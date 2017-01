CSU Metal Galaţi, înfrîngere în Liga Campionilor la volei feminin

Aseară, în Sala “Rapid” din Bucureşti, campioana României, CSU Metal Galaţi, a cedat, cu 1-3, în confruntarea cu VakifBank Gunes Istanbul (deţinătoarea Cupei Challenge), în etapa a doua a Grupei C din Liga Campionilor. În celălalt meci al grupei: Volley Bergamo (Italia) - Fakro Muszynianka Muszyna (Polonia) 1-3 (27-25, 20-25, 15-25, 22-25). Clasament: 1. Galaţi 3p (setaveraj: 4:3); 2. Istanbul 3p (5:4); 3. Bergamo 3p (4:5); 4. Muszyna (3:4). Rezultatele echipelor româneşti în Cupele Europene la volei - la feminin, Liga Campionilor: CSU Metal Galaţi - VakifBank Gunes Istanbul (Turcia) 1-3 (16-25, 25-21, 24-26, 23-25); Cupa CEV, 16-imi de finală, manşa retur: Slavia UK Bratislava (Slovacia) - Ştiinţa Bacău 0-3 (19-25, 21-25, 25-27) - (în tur: 0-3); Dinamo Bucureşti - SUI Zeiler Koniz (Elveţia) 2-3 (25-19, 25-22, 17-25, 18-25, 11-15) - (în tur: 1-3) - Dinamo va juca în Cupa Challenge; Cupa Challenge, turul al II-lea, manşa retur: Unic Piatra Neamţ - AEK Larnaca (Cipru) 3-0 (25-18, 26-24, 25-14) - (în tur: 3-0); Zlatogor Zolotonosha Cherkasy (Ucraina) - CSU Tg. Mureş 3-1 (21-25, 25-22, 27-25, 25-22) - (în tur: 0-3); la masculin, Cupa CEV, 16-imi de finală, manşa retur: Hypo Tirol Innsbruck - CVM Tomis Constanţa 3-1 (25-20, 22-25, 25-20, 25-22) - (în tur: 2-3); Radnicki Kombank Kragujevac (Serbia) - VCM Piatra Neamţ 3-0 (25-17, 25-15, 25-16) - (în tur: 3-2) - CVM Tomis Constanţa şi VCM Piatra Neamţ vor juca în Cupa Challenge; Cupa Challenge, turul al II-lea, manşa retur: EA Patras (Grecia) - Dinamo Bucureşti 3-0 (25-23, 25-20, 25-19) - (în tur: 3-0).

România, la Olimpiada de şah de la Dresda

Ieri a avut loc, la Dresda, deschiderea oficială a Olimpiadei de şah. Competiţia propriu-zisă se desfăşoară în perioada 13-25 noiembrie, de-a lungul a 11 runde, atît la masculin, cît şi la feminin, echipele fiind formate din patru titulari şi o rezervă. Componenţa echipelor României este următoarea - feminin: Corina Peptan, Elena Cosma, Carmen Voicu, Iozefina Pauleţ, Alina Moţoc; masculin: Dieter Nisipeanu, Andrei Istrăţescu, Mircea Parligras, Constantin Lupulescu, Levente Vajda. Pe baza mediei rating, echipele României pornesc de pe locul 14 - la masculin şi 16 - la feminin. Campioanele ediţiei precedente (desfăşurată în 2006, la Torino) sînt Armenia (masculin) şi Ucraina (feminin).

Hănescu - Crivoi, în sferturi la Dnepropetrovsk

Tenismenul român Victor Hănescu, cap de serie nr. 3, l-a învins, miercuri, pe ucraineanul Ivan Sergeyev, scor 6-0, 6-3, într-un meci din turul secund al turneului de la Dnepropetrovsk (Ucraina), dotat cu premii în valoare de 125.000 de dolari. Într-un alt meci turul al doilea, Victor Crivoi l-a învins pe americanul Brendan Evans, scor 6-4, 3-6, 6-3. Pentru calificarea în sferturi, Crivoi şi Hănescu au primit cîte un cec de 3.650 de dolari şi 21 de puncte ATP. Victor Hănescu şi Victor Crivoi se vor întîlni în sferturi, acesta fiind primul meci oficial direct dintre cei doi sportivi români. În proba de dublu, perechea Victor Hănescu / Horia Tecău a fost învinsă, în runda inaugurală, cu scorul de 6-3, 7-6 (7/4), de cuplul Eric Butorac / Ross Hutchins (SUA/Marea Britanie), cap de serie nr. 2.

