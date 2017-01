AS Roma, locul 10 într-un top al celor mai slabe sezoane din Liga Campionilor

Adversara echipei CFR Cluj în Grupa A a Ligii Campionilor, AS Roma, ocupă locul 10 într-un top al celor mai proaste sezoane din Liga Campionilor, într-o ierarhie realizată de revista oficială a Ligii Campionilor. Sezonul 2004-2005 a fost cel mai prost pe care l-a avut echipa antrenată de Luciano Spaletti în principala competiţie europeană. Atunci, AS Roma a început campania europeană pe Stadio Olimpico, împotriva echipei Dinamo Kiev, iar o monedă aruncată din tribună l-a lovit în cap pe arbitrul suedez Anders Frisk în pauza meciului, la 1-0 pentru oaspeţi. Romanii au pierdut meciul cu 3-0 la “masa verde”. AS Roma a pierdut în acel sezon cinci partide, reuşind doar un rezultat de egalitate, 1-1, în ultimul joc din grupă, împotriva nemţilor de la Bayer Leverkusen, atunci cînd Vincenzo Montella a egalat cu un gol înscris pe final de meci. Primul loc în ierarhia celor mai slabe sezoane în Liga Campionilor este ocupat de Spartak Moscova (Rusia), iar podiumul este completat de Levski Sofia (Bulgaria) şi de fosta adversară a Stelei din Liga Campionilor, Dinamo Kiev (Ucraina). Pe următoarele locuri se află Anderlecht (Belgia), Rapid Viena (Austria), MFK Kosice (Slovacia), Fenerbahce (Turcia), Sturm Graz (Austria) şi AIK Stockholm (Suedia), iar pe ultima poziţie este ocupată de Sparta Praga (Cehia).

Peruanul Souza, autorul primului gol primit de România la Cupa Mondială, a murit la 99 de ani

Fostul internaţional Luis de Souza Ferreyra, primul marcator al Perului la un turneu final al Cupei Mondiale, gol înscris în poarta echipei României, a încetat din viaţă, marţi, la vîrsta de 99 de ani, în oraşul Callao, cu o săptămînă înainte să împlinească 100 de ani, informează agenţia Kataweb. Luis de Souza Ferreyra a fost primul jucător al naţionalei statului Peru care a înscris la un turneu final al Cupei Mondiale, în 1930. El a înscris în minutul 63 al partidei cu România, disputată pe 14 iulie 1930 pe Stadionul “Pocitos” din Montevideo, încheiată cu victoria “tricolorilor”, cu 3-1 (1-0). Totodată, acesta a fost primul gol primit de reprezentativa României la un turneul final al CM. Echipa României, antrenată atunci de Constantin Rădulescu, a deschis scorul în primul minut, prin Adalbert Deşu, fotbaliştii din Peru reuşind să egaleze în min. 63. În min. 70, arbitrul Alberto Warnken din Chile, care a condus partida la centru, l-a eliminat pe Placido Reynaldo Galindo Pardo în urma unul fault dur. După eliminarea jucătorului peruan, formaţia României a mai înscris două goluri, prin Constantin Stanciu (min. 77) şi Nicolae Kovacs (min. 85).

Pele a inaugurat în Sao Paulo primul muzeu din lume dedicat fotbalului

Pele, considerat cel mai bun fotbalist al tuturor timpurilor, a inugurat, la Stadionul “Pacambeu” al clubului Corinthians, primul muzeu din lume dedicat fotbalului, deschis cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la victoria Braziliei de la Mondialul din Suedia, informează presa braziliană. “Cel supranumit regele fotbalului a descoperit placa comemorativă care a amintit de momentul din 1958, dar a plecat fără a oferi declaraţii de presă”, a scris cotidianul “Marca”. În cadrul muzeului există şi o expoziţie care poartă numele “Semnele Regelui” şi în cadrul căreia sînt afişate momente din istoria sportului rege din Brazilia. Muzeul deschis la sediul clubului Corinthians a costat aproximativ 17,8 milioane de dolari, care au fost daţi de Guvern şi de municipalitatea din Sao Paulo, dar şi de fundaţii şi firme private. Întreaga expoziţie cuprinde 17 săli tematice pe o suprafaţă de 6.900 de metri pătraţi şi are numeroase ecrane pe care se transmite fotbal tot timpul.

