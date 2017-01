Final cu scîntei între CS Năvodari şi CSO Ovidiu, în Cupa României la fotbal

Ieri s-a disputat, la Năvodari, confruntarea contînd pentru faza a III-a a Cupei României la fotbal, dintre CS Năvodari şi CS Orăşenesc Ovidiu. Cîştig de cauză au avut la final oaspeţii, care s-au impus cu 2-1. Gazdele deschiseseră scorul în min. 65 prin I. Lupu, însă formaţia lui Cătălin Anghel şi Norbert Niţă a revenit pe final şi a punctat prin antrenorul-jucător Niţă, în minutele 80 şi 90, ultimul din penalty. După încheierea partidei reprezentanţii clubului din Năvodari au înfierat maniera de arbitraj a centralului Fernando Costache. “La golul egalizator arbitrul a dictat lovitură liberă şi a arătat fluierul, iar Niţă a executat înainte de fluierul lui Costache şi a marcat. În ultimul minut, la un duel aerian în careul nostru, arbitrul decisese fault în atac. Mingea se îndreptase spre poartă şi unul din jucătorii noştri a atins-o cu mîna. A venit semnalizarea asistentului Ion Moşteanu şi Costache a schimbat decizia din fault în atac în penalty. Nu se poate asemenea bătaie de joc”, a declarat antrenorul principal Dan Rădulescu. Mult mai acid a fost directorul executiv al gazdelor, Marian Cîrnu. “Acest Fernando Costache este un hoţ ordinar. Ne-a furat de două ori în trei luni. Am vorbit cu şefi ai arbitrajului şi mi s-a spus că e cel mai prost arbitru din judeţul Constanţa. Mi-e milă de jucătorii noştri care plîngeau în vestiar la finalul meciului”, a afirmat oficialului clubului din Năvodari. De partea cealaltă, reprezentanţii clubului din Ovidiu şi-au expus şi ei punctul de vedere. Direct implicat în cele două faze ce au dus la golurile formaţiei din Ovidiu, antrenorul-jucător Norbert Niţă a declarat: “La faza golului egalizator arbitrul m-a întrebat dacă vreau să execut la fluier, iar eu nu i-am răspuns. M-am făcut că bat scurt, iar cînd am vazut portarul că îşi aranja zidul am şutat direct în poartă. Apoi, la golul victoriei, a fost henţ clar în careu. Şi noi putem spune că la golul prin care gazdele au deschis scorul direct din lovitură liberă nici n-a fost vorbă de fault. Am sărit umăr la umăr cu un adversar şi s-a acordat lovitură liberă, ce a fost trimisă apoi direct în vinclu”. Fernando Costache a fost delegat să conducă la centru meciul de vineri, din etapa a treia a Ligii a III-a, dintre CS Năvodari şi Callatis Mangalia, însă clubul din Năvodari va depune astăzi memoriu pentru a-l recuza. Fernando Costache nu a putut fi contactat pentru a-şi exprima punctul de vedere.

Bandaj special la cot pentru Mutu

Atacantul român Adrian Mutu a efectuat în cursul zilei de luni un nou consult la profesorul Bufalini, şi medicul a decis că jucătorul nu poate evolua în meciul de miercuri cu Slavia Praga, dar are şanse mari să joace cu Juventus, în prima etapă din Serie A, a anunţat “Gazzetta dello Sport”. Echipa medicală a ajuns la concluzia că Mutu nu s-a vindecat complet în urma luxaţiei suferite la cot în timpul unui antrenament al echipei naţionale a României şi cel mai bine este să nu fie forţat să joace în meciul de miercuri cu Slavia, din manşa secundă a turului al treilea preliminar din Liga Campionilor. Atacantul român va purta la cot un bandaj semirigid şi cel mai devreme poate fi apt de joc în partida cu Juventus, care va avea loc duminică. Jucătorul Fiorentinei este convocat la naţionala României pentru partidele cu Lituania şi Insulele Feroe, programate pe 6 şi 10 septembrie, în preliminariile CM din 2010.

Antici speră că Bojan Krkici va juca pentru Serbia

Selecţionerul Radomir Antici speră că fotbalistul echipei FC Barcelona, Bojan Krkici, va evolua pentru naţionala Serbiei şi se bazează pe faptul că jucătorul nu a debutat încă într-un meci oficial al reprezentativei Spaniei, informează cotidianul “AS”. “Tatăl lui Bojan este bun prieten cu mine. Am discutat cu el despre posibilitatea ca Bojan să joace pentru Serbia şi ar fi o onoare pentru noi”, a declarat Antici, la prezentarea oficială ca selecţioner al Serbiei. Publicaţia “Mondo” susţine că “fotbalistul al cărui nume se termină în ici” ar trebui să joace pentru ţara în care s-a născut tatăl lui. Bojan a fost convocat la naţionala însă nu a debutat oficial, la meciul amical cu Danemarca el fiind rezervă. Antici l-a urmărit pe Krkici de cînd fotbalistul evolua la rezervele Barcelonei şi are o părere foarte bună despre el. “Este un copil foarte talentat. Nu este doar un mare fotbalist, ci şi o persoană minunată, educată şi inteligentă”, a comentat Antici. Naţionala Serbiei face parte din aceeaşi grupă cu România, în preliminariile CM din 2010.

