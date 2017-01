Sîmbătă, la Constanţa, Cupa “Farul” şi CB la gimnastică aerobică

Cei mai buni aerobici din România, Bulgaria, Moldova şi Turcia se vor reuni sîmbătă, începînd cu ora 10.00, în sala mare a Casei de Cultură pentru a concura în cadrul celei de-a noua ediţii a Cupei “Farul”, dar şi pentru Campionatul Balcanic. Show-ul aerobic se va întinde pe durata întregii zile, peste 120 de sportivi anunţîndu-şi participarea. Întrecerea va avea loc pe patru categorii de vîrste, prima jumătate a zilei fiind rezervată juniorilor, urmînd ca de la ora 16.30 să intre în competiţie atît sportivii înscrişi la Campionatul Balcanic, cît şi seniorii participanţi la Cupa “Farul”. În cadrul evenimentului, Cristina Marin, multipla medaliată europeană şi mondială, îşi va anunţa retragerea din viaţa competiţională, aceasta urmînd a se alătura staff-ului din cadrul CS Farul. Ediţia din acest an este realizată în parteneriat cu SC Anadolu Automobil Rom SRL şi cu sprijinul FRG şi DSJ Constanţa. Organizatorii aşteaptă ca publicul să vină în număr mare, mai ales că intrarea va fi liberă!

CS Tomis pleacă după puncte la Galaţi

Înfrîngerea suferită în prima etapă, în faţa celor de la Rapid Bucureşti (26-31) nu a schimbat obiectivul formaţiei de handbal feminin CS Tomis Constanţa, care aspiră în continuare la un loc în Cupele Europene. Deşi duminică, de la ora 11.00, elevele lui Mircea Bucă şi Dumitru Muşi dau piept în Sala “Siderurgistului” cu medaliata cu bronz în sezonul trecut, Oţelul, tomitanele par hotărîte să îndrepte greşeala din prima etapă. “Mergem la Galaţi să aducem cele două puncte. Am văzut că la Brăila nu au jucat la capacitate maximă, aşa că nu ne vom lăsa influenţaţi de faptul că Oţelul a luat bătaie acolo. Noi mergem să ne facem jocul nostru, pentru că am pierdut o luptă, nu întreaga bătălie”, a declarat antrenorul principal al Tomisului, Mircea Bucă. De cealaltă parte, întărită serios în această vară cu Zsanett Borbely şi Katalin Jenofi (din Ungaria), Paula Teodorescu şi Maricica Trandafir (de la HCM Buzău), Amelia Busuioceanu (U. Jolidon Cluj) şi Diana Druţu (CS Tomis), echipa antrenată de Cornel Bădulescu nu pare deloc un adversar facil, în ciuda eşecului din prima etapă. Misiunea de la Galaţi pare cu atît mai grea, cu cît Tomisul nu se poate baza nici pe serviciile Georgetei Grigore, nerefăcută încă după accidentarea la mînă. Partida va fi arbitrată de Ghiocel Bejenariu şi Alin Cîrligeanu. Celelalte întîlniri din etapa a II-a a LN feminine de handbal: Rulmentul Braşov - U. Jolidon Cluj; HC Zalău - Hidroconcas Buzău; KZN Slatina - CSM Ploieşti; Rapid Bucureşti - Cetate Deva; HCM Roman - Dunărea Brăila, HCM Baia Mare - Oltchim Rm. Vîlcea.