UEFA şi FIFA nu recunosc noua conducere a Federaţiei Poloneze de Fotbal

Forul european de fotbal, împreună cu cel mondial, şi-au anunţat într-un comunicat de presă comun îngrijorarea privind situaţia Federaţiei Poloneze de Fotbal, a cărei nouă conducere nu o recunosc. „UEFA şi FIFA au fost informate de decizia care a fost luată pe 29 septembrie în legătură cu Federaţia Poloneză de Fotbal (PZPN). Nu vom recunoaşte niciuna dintre deciziile Curţii de arbitraj din partea Comitetului Olimpic Naţional sau desemnarea unui administrator la PZPN”, se arată în comunicatul oficial. Cele două foruri precizează că singurul preşedinte recunoscut al Federaţiei este Michael Listkiewicz, fiind „singura autoritate legitimă de a reprezenta pe plan internaţional Polonia”. „Drept consecinţă, orice comunicare care nu este recunoscută de FIFA şi UEFA, sau care este semnată de domnul Robert Zawlocki, va fi ignorată şi considerată irelevantă. FIFA şi UEFA vor contacta Comitetul Olimpic Internaţional pentru a evalua situaţia forului olimpic polonez, care a încălcat principiile olimpismului şi ale sportului, depăşind autoritatea pe care o are”, mai menţionează forurile fotbalistice. Fostul preşedinte al PZPN, Michael Listkiewicz, a fost schimbat luni din funcţie, fiind acuzat de mai multe nereguli, iar în locul lui a fost desemnat un nou administrator, nerecunoscut de UEFA şi FIFA.

Un arbitru englez şi-a cerut scuze pentru un penalty acordat eronat

Arbitrul Rob Styles şi-a cerut scuze oficialilor clubului Bolton Wanderers pentru penalty-ul eronat acordat în favoarea formaţiei Manchester United, la meciul direct dintre cele două echipe, care a avut loc sîmbătă în Premier League. Styles a fost păcălit de Cristiano Ronaldo, care a simulat un fault în suprafaţa de pedeapsă după un atac al fundaşul Jlloyd Samuel. Manchester a cîştigat meciul cu 2-0. După joc, antrenorul lui Bolton, Gary Megson, declarase: „Voi avea mai mult respect pentru arbitru dacă va recunoaşte că s-a înşelat cînd a dat acest penalty”. Nu este pentru prima dată cînd Styles se scuză pentru o eroare de apreciere. În condiţii similare, arbitrul englez a recunoscut, în trecut, că i-a refuzat eronat o lovitură de pedeapsă echipei Chelsea la un meci din campionat cu Liverpool.

Alonso vrea mai multe curse de F1 în nocturnă

Dublul campion al Formulei 1, Fernando Alonso, care a cîştigat duminică la Singapore în prima cursă disputată în nocturnă din istoria „Marelui Circ”, a declarat că şi-ar dori ca în viitor să existe mai multe Mari Premii care să se desfăşoare noaptea. „Este o nouă şi istorică experinţă pentru Formula 1. Nu cred că Singapore va fi singura cursă care are loc noaptea, vor mai fi şi alte Mari Premii ca acesta. Sînt deja unele discuţii ca şi cursele din Japonia şi Malaysia să se dispute în nocturnă. Noi, piloţii, ne-am simţit chiar bine în Singapore, a fost o experienţă frumoasă”, a precizat pilotul echipei Renault. Alonso, în vîrstă de 27 de ani, a fost supranumit de presa internaţională „Prinţul nopţii”, după victoria din Marele Premiu al statului Singapore, acolo unde 1.500 de spoturi luminoase au fost montate de-a lungul circuitului speciale pentru această cursă.