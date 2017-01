Debut cu dreptul pentru echipa LPS-ului în Superliga feminină

Ioana Ghemeş, Ana-Maria Sebe, Andreea Filip şi Ioana Bogdan au început în forţă actualul sezon al Superligii feminine. Chiar dacă echipa le-a pierdut în această vară pe Eliza Samara, care a plecat în Italia, Cristina Hîrîci (accidentată) şi pe Irina Hoza, care a renunţat la activitatea competiţională, elevele lui Viorel Filimon şi Liliana Sebe au reuşit în prima etapă să se instaleze în fotoliul de lider pentru Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” - CS Farul. Fetele au învins în prima etapă, desfăşurată la Slatina, pe LPS CSM Bistriţa (9-7), ICRMS Galaţi (9-0) şi Hidroconstrucţia Slatina (9-1). „A fost mai greu cu Bistriţa pentru că Ghemeş a pierdut două meciuri la care nu ne-am fi gîndit. Oricum, acest campionat se anunţă unul mult mai echilibrat pentru că noi jucăm cu fete pe care anul trecut le-am avut împrumutate la Galaţi şi va fi mai greu”, a declarat Viorel Filimon, care astăzi va pleca împreună cu echipa la Buzău, acolo unde, în perioada 26-28 septembrie se vor desfăşura Campionatele Naţionale pentru tineret. Pentru Constanţa vor concura Ioana Ghemeş, Andreea Filip, Ana-Maria Sebe, Ioana Bogdan, Roxana Iamandi, Bogdan Simion, Nicuşor Dincă, George Stere, Lucian Munteanu şi Cristian Terzi.

RC Cleopatra şi-a amînat meciul cu RCM Timişoara

După ce a debutat sîmbătă în Divizia Naţională de rugby, RC Cleopatra nu va juca în această săptămînă. Conducerea grupării de pe litoral a cerut şi a obţinut amînarea partidei cu RCM Timişoara, de pe teren propriu, contînd pentru etapa a II-a. Motivul prezentat de constănţeni a fost imposibilitatea de a folosi mai mulţi jucători, convocaţi la naţionala under 19 a României, care participă la Campionatul European. În aceste condiţii, partida RC Cleopatra - RCM Timişoara va avea loc sîmbătă, 4 octombrie. În schimb, RCJ Farul va evolua la finalul acestei săptămîni, în fieful celor de la CFR Braşov, sîmbătă, de la ora 16.00.

“Stejăreii” luptă pentru calificarea în finala CE under 19

Naţionala de rugby under 19 a României va disputa astăzi una din semifinale Campionatului European găzduit de Polonia. După ce au trecut fără probleme de reprezentativa Belgiei în faza sferturilor, 28-9, “stejăreii” vor da piept cu Portugalia pentru un loc în finală. Cele două echipe s-au întîlnit şi anul trecut, în aceeaşi fază a competiţiei, românii ieşind învingători. Din lotul deplasat în Portugalia fac parte şi nouă jucători constănţeni, Cătălin Graur, Ionel Badiu, Filip Lazăr, Gabriel Bucevschi, Cosmin Andrei (toţi de la RC Cleopatra), Valentin Mototolea, Adrian Apostol (ambii de la LPS Constanţa), Ionuţ Puişoru şi Marian Pîrvu (RCJ Farul).

România - Rusia, în Grupa Mondială a Cupei Davis

Echipa României de Cupa Davis va întîlni selecţionata Rusiei în primul tur al Grupei Mondiale a Cupei Davis, conform tragerii la sorţi ce a avut loc, ieri, la Madrid. România şi Rusia s-au întîlnit de patru ori pînă acum (1969, 1972, 1973, 1997), scorul general al confruntărilor directe fiind de 3-1 în favoarea românilor. Meciul se va disputa în România, între 6 şi 8 martie 2009. “E greu, Rusia a ajuns pînă în semifinale şi are jucători care pot evolua la fel de bine pe toate suprafeţele. Nu au nume sonore, cu excepţia lui Davidenko, dar au tenismeni buni care joacă bine pentru ţara lor”, a declarat căpitanul nejucător al României, Adrian Marcu. Referitor la locul de desfăşurare a meciului din luna martie, Marcu a afirmat: “Cea mai la îndemînă este Sala Polivalentă, sau putem juca la Romexpo, dar ar fi mult mai costisitor. Ştiu că nu mai putem primi derogare pentru numărul de locuri, dar trebuie găsită o soluţie. Dacă tot am ajuns aici, trebuie să organizăm acest meci”. În meciul pentru menţinerea în Grupa Mondială, România a învins India cu scorul de 4-1. În weekend-ul precedent, Rusia a pierdut în semifinalele Grupei Mondiale pe terenul Argentinei, scor 2-3. România a jucat trei finale de Cupa Davis (1969, 1971 şi 1972), toate pierdute în faţa SUA. Pe 9 februarie 1900, Salatiera de Argint, cunoscută în prezent sub denumirea de Cupa Davis, era oferită pentru prima dată ca premiu, cînd studentul american Dwight Filley Davis i-a provocat pe jucătorii britanici de tenis să traverseze Atlanticul şi să concureze împotriva echipei sale de la Universitatea Harvard. Meciul a fost cîştigat de americani, cu scorul de 3-0.

Tadici susţine că Oltchim va învinge Rulmentul

Cea de-a treia etapă a Ligii Naţionale de handbal feminin aduce faţă în faţă cele două rivale din campionatul intern, Oltchim Rm. Vîlcea şi Rulmentul Braşov. Programat duminică, de la ora 11.00, la Rm. Vîlcea, duelul dintre cele două a început deja, fostul selecţioner al naţionalei feminine, Gheorghe Tadici, declarînd că este sigur că Oltchim va învinge Rulmentul. „Părerea mea este că Oltchim va cîştiga la minim patru goluri diferenţă pentru că joacă de trei ani împreună, este mai omogenă şi are mai multe soluţii pe posturi. În urmă cu două săptămîni am pariat cu vicele de la Oltchim, Petre Berbecaru, că Vîlcea va bate la minim zece goluri, dar, după ce am văzut meciul de la Baia Mare, cred că diferenţa va fi mai mică”, a spus Tadici, care a fost antrenor la Oltchim sezonul trecut. Actualmente la HC Zalău, Tadici speră ca Oltchim să reediteze victoriile clare obţinute în ultimele două sezoane în faţa Rulmentului. „Le doresc mult succes fetelor de la Oltchim, sper ca ele să reediteze rezultatul de la Vâlcea cu Rulmentul din sezonul trecut, iar dacă se poate, chiar pe acela din urmă cu două sezoane. Le doresc sincer victoria, ele au făcut multe sacrificii pentru a juca pe cele două fronturi, club şi echipă naţională”, a adăugat fostul selecţioner. În primele două etape, ambele grupări au reuşit să obţină maximum de puncte, aşa că întîlnirea dintre cele două va decide, foarte probabil, campioana din tur.