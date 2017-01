Măsuri speciale ale Poliţiei Constanţa pentru meciul România - Franţa

Cu ocazia meciului de fotbal dintre echipele reprezentative ale României şi Franţei, conducerea Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa a dispus luarea unor măsuri speciale în vederea asigurării unui climat de ordine şi linişte publică în zona stadionului dar şi pe raza municipiului Constanţa şi a staţiunii Mamaia. Peste 25 de ofiţeri şi agenţi de poliţie şi 7 echipaje auto vor fi prezenţi în zona stadionului alături de efectivele Grupării Mobile de Jandarmi Constanţa, conform Planului de Măsuri întocmit în acest sens, în vederea prevenirii şi combaterii oricăror fapte de natură a tulbura liniştea şi ordinea publică. Efectivele de ordine publică din cadrul Secţiilor de Poliţie şi Poliţiei Mamaia, vor acţiona în zona localurilor publice din municipiul Constanţa şi din staţiunea Mamaia, fiind pregătite să intervină în orice moment, în cazul deteriorării climatului de siguranţă publică. Detaşamentul de Poliţie pentru Intervenţie Rapidă Constanţa va fi pregătit să intervină cu întreg efectivul dacă situaţia o va impune. În apropierea stadionului se va restricţiona accesul autoturismelor iar comercializarea băuturilor alcoolice va fi interzisă. De asemenea, lucrători din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere şi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi vor asigura supravegherea traficului rutier şi pietonal în zonele adiacente stadionului. În ziua meciului, circulaţia este restricţionată pe străzile Primăverii, Ion Andreescu şi Panait Cerna, între orele 17.00 şi 24.00. Accesul în stadion va fi permis începînd cu ora 18.40.

Dispute pentru primul loc la Gîrliciu şi Peştera

În Campionatul Judeţean de Fotbal, duminică se dispută partidele etapei a opta. O etapă cu cîteva meciuri foarte atractive, pentru că în Seriile de Nord şi Sud joacă între ele primele două clasate: Pescăruşul Gîrliciu cu Dacia Mircea Vodă şi Peştera Dobrogei Peştera cu Sport Prim Oltina. Şi Seria Est propune un meci între fruntaşe, Voinţa Valu lui Traian - Luceafărul Amzacea. Iată programul etapei (toate meciurile încep la ora 12.00, cu excepţia celui de la Ostrov) - SERIA EST: AS Bărăganu - Viitorul Cerchezu (se joacă la Lanurile); Avîntul Comana - AS Independenţa; Fulgerul Chirnogeni - Viitorul Mereni; CFR Constanţa - Sparta II Techirghiol; Aurora II 23 August - Recolta Negru Vodă; Voinţa Valu lui Traian - Luceafărul Amzacea; Unirea Topraisar - AS Ciocîrlia; Viitorul II Cobadin - CSM II Medgidia Valea Dacilor. SERIA NORD: Dunaris Topalu - Viitorul Tîrguşor; Gloria Seimeni - Pescarul Ghindăreşti (se joacă la Dunărea); CSS Medgidia - Steaua Dorobanţu (Stadion Cimentul); Pescăruşul Gîrliciu - Dacia Mircea Vodă; Dunărea Ciobanu - Voinţa Siminoc; Ulmetum Pantelimon - Ştef Serv Seimeni; Sport Club Horia - Viitorul Fîntînele; Sportul Tortomanu - Viitorul Vulturu. SERIA SUD: Peştera Dobrogei Peştera - Sport Prim Oltina; Marmura Deleni - Trophaeum Adamclisi (se joacă la Pietreni); Dunărea II Ostrov - Inter Ion Corvin (ora 16.00); Progresul Dobromir - Sacidava Aliman (se joacă la Băneasa).

Glock, surpriza... japoneză!

Tînărul pilot de la Toyota a reuşit, vineri, cel mai bun timp al zilei în antrenamentele neoficiale - 1.18:383. Germanul l-a depăşit clar pe Hamilton, cu mai mult de jumătate de secundă, englezul cîştigînd primul antrenament al zilei cu 1.18:910. Contracandidatul englezului la titlul mondial - Massa, a obţinut - de fiecare dată - un timp puţin mai slab decît al pilotului de la McLaren. Ceea ce lasă deschisă lupta pentru victorie în Japonia, dar şi lupta pentru titlul mondial. Antrenamentele oficiale pentru GP-ul Japoniei sînt programate sîmbătă dimineaţă, în România, de la ora 08.00. Cursa de pe circuitul Mount Fuji este programată duminică, de la ora 07.30. Anul trecut în Japonia s-a impus Hamilton, dar pe circuitul de la Suzuka.

