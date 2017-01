Coman la Bordeaux?

Portarul Dani Coman ar putea ajunge la Girondins Bordeaux, adversara campioanei României, CFR Cluj, în grupa A a Ligii Campionilor. „Conducerea lui Girondins, echipă afectată de accidentarea lui Ulrich Rame, ar fi început discuţii cu portarul internaţional român. Acesta din urmă, în conflict cu Rapid deoarece a refuzat semnarea prelungirii contractului, a fost eliberat de federaţia română de înţelegerea care expira în 2009”, scrie www.sudouest.com. Sursa citată notează că Dani Coman, în vîrstă de 29 de ani, are o mare experienţă, cu zece ani jucaţi la cel mai înalt nivel şi 151 de meciuri în prima ligă din România. De asemenea, site-ul menţionat subliniază că Dani Coman se află şi în atenţia clubului Standard Liege, formaţie antrenată de Ladislau Boloni.

Ze Roberto vrea să devină pastor după ce renunţă la fotbal

Mijlocaşul brazilian al formaţiei Bayern Munchen, Ze Roberto, a afirmat într-un interviu că îşi doreşte ca după încheierea carierei să studieze teologia şi să devină pastor evanghelic. „Mă gîndesc că voi ajunge pastor după ce îmi voi încheia cariera, dar mai întîi trebuie să studiez timp de cîţiva ani teologia. Ar fi ceva care m-ar împlini”, a afirmat brazilianul în vîrstă de 34 de ani. Ze Roberto mai are contract cu Bayern pînă la finalul sezonului, dar el intenţiona să mai evolueze cel puţin un an în Brazilia sau Portugalia, înainte să se retragă din activitate. Brazilianul a precizat că există posibilitatea ca el să rămînă la echipa germană: „Dacă mi se cere să rămîn şi Dumnezeu îmi zice că este decizia corectă, atunci nu am altă opţiune. Voi rămîne dacă asta este voinţa lui Dumnezeu”.

Cinci jucători de la FC Sevilla au fost jefuiţi în ultimele trei săptămâni

Conform cotidianului Marca de ieri, cinci jucători de la FC Sevilla, Kone, De Mul, Adriano, Romarici şi Maresca, au fost prădaţi în ultimele trei săptămîni, hoţii furînd diverse obiecte de valoare şi bani! De asemenea, a fost jefuit şi preşedintele clubului, Jose Maria Del Nido, din biroul acestuia furîndu-se laptopuri, bani şi mai multe documente. Potrivit Marca, clubul andaluz cooperează cu poliţia locală pentru depistarea hoţilor. „Deşi iniţial s-a crezut că este vorba de o bandă organizată din Estul Europei, poliţiştii au ajuns la concluzia că nu este cazul. Unele jafuri s-au produs în timp ce jucătorii erau acasă. Se pare că este vorba de o bandă profesionistă, însă nu periculoasă. În acest sens, jucătorii sînt liniştiţi şi apreciază ajutorul acordat de club”, scrie Marca. În urmă cu cîteva luni, Palop şi Luis Fabiano au fost jefuiţi, soţia jucătorului brazilian fiind ameninţată cu pistolul, în faţa copiilor.

Ronaldo admite că s-ar putea retrage

Atacantul brazilian Ronaldo Nazario da Lima a declarat, într-un interviu publicat, ieri, de cotidianul La Gazzeta dello Sport, că accidentările din ultima perioadă l-au făcut să se gîndească şi la posibilitatea retragerii din fotbal. “Nu ştiu dacă voi continua să joc sau dacă mă voi retrage definitiv. Încă nu am luat o decizie”, a precizat jucătorul brazilian în ziarul italian. Ronaldo, care a fost indisponibil aproximativ zece luni din cauza unei leziuni la genunchiul stîng, a jucat câteva minute într-un meci de binefacere disputat marţi în oraşul Fez (Maroc). Atacantul brazilian a precizat că se simte foarte obosit, nu din cauza meciului demostrativ, în acare nu a evoluat decît 20 de minute, ci din pricina perioade extrem de dure de recuperare. Fostul internaţional brazilian a menţionat că încă nu s-a decis care va fi echipa la care va evolua în viitor, ci principalul său obiectiv este terminarea cu bine a perioadei de recuperare după operaţia de pe 14 februarie.

Meci întrerupt aproape 30 de minute din cauza accidentării unui jucător

Partida de Cupa Angliei dintre Droylsden şi Darlington, scor 1-0, disputată marţi seară, a fost oprită pentru aproape 30 de minute după ce atacantul Liam Hatch, de la Darlington, s-a accidentat, fiind suspect că şi-a rupt gîtul, informează ediţia a cotidianului englez Times. Hatch, în vîrstă de 26 de ani, a căzut pe teren după ce s-a lovit de un coleg de echipă, iar medicii ambulanţei l-au imobilizat pe atacant, meciul fiind întrerupt timp de 27 de minute pentru ca acesta să primească îngrijiri şi să fie trimis la spital, unde a fost internat noaptea trecută. Antrenorul lui Darlington, David Penney, a cerut arbitrului Kevin Wright să suspende partida, deoarece mai mulţi fotbalişti au spus că nu vor să mai joace, fiind afectaţi de ceea ce i s-a întîmplat colegului lor, unii precizînd că au auzit un zgomot puternic atunci cînd acesta a căzut pe teren. “Cel mai important lucru este acum ca Liam să fie sănătos. Era conştient şi medicii ne-au anunţat că accidentarea pare să nu fie aşa de gravă precum s-a crezut iniţial. A trebuit ca în timpul meciului să aşteptăm o ambulanţă de la spitalul local, deoarece maşina clubului nu avea o targă specială pentru astfel de cazuri. El a fost mutat cu greu, deoarece viaţa lui putea fi în pericol”, a explicat directorul sportiv al echipei, David Jones. Antrenorul lui Darlington, împreună cu mai mulţi oficiali ai echipei, l-au vizitat pe jucător în spital, dar purtătorul de cuvînt al instituţiei a refuzat să ofere detalii despre starea fotbalistului.

Ballasteros a ieşit de la terapie intensivă

Fostul campion spaniol de golf Severiano Ballesteros, care a suferit trei intervenţii chirurgicale pentru îndepărtarea unei tumori pe creier în octombrie, a părăsit secţia de terapia intensivă după aproximativ o lună, a precizat spitalul La Paz din Madrid. “Ballesteros a ieşit din secţia de terapie intensivă. Chiar dacă această veste poate fi considerată una bună, trebuie să rămînem prudenţi pentru că procesul de vindecare este unul lent şi va fi nevoit să mai rămînă în spital încă o perioadă”, se arată într-un mesaj al clinicii din capitala Spaniei. În vîrstă de 51 de ani, Ballesteros a aflat în 12 octombrie că suferă de o tumoare pe creier El a fost operat în 14 octombrie pentru îndepărtarea tumorii, iar două zile mai tîrziu a suferit o altă intervenţie, din cauza apariţiei unui edem cerebral. De asemenea, fostul sportiv a suferit o a treia operaţie la 24 octombrie, care a constat în acţionarea împotriva hematomului cerebral şi eliminarea resturilor tumorii. Fostul jucător de golf, cîştigător a cinci turnee de Grand Slam şi a cinci etape din Ryder Cup cu echipa Europei, este considerat de multă lume drept cel mai bun jucător de golf din toate timpurile din Europa. Ballesteros s-a retras din activitatea sportivă în luna iulie a anului 2007, după mai multe concursuri ratate şi din cauza durerilor persistente la spate.