Galatasaray l-a transferat pe Milan Baros

Campioana Turciei, Galatasaray Istanbul, l-a achiziţionat, marţi, pe internaţionalul ceh Milan Baros de la formaţia franceză Olympique Lyon, care a semnat cu noua sa echipă un contract valabil pe trei ani, informează site-ul oficial al grupării turce. Atacantul în vîrstă de 27 de ani a evoluat din ianuarie 2007 la Olympique Lyon, formaţie care l-a cumpărat de la Aston Villa şi care în stagiunea precedentă l-a împrumutat timp de şase luni la Portsmouth. Barros, care a mai jucat în cariera sa la Banik Ostrava şi Liverpool, club cu care a cucerit Liga Campionilor în 2005, nu are drept de joc în partida pe care Galatasaray o dispută în această seară împotriva Stelei, în manşa secundă a turului al treilea preliminar al Champions League.

Austria Viena va împărţi cu FC WIT Georgia încasările de la meciul direct

Clubul Austria Viena va împărţi încasările de la meciul din turul al doilea preliminar al Cupei UEFA, de joi, cu gruparea FC WIT Georgia, pentru a ajuta formaţia din Tbilissi din punct de vedere financiar, a anunţat clubul austriac. “Sperăm să le putem oferi 30.000 de euro”, a declarat Markus Kraetschmer, un responsabil al clubului vienez, care vrea să împartă în jumătate încasările rezultate din drepturile TV, publicitate şi vînzarea de bilete. Vicecampioana georgiei a fost privată de încasări în urma anulării meciului tur din cauza conflictului armat dintre Moscova şi Tbilissi.

Robinho, tot mai aproape de Chelsea

Mijlocaşul brazilian al echipei Real Madrid, Robinho, este pe punctul de a se alătura grupării Chelsea, a declarat, marţi, agentul jucătorului într-un interviu acordat publicaţiei “Daily Mirror”. Robinho, în vîrstă de 24 de ani, este o prioritate la Chelsea, oficialii englezi dorindu-l de mai multe săptămîni. Jucătorul este determinat să ajungă la Londra, însă Bernd Schuster, antrenorul de la Real, doreşte să-l păstreze. “Cele două părţi sînt foarte aproape de un acord. Robinho are nevoie de o nouă provocare şi cariera sa la Real Madrid este aproape de final”, a declarat agentul Wagner Ribeiro. O primă ofertă de la Chelsea, de o valoare de 25,3 milioane de euro, a fost respinsă de Real. Oficialii de la Chelsea ar fi ridicat oferta la 35.2 milioane de euro, pe care spaniolii urmează să o accepte.

UEFA, donaţie de peste 600.000 de euro

UEFA a anunţat, ieri, că va dona un milion de franci francezi, aproximativ 619.000 de euro, către o asociaţie care luptă împotriva leucodistrofiei, o afecţiune care distruge treptat sistemul nervos. Preşedintele UEFA, Michel Platini, va înmîna cecul preşedintelui Asociaţiei Europene a Leucodistrofiei (ELA), Guy Alba, şi ambasadorului ELA, Zinedine Zidane, în timpul tragerii la sorţi a grupelor Ligii Campionilor, eveniment care va avea loc joi la Monaco. Donaţia UEFA va permite asociaţiei să realizeze o mai bună legătură între persoanele din Europa care suferă de respectiva afecţiune. Leucodistrofia este o boală genetică rară care distruge treptat una dintre substanţele sistemului nervos, mielina, iar în prezent nu există niciun tratament împotriva ei. Forul european de fotbal nu este la prima donaţie de acest fel, începînd în urmă cu zece ani o campanie de susţinere a asociaţiilor caritabile. UEFA a oferit bani Crucii Roşii, asociaţiei FARE, care luptă împotriva rasismului, Fundaţiei “Make-A-Wish” sau a finanţat proiecte care acordă ajutor persoanelor fără casă sau cu diverse dizabilităţi.

Rivaldo şi-a anunţat plecarea în Uzbekistan

Brazilianul Rivaldo, în vîrstă de 36 de ani, şi-a anunţat plecarea de la formaţia elenă AEK Atena, în urma unui acord amiabil, el urmînd să evolueze în Uzbekistan, la Bunyodkor. “Cer iertare suporterilor de la AEk, însă nu pot refuza o astfel de propunere. A fost o decizie greu de luat. Însă, acum, la finalul carierei, mi se întîmplă un lucru bun şi nu puteam să refuza această ofertă”, a declarat Rivaldo la postul de radio NovaSport FM. Rivaldo, campion mondial în 2002, a petrecut ultimele patru sezoane în campionatul Greciei, trei la Olympiakos Pireu şi unul la AEK. Rivaldo nu a oferit detalii în privinţa noului său contract. El a precizat că Bunyodkor a fost cunoscută sub numele de PFC Kuruvchi, clubul care a făcut o ofertă de 30 de milioane de dolari pentru transferul atacantului camerunez Samuel Eto’o (FC Barcelona), în urmă cu o lună.

Fostul campion mondial la box, înjunghiat la Viena

Fostul campion mondial la box, versiunea WAA, Edip Sekowitsch, a fost găsit mort, marţi, în faţa cafenelei pe care o deţinea la Viena, el fiind înjunghiat. Potrivit primelor elemente ale anchetei, Edip Sekowitsch, un austriac de origine sîrbă, ar fi fost omorît după ce a fost înjunghiat de patru ori, în urma unei altercaţii. A fost reţinut un suspect ale cărui haine erau pline de sînge. Sekowitsch, în vîrstă de 50 de ani, a devenit campion mondial WAA (federaţie provenită din WBA) în 1988, la categoria semigrea, după ce l-a învins prin KO pe americanul Brian Grand, în prima repriză. În anul următor, el a cîştigat titlul european EBU. Poreclit “Taurul sîrb”, Sekowitsch a emigrat în Austria la începutul anilor 1980. El a deschis o cafenea în apropiere de gara capitalei austriece. El era căsătorit şi avea trei copii.