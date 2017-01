Dani Coman, la Rapid II

Directorul general al FC Rapid, Constantin Zotta, a declarat, ieri, că portarul Dănuţ Coman, care refuză să-şi prelungească contractul cu gruparea giuleşteană, a fost trimis la echipa a doua, pentru a se crea o atmosferă cît mai bună la prima formaţie. “Rapid nu are nicio problemă cu portarii, are o problemă doar cu Dani Coman. Rapid a avut multă răbdare cu el, a aşteptat, a făcut multe oferte, tocmai pentru că este vorba despre Dani Coman. Dar atîta timp cît el refuză să semneze prelungirea contractului, noi, conducerea, am căzut de acord să-l trimitem la echipa a doua, pentru a crea o atmosferă cît mai bună la prima formaţie. Cel puţin pentru moment, Coman se va pregăti şi va juca la Rapid II, să-l ajute pe Marian Rada să promoveze”, a spus Zotta. Dănuţ Coman nu face parte din lotul Rapidului pentru partida cu formaţia VfL Wolfsburg, din prima manşă a Cupei UEFA, care se va disputa joi, de la ora 20.00.

Mutu va putea pleca la finalul sezonului de la Fiorentina

Cotidianul “Tuttosport” a scris, ieri, că atacantul Adrian Mutu are o înţelegere cu preşedintele AC Fiorentina, Andrea Della Valle, prin care va putea pleca de la echipa italiană la finalul actualului sezon. Sursa citată scrie că Mutu va părăsi Fiorentina în cazul în care va primi o ofertă cu un salariu anual de patru milioane de euro. “Tuttosport” precizează că de serviciile internaţionalului român sînt interesate formaţiile Bayern Munchen şi Internazionale Milano.

Patronul Stelei rămîne suspendat 5 luni

Comisia de Apel a FRF a decis ca finanţatorul Stelei să rămînă cu suspendarea primită din partea Comisiei de Disciplină a FRF, hotărîre care a fost luată în urma declaraţiilor calomnioase făcute de patronul roş-albaştrilor la adresa lui Florin Prunea. Comisia de Apel a respins apelul ca nefondat şi a decis să menţină suspendarea şi penalitatea sportivă de 100.000 de lei.

Braşovenii au scumpit biletele pentru meciul cu Rapid

Suporterii rapidişti vor trebui să plătească 75 de lei pentru un bilet la meciul cu FC Braşov, din etapa a 8-a a Ligii I, de aproape patru ori mai mult decît un fan al echipei gazdă, a anunţat conducerea clubului de sub Tîmpa. Spre deosebire de oaspeţi, braşovenii vor scoate din buzunar între 20 şi 40 de lei pentru un tichet de acces la meci, în timp ce un bilet la tribuna oficială poate fi achiziţionat în schimbul a 200 de lei. Partida FC Braşov - Rapid, din etapa a 8-a a Ligii I, va avea loc luni, de la ora 17.00.

Viceprimarul Timişoarei a cerut ca Zambon să fie dat în consemn la frontieră

Viceprimarul municipiului Timişoara şi membru al Comitetului Director al echipei FC Timişoara, Adrian Orza, a declarat, marţi, că a solicitat Poliţiei de Frontieră ca omului de afaceri italian Claudiu Zambon să îi fie interzisă părăsirea României. Motivul pentru care Orza a solicitat acest lucru îl reprezintă faptul că Zambon are datorii către Regia Autonomă de Transport Timişoara (RATT). În acest sens, Orza a solicitat RATT către care FC Politehnica Timişoara, echipa lui Zambon, are datorii, să dea drumul în instanţă procedurii de recuperare a creanţelor în sumă de aproape 30.000 de lei, care, după actualizarea cu penalităţile de rigoare, vor ajunge la aproximativ 50.000 lei. Omul de afaceri italian Claudio Zambon, deţinătorul palmaresului grupării de pe Bega, conform TAS, a răspuns acuzelor lui Orza: “Din cauza dînsului am oprit orice negociere privind cedarea palmaresului. Dacă vrea să începem războiul, îl vom începe. Vom cere dezafilierea echipei de la Timişoara pentru neîndeplinirea hotărîrilor TAS. Cine se crede acest Orza? Dictatorul din Banat va trebui să dea explicaţii vizavi de rezilierea contractului de asociere dintre Politehnica şi Primărie. Să spună că trebuia să ne dea 350.000 de lei pe an, dar noi am refuzat pentru că trebuia să le dau înapoi o treime la negru”.

Antrenorul Florin Bercean va primi titlul de cetăţean de onoare la Cluj-Napoca

Antrenorul Florin Bercean, care o pregăteşte pe judoka Alina Dumitru, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Beijing, va fi cetăţean de onoare al municipiului Cluj-Napoca, propunerea urmînd a fi înaintată Consiliului Local de Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport. „Florin Bercean este primul antrenor clujean care aduce o medalie olimpică de aur la Cluj, iar performanţa sa merită răsplătită la cele mai înalte cote. Reuşita sa la Jocurile Olimpice de la Beijing este onorantă şi pentru comunitatea clujeană, astfel că ni se pare total întemeiat să propunem acordarea titlului de cetăţean de onoare al municipiului nostru”, a spus directorul adjunct al DJTS Cluj, Nicolae Ienac. La rîndul său, antrenorul Florin Bercean s-a declarat încîntat la aflarea veştii. „Mă superonorează această distincţie. Ştiu că de la propunere pînă la acordare va mai trece timp, dar faptul că s-au gîndit la mine, un om din sport, pentru acordarea acestui titlu, este extraordinar”, a afirmat Bercean. După aprobarea iniţiativei DJTS, antrenorul Florin Bercean va deveni al 11-lea cetăţean de onoare al Clujului din domeniul sportiv, după Paneth Farkas (tenis de masă), Ştefan Kovacs (fotbal), Mihai Leu (box şi automobilism), Gheorghe Hagi (fotbal), Gabriela Szabo (atletism), Octavian Bellu (gimnastică), Oana Mihaela Ban (gimnastică), Kerekes Eva Eniko (lupte), Maria Cioncan (atletism) şi Gheorghe Mureşan (baschet).