii care vor intra în concurs sînt băieţii, probele masculine urmînd a se încheia mîine. CS Farul Constanţa (antrenori: Sebastian Bezem şi Mihaela Ion) este reprezentat de Bogdan Ciucuraş, Alin Cristian, Dmitrie Nistor, Monea Cătălin şi Radu Chiperi, în timp ce de la CSS 1 vor participa Horia Zugravu, Dan Măcelaru, Silviu Loghin, Tudor Zugravu, Bogdan Negria şi Gabriel Spînoche. Concursul va continua apoi sîmbătă şi duminică cu probele feminine, acolo unde sînt înscrise Mădălina Ciucuraş, Andreea Florescu, Teodora Florescu, Toma Emona, Cristina Răceu şi Anca Moraru (de la CS Farul), Marina Gheonea Monica Deveseleanu Lorena Cojocaru (de la CSS 1, antrenori Ion Niţulescu, Mircea Rotaru şi Monica Marinescu).

Conducerea lui FC Braşov a scumpit de trei ori biletele pentru meciul cu Dinamo

Preşedintele executiv al formaţiei FC Braşov, Dinu Gheorghe, a declarat, ieri, că fanii lui Dinamo care vor să-şi încurajeze favoriţii în partida cu gruparea de sub Tîmpa trebuie să achite 80 de lei pentru un tichet la meciul de sîmbătă, transmit. “Acestea sînt preţurile practicate. Pe unde au jucat Steaua, Dinamo şi CFR Cluj preţurile au fost jur de 50 de lei, iar noi avem 40 de lei pentru fanii noştri şi doar un sector cu 80 de lei unde primesc însă şi un tricou original. Eu zic că nu sînt preţuri piperate. Cît despre galeria dinamovistă, nu am prmit nicio solicitare referitoare la vreo reciprocitate la bilete”, a spus Dinu Gheorghe. Astfel, la tribuna a II-a, preţul unui bilet este de 40 de lei, la fel ca şi la tribuna I, cu excepţia sectoarelor S şi T, acolo unde cumpărătorii vor primi şi cîte un tricou original cu FC Braşov. Intrarea la tribuna oficială va costa 150 de lei de persoană. Pînă acum, preţurile biletelor la meciurile de acasă ale ardelenilor au fost între 15 şi 25 de lei pentru peluze, tribuna a II-a şi tribuna I, cu excepţia meciului cu Rapid, cînd biletele pentru oaspeţi au costat 75 de lei. FC Braşov va întîlni pe Dinamo, sîmbătă, de la ora 14.00, într-un meci din etapa a 16-a a Ligii I.

Bîlbă se operează, astăzi, de menisc

Preşedintele clubului Politehnica Iaşi, Sorin Boca, a anunţat că atacantul Ionuţ Bâlbă va fi supus, joi, unei intervenţii chirugicale la menisc într-un spital din Bucureşti. Înaintea partidei Unirea Urziceni - Poli Iaşi, din etapa a X-a a Ligii I, medicul echipei moldave, Marius Pralea, declarase că în urma RMN-ului făcut la Bucureşti a rezultat că atacantul are probleme atît la nivelul cartilajului, cît şi al meniscului piciorului stîng şi că are nevoie de intervenţie chirurgicală. În octombrie, Ionuţ Bâlbă a plecat pentru a se opera la o clinică din Serbia, însă medicii de acolo au spus că jucătorul nu mai are nevoie de intervenţie chirurgicală.

Cornel Bădulescu a preluat conducerea tehnică a echipei HCM Roman

Conducerea grupării feminine de handbal HCM Roman l-a numit în funcţia de tehnician pe Cornel Bădulescu, care va semna în următoarele zile contractul în care va fi stipulat şi obiectivul din acest sezon al echipei moldave. Bădulescu a demisionat, la mijlocul săptămînii trecute, de la conducerea tehnică a echipei femimine de handbal Oţelul Galaţi, grupare cu care a cîştigat poziţia a treia în ultimul campionat şi pe care a lăsat-o pe loc de cupă europeană în Liga Naţională. Bădulescu i-a luat locul pe banca tehnică a formaţiei din Roman fostei sale eleve de la Oţelul Galaţi, Alexandrina Soare, şi îl va avea ca secund pe Dan Moisei, care a ocupat acest post şi cînd echipa promova în Liga Naţională cu Ioan Holban la timonă. HCM Roman ocupă în prezent locul 12 între cele 14 formaţii din Liga Naţională, singura victorie a formaţiei moldave în acest sezon fiind înregistrată, pe teren propriu, în faţa echipei Cetate Deva (24-23). Campionatul se va relua la 21 decembrie, dată la care HCM Roman va primi vizita handbalistelor de la HC Zalău.

„Depăşeste-ţi limitele!“ la Constanţa

Ieri, la Sala Sporturilor din Constanţa a avut loc o manifestare specială - „Depăşeste-ţi limitele!“ Sub acest slogan, Departamentul de stat a lansat programul „Emisari culturali 2008“, dedicat persoanelor cu disabilităţi. Ieri, echipa programului a susţinut o demonstraţie de gimnastică ritmică. Sportivii au jucat şi un meci de baschet, care a impresionat întreaga asistenţă. 9 gimnaşti profesionişti, 4 utilizatori de fotolii rulante din cadrul Fundaţiei Motivation şi 5 sportivi Special Olympics alcătuiesc echipa programului „Depăşeşte-ţi limitele“. Fundaţia Motivation a pregătit evenimentul cu ajutorul maestrei Mariana Mezei, care s-a ocupat de coregrafie, şi a beneficiat şi de aportul invitaţilor speciali Debbie şi Steven Hergenrader, fondatori ai organizaţiei „Break the barriers” din SUA. Următoarele spectacole vor avea loc joi la Buzău şi vineri la Bucureşti

România, cotată cu a doua şansă la cîştigarea CE din Macedonia

În ciuda pesimismului din tabăra „tricoloră”, casele de pariuri continentale creditează naţionala de handbal feminin a României cu a doua şansă la cîştigarea Campionatului European din Macedonia (3-14 decembrie), după deţinătoarea titlului, Norvegia. Deşi nu a participat la ediţia din 2006 a Campionatului European, naţionala feminină a României este cotată cu şansa a doua la medaliile de aur, după Norvegia. Nordicele au o cotă de 1.85 la cucerirea titlului continental, în timp ce România are o cotă de 5.00, fiind urmată pe „podium” de Rusia, cu o cotă de 7.00, conform bwin.com. În finala de acum doi ani, Norvegia a învins în finală chiar Rusia, cu 27-24.

Celelalte cote anunţate sînt: Danemarca (cotă 9.00), Franţa (13.00), Germania (17.00), Croaţia şi Ungaria (21.00), Suedia, Macedonia şi Spania (51.00), Ucraina (101.00), Austria (301.00), Serbia (501.00) şi Portugalia (1001.00). Obiectivul echipei naţionale a României este clasarea pe unul din locurile 1-5.