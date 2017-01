Callatis Mangalia, lider în Seria Est a Diviziei A

Sîmbătă, Divizia A la rugby, în care activează două formaţii din judeţul Constanţa, a programat a doua etapă din acest sezon. Confirmînd calculele hîrtiei, Callatis Mangalia s-a impus clar, pe teren propriu, cu 80-7, în disputa cu Dunărea Galaţi, în timp ce CS Năvodari a cedat în fieful Sportului Studenţesc, 20-54. Rezultatele etapei - Seria Est: RC Griviţa Bucureşti - RC Brăila 83-0; Callatis Mangalia - Dunărea Galaţi 80-7; Sportul Studenţesc - CS Năvodari 54-20; Constam Buzău a stat. Clasament: 1. Callatis 10p (126-10); 2. Sportul 10p (118-32); 3. RC Griviţa 5p (54-20/ 1j); 4. CS Năvodari 5p (64-61); 5. Buzău 0p (7-44/ 1j); 6. Galaţi 0p (19-144); 7. Brăila 0p (3-199); Seria Vest: Metrorex Bucureşti - U. Arad 3-34; Ştiinţa Petroşani - Chindia Tîrgovişte 104-3; CSM Piteşti a stat. Clasament: 1. Arad 10p; 2. Petroşani 5p (119-30); 3. Piteşti 5p (33-6/ 1j); 4. Metrorex 0p (3-34/ 1j); 5. Tîrgovişte 0p (9-137).

“Stejăreii”, campioni europeni la under 19

Naţionala de rugby a României under 19 a cîştigat sîmbătă titlul continental, impunîndu-se în finala Campionatului European, disputat în Polonia. “Stejăreii” au întîlnit în ultimul act al competiţiei reprezentativa Georgiei, pe care au învins-o cu 31-28 la capătul unui meci spectaculos. Graţie acestui succes, românii s-au calificat şi la Campionatul Mondial under 20 de anul viitor. Din lotul care a reuşit această performanţă au făcut parte nouă jucători constănţeni: Cătălin Graur, Ionel Badiu, Filip Lazăr, Gabriel Bucevschi, Cosmin Andrei (toţi de la RC Cleopatra), Valentin Mototolea, Adrian Apostol (ambii de la LPS Constanţa), Ionuţ Puişoru şi Marian Pîrvu (RCJ Farul).

Naţionala de rugby a României a încheiat cu un eşec turneul din Pacific

Naţionala de rugby a României a disputat, sîmbătă, ultimul meci din Turneul din Pacific, înfruntînd selecţionata din Fiji. “Stejarii” au condus cu 3-0 în debutul jocului, lovitură de pedeapsă Vlaicu, însă gazdele au revenit pînă la pauză şi au răsturnat situaţia, 12-3. În partea a doua, un eseu marcat de Dimofte şi transformat de Vlaicu, plus o altă lovitură de pedeapsă a aceluiaşi Vlaicu a făcut ca, în min. 58, să conducem cu 13-12. Gazdele au înscris însă 19 puncte consecutive şi au învins în final cu 31-13. “Stejarii” s-au întors sîmbătă în Noua Zeelandă, la Auckland, de unde vor pleca astăzi spre România.

Huţupan şi Luca revin la echipa naţională

Handbalistele Luminiţa Huţupan Dinu şi Steluţa Luca au avut, duminică, la finalul derby-ului Oltchim - Rulmentul, o discuţie de cîteva minute cu noul selecţioner al României, Radu Voina, în care i-au spus acestuia că nu se vor retrage aşa cum anunţaseră iniţial. Huţupan a declarat, la finalul discuţiei cu Voina, că, în cazul în care nu va reuşi să rămînă însărcinată, va participa cu echipa României la Campionatul European din Macedonia, în luna decembrie. “Avem o datorie morală, trebuie să demonstrăm că putem mai mult decît am arătat la Olimpiada din China”, a spus Huţupan. “Voi reveni la naţională cu tot dragul. Îmi lipsea echipa naţională. Am discutat cu domnul Voina şi i-am spus care este decizia mea. Am vorbit cu dînsul şi după meciul de la Baia Mare şi după cel de astăzi şi mi-a făcut o foarte bună impresie. Sînt sigură că vom colabora foarte bine”, a spus Luca. Luminiţa Huţupan a anunţat, după Olimpiada de la Beijing, că nu va mai răspunde afirmativ la convocările echipei naţionale, în timp ce Steluţa Luca a renunţat la echipă încă înainte de JO din China.

Tadici, huiduit la Cluj

Fostul antrenor al echipei naţionale de handbal feminin, Gheorghe Tadici, a fost huiduit, duminică, la Cluj, unde echipa sa HC Zalău a pierdut, cu 23-30 (10-14), meciul susţinut în compania formaţiei U. Jolidon. Tadici a fost huiduit pe durata întregului meci, conflictul cu fanii clujeni începînd încă din min. 5, după desele proteste ale antrenorului la adresa arbitrajului. Anton şi Năstase, arbitrele întîlnirii, au fost chiar înjurate de managerul de la HC Zalău, moment în care fanii l-au taxat pe Tadici, strigîndu-i: “Du-te la oi, ţărane” şi “Dă indicaţii în China”, expresie la care tehnicianul a ripostat: “Nu mai aveţi voi ocazia să vedeţi China”. Arbitrele l-au penalizat pe Tadici, care este manager la HC Zalău, cu cartonaş galben, în min. 16, iar antrenorul Sorin Rădulescu a fost penalizat cu eliminare de două minute în min. 21. Înaintea partidei, în faţa Sălii Sporturilor din Cluj, Tadici şi jucătoarea Mihaela Ani-Senocico, care a făcut parte din naţionala României la JO de Beijing, au avut un schimb dur de replici, după ce fostul selecţioner i-a spus jucătoarei: „Să mă anunţi cînd mai ajungi la Olimpiadă că şi aşa ai mers în China după intervenţiile sponsorilor de la echipa ta”. La finalul meciului Ani-Senocico a declarat: „Nu am nimic de împărţit cu Tadici, este treaba dînsului ce vorbeşte şi ce face, dar s-a văzut şi cum a fost primit de suporteri, iar asta nu este din cauza mea”.

Trei brigăzi de arbitri din România la meciurile din manşa secundă a primului tur al Cupei UEFA

Arbitrii Cristian Balaj, Alexandru Deaconu şi Alexandru Tudor vor conduce, joi, la centru partide din manşa secundă a primului tur al Cupei UEFA, informează site-ul oficial al forului continental. Balaj va fluiera la meciul dintre echipele FC Bruges (Belgia) şi Young Boys Berna (Elveţia), în tur 2-2, care se va disputa de la ora 21.45. Balaj va fi ajutat de asistenţii Marcel Savaniu şi Zoltan Szekely, arbitru de rezervă fiind desemnat Ionică Serea. Deaconu va conduce partida dintre formaţiile FBK Kaunas (Lituania) şi Sampdoria Genova (Italia), în tur 0-5, care va avea loc de la ora 19.00. Deaconu va fi ajutat de asistenţii Andrian Vidan şi Nicolae Marodin, arbitru de rezervă fiind desemnat Augustus Constantin. Tudor va arbitra întîlnirea dintre echipele Wisla Cracovia (Polonia) şi Tottenham Hotspur (Anglia), în tur 1-2, care se va juca de la ora 16.40. Tudor va fi ajutat de asistenţii Aurel Oniţă şi Ionel Popa, arbitru de rezervă fiind desemnat Ovidiu Haţegan.