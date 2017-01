Streetball în Mamaia

Sîmbătă şi duminică se va desfăşura, în parcarea de la Tenis Club IDU din Mamaia, prima etapă din acest an a circuitului “McDonald’s Streetball Tour”. Atît la băieţi, cît şi la fete, se va concura pe trei categorii: -14 ani, 14-18 ani şi +18 ani. Competiţia este organizată de Sport Image Group, cu sprijinul DSJ Constanţa şi Primăria Municipiului Constanţa. După Mamaia, “McDonald’s Streetball Tour” va mai ajunge în alte 11 oraşe: Braşov, Piteşti, Iaşi, Bacău, Timişoara, Cluj-Napoca, Baia Mare, Ploieşti, Arad, Bucureşti şi Craiova.

Rulmentul Braşov, victorie în primele două amicale

Formaţia feminină de handbal Rulmentul Urban Braşov s-a impus, vineri, în faţa grupării HCM Roman, scor 33-22, în cadrul celui de-al doilea amical din perioada de pregătire, după ce joi a învins cu 36-31. Pe 17 august, Rulmentul va pleca în cantonament în Germania, în localitatea Bad Kisingen (la 140 km de Frankfurt). Vicecampioana României are programate două amicale cu FC Nurnberg şi unul cu Kuban Krasnodar. În următoarea fază a pregătirii, handbalistele pregătite de Herbert Muller vor participa la turneu amical în care vor juca împotriva echipelor Zvezda Zvenigorod (Rusia), Byasen Handball Elite (Norvegia), TSV Bayer Leverkusen (Germania), Kometal Skopje (Macedonia), Parc Sagunto (Spania), Hypo Niederosterreich (Austria) şi Frisch auf Goppingen (Germania).

Florin Pătraşcu, convocat la naţionala de tineret

Selecţionerul echipei naţionale de tineret, Emil Săndoi, a convocat 18 fotbalişti pentru meciul Ţara Galilor - România, care va avea loc miercuri, 20 august, la Wrexham, în preliminariile Campionatului European din 2009. Echipa de tineret mai are de disputat încă trei meciuri de calificare pentru turneul final al CE 2009. Lotul echipei de tineret a României - portari: Pantilimon (FC Timişoara), Tătăruşanu (Gloria Bistriţa); fundaşi: Homei (Dinamo), Nicu (Gloria Buzău), Al. Tudose (Gloria Buzău), Mardare (Rapid), Ştefan Radu (Lazio Roma), Sepsi (Racing Santander), Luchin (FC Timişoara); mijlocaşi: Ropotan (Dinamo), Cr. Tănase (FC Argeş), Florin Pătraşcu (Farul Constanţa), Gabriel Torje (Dinamo), Alexandru Curtean (Gaz Metan Mediaş); Atacanţi: Claudiu Keşeru (FC Nantes), Ochiroşii (Steaua), Chiacu (CS Otopeni), B. Stancu (Steaua). Pe lîngă cei 18 jucători este posibil ca după încheierea etapei a 4-a din Liga I să mai fie convocaţi doi jucători. Lotul naţionalei Under 21 se va reuni sîmbătă, iar delegaţia română va pleca spre Wrexham luni dimineaţă. Meciul cu Ţara Galilor va avea loc de la ora 20.00, pe Stadionul “Racecourse Ground”. România ocupă în prezent locul secund în grupă, cu 11 puncte, în timp ce liderul Grupei a 10-a este Ţara Galilor, cu 15 puncte şi un meci mai mult disputat. Fanţa este pe locul al treilea, la egalitate de puncte cu România, avînd tