Patru partide din etapa a 6-a a LN de handbal feminin

Cupele Europene la handbal modifică programul Ligii Naţionale feminine, care la sfîrşitul acestei săptămîni programează partidele etapei a 6-a. Cum patru dintre echipele româneşti vor susţine sîmbătă şi duminică jocuri în competiţiile europene, patru întîlniri din această etapă vor avea loc astăzi, după cum urmează: Oţelul Galaţi - U. Jolidon Cluj (ora 11.00), Rulmentul Braşov - KZN Slatina (ora 17.00), Oltchim Rm Vîlcea - Cetate Deva (ora 17.00) şi HCM Baia Mare - CSM Ploieşti (ora 17.00). Celelalte trei partide ale etapei vor avea loc duminică, conform programului stabilit iniţial: Dunărea Brăila - CS Tomis Constanţa (ora 11.00)HCM Roman - HCM Buzău (ora 11.00) şi Rapid Bucureşti - HC Zalău (ora 11.30). Duminică, Oltchim Rm Vîlcea va întîlni, pe teren propriu, în faza grupelor Ligii Campionilor pe HK Larvik. Rulmentul Braşov va juca sîmbătă, în Olanda, cu VOC Amsterdam în turul al treilea al Cupei EHF, în aceaşi fază a competiţiei HCM Baia Mare urmînd a da piept, tot sîmbătă, cu Milli Piyango SK (Turcia). Oţelul Galaţi va disputa cele două manşe din turul al treilea al Cupei Cupelor pe teren propriu, avînd ca adversară formaţia ZRK Ljubuski - Lido Osiguranje (Bosnia-Herţegovina).

Ionela Gâlcă-Stanca se retrage de la naţională

Pivotul Ionela Gâlcă-Stanca, care evoluează la Rulmentul Braşov, a anunţat Federaţia Română de Handbal (FRH) că se retrage de la echipa naţională feminină de handbal. În vîrstă de 27 de ani, constănţeanca a invocat probleme medicale, dar FRH o ameninţă pe jucătoare cu suspendarea de la echipa de club dacă nu va răspunde la viitoarele convocări.

Octavian Morariu, singurul candidat pentru postul de preşedinte al COSR

Secretarul general al Comitetului Olimpic Sportiv Român, Ioan Dobrescu, a declarat, ieri, că actualul preşedinte Octavian Morariu este singurul candidat pentru cea mai înaltă funcţie din cadrul COSR, la alegerile ce vor avea loc pe 28 noiembrie. “Avem un singur candidat pentru funcţia de preşedinte, iar acesta este actualul preşedinte Octavian Morariu. De asemenea, pentru posturile de vicepreşedinte sînt aceleaşi persoane, Marcel Popescu, Ana Pascu şi Nicu Vlad. S-a optat pentru continuitate şi nu vom avea nicio schimbare majoră în structura noastră”, a spus Dobrescu. Pentru ceilalţi membri ai Comitetului Executiv şi-au mai depus candidaturi Adrian Gaşpar (din partea FR Atletism), Ioan Dospinescu (preşedintele FR Canotaj), Liviu Luca (preşedintele FR Judo) şi Adrian Stoica (preşedintele FR Gimnastică). Pentru secţiunea sporturilor pe echipe singurul candidat este preşedintele Federaţiei Române de Handbal, Cristian Gaţu. Personalităţile sportive care şi-au depus candidatura pentru a intra în structura COSR sînt: multiplul campion olimpic şi mondial la canoe Ivan Patzaichin, multipla campioană olimpică şi mondială la canotaj Elisabeta Lipă, fostul atlet George Boroi şi campioana olimpică de la Beijing, canotoarea Georgeta Andrunache.

Marius Lăcătuş, martor în “Dosarul Valiza“

Fostul antrenor al echipei Steaua, Marius Lăcătuş, a spus, ieri, la ieşirea din sediul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), că a dat o declaraţie în calitate de martor în “Dosarul Valiza“, în care Gigi Becali este cercetat de procurori pentru infracţiuni de corupţie. Întrebat cum comentează faptul că a fost chemat de procurorii DNA pentru audieri după ce a plecat de la echipa Steaua, Lăcătuş a spus că lasă presa să facă aprecieri, precizînd că nu doreşte să facă alte declaraţii. Lăcătuş a fost audiat aproximativ o oră şi jumătate. La sfîrşitul săptămînii trecute, patronul echipei de fotbal U. Craiova, Adrian Mititelu, s-a prezentat la DNA, unde a dat o declaraţie de martor în “Dosarul Valiza“. Mititelu a declarat, la ieşirea de la DNA, că în luna mai a discutat la telefon cu patroni ai mai multor echipe de fotbal, printre care şi cu finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, convorbiri care au fost interceptate de DNA. Întrebat dacă în cadrul acelor convorbiri au discutat şi despre sume de bani sau despre tranzacţii cu terenuri, Mititelu a arătat că nu au avut niciodată astfel de discuţii. La începutul săptămînii trecute s-a prezentat la DNA finanţatorul FC Steaua, Gigi Becali, care a semnat un proces-verbal prin care arată că îşi va folosi dreptul de a nu da declaraţii pe parcursul urmăririi penale. Şi selecţionerul Victor Piţurcă, acuzat în “Dosarul Valiza“ de favorizarea infractorului, a fost audiat, săptămîna trecută, la DNA.

Fabbiani, impresionat de frumuseţea româncelor

Atacantul echipei CFR Cluj, argentinianul Christian Fabbiani, împrumutat un sezon la Newell’Old Boys, a declarat că femeile din România sînt foarte frumoase, precizînd că a putut să cucerească uşor românce, deoarece bărbaţii români sînt urîţi, informează cotidianul La Capital. “În România, femeile sînt foarte frumoase, adevărul este că sînt focoase. Noi, argentinienii, am cîştigat pentru că bărbaţii români sînt urîţi. Problema mea era limba, dar am învăţat să spun să mergem acasă şi a dat rezultate”, a declarat Fabbiani publicaţiei din Rosario. Fabbiani nu a fost singur în România, ci alături de fosta lui logodnică Amalia Granata, cu care are o fetiţă, Uma. Amalia Granata declarase în urmă cu mai mult timp că a trăit cîteva momente “jenante” alături de Fabbiani, lucru pe care fotbalistul l-a confirmat.

Etapa a 12-a în Liga a II-a la fotbal

Astăzi sînt programate partidele din etapa a 12-a a Ligii a II-a la fotbal - Seria I, ora 15.00: FC Snagov - Delta Tulcea; Dunărea Giurgiu - Dunărea Galaţi; Cetate Suceava - Ceahlăul Piatra Neamţ; Prefab Modelu - Luceafărul Lotus Băile Felix; FC Buftea - Dinamo II Bucureşti; Sportul Studenţesc - Concordia Chiajna; FCM Bacău - Petrolul Ploieşti; Progresul Bucureşti - CSM Ploieşti. Partida FC Botoşani - Forex Braşov nu se dispută, deoarece formaţia braşoveană s-a retras din campionat. Seria a II-a, ora 15.00: U. Cluj - FC Tîrgovişte; Liberty Oradea - FCM Tg. Mureş; Internaţional Curtea de Argeş - Minerul Lupeni; ACU Arad - Dacia Mioveni; Unirea Alba Iulia - CFR Timişoara; Drobeta Tr. Severin - Arieşul Turda; Mureşul Deva - Jiul Petroşani; Mechel Cîmpia Turzii - FC Bihor Oradea; ora 18.00: UTA - CSM Rm. Vîlcea.