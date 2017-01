Becali, “cretinul săptămînii”

Finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, a fost desemnat de postul TV francez M6 “cretinul săptămînii” în cadrul unei emisiuni auto, pentru ideea de a îndrepta aripa automobilului său Maybach cu o rangă, situaţie petrecută în 2006. “Cretinul săptămînii: deschide un Maybach”, a precizat sursa citată. Gigi Becali a fost nominalizat şi pentru titlul de “Idiotul lunii”, dar la această categorie nu a ocupat prima poziţie.

Stadionul “Dinamo” ar putea fi suspendat

FC Dinamo ar putea evolua cu porţile închise între două şi patru etape şi ar putea primi o amendă între 20.000 şi 80.000 de lei, ca urmare a incidentelor de la partida cu Steaua, scor 1-1, din etapa a 13-a a Ligii I, au declarat surse din cadrul FRF. Comisia de Disciplină a FRF va analiza, miercuri, incidentele de la această partidă. De asemenea, sursa citată a menţionat că Jandarmeria poate să ceară FRF ridicarea dreptului de organizare a meciurilor de pe teren propriu al grupării dinamoviste, dar acest lucru nu ar mai conta în cazul în care Dinamo ar primi o suspendare de minimum două etape din partea Comisiei de Disciplină. Suporterii dinamovişti de la “Peluza Sud” au aruncat torţe şi petarde în sectorul rezervat susţinătorilor stelişti, iar la începutul reprizei a doua, fanii de la “Peluza Cătălin Hîldan” au incendiat trei steaguri ale galeriei Steaua, capturate înaintea partidei. De asemenea, suporterii dinamovişti au aruncat cu diverse obiecte înspre teren.

CFR Cluj, locul 87 în clasamentul IFFHS

Echipa CFR Cluj este prima echipă din România în clasamentul pe luna octombrie al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), după ce a căzut două poziţii şi ocupă locul 87, cu 122 de puncte. Vicecampioana României, Steaua Bucureşti, a urcat 17 poziţii şi se află pe locul 97, cu 114,5 p. Echipa Unirea Urziceni se află pe locul 141, după o coborîre de o poziţie, cu 97,5 p. FC Vaslui a căzut de pe locul 162 pe 181, cu 85,5 puncte. Formaţia Dinamo Bucureşti a coborît de pe locul 152 pe poziţia 217, cu 77 p. Şi Rapid Bucureşti a coborît în clasament, aflîndu-se pe locul 258 (coborîre de pe 224), cu 71 p. Ultima echipă românească din clasament, FC Timişoara, a urcat trei locuri şi se află pe 316, cu 64,5 p.

FC Barcelona şi Liverpool, la egalitate pe primul loc în ierarhia IFFHS

Echipa FC Barcelona ocupă primul loc în clasamentul pe luna octombrie al Federaţiei Internaţionale de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS), la egalitate cu formaţia Liverpool, ambele avînd 270 de puncte. Fostul lider al clasamentului, Manchester United, a căzut pe locul trei cu 269 p. Pe locul patru, cu 260 p, se află Chelsea Londra, care luna trecută ocupa prima poziţie. Echipa argentiniană Boca Juniors se află pe poziţia a cincea, cu 250 p, în timp ce formaţia germană Bayern Munchen ocupă pe locul şase, cu 239 p. Italienii de la AC Fiorentina ocupă locul şapte, cu 235 p, fiind urmaţi, pe opt, de Internazionale Milano, cu 229 p. Locul nouă al clasamentului îl ocupă formaţia franceză Olympique Lyon, cu 224 p, în timp ce pe zece se află englezii de la Arsenal Londra, cu 222 p. Echipa lunii octombrie a fost desemnată Manchester United.

Arbitri bătuţi de suporteri, în Nigeria

Trei arbitri au fost spitalizaţi după ce au fost agresaţi de suporterii echipei gazdă la finalul partidei dintre Enyimba şi FC Heartland, scor 1-1, care s-a disputat duminică seara, în prima ligă a campionatului Nigeriei. La scurt timp după fluierul final, centralul Paul Umuago şi asistenţii săi, Auwalu Barau şi Daudi Abdulwahid, au fost „atacaţi cu violenţă” de către fanii echipei gazdă, care erau nemulţumiţi de faptul că favoriţii lor au fost egalaţi spre finalul meciului. „Acest gen de incidente nu onorează sportul şi împiedică dezvoltarea fotbalului. Trebuie să acţionăm prompt în faţa unor asemenea acte de huliganism”, a afirmat un oficial al Federaţiei Nigeriene de Fotbal.

Mihajlovici, antrenor principal la Bologna

Oficialii clubului Bologna l-au numit ieri pe fostul internaţional sîrb Sinişa Mihajlovici în funcţia de antrenor principal, după demiterea lui Daniele Arrigoni, cel care reuşise promovarea echipei în Serie A. Mihajlovici, în vîrstă de 39 de ani, a fost în perioada 2006-2008 secundul lui Roberto Mancini la Internazionale Milano. Ca jucător, el a evoluat la echipele Vojvodina Novi Sad, Steaua Roşie Belgrad, AS Roma, Sampdoria Genova, Lazio Roma şi Inter. Mihajlovici a cîştigat Cupa Campionilor Europeni şi Cupa Intercontinentală cu Steaua Roşie, Cupa Cupelor şi Supercupa Europei cu Lazio. Arrigoni a fost demis din cauza rezultatelor slabe din acest sezon, Bologna ocupînd penultimul loc în clasament, cu doar şase puncte în zece etape. Duminică, Bologna a pierdut cu 1-5 la Cagliari!

