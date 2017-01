Vinul lui Mutu, la mare căutare în Italia

Vinul lui Adrian Mutu, “Zece”, pe care atacantul român al echipei Fiorentina l-a lansat de puţin timp în Italia, a fost primit foarte bine de cumpărători, care au achiziţionat deja peste 6.000 de sticle în toată Italia, informează site-ul fiorentina.it. “Noua activitate comercială a lui Adrian Mutu, care a lansat pe piaţă vinul care îi poartă numărul, 10, prinde aripi: deja au fost vîndute peste 6.000 de sticle în toată Italia, iar aria de distribuire va creşte şi mai mult. Vinul lui Mutu are mai multe sortimente în care poate fi cumpărat de doritori: roşu, alb şi roze”, informează sursa citată. De asemenea, site-ul italian mai scrie că atacantul Fiorentinei şi al echipei naţionale de fotbal a României va mai lansa un vin pe piaţa din Italia care se va numi “L’inchino” (n.r.: “Plecăciunea” - numele vine de la gestul pe care jucătorul îl face către tribune după ce marchează un gol). Altfel, site-ul fiorentina.it mai notează că Adrian Mutu a jucat sîmbătă în meciul naţionalei României contra Franţei, scor 2-2, iar acest lucru este un lucru îmbucurător, deoarece se pare că recuperarea jucătorului după accidentarea de la cot decurge foarte bine. De asemenea, în ceea ce priveşte problemele fotbalistului de la genunchi, sursa citată arată că în următoarele zile se vor face investigaţii pentru a se descoperi eventualele probleme, însă se pare că nu sînt motive serioase de îngrijorare.

Gallas, Sagna şi Vieira nu vor evolua în meciul cu Tunisia

Fundaşul Bakary Sagna, accidentat la genunchiul drept şi mijlocaşul Patrick Vieira, care are probleme la pulpa dreaptă, nu vor evolua în meciul amical Franţa - Tunisia, de marţi seară. De asemenea, nu va juca nici William Gallas. Vieira a fost nevoit să renunţe în ultimul moment la meciul cu România, scor 2-2, după ce a resimţit o durere la pulpa dreaptă la încălzire. Sagna şi Vieira au fost supuşi unor teste care au dezvăluit că primul are o problemă la tendonul rotulian, iar celălat are o “problemă musculară” la pulpa dreaptă. Vieira şi Gallas au părăsit cantonamentul Franţei. Şi portarul de rezervă al echipei Franţei, Hugo Lloris, nu va juca împotriva Tunisiei, fiind trimis la tineret pentru întîlnirea de miercuri, cu Germania, din barajul pentru calificarea la CE. Lloris va fi înlocuit la prima reprezentativă de Yoan Pele (Le Mans).

Suporterii Italiei nu mai sînt doriţi la meciurile din deplasare

Preşedintele Federaţiei Italiene de Fotbal (FIGC), Giancarlo Abete, a declarat că este nemulţumit de incidentele provocate de suporterii italieni la Sofia şi vrea ca pe viitori aceştia să nu mai asiste la partidele din deplasare, informează ediţia online a Gazzetta dello Sport. “Nu vom mai oferi bilete pentru partidele din deplasare. Cred că cine a afişat acele bannere cu crucea celtică poate să fie identificat uşor, avînd în vedere tehnologia pe care o avem la dispoziţie. Ei nu sînt fani, sînt nişte delincvenţi care au ca scop stricarea imaginii fotbalului nostru în alte ţări”, a explicat Abete. El a precizat că biletele sînt vîndute de FIGC după o verificare a Ministerului de Interne şi se ştie numele tuturor fanilor care au fost prezenţi în tribune. “Din păcate, la stadionul din Sofia nu există un acces foarte bine controlat şi nu există turnicheţi. Mulţi dintre cei 144 de suporteri nu au avut nicio implicare în incidente”, a spus preşedintele Federaţiei. Mai mulţi suporteri italieni au fost reţinuţi sîmbătă seară, la Sofia, după ce au provocat mai multe incidente la partida Bulgaria - Sofia, iar cei trei fani care au fost arestaţi au fost în cele din urmă eliberaţi de poliţia bulgară.

Din cauza fanilor rasişti, Anglia nu vrea să dispute amicalul cu Spania la Madrid

Reprezentanţii Federaţiei Engleze de Fotbal (FA) au anunţat, luni, că nu vor să dispute la Madrid amicalul cu Spania, programat anul viitor, din cauza comportamentului rasist al mai multor suporteri, informează Sky Sports. Mai mulţi jucători englezi au fost ţinta jignirilor la meciul disputat în 2004, pe Stadionul “Santiago Bernabeu”, iar FA a cerut ca partida amicală să se dispute în alt oraş. Selecţionerul Fabio Capello a cerut ca Anglia să joace un meci contra campioanei europene, iar cel mai probabil partida va avea loc pe 11 februarie 2009, singura dată disponibilă în calendarul FIFA. Cele două Federaţii nu au semnat contractul, iar directorul de comunicare al FA, Adrian Bevington, a afirmat că discuţiile sînt în desfăşurare. “Vrem să jucăm meciul cu Spania în februarie. Este una dintre partidele cerute de Fabio Capello, dar încă nu am ajuns la un acord în privinţa stadionului, dar cu siguranţă nu vrem să se joace la Madrid”, a afirmat oficialul Federaţiei. Alte oraşe unde poate avea loc partida amicală sînt Sevilla sau Valencia.

