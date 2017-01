De doi bani speranţă pentru Massa

Deşi are şapte puncte deficit, brazilianul încă mai speră să cucerească titlul mondial al piloţilor în ultima cursă a sezonului, aşa cum a făcut-o anul trecut Raikkonen. Felipe Massa a început în forţă week-end-ul din Brazilia, fiind mai rapid decît Hamilton (1.12:305 faţă de 1.12:495) în prima sesiune de antrenamente neoficiale. În apropierea celor doi au terminat Raikkonen, Kubica şi Kovalainen, toţi reuşind sub 1.13:00 pe turul de circuit. Antrenamentele oficiale sînt programate sîmbătă, de la ora 18.00, ora României, cursa fiind programată duminică, de la ora 19.00. Clasamentul piloţilor înaintea ultimei curse a sezonului din Formula 1 - Grand Prix-ul Braziliei: 1. L. Hamilton 94p; 2. F. Massa 87p, 3. R. Kubica 75p. Clasament firme: 1. Ferrari 156p; 2. McLaren-Mercedes 145p; 3. BMW-Sauber 135p.

Etapa a 11-a în Campionatul Judeţean de Fotbal

Duminică, în Campionatul Judeţean de Fotbal este programată etapa a 11-a. În Seria Est, cea mai intersantă partidă se anunţă Unirea Topraisar - Voinţa Valu lui Traian, în care se întîlnesc formaţiile de pe locurile 2 şi 4. Va fi un duel direct pentru şefia clasamentului, pentru că prima clasată, Viitorul II Cobadin, nu are drept de promovare. Cu ochii pe derby vor mai sta echipele din Comana şi Amzacea, aflate şi ele în lupta pentru un loc în Liga a IV-a. În Seria Nord, Dacia Mircea Vodă a revenit pe prima poziţie, după ce a cîştigat la masa verde meciul din deplasare cu Gloria Seimeni. Pe teren a fost 1-1, dar gazdele au substituit un jucător şi au pierdut cu 3-0. Şi în Seria Sud avem un derby, Sport Prim Oltina (locul 3, 19p) - Dunărea II Ostrov (locul 2, 22p), însă echipa din Oltina se va lupta pentru promovare doar cu Peştera Dobrogei Peştera (locul 1, 22p), formaţia din Ostrov fiind satelit. Iată programul etapei (toate meciurile au loc duminică de la ora 12.00, cu excepţia celui de la Oltina) - SERIA EST: AS Independenţa - CSM II Medgidia Valea Dacilor; Viitorul Mereni - Viitorul Cerchezu (se joacă la Osmancea); Sparta II Techirghiol - AS Bărăganu; Recolta Negru Vodă - Avîntul Comana (se joacă la Chirnogeni); Luceafărul Amzacea - Fulgerul Chirnogeni; AS Ciocîrlia - CFR Constanţa; Viitorul II Cobadin - Aurora II 23 August; Unirea Topraisar - Voinţa Valu lui Traian. SERIA NORD: Pescarul Ghindăreşti - Viitorul Vulturu; Steaua Dorobanţu - Viitorul Tîrguşor; Dacia Mircea Vodă - Dunaris Topalu; Voinţa Siminoc - Gloria Seimeni; Ştef Serv Seimeni - CSS Medgidia; Viitorul Fîntînele - Pescăruşul Gîrliciu; Sportul Tortomanu - Dunărea Ciobanu; Sport Club Horia - Ulmetum Pantelimon. SERIA SUD: Inter Ion Corvin - Trophaeum Adamclisi; Sacidava Aliman - Peştera Dobrogei Peştera (se joacă la Dunăreni); Progresul Dobromir - Marmura Deleni (se joacă la Băneasa); Sport Prim Oltina - Dunărea II Ostrov (ora 14.00).

România U21, amical cu Bulgaria, la Caracal

Echipa naţională de tineret a României va disputa miercuri, 19 noiembrie, la Caracal, un meci amical în compania reprezentativei similare a Bulgariei, informează site-ul oficial al Federaţiei Române de Fotbal. Reconfirmat în funcţie, împreună cu secunzii Florin Constantinovici şi Florin Tene, selecţionerul Emil Săndoi va convoca lotul pentru meciul cu Bulgaria duminică, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia, plecarea spre Craiova fiind prevăzută pentru a doua zi. Meciul va începe la ora 14.00 şi se va desfăşura pe Stadionul “Parc” din Caracal.

