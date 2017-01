Meci de gală pentru RCJ Farul

După o campanie de achiziţii formidabilă, formaţia Rugby Club Judeţean Farul se pregăteşte pentru primul meci în faţa propriilor suporteri. Constănţenii vor disputa astăzi, de la ora 17.30, o partidă amicală împotriva Selecţionatei Languedoc, care are în componenţă jucători de la echipe din aceasta zonă a Franţei. Cu această ocazie, gruparea de pe litoral îşi va prezenta şi cele mai noi transferuri, singurii jucători din emisfera sudică veniţi în România: neozeelandezii Zane Winsdale (linia a treia) şi Ben Aoina (mijlocaş la deschidere), precum şi samoanul Jeff Lapana Makapelu (aripa). Intrarea la partida găzduită de Stadionul de rugby “Farul” este liberă.

Medaliaţii cu aur ai Chinei la JO vor primi cîte 35.000 de euro

Medaliaţii cu aur ai Chinei la Jocurile Olimpice de la Beijing vor primi o recompensă de 350.000 de yuani (aproape 35.000 de euro), adică aproape valoarea dublă faţă de Jocurile Olimpice de la Atena din 2004, a anunţat, marţi, presa locală. Xiao Shan, un responsabil al Ministerului Sporturilor, a anunţat alocarea acestei sume şi a reamintit că la JO de la Atena medaliaţii cu aur au primit fiecare cîte 200.000 de yuani. China a devenit prima putere olimpică, avînd 51 medalii de aur, dintr-un total de 100, urmată de SUA (36 din 110).

După Jocurile Olimpice, China vrea să organizeze şi Cupa Mondială la fotbal

China vrea să organizeze şi Cupa Mondială la fotbal, după succesul Jocurilor Olimpice de la Beijing, însă preşedintele FIFA, Sepp Blatter, le-a frînt entuziasmul chinezilor, avertizîndu-i că nu vor putea îndeplini condiţiile necesare înainte de 2022, informează cotidianul “Bild”. “Încă din luna aprilie, chinezii s-au arătat interesaţi de găzduirea unei ediţii a Cupei Mondiale la fotbal. Eu i-am avertizat însă că mai întîi trebuie să îşi pună ordine în fotbalul intern, iar pentru asta e nevoie de timp. China este obişnuită să lucreze după plan, iar în fotbal nu se întîmplă acest lucru deocamdată”, a spus Blatter. Întrebat cînd crede că ar putea îndeplini China condiţiile necesare pentru a găzdui Cupa Mondială, Blatter a răspuns: “Nu cred că vor putea obţine organizarea înainte de 2022”. Pe de altă parte, oficialii turneului olimpic de fotbal de la Beijing s-au arătat mulţumiţi de condiţiile oferite de China, menţionînd că “stadioanele au fost pline, iar spectatorii extrem de entuziaşti”.

Căpitanul naţionalei feminine de baschet a leşinat pe aeroportul din Sibiu

Căpitanul selecţionatei de baschet a României, Ildiko Vass, a leşinat, marţi, pe aeroportul din Sibiu, cel mai probabil din cauza unei toxinfecţii alimentare, a anunţat preşedintele Federaţiei Române de Baschet (FRB), Carmen Tocală. „Ei i-a fost foarte rău toată noaptea. Din cîte se pare, a mîncat ceva stricat, însă separat de celelate fete, pentru că niciuna nu a mai avut probleme. Noi veneam de la Mediaş, unde sîmbătă am jucat cu Ungaria, iar în aeroport la Sibiu a căzut pur şi simplu din picioare”, a spus Carmen Tocală. Imediat a fost chemat la faţa locului un echipaj SMURD, care i-a acordat sportivei primele îngrijiri. „Acum este bine şi, probabil, va putea juca şi miercuri, în meciul cu Franţa. Este puţin slăbită, iar în plus vom avea şi un drum lung, de 7 ore, dar la Bruxelles ne aşteaptă un medic şi, dacă mai sunt probleme, ne va ajuta”, a adăugat Tocală. Echipa naţională feminină de baschet a României a fost învinsă, sîmbătă, la Mediaş, de reprezentativa Ungariei, cu scorul de 59-46, într-un meci din preliminariile turneului final al Campionatului European din 2009, iar miercuri va întîlni Franţa, în deplasare. România face parte din Grupa C, alături de Franţa, Slovacia, Ungaria şi Croaţia. După trei meciuri disputate, România ocupă ultimul loc în grupă, cu 4 puncte (o victorie şi două înfrîngeri).