Victorie pentru CS Volei 2004 Tomis la Tg Mureş

După ce au cedat în faţa celor de la Dinamo Pancevo, cu 3-1, voleibalistele constănţene s-au revanşat în cea de-a doua zi a turneului de la Tg. Mureş şi au trecut de formaţia gazdă, CSU Gaz, cu scorul de 3-0 (25-23, 26-24, 25-21). Elevele lui Aleksandar Boskovic au început hotărîte partida, singurele probleme puse de adversare fiind în cel de-al doilea set, cînd gazdele au egalat pe finalul parţialului, 24-24, după ce constănţencele au avut două mingi de set. Tomisul şi-a adjudecat în cele din urmă setul şi a încheiat partida cu o victorie clară, care l-a mulţumit pe Boskovic: “A fost un meci bun pentru fete. Au făcut ceva greşeli în cel de-al doilea set, însă asta face parte din joc. Important este ca ele să fie corectate, iar noi să jucăm din ce în ce mai bine”. Formula de joc a Tomisului: Simanic, Radostina-Chiţigoi, Mahon, Cîrstoiu, Geta Ciobanu, Livingston şi Pristavu - libero, iar pe parcursul meciului au mai intrat Bobi, Alexe, Strîmbu şi Necula. Sîmbătă, de la ora 15.00, Tomisul va întîlni la Tg. Mureş campioana României, CSU Metal Galaţi, urmînd ca duminică constănţencele să înfrunte, de la ora 11.00, formaţia Unic Piatra Neamţ, iar de la ora 17.00 echipa sîrbă Radnicki Belgrad.

Bursuc vîsleşte la Campionatul European

Diana Bursuc, campioana mondială de la tineret, va concura în acest sfîrşit de săptămînă pe baza nautică de la Schinias-Maraton (Grecia), acolo unde au loc întrecerile de canotaj din cadrul Campionatelor Europene pentru senioare. Bursuc va fi prezentă la startul probei de dublu vîsle, alături de ea în barcă urmînd a se afla Ioana Crăciun, de la Dinamo Bucureşti. Cele două sportive au obiectiv calificarea în finala probei, chiar dacă printre adversare se numără şi medaliatele cu aur la Jocurile Olimpice de la Beijing, Viorica Susanu şi Georgeta Andrunache. La ediţia de anul trecut a Europenelor (Poznan - Polonia), România a cucerit trei medalii: aur (echipajul feminin de 8+1), argint (4 vîsle feminin) şi una de bronz (2 rame feminin).

Şase sportivi de la Farul la CN de fitness şi bodyfitness

Vineri, la Rm. Vîlcea au început Campionatele Naţionale de fitness şi bodyfitness pentru seniori, etapa finală. În cadrul competiţiei sînt înscrişi şi şase sportivi constănţeni, antrenorul Cristian Mihăilescu contînd în lupta pentru medalii pe Ana-Maria Zvîncă, Aurelia Ciurea, Florina Rovenţa, Gabriela Vlădean, Andreea Coste, Costin Bucura, Răzvan Şindelaru şi Cătălin Covrigeanu.

Începe CN pe echipe şi Superliga la tenis de masă

Un nou sezon al Campionatului Naţional pe echipe - Divizia A va debuta în acest sfîrşit de săptămînă la Constanţa. Sîmbătă şi duminică, Sala Liceului cu Program Sportiv “Nicolae Rotaru” va găzdui primele partide din cadrul întrecerii masculine, pentru echipa LPS Farul Constanţa urmînd a concura Bogdan Simion, Nicuşor Dincă, George Stere, Lucian Munteanu, Sorin Săbăngeanu şi Cristian Terzi. Elevii lui Stelian Haşoti vor avea de înfruntat Craiova II, Iaşi şi Buzău. Dacă băieţii vor fi cei care vor deschide sezonul 2008-2009, fetele vor debuta luni, în cadrul Superligii, partidele feminine fiind programate la Slatina. După ce Eliza Samara a plecat la clubul italian ASTT San Donatese, iar Cristina Hîrîci a fost diagnosticată cu hernie de disc, echipa feminină a LPS-ului va fi formată din Ioana Ghemeş, Ana-Maria Sebe, Andreea Filip şi Ioana Bogdan. Sportivele antrenate de Viorel Filimon şi Liliana Sebe vor înfrunta la Slatina echipa locală Hidroconstrucţia, LPS CSM Bistriţa şi ICRMS Galaţi.

