Victorii pe linie pentru echipele româneşti în cupele europene la handbal feminin

Patru echipe româneşti de handbal feminin s-au duelat sîmbătă şi duminică în Cupele Europene, recitalul fiind deschis de Oţelul Galaţi, care a făcut instrucţie cu ZRK Ljubuski - Lido Osiguranje (Bosnia-Herţegovina) în cele două manşe din cadrul celui de-al treilea tur al Cupei Cupelor, ambele disputate la Galaţi. Gălăţencele s-au impus cu 34-14 şi 36-12, reuşind astfel calificarea în optimile de finală cu scorul general de 70-26. Tragerea la sorţi a optimilor Cupei Cupelor va avea loc pe 11 noiembrie, la Viena. Seria succeselor a fost continuată de HCM Baia Mare, care a cîştigat, cu 29-26 în faţa campioanei Turciei, Milli Piyango SK, după ce a condus şi la nouă goluri, iar calificarea în optimile Cupei EHF se va juca sîmbăta viitoare, la Ankara. În aceaşi fază a competiţiei, Rulmentul Braşov a luat un avantaj consistent în vederea calificării în optimi, reuşind sîmbătă, în Olanda, să se impună, cu 35-23, în faţa formaţiei VOC Amsterdam. Cea mai importantă întîlnire europeană de la sfîrşitul săptămînii trecute a fost duelul din Liga Campionilor, dintre Oltchim Rm. Vîlcea şi Larvik HK. Campioana României a început cu dreptul parcursul în cea mai importantă competiţie a handbalului, elevele lui Ivica Rimanici impunîndu-se, aseară, cu 33-29. Pe 7 noiembrie, “galacticele” vor da piept cu principala favorită la cîştigarea Grupei C, Lada Togliatti.

Boxerii români au cucerit trei medalii la Mondialele de tineret

Sîmbătă s-au încheiat la Guadalajara, în Mexic, Campionatele Mondiale de box pentru tineret, competiţie la care delegaţia României a cucerit trei medalii, una de argint şi două de bronz. Răzvan Andreiana (54 kg) a fost singurul calificat în finală, după ce a cîştigat la puncte, scor 8-3, în faţa lui Timacoy Williams (Australia). Accidentat în semifinală, românul nu s-a prezentat la finala cu Magomed Kurbanov (Rusia) şi a rămas cu medalia de argint. Ceilalţi doi semifinalişti au pierdut la puncte: Dragoş Marin (57 kg) cu 1-6 în faţa lui Maxim Dadaşev (Rusia), iar Aurel Manole (91 kg) cu 2-4 în faţa lui Ivan Diciko (Kazahstan). În Mexic a boxat şi un constănţean, Ionuţ Bodilcu, de la CS Farul, care a fost eliminat în sferturile de finală ale categoriei 81 kg.

Rezultatele etapei a 13 din Liga a II-a la fotbal

Rezultatele înregistrate în partidele disputate în etapa a 13-a a Ligii a II-a la fotbal - Seria I: Dunărea Galaţi - Prefab Modelu 1-0; Delta Tulcea - Cetate Suceava 1-0; Ceahlăul Piatra Neamţ - Dunărea Giurgiu 3-1; FC Botoşani - Progresul Bucureşti 1-2; Concordia Chiajna - FC Snagov 2-0; Dinamo II Bucureşti - CSM Ploieşti 3-4; Ştiinţa Bacău - CS Buftea 0-1; Petrolul Ploieşti - Sportul Studenţesc 2-0. Clasament: 1. Ceahlăul 28p; 2. CSM Ploieşti 27p; 3. Progresul 24p; 4. Dunărea Galaţi 24p. Seria a II-a: CFR Timişoara - CSM Rm. Vîlcea 1-6; Dacia Mioveni - Unirea Alba Iulia 0-2; FCM Tg. Mureş - ACU Arad 1-1; FC Tîrgovişte - Internaţional Piteşti 2-3; Minerul Lupeni - Liberty Oradea 1-0; Mureşul Deva - UTA 0-0; Jiul Petroşani - Mechel Cîmpia Turzii 4-0; FC Bihor - Drobeta Tr. Severin 3-1; Arieşul Turda - U. Cluj 0-0. Clasament: 1. Unirea Alba Iulia 24p; 2. FCM Tg. Mureş 22p; 3. FC Bihor 22p.

Lidia Şimon, locul 8 la Maratonul de la New York

Românca Lidia Şimon s-a clasat, duminică, pe locul 8 în cadrul Maratonului de la New York, fiind cronometrată cu timpul de două ore 30 de minute şi 4 secunde, în timp ce pe primul loc s-a clasat Paula Radcliffe, din Marea Britanie, cu timpul de 2:23:56. Pe locul al doilea a sosit rusoaica Ludmila Petrova, cu timpul de 2:25:43, iar pe trei s-a clasat Kara Goucher (SUA), care a fost cronometrată cu timpul de 2:25:53. Radcliffe, deţinătoare a recordului mondial al distanţei, a devenit, la 34 de ani, prima femeie care s-a impus la New York de trei ori. La masculin, brazilianul Marilson Gomes dos Santos a cîştigat maratonul de la New York pentru a doua oară în ultimii trei ani. Campioana olimpică a probei, Constantina Diţă-Tomescu, nu a alergat, perioada ei de recuperare fiind prea scurtă după maratonul de la Chicago, în care s-a clasat pe locul patru, la începutul lunii octombrie, dar a participat ca invitată de onoare la diferitele activităţi care s-au desfăşurat cu prilejul acestui eveniment. La maratonul de la New York s-au înscris în acest an peste 39.000 de alergători.

Poloiştii de la CSM Leonardo Oradea, în optimile de finală ale Trofeului LEN

Campioana României la polo, CSM Leonardo Oradea, a fost învinsă de Academica Cattaro (Muntenegru), scor 7-10, într-un meci din ultima etapă a turneului de calificare în optimile Trofeului LEN, dar a reuşit calificarea în această fază a competiţiei. Pentru orădeni au marcat Kadar (4) şi Diaconu (3). CSM Leonardo, care a organizat turneul, a reuşit calificarea în optimi după cele două victorii cu Gouda (Olanda), 13-8, şi cu Volgograd (Rusia), 17-6. Tragerea la sorţi pentru optimile de finală ale Trofeului LEN va avea loc duminica viitoare, la Budapesta.