Start în Mastersul feminin de tenis

Începînd de astăzi şi pînă duminică, la Doha, se va desfăşura Mastersul feminin de tenis. Componenţa grupelor - Grupa Albă: Jelena Jankovici (Serbia / nr. 1 mondial), Ana Ivanovici (Serbia / nr. 4), Svetlana Kuzneţova (Rusia / nr. 7), Vera Zvonareva (Rusia / nr. 9); Grupa Maro: Dinara Safina (Rusia / nr. 2), Serena Williams (SUA / nr. 3), Elena Dementieva (Rusia / nr. 5), Venus Williams (SUA / nr. 8). Componenţa celor două grupe a fost stabilită în urma tragerii la sorţi ce a avut loc duminică. Din fiecare grupă se vor califica în semifinale primele două clasate. Iată programul primei zile: Kuzneţova - Zvonareva (ora 16.00), Jankovic - Ivanovic (ora 17.30) şi Safina - Venus Williams (ora 19.00).

Accidentat, Nadal ratează Mastersul

Cel mai bun jucător de tenis al anului, Rafael Nadal, a declarat forfait pentru Mastersul de la Shanghai, programat între 9 şi 16 noiembrie. Spaniolul s-a accidentat la genunchi, a abandonat în sferturile de finală ale turneului de Masters Series de la Paris Bercy şi nu se poate reface în timp util. Locul lui Nadal va fi luat de francezul Gilles Simon, care era prima rezervă pentru turneul din China. Ceilalţi şapte participanţi la Masters sînt Roger Federer, Novak Djokovici, Andy Murray, Nikolay Davydenko, Andy Roddick, Juan Martin del Potro şi Jo-Wilfried Tsonga.

Tsonga a ajuns în doi ani de pe locul 200 la Mastersul de la Shanghai

Francezul Jo Wilfried Tsonga a avut una dintre cele mai specatculoase asccensiuni, după ce a urcat de pe locul 200 pînă în primii opt tenismeni ai lumii în doar doi ani, se arată într-o analiză făcută de AFP. “Am urcat munţii. Am avut momente în care m-am gîndit că e prea greu să joc tenis. De multe ori am jucat şi m-am accidenat. Cu toate acestea victoria de la Paris vine la finele unui sezon plin de lucruri bune pentru mine şi este cireaşa de pe tort, pentru că voi merge la Shanghai în loc să stau în faţa televizorului”, a spus tenismenul în vîrstă de 23 de ani după victoria de duminică, de la Paris, în faţa lui Nalbandian. Ca junior Tsonga a cîştigat în 2003 titlul la US Open, cînd a trecut în finală de cipriotul Marcos Baghdatis. În 2004, Tsonga a trecut la profesionişti, dar a avut mai multe probleme de sănătate şi nenumărate accidentări. În ianuarie 2007, Tsonga avea 21 de ani şi ocupa locul 212 în clasamentul ATP. Pînă la finalul anului 2007, Tsonga a ajuns în primii 50 de tenismeni ai lumii. În 2008, Tsonga a ajuns în finală la Australian Open, iar în Thailanda a aobţinut primul titlu ATP din carieră.

Nepotul lui Ayrton Senna va face teste cu un monopost Honda

Bruno Senna, în vîrstă de 25 de ani, nepotul tripulului campion mondial Ayrton Senna, va debuta în Formula 1 odată cu testele pe un monopost Honda ce vor avea loc la Barcelona în luna decembrie, informează cotidianul Telegraph. “Abia aştept primul meu test în Formula 1 şi faptul că va fi cu Honda este un vis devenit realitate. Chiar dacă am participat la competiţii cu maşini doar în ultimii patru ani, visul de a testa un bolid de Formula 1 nu este unul nou. Simt că sînt gata pentru această provocare. Sînt conştient că este o mare oportunitate pentru mine”, a explicat Bruno Senna. Şeful celor de Honda, Ross Brawn, a vorbit despre ocazia acordată lui Bruno Senna: “Este o şansă pentru el ca să demonstreze că este gata să facă pasul spre Formula 1. Obiectivul nostru este să avem cei mai buni piloţi şi evaluarea asupra lui va fi una riguroasă”. Tînărul Senna ar putea face echipă cu Jenson Button la Honda în sezonul următor, deşi pînă acum nicio înţelegere între cele două părţi nu a fost confirmată. În cazul în care Bruno va semna un contract cu Honda, acesta ar fi reînoirea unui vechi parteneriat între familia Senna şi firma din Japonia. Ayrton Senna a condus în 1987 o maşină Honda-Lotus, şi din 1988 pînă în 1992 triplul campion mondial a pilotat monopostul McLaren-Honda.