Duminică, etapa a cincea în Campionatul Judeţean de fotbal

Duminică sînt programate partidele etapei a cincea în Campionatul Judeţean de fotbal. Iată programul partidelor - SERIA NORD, ora 12.00: Viitorul Vulturu - Gloria Seimeni, Dunaris Topalu - CSS Medgidia, Viitorul Tîrguşor - Pescăruşul Gîrliciu, Pescarul Ghindăreşti - Dunărea Ciobanu, Steaua Dorobanţu - Ulmetum Pantelimon, Dacia Mircea Vodă - Sport Club Horia, Voinţa Siminoc - Sportul Tortomanu, Ştef. Serv. Seimeni - Viitorul Fîntînele. SERIA EST, ora 11.00: Viitorul Cerchezu - CFR Constanţa; ora 12.00: AS Bărăganu - Fulgerul Chirnogeni (se joacă la Lanurile), AS Independenţa - Aurora II 23 August, Viitorul Mereni - Voinţa Valu Traian (se joacă la Osmancea), Sparta II Techirghiol - Unirea Topraisar, Luceafărul Amzacea - AS Ciocîrlia; ora 14.00: CSM II Medgidia Valea Dacilor - Avîntul Comana (teren Municipal Medgidia), Recolta Negru Vodă - Viitorul II Cobadin (se joacă la Chirnogeni). SERIA SUD, ora 12.00: Sport Prim Oltina - Inter Ion Corvin, Sacidava Aliman - Trophaeum Adamclisi (se joacă la Dunăreni), Progresul Dobromir - Peştera Dobrogei Peştera (se joacă la Băneasa); ora 16.00: Dunărea II Ostrov - Marmura Deleni.

România - India 2-0, în Cupa Davis

Vineri a debutat confruntarea de Cupa Davis dintre România şi India, contînd pentru barajul de accedere-menţinere în Grupa Mondială. Iată rezultatele primei zile: Victor Crivoi - Prakash Amritraj 7-5, 5-7, 6-2, 6-2 şi Victor Hănescu - Somdev Devvarman 6-3, 6-1, 6-0. Programul jocurilor - sîmbătă, ora 14.00: Horia Tecău / Adrian Cruciat - Leander Paes / Mahesh Bhupahti; duminică, ora 12.00: Hănescu - Amritraj, Crivoi - Somdev Devvarman.

Straja Bucureşti a cîştigat Cupa FRO

Vineri s-a disputat Cupa Federaţiei Române de Oină (FRO), a treia competiţie ca importanţă pe plan intern. La startul întrecerii s-au aliniat patru echipe: Frontiera Tomis Constanţa (campioana naţională şi deţinătoarea Cupei României), Straja Bucureşti, Dinamic Coruia şi AS Tisa Sighet, formaţie aflată la prima participare într-o competiţie de asemenea anvergură. Cum era de aşteptat, favoritele s-au impus în semifinale, Frontiera cîştigînd fără probleme, 26-5 cu Dinamic Coruia, în timp ce Straja a cîştigat disputa cu AS Tisa, 15-7. În finala mică, AS Tisa a produs surpriza, învingînd formaţia gazdă, Dinamic Coruia, cu 5-4. Finala competiţiei a fost extrem de spectaculoasă, Straja obţinînd trofeul după ce s-a impus cu 18-5 în faţa celor de la Frontiera. Tot la Baia Mare a avut loc a II-a ediţie a Campionatului de Oină al Poliţiei de Frontieră Române, competiţie la care au participat cinci echipe de la Inspectoratele Judeţene ale Poliţiei de Frontieră, respectiv Constanţa, Tulcea, Brăila, Suceava şi Maramureş. Întrecerea a fost cîştigată de reprezentanta Maramureşului, AS Tisa Sighet.

“Stejarii” dau piept cu Samoa

Naţionala de rugby a României dispută duminică al patrulea meci din turneul efectuat în emisfera sudică, urmînd să întîlnească reprezentativa din Samoa. În echipa anunţată de antrenorul Marin Moţ va fi un singur titular de la RCJ Farul Constanţa, Daniel Carpo, dintre cei şase jucători constănţeni aflaţi în lot. Ultima partidă pe care stejarii o vor disputa în turneul din Pacific este programată sîmbăta viitoare, împotriva reprezentativei din Fiji.