Rezultate din preliminariile CM-2010, zona Americii de Sud

Rezultate înregistrate în partidele disputate, duminică, în preliminariile Cupei Mondiale din 2010, zona Americii de Sud: Ecuador - Chile 1-0 ( Benitez 71); Venezuela - Brazilia 0-4 (Kaka 6, Robinho 10, 67, Adriano 19). Clasament: 1. Paraguay 20p; 2. Brazilia 16p; 3. Argentina 16p.

Mancini la Galata?

Antrenorul german Michael Skibbe are zilele numărate la Galatasaray Istanbul. Eliminată din Liga Campionilor de Steaua Bucureşti, Galata a început ezitant şi campionatul Turciei, aflîndu-se pe locul 4 după şase etape, cu 13 puncte, trei mai puţin decît lidera Trabzonspor. Presa turcă anunţă că în locul lui Skibbe ar putea veni italianul Roberto Mancini, rămas fără angajament după ce s-a despărţit în vară de Internazionale Milano.

Fostul jucător de golf Severiano Ballesteros are tumoare pe creier

Fostul jucător spaniol de golf Severiano Ballesteros, spitalizat la Madrid de lunea trecută după ce şi-a “pierdut cunoştinţa pentru scurt timp”, a anunţat duminică seară, că are o tumoare pe creier. “Vă informez că, după multe teste la spitalul La Paz, sufăr de o tumoare pe creier”, a declarat Ballesteros, în vîrstă de 51 de ani. “De-a lungul carierei mele am fost printre cei mai buni în a evita obstacolele pe un parcurs de golf. Şi acum, vreau să fiu cel mai bun pentru a înfrunta cea mai dificilă parte a vieţii mele cu toate forţele. M-am simţit mereu apropiat de oameni care suferă de boli mai grave decît a mea. Vreau să le reamintesc că, având curaj, încredere şi multă forţă mentală, putem înfrunta orice situaţie, indiferent cît este de grea”, a adăugat Ballesteros, care a precizat că marţi va fi supus unei biopsii pentru ca medicii să decidă tratamentul pe care îl va urma. Vineri, Ballesteros, cîştigător a cinci turnee de Grand Chelem, a părăsit secţia de terapie intensivă, dar este încă spitalizat după ce a suferit o criză de epilepsie. Ballesteros, care a cîştigat 87 de titluri în cursul carierei sale, a precizat că mai întîi i-a informat pe cei trei copii ai săi, din care doi se află în străinătate, şi pe fosta lui soţie înainte de a anunţa boala de care suferă.

Alonso vrea să-l ajute pe Massa să cîştige titlul mondial la Formula 1

Pilotul spaniol al lui Renault, Fernando Alonso, a afirmat că va face tot posibilul să-l ajute pe Felipe Massa (Ferrari) să cîştige Campionatul Mondial de Formula 1 în dauna englezului Lewis Hamilton. „Fără dubii, dacă pot să ajut, îl voi ajuta pe Massa”, a spus Alonso, învingător duminică în Marele Premiu al Japoniei, după ce în urmă cu două săptămîni a terminat primul şi cursa de la Singapore. Pilotul spaniol, despre care presa a scris că a fost aproape să plece la Ferrari, ocupă locul 7 în clasament, după ce în ultimele şase curse a acumulat cele mai multe puncte în comparaţie cu restul piloţilor, 35. Hamilton a strîns 26 de puncte, iar Massa cu unul mai puţin, în aceeaşi perioadă. Cu două curse înainte de finalul campionatului, Hamilton are un avans de cinci puncte faţă de Massa.

Lance Armstrong va participa la Turul Italiei

Ciclistul Lance Armstrong, de la echipa Astana, va concura în Turul Italiei, ediţia 2009, au anunţat organizatorii competiţiei. Rutierul american le-a transmis chiar un mesaj fanilor din Italia, prin intermediul cotidianului Gazzetta dello Sport: „Salutări tuturor prietenilor mei din Italia, trebuie să vă spun că sînt fericit să vă anunţ că voi participa la Turul Italiei în 2009. Am o carieră destul de lungă, dar niciodată nu am participat la Giro şi acesta era un mare regret al meu, iar acum am şansa să particip la ediţia centenară, poate chiar cu nişte rezultate foarte bune”. În 2009 se vor împlini 100 de ani de la prima ediţie a Turului Italiei, care a avut loc pe 13 mai şi a avut în total de opt etape. Primul cîştigător în Il Giro a fost Luigi Ganna. Armstrong, de şapte ori consecutiv cîştigător al Turului Franţei, a anunţat la începutul lunii septembrie că din 2009 va reveni în ciclismul profesionist şi că are ca obiectiv cîştigarea competiţiei pentru a opta oară. El a împlinit 37 de ani pe 18 septembrie şi îşi anunţase retragerea pe 24 iulie 2005, după ce s-a impus în Marea Buclă pentru a şaptea oară.