O nouă ediţie a Cupei “Prieteniei” la fotbal

A devenit deja o tradiţie ca echipe de old-boys din România, Turcia, Grecia, Bulgaria şi Italia să-şi dispute întîietatea la fotbal. În acest weekend oraşul nostru va fi gazda celei de-a şasea ediţii a Cupei “Prieteniei”. Fotbal Club Municipal Constanţa şi-a adjudecat patru dintre precedentele cinci ediţii (Corlu - mai 2007, Constanţa - septembrie 2007, Istanbul - decembrie 2007 şi Pisa - iulie 2008), o dată situîndu-se pe locul al III-lea (Silivri - iulie 2008). Ediţia a şasea reuneşte la start patru formaţii: Fotbal Club Municipal Constanţa, Săgeata Stejaru, FC Komotini (Grecia) şi AS Corlu (Turcia). Din diferite motive, echipele din Silivri, Bayrampasa şi Pisa nu au putut efectua deplasarea la Constanţa. Programul competiţiei este următorul - vineri: FCM Constanţa - FC Komotini (ora 16.00, Stadionul de rugby “Farul”) şi Săgeata Stejaru - FC Corlu (ora 16.00, Stadion “ITC” din Cpmlexul Sportiv “Badea Cîrţan”); sîmbătă - finala mică (ora 13.00, Stadionul de rugby “Farul”), finala mare (ora 16.00, Stadionul de rugby “Farul”). Cupa “Prieteniei” se înscrie în rîndul manifestărilor sportive şi culturale organizate de UDTTMR cu ocazia “Festivalului Cîntecului, Portului şi Dansului Popular” la care Primăria Constanta este coorganizator. Echipele de fotbal şi oficialii străini vor participa la aceste acţiuni, vor vizita muzee şi alte obiective turistice din Constanţa.

Patru restanţe în Liga a IV-a de fotbal

Marţi după-amiază s-au disputat patru restanţe în Liga a IV-a de fotbal. Rezultate: CSO II Ovidiu - Elpis Constanţa 1-2 (etapa a treia, Seria Est); Oil Terminal Constanţa - Gloria Albeşti 3-1 (etapa a şasea, Seria Est); Victoria Cumpăna - Cariocas Constanţa 0-0 (etapa a şasea, Seria Est); Gloria Băneasa - Perla Murfatlar 2-2 (etapa a şasea, Seria Vest). Graţie succesului de marţi, Oil Terminal a acumulat 26 de puncte în Seria Est şi şi-a mărit avansul faţă pe următoarea clasată, Sparta Techirghiol (20p). Victoria Cumpăna (19p) a irosit şansa de a urca pe locul secund fiind ţinută în şah, pe teren propriu, de Cariocas. În Seria Vest, Perla Murfatlar a remizat la Băneasa şi a preluat şefia clasamentului. Perla a acumulat 25p, cu unul mai mult decît ocupanta poziţiei secunde, Dunărea Ostrov. Dacă în Seria Vest nu mai este de disputat nicio restanţă, în Est mai sînt de jucat întîlnirile Gloria Albeşti - Elpis Constanţa şi Elpis Constanţa - Sparta Techirghiol, care urmează a fi programate de AJF.

Steaua debutează în Liga Campionilor la handbal masculin

În această seară, de la ora 21.30, campioana României la handbal masculin, Steaua Bucureşti, va susţine prima partidă în ediţia 2008-2009 a Ligii Campionilor. Formaţia pregătită de Dumitru Berbece va evolua, la Pamplona, pe terenul lui Portland San Antonio, în cadrul Grupei E. În celălalt joc al grupei se vor întîlni sîmbătă, de la ora 18.45, în Slovenia, RK Cimos Koper şi Cehovski Medvedi.

Oltchim Rm. Vîlcea - HC Dunărea Brăila 33-23

Campioana României la handbal feminin, Oltchim Rm. Vîlcea s-a impus, ieri, în duelul cu HC Dunărea Brăila, scor 33-23 (17-13), în cadrul unui meci disputat în devans pentru etapa a 4-a a Ligii Naţionale. Într-un al meci al rundei, disputat marţi, Rulmentul Urban Braşov a învins formaţia HC Zalău, scor 33-21. Liderul Ligii Naţionale de handbal feminin este Oltchim Rm. Vîlcea, cu opt puncte.

CSU Metal Galaţi, victorie categorică în partida cu SCM U. Craiova

Marţi seară, la Galaţi, echipa locală CSU Metal, campioana şi deţinătoarea Cupei României, a învins, cu 3-0 (25-8, 25-7, 25-16), nou promovata SCM U. Craiova, într-un meci disputat în devans pentru etapa a doua a Diviziei A1 la volei feminin. În ultimul set, antrenorul gălăţencelor, sîrbul Zoran Terzic, a folosit şi jucătoarele mai tinere, cu mai puţină experienţă.

Marian Drăgulescu, acuzat că şi-a agresat soţia

Gimnastul Marian Drăgulescu şi-a agresat soţia, duminică noaptea, într-un apartament din sectorul 2 al Capitalei, iar sora acesteia a chemat poliţia. Potrivit purtătorului de cuvînt al Poliţiei Capitalei, comisarul Christian Ciocan, sora soţiei lui Marian Drăgulescu a sesizat, duminică noaptea, secţia 9 de Poliţie din Capitală, prin serviciul 112, cu privire la un caz de violenţă domestică. Poliţiştii s-au deplasat la locuinţa în care se afla Larisa Drăgulescu şi au dus-o la spital. Purtătorul de cuvînt al Poliţiei Capitalei a spus însă că, în urma incidentului, soţia gimnastului nu a depus plîngere împotriva acestuia. Drăgulescu a afirmat, ieri, că a agresat-o pe soţia sa, Larisa, pentru că aceasta a cheltuit pe îmbrăcăminte banii strînşi din donaţii pentru tratamentul fiicei lor, Beatrice Maria, diagnosticată cu hipoacuzie bilaterală.

Nicolae Forminte spune că Steliana Nistor este hotărîtă să se retragă

Timpul de gîndire pentru gimnasta Steliana Nistor cu privire la decizia de a continua sau nu să practice sportul de performanţă a expirat ieri. Antrenorul lotului feminin de gimnastică al României, constănţeanul Nicolae Forminte, a declarat că a avut o discuţie cu Steliana, în urma căreia aceasta i-a spus că are dureri şi că este hotărîtă să pună punct cariereri sale sportive. „Eu am încercat să îi explic şi chiar i-am lăsat o uşă deschisă în cazul în care va reveni asupra acestei decizii”, a afirmat Forminte. Nistor a vorbit şi ea despre viitorul carierei sale în gimnastică: „Eu am spus odată că mă retrag. Nu am anunţat încă Federaţia că am luat această decizie 100%, mai am termen de gîndire o săptămînă”. Înainte de plecarea la Jocurile Olimpice de la Beijing, Steliana Nistor a anunţat că se va retrage din activitatea sportivă după competiţia din China. După acest eveniment, Federaţia Română de Gimnastică şi antrenorul lotului Nicolae Forminte i-au acordat sportivei un timp de gîndire pentru a se decide ce va face pe viitor. La Beijing, Nistor a cucerit medalia de bronz cu echipa.