S-au stabilit grupele CE de volei masculin din 2009

Joi seară a avut loc tragerea la sorţi a grupelor turneului final al Campionatului European de volei masculin, programat în Turcia, la Istanbul şi Izmir, în perioada 3-13 septembrie 2009. Dacă finalistele ediţiei precedente, Spania şi Rusia, beneficiază de grupe extrem de accesibile, Grupele A şi D sînt deschise oricărui rezultat. Iată componenţa grupelor - Grupa A: Turcia, Germania, Franţa, Polonia; Grupa B: Rusia, Finlanda, Estonia, Olanda; Grupa C: Spania, Grecia, Slovacia, Slovenia; Grupa D: Serbia, Italia, Bulgaria, Cehia.

Finala Cupei Davis, la Mar del Plata

Oraşul argentinian Mar del Plata va găzdui, în perioada 21-23 noiembrie, finala Cupei Davis, dintre Argentina şi Spania, a anunţat, vineri, Federaţia Internaţională de Tenis (ITF). Comitetul Cupei Davis, reunit vineri, a ales Mar del Plata în detrimentul oraşului Cordoba, a doua opţiune propusă de federaţia argentiniană. Argentina s-a calificat în finala Cupei Davis după ce a învins Rusia, cu scorul de 3-2, iar Spania s-a impus în faţa SUA, cu 4-1.

Mustafa Denizli, noul antrenor al lui Beşiktaş

Conducerea clubului Beşiktaş Istanbul a decis ca noul antrenor al echipei să fie Mustafa Denizli, după ce Ertugrul Saglam şi-a dat demisia în această săptămînă. Denizli, în vîrstă de 58 de ani, care a ocupat în trecut şi funcţia de selecţioner al naţionalei Turciei, a semnat cu Beşiktaş un contract valabil un an. El a devenit primul antrenor care a condus toate cele trei mari cluburi de fotbal din Istanbul, Beşiktaş, Galatasaray şi Fenerbahce. Noul tehnician al lui Beşiktaş, formaţie care ocupă locul 3 în clasament, nu a mai pregătit niciun club din iunie 2007, cînd a demisionat de la formaţia iraniană FC Persepolis. „Am lucrat la Galatasaray şi Fenerbahce, dar din copilărie am fost un mare fan al lui Beşiktaş. Sînt foarte încîntat că am ajuns aici. Nu am putut să joc pentru această echipă, dar să fiu antrenor principal este cel mai bun lucru care mi se putea întîmpla”, a declarat Denizli. El a mai condus-o pe Galatasaray în semifinala Cupei Campionilor Europeni din sezonul 1988-1989, cînd a fost eliminată de Steaua cu scorul general de 5-1, apoi a antrenat pe Kocaelispor, Manisaspor, Alemannia Aachen şi a ajuns cu naţionala Turciei în sferturile de finală ale EURO 2000.

Xavi nu se consideră printre favoriţii la cîştigarea “Balonului de Aur”

Cel mai bun fotbalist de la EURO 2008, spaniolul Xavi Hernandez, nu crede că va cîştiga anul acesta şi prestigiosul trofeu „Balonul de Aur”, acordat celui mai valoros jucător al anului. „Deja este un privilegiu pentru mine să fac parte dintre favoriţii la trofeu, însă întotdeauna am considerat că fotbalul este un sport colectiv şi că recompensele individuale rămîn pe plan secund”, a declarat mijlocaşul Barcelonei, exprimîndu-şi apoi preferinţele pentru adjudecarea trofeului: „Mi-ar plăcea să cîştige un spaniol sau dacă nu, coechipierul meu Leo Messi, care a demonstrat că este cel mai bun jucător din lume”. Pe lîngă cei doi barcelonezi, favoriţi la cîştigarea “Balonului de Aur” sînt Cristiano Ronaldo, Iker Casillas şi Fernando Torres.

Blatter: Aveţi încredere în Africa în privinţa organizării Cupei Mondiale din 2010

Preşedintele FIFA, Joseph Blatter, s-a declarat convins, vineri, la Belgrad, că Africa de Sud îşi va îndeplini cu succes obligaţiile legate de organizarea Cupei Mondiale din 2010. “Aveţi încredere în Africa şi în africani. Eu ştiu că ei sînt în măsură să facă ceea ce li se cere. Termenele sînt respectate, în prezent se află în construcţie patru stadioane şi totul va fi gata pentru Cupa Confederaţiilor, competiţie ce va avea loc anul viitor, în Africa de Sud”, a spus Blatter, care se află în Serbia de joi seară, într-o vizită oficială de două zile.