Petrişor Gănănău şi-a asigurat medalia de bronz la CE de box

Pugilistul Petrişor Gănănău (91 kilograme) s-a calificat în semifinalele Campionatelor Europene de box pentru amatori, care se dispută la Liverpool (Marea Britanie), după ce l-a învins, la puncte, pe Cornelius Sheehan (Irlanda), scor 4-2. Gănănău va boxa în semifinale cu rusul Egor Mehonţev, care a trecut, cu scorul de 12-1, de scoţianul Stephen Simmons. Petrişor Gănănău, care şi-a asigurat medalia de bronz, este singurul pugilist român rămas în competiţie. Roland Gavril (75 kilograme) a fost eliminat în sferturile de finală, fiind învins, la puncte, de Victor Cotiujanşiu (Moldova), cu scorul de 11-5.

Formaţia Prefab Modelu s-a desfiinţat

Preşedintele formaţiei Prefab Modelu, Dumitru Dumitriu, a declarat, ieri, că formaţia pe care o conduce s-a desfiinţat din cauza rezultatelor foarte slabe pe care le-a înregistrat în liga secundă, patronul Marian Miluţ sistînd finanţarea grupării. “Nu am ce să comentez mai mult, echipa s-a desfiinţat. Totul va fi oficializat mîine (n.r. - joi) la Federaţia Română de Fotbal”, a spus Dumitriu. În urma unei şedinţe care a avut loc marţi seară, conducerea clubului Prefab Modelu, în frunte cu finanţatorul Marian Miluţ, a anunţat că echipa va fi desfiinţată şi retrasă din liga secundă, motivul acestei decizii fiind lipsa de rezultate. Un caz similar s-a petrecut pe 21 octombrie, atunci cînd o altă formaţia din Seria I a ligii secunde, Forex Braşov, s-a retras din campionat după zece etape disputate în acest sezon, tot din cauza rezultatelor slabe înregistrate. Formaţia Prefab Modelu ocupa după 13 etape poziţia a 16-a în clasamentul Seriei I a ligii secunde, cu 9 puncte. În aceste condiţii, toate punctele obţinute de formaţiile care au evoluat contra lui Prefab Modelu în acest sezon se vor anula.

Nadia Comăneci a împlinit 47 de ani

Prima gimnastă din lume care a obţinut nota zece într-un concurs, românca Nadia Comăneci, a împlinit, ieri, 47 de ani. Născută pe 12 noiembrie 1961, la Oneşti, Nadia a început să practice gimnastica de la vîrsta de 6 ani , iar la 11 ani a ocupat locul I în proba de individual compus a Campionatelor Naţionale de junioare, dar şi în concursul pe echipe. Doi ani mai tîrziu, la Internaţionalele României, Nadia Comăneci s-a clasat pe primul loc în cinci probe: individual compus, paralele inegale, sol, bîrnă şi sărituri. În 1975, la 14 ani, Nadia Comăneci a ocupat primul loc la Campionatele Europene în patru probe: individual compus, sărituri, paralele inegale şi bîrnă, cucerind şi medalia de argint la sol. La Jocurile Olimpice de la Montreal, Nadia a devenit prima gimnastă din era modernă a acestui sport care a primit nota 10, după prestaţie ei la paralele inegale. Pînă la sfîrşitul competiţiei, gimnasta din România a mai obţinut încă şase note de zece. Nadia Comăneci a cucerit trei medalii de aur la Montreal, la individual compus, bîrnă şi paralele inegale, o medalie de argint - pe echipe şi o medalie de bronz la sărituri. După JO de la Montreal, Nadia a apărut pe coperţile revistelor Time, Newsweek şi Sport Illustrated, toate în aceeaşi săptămînă. La următoarele Jocuri Olimpice, în 1980, la Moscova, Nadia a cucerit două medalii de aur, la sărituri şi sol, şi două medalii de argint, în concursul pe echipe şi la individual compus. Din 1989, Nadia a părăsit România, stabilindu-se în Statele Unite ale Americii. În 1996, Nadia Comăneci a intrat în Galeria “Hall of Fame” a gimnasticii internaţionale şi s-a căsătorit cu Bart Connor, campionul olimpic american. Nadia a fost numită de postul ABC News şi Ladies Home Journal printre cele mai importante o sută de femei ale secolului XX. În prezent, Nadia Comăneci are un fiu, Dylan Paul, şi este implicată în numeroase activităţi de caritate, fiind vicepreşedinte al Consiliului Director al Internaţional Special Olympics, vicepreşedinte al Asociaţiei Distrofiei Musculare şi membru al consiliului Laureus Sports For Good Foundation.