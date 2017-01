CS Tomis vizează prima victorie a sezonului

Fără niciun punct acumulat în primele două etape ale campionatului, formaţia feminină de handbal CS Tomis nu-şi mai permite paşi greşiţi în Liga Naţională. Elevele lui Mircea Bucă şi Dumitru Muşi speră să spargă gheaţa şi să bifeze prima victorie din actualul sezon duminică, cînd, de la ora 11.00, în Sala Sporturilor din Constanţa, vor întîlni pe HCM Roman. „În meciul de la Galaţi ne-am bătut de la egal la egal, însă am pierdut punctul pe mîna noastră. Totuşi echipa a prins încredere după acest meci, iar acest lucru ne va ajuta pentru întîlnirea cu Roman. Echipa se înţelege din ce în ce mai bine şi sperăm să arătăm cu totul altceva faţă de ce au arătat pînă acum”, a declarat antrenorul Mircea Bucă. Pe de altă parte, fără Ada Moldovan plecată la Dunărea Brăila şi Elena Constantinescu, ajunsă la HCM Buzău, echipa antrenată de Alexandrina Soare nu a avut parte nici ea de un debut foarte bun, cedînd în prima etapă, 15-39, în faţa celor de la Oltchim Rm. Vîlcea şi remizînd cu Dunărea Brăila, 26-26, pe teren propriu.

Încep CN de tenis de masă pentru tineret

Astăzi, la Buzău, vor debuta Campionatele Naţionale de tenis de masă pentru tineret, competiţia în cadrul căreia vor concura şi zece sportivi de la LPS CSS “Nicolae Rotaru” - CS Farul Constanţa. Ioana Ghemeş, Andreea Filip, Ana-Maria Sebe, Ioana Bogdan, Roxana Iamandi, Bogdan Simion, Nicuşor Dincă, George Stere, Lucian Munteanu şi Cristian Terzi vor încerca să respecte tradiţia şi să obţină cît mai multe medalii. “Sperăm, ca în fiecare an, să urcăm pe podium în majoritatea probelor. Cele mai mari şanse la medalii le are Ioana Ghemeş la dublu mixt, iar la simplu are şansă să se claseze între primele trei. Cu restul fetelor ne aşteptăm la o clasare în primele opt”, a declarat antrenoarea Liliana Sebe, care este prezentă alături de sportivii constănţeni împreună cu Viorel Filimon.

În Cupa Federaţiei la Box, Dobrogea luptă pentru medaliile de bronz

Cupa Federaţiei la Box, competiţie aflată la prima ediţie, îşi va desemna la sfîrşitul acestei săptămîni prima învingătoare. În semifinale, Bucureştiul a eliminat Dobrogea după două victorii, 24-18 în deplasare şi 25-13, iar Moldova a cedat în faţa Ardealului, 12-29 şi 23-20. Finala mare este programată la Arad, duminică, iar finala mică va avea loc sîmbătă, de la ora 10.30, la Focşani. Federaţia Română de Box a decis ca toate meciurile să se desfăşoare conform unor noi reguli aprobate de Biroul Federal: durata meciului va fi de trei reprize a cîte trei minute; boxerii nu vor purta căşti de protecţie; punctajul în vederea stabilirii deciziei se va efectua de către trei arbitri-judecători, fără sistem electronic de punctare. Toma Matei, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Box Constanţa, a declarat că din componenţa echipei dobrogene vor face parte următorii boxeri: Erol Hasan (Farul Constanţa, 48 kg), Sabin Petrea (CSM Brăila, 51 kg), Dorin Patracioc (CS Ianca, 54 kg), Alexandru Stoica (Ianca, 57 kg), Petre Şchiopu (Callatis Mangalia, 60 kg), Cristian Cristea (Farul, 64 kg), Ionuţ Gheorghe (Farul, 69 kg), Elvis Suliman (Alutus Litoral Mangalia, 75 kg), Ionuţ Neacşu (Callatis, 81 kg), Marian Croitoru (Callatis, 91 kg) şi Marian Ştefănescu (Farul, +91 kg). Echipa Dobrogei este antrenată de Nicu Chioveanu, Marcelică Tudoriu şi Ilie Dascălu.

FRG respectă dorinţa Stelianei Nistor de a se retrage

Secretarul general al FR Gimnastică, Mircea Apolzan, a declarat, ieri, că forul va respecta dorinţa sportivei Steliana Nistor de a-şi încheia cariera, deşi medaliata olimpică cu bronz, de la Beijing, nu a făcut un anunţ oficial. „Nici noi, şi din cîte ştiu, nici antrenorii lotului olimpic, nu au fost anunţaţi oficial despre intenţiile Stelianei Nistor. Lotul începe pregătirea oficială la 1 octombrie şi acea dată era oarecum un termen pentru Steliana să ia o decizie finală. Dacă nu doreşte sub nicio formă să mai continue, asta este, federaţia îi respectă dorinţa. Fără motivaţie nu se poate face mare performanţă, iar ea este de înţeles, pentru că a avut probleme serioase de sănătate. Spre deosebire de alţi sportivi nu a reuşit să se recupereze, iar problemele de sănătate au continuat în ultimii ani. A ajutat echipa României pe tot parcursul ciclului olimpic, este vicecampioană mondială, medaliată la JO de la Beijing, va avea o rentă viageră şi, probabil, va urma cursurile Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, acasă, la Sibiu. Repet: îi respectăm decizia, pentru că federaţia nu se poate opune unei decizii unilaterale a niciunui sportiv”, a declarat Apolzan. Sportiva a afirmat, miercuri, că, în proporţie de 90 la sută, este decisă să nu mai continue activitatea de performanţă. Steliana Nistor a împlinit 19 ani în urmă cu zece zile şi se află acum acasă, la Sibiu. Nistor a făcut parte din lotul României începînd cu anul 2002, fiind multiplă medaliată europeană, mondială şi olimpică.

Nicuşor Pascu l-a înlocuit pe Dan Grecu la lotul masculin de gimnastică

Nicuşor Pascu a fost numit, joi, în funcţia de antrenor al lotului masculin de gimnastică al României, el înlocuindu-l astfel pe Dan Grecu, care se va ocupa de întreaga activitatea a acestei ramuri sportive. „La nivelul colectivului tehnic al lotului masculin au intervenit cîteva schimbări. Domnul vicepreşedinte al Federaţiei Române de Gimnastică, Dan Grecu, se va ocupa de întreaga activitate din gimnastica masculină, iar la conducerea lotului direct, în sală, va fi Nicuşor Pascu. El este acum în Elveţia, dar va veni în ţară, iar pe 1 octombrie va începe pregătirea”, a explicat preşedintele FRG, Adrian Stoica, după încheierea şedinţei Biroului Executiv în cadrul căreia s-a luat această decizie. Din colectivul lui Nicuşor Pascu vor mai face parte antrenorii Ioan Suciu, Vasile Vug şi Ştefan Gal. De asemenea, la lotul masculin de gimnastică vor veni, începînd cu 1 octombrie, doi juniori care au participat la Campionatele Europene din 2008, în vederea întăriri echipei. Dan Grecu a fost numit antrenor al lotului masculin de gimnastică în 1984.