Mutu, locul 72 în clasamentul celor mai populari fotbalişti din lume

Internaţionalul român Adrian Mutu ocupă locul 72 în clasamentul intermediar al celor mai populari fotbalişti din lume, realizat de Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Atacantul Fiorentinei, cu 37 de voturi, se află la egalitate cu fotbalistul rus Dmitri Sîciov, de la Lokomotiv Moscova. La acest sondaj, care va continua pînă pe 3 ianuarie 2009, participă 100 de fotbalişti din 58 de ţări. În prezent, primii zece clasaţi sînt: 1. Mohamed Aboutreika (Egipt) - 78.934; 2. Rogerio Ceni (Brazilia) - 55.574; 3. Marcos (Brazilia) - 42.611; 4. Oscar David Suazo (Honduras) - 38.180; 5. Alireza Nikbakht Vahedi (Iran) - 31.877; 6. Faisal Agab Sido (Sudan) - 26.830; 7. Dario Srna (Croaţia) - 11.920; 8. Yasser Al-Qahtani (Arabia Saudită) - 5.492; 9. Peng Han (China) - 5.030; 10. Euzebiusz Smolarek (Polonia) - 4.42.

Ruben de la Red a leşinat pe teren

Fotbalistul echipei Real Madrid, Ruben de la Red, a leşinat pe teren la meciul cu Real Union Irun, din Cupa Spaniei, şi a fost transportat la spital, informează cotidianul Marca. Jucătorul a căzut în minutul 13 al partidei şi pentru cîteva minute nu a avut nicio reacţie. Medicii clubului madrilen i-au acordat imediat primul ajutor, iar fotbalistul a început să se mişte în momentul în care se afla pe targă. La vestiare, Ruben de la Red, care a suferit o cădere de tensiune, şi-a revenit şi a urcat în ambulanţa care l-a transportat la spital. Mijlocaşul a fost supus unor analize şi, conform şefului medicilor de la Real Madrid, Carlos Diez, De la Red a suferit o „sincopă din cauza efortului”. Real a cedat meciul de la Irun, contînd ca primă manşă a 16-imilor Cupei Spaniei, cu scorul de 2-3! Pentru oaspeţi au marcat Higuain (9) şi Saviola (53), iar pentru învingători, care joacă în liga a treia, au înscris Juan Dominguez (2, 21) şi Goikoetxea (63). Meciul retur se dispută pe 12 noiembrie, pe „Estadio Santiago Bernabeu”.

Germania ar putea înlocui Ucraina în organizarea EURO 2012

Lucrările de pregătire pentru Campionatul European de fotbal din 2012, care trebuie organizat în comun de Ucraina şi Polonia, au fost oprite din cauza crizei economice, a anunţat joi, la Kiev, un responsabil al agenţiei naţionale ucrainene pentru EURO 2012, Evgheni Villinski. „Am vizitat oraşele care vor găzdui Campionatul European şi am descoperit că lucrările erau oprite în cazul a 80% dintre obiective”, a declarat Villinski în timpul unui congres organizat în capitala Ucrainei. El a adăugat că o proastă gestionare şi criza economică mondială sînt cauzele care au determinat această oprire a lucrărilor. Noul şef al Federaţiei Poloneze de Fotbal, Grzegorz Lato, a dat de înţeles că, în caz de incapacitate a Kievului de a organiza împreună cu Polonia EURO 2012, Ucraina ar putea fi înlocuită de Germania. El a revenit imediat asupra declaraţiei, pentru a spune că Polonia este în măsură să organizeze singură competiţia. Dar, pe de altă parte, şi-a exprimat speranţa că „Ucraina va reuşi să pregătească totul la timp”. Lato a precizat că Polonia construieşte sau modernizează în prezent şase stadioane pentru a răspunde normelor UEFA, în condiţiile în care proiectul polonezo-ucrainean actual prevede patru stadioane pentru fiecare dintre cele două ţări.

All Star Game-ul NBA din 2010 va avea loc pe arena echipei de fotbal american din Dallas

Liga profesionistă nord-americană de baschet (NBA) a anunţat că All Star Game-ul din 2010 va avea loc pe noul stadion cu acoperiş retractabil al formaţiei Dallas Cowboys, echipă de fotbal american din oraşul texan. Stadionul echipei din Dallas, care este în prezent în construcţie, va putea găzdui mai mult de 80.000 persoane şi meciul se va putea disputa “sub stele”, în cazul în care condiţiile meteo vor fi favorabile. “Dallas este un oraş care iubeşte sportul şi care apreciază un All Star Game. Va fi cu siguranţă unul dintre cele mai mari evenimente din istoria baschetului”, a declarat şeful NBA, David Stern. Oraşul Dallas nu a mai găzduit din 1986 All Star Game-ul baschetului american, tradiţionala gală în care se confruntă cei mai bun jucătorii din Conferinţele Vest şi Est, aleşi de publicul şi de antrenorii din NBA.