Vali Badea ar putea fi împrumutat în Grecia

Gruparea greacă Panserraikos FC, nou promovată în prima liga elenă, este aproape să-l achiziţioneze pe atacantul stelist Valentin Badea, informează cotidianul elen “Day News”. Conform presei din Grecia, Vali Badea ar urma să fie împrumutat pentru un an. Vali Badea nu a mai prins lotul Stelei în ultima vreme şi nici nu a fost trecut de Steaua pe lista UEFA pentru dubla manşă cu Galatasaray Istanbul. Totodata, Panserraikos îl doreşte şi pe atacantul grec Pantelis Kapetanos, transferat de Steaua în această vară de la AEK Atena.

Cristi Borcea, la DNA

Preşedintele executiv al FC Dinamo, Cristian Borcea, a venit, marţi, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), unde procurorii i-au prezentat materialul de urmărire penală în dosarul transferurilor de fotbalişti în care este acuzat alături de alţi oameni de fotbal. La ieşirea din sediul DNA, unde a stat aproximativ 40 de minute, Borcea nu a vrut să facă nicio declaraţie. Mai multe persoane acuzate în acest dosar au fost chemate de procurori la DNA pentru a li se prezenta materialele de urmărire penală. Săptămîna trecută, procurorii DNA le-au prezentat materialele de urmărire penală lui Gheorghe Neţoiu, fost acţionar la FC Dinamo, Mihai Stoica, fost director al clubului de fotbal Oţelul Galaţi şi actual preşedinte la Unirea Urziceni, precum şi lui Victor şi Ioan (Giovani) Becali. În perioada următoare sînt aşteptaţi să vină la DNA şi Gheorghe Popescu şi Jean Pădureanu. Procurorii DNA anchetează transferurile unor fotbalişti în străinătate din perioada 1990-2005, în acest caz fiind vizaţi mai mulţi oameni de fotbal. În acest dosar al transferurilor de fotbalişti, pînă în prezent, au fost audiaţi de procurorii anticorupţie mai mulţi conducători de cluburi, impresari şi fotbalişti. DNA a început, la finalul lunii iulie, procedura de poprire a conturilor cluburilor de fotbal Dinamo, Rapid, Gloria Bistriţa şi Oţelul Galaţi.

Campionii din tenis au sărbătorit 40 de ani de la începutul erei Open

Mari campioni şi campioane din istoria tenisului, printre care americanul John McEnroe, australianul Rod Laver sau argentiniana Gabriela Sabatini, au participat, luni, la o festivitate ce a marcat 40 de ani de la începerea erei Open, ce a avut loc pe terenul central “Arthur-Ashe”. Potrivit AFP, 25 dintre cei 40 de cîştigători ai US Open au defilat pe terenul “Arthur-Ashe” în aplauzele publicului, de la cea mai tînără sportivă care s-a impus în turneul american, rusoaica Maria Şarapova (21 de ani) pînă la cel mai vârstnic, Rod Laver (70 de ani), singurul tenisman care a realizat în două rînduri Marele Şlem, în 1962 şi 1969. “Este un moment măreţ. Este plăcut să revezi atît de mulţi mari campioni la un loc”, a declarat Laver. Atmosfera a fost una relaxată. Suedezul Mats Wilander, cîştigător la New York în 1988, s-a întreţinut cu foştii săi adversari, în timp ce americanul de origine cehă Ivan Lendl, triplu cîştigător al US Open, a făcut glume cu jurnaliştii. Foştii campioni de la US Open au adus un omagiu americanului Arthur Ashe. Fost jucător de excepţie, Ashe, decedat în 1993, a reuşit să doboare bariera rasială pe terenurile de tenis, devenind primul american de culoare care a cştigat un turneu de Grand Slam, US Open, pe 9 septembrie 1968.