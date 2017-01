Galatasaray s-a impus în Supercupa Turciei

Adversara Stelei în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor, Galatasaray Istanbul, a cîştigat Supercupa Turciei. În partida disputată duminică seară, la Duisburg, Galata s-a impus, cu 2-1 (Harry Kewell 66, Shabani Nonda 72 / Mehmet Topuz 89), în faţa lui Kayserispor. Antrenorul Michael Skibbe a folosit următorii jucători: Aykut Ercetin - Sabri Sarioglu, Servet Cetin, Fernando Meira, Hakan Balta (72 Volkan Yaman) - Mehmet Topal, Hasan Şaş (82 Alparslan Erdem), Ayhan Akman, Barîş Ozbek (66 Harry Kewell) - Cassio Lincoln, Shabani Nonda. Înainte de începerea partidei, s-a ţinut un minut de reculegere în memoria fostului preşedinte al Federaţiei Turce de Fotbal, Hasan Dogan, decedat în luna iulie.

Bogdan Apostu a înscris pentru Nyiregyhaza

Fostul jucător al Farului, atacantul Bogdan Apostu, a înscris, duminică seară, un gol pentru Nyiregyhaza în meciul încheiat la egalitate, scor 1-1, pe teren propriu, cu Debrecen, în etapa a doua a campionatului Ungariei. Debrecen a deschis scorul, în min. 28, prin Leandro, iar Bogdan Apostu a marcat golul egalizator, în min. 50. Apostu a fost integralist la Nyiregyhaza, la fel şi coechipierii săi Cosmin Goia, Claudiu Cornaci, Szabolcs Perenyi şi portarul Filip Lăzăreanu.

Beckham participă la o campanie împotriva violenţei

Fotbaliştii englezi David Beckham, Rio Ferdinand şi David James s-au alăturat, luni, luptei împotriva actelor de violenţă care au loc pe străzile oraşelor din Marea Britanie. Cei trei jucători vor lua parte la o campanie împotriva înjunghierilor, aceasta fiind intitulată “Nu trebuie să se întîmple”. Ea a fost pornită după ce un tînăr în vîrstă de 17 ani din sudul Londrei a murit sîmbătă în urma unei înjunghieri, fiind al 23-lea adolescent care este înjunghiat sau împuşcat pe străzile capitalei engleze în acest an. Beckham, care a crescut în Leytonstone, în estul Londrei, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă că a fost martorul efectelor infracţiunilor de acest gen pe vremea cnd era tînăr. “Când avea 13 ani, fratele unuia dintre cei mai buni prieteni era aproape să semneze un contract cu echipa Leyton Orient, iar într-o zi a văzut o bătaie pe o stradă. A mers să ajute, dar a fost înjunghiat şi a rămas paralizat. Aceste lucruri se întmplă de mult timp şi nimeni nu vrea aşa ceva în familie”, a declarat jucătorul lui LA Galaxy. El a mai afirmat că orice părinte se teme de copiii lui şi nimeni nu se gîndeşte că ei nu s-ar mai întoarce niciodată acasă după ce dimineaţa pleacă spre şcoală. “Sfaturile noastre trebuie să fie ascultate de către copii şi cred că lucrurile se pot schimba”, a afirmat James, care a adăugat că el are trei copii care locuiesc în Londra. Rio Ferdinand, care a fost la aceeaşi şcoală cu Stephen Lawrence, care a fost ucis în Londra în 1993, a fost implicat în ultimii ani în mai multe campanii de ajutorare a tinerilor. El a afirmat că aceştia trebuie să ştie că pot ajunge foarte uşor la închisoare din cauza infracţiunilor comise.

A murit Franco Sensi

Preşedintele clubului AS Roma, Franco Sensi, a încetat din viaţă, duminică seară, la vîrsta de 82 de ani, după o lungă boală. Sensi, aflat la conducerea clubului roman din 1993, a murit într-un spital din Roma. Sub conducerea sa, Roma a cîştigat titlul de campioană a Italiei în sezonul 2000-2001 şi două Cupe ale Italiei în 2006-2007 şi 2007-2008. El a devenit acţionar majoritar la AS Roma în mai 1993, iar în noiembrie 1993 a devenit proprietar unic. În 2000, clubul AS Roma a fost listat la Bursa din Milano. „Franco Sensi a fost cel mai mare preşedinte pe care l-a avut vreodată AS Roma”, a scris cotidianul “Corriere della Sera”, într-un omagiu adus lui Sensi. Primarul oraşului Roma, Gianni Alemanno, a declarat, luni, că a propus clubului AS Roma construirea unei noi arene a echipei, care să se cheme Franco Sensi, în memoria fostului preşedinte al echipei, decedat duminică noapte, informează “Gazzetta dello Sport”.

AC Milan a cîştigat trofeul “Luigi Berlusconi”

AC Milan a cucerit pentru a zecea oară trofeul “Luigi Berlusconi”, după ce a învins, cu 4-1 (Jankulovski 24, Ambrosini 27, 79, Inzaghi 52 / Pasquato 70), duminică seară, pe teren propriu, pe Juventus Torino. Antrenorul “diavolului milanez”, Carlo Ancelotti, a început meciul cu următoarea formulă: Abbiati - Zambrotta, Bonera, Favali, Jankulovski - Gattuso, Flamini, Pirlo - Ambrosini, Seedorf - Paloschi. Pe parcurs au mai intrat Dida, Oddo, Brocchi, Darmian, Viudez, Inzaghi, Mathias Cardacio. De cealaltă parte, pentru “bătrîna doamnă”, antrenorul Claudio Ranieri a trimis în teren următorul “11”: Chimenti - Grygera, Melberg, Chiellini, Molinaro - Tiago, Sissoko, Poulsen, Nedved - Amauri, Del Piero. În a doua repriză au mai evoluat Pasquato, Ekdal, Esposito, Rossi, Giovinco, Legrotallie şi Manninger. Trofeul “Luigi Berlusconi” este organizat în fiecare an în memoria tatălui actulalului patron al lui AC Milan, Silvio Berlusconi.

Valencia a cîştigat prima manşă a Supercupei Spaniei

FC Valencia a învins pe Real Madrid, cu 3-2 (Mata 55, D. Villa 59, Vicente 80 / Van Nistelrooy 13, 67), în prima manşă a Supercupei Spaniei, într-o partidă care a avut loc în faţa a 40.000 de spectatori pe Stadionul “Mestalla”. Au evoluat - Valencia: Hildebrand - Miguel, Alexis, Albiol, Moretti - Albelda, Baraja (74 Fernandes), Mata (71 Vicente), Joaquín (65 Pablo) - D. Silva, D. Villa; Real Madrid: Casillas - Salgado (63 Sergio Ramos), Heinze, Torres, Javi Garcia - Diarra, De la Red, Robinho (63 Robben), Van der Vaart - Raul (74 Guti), Van Nistelrooy. Manşa retur va avea loc pe 24 august, la Madrid.

Bojinov, indisponibil şase luni

Atacantul bulgar al lui Manchester City, Valeri Bojinov, a suferit o gravă accidentare la tendonul lui Ahile în timpul încălzirii dinaintea partidei pe care echipa sa pierdut-o, duminică, în deplasare în faţa lui Aston Villa, scor 2-4. “Este o lovitură foarte dureroasă pentru Valeri. Are un ghinion incredibil din cauza accidentărilor. Este o mare pierdere pentru noi deoarece acesta a avut un randament foarte bun în perioada de pregătire”, a declarat managerul lui Manchester City, Mark Hughes. Fostul jucător al lui Juventus urma să evolueze contra lui Aston Villa după o pauză de aproape un an, cauzată tot de o gravă accidentare la ligamentele genunchiului. Bojinov (22 de ani) s-a transferat în 2007 de la Fiorentina la Manchester City pentru 5,75 milioane de lire sterline, însă nu a evoluat decît 75 de minute în patru meciuri pentru gruparea engleză. În luna august a anului precedent, atacantul bulgar s-a accidentat foarte grav la ligamentele genunchiului într-o partidă cu rivala Manchester United.

Poliţia japoneză a arestat un luptător rus de sumo pentru posesie de canabis

Poliţia japoneză a anunţat, luni, că a arestat un luptător rus de sumo, care se află în primii zece sportivi din lume la sportul pe care îl practică, pentru suspiciune de posesie de canabis. Poliţia din Tokyo a anunţat că luptătorul în vîrstă de 20 de ani este suspectat că a avut la el 0,4 grame de canabis, dar şi o ţigară care conţinea aceeaşi substanţă. Aceeaşi sursă a mai anunţat că infracţiunea a avut loc în luna iunie a acestui an, însă a refuzat să dezvăluie numele sportivului, care era încă minor în momentul în care a deţinut drogurile. Acest incident vine după un scandal foarte mare în sumo, care a implicat arestarea unui patron al unei săli de gimnastică implicat în uciderea unui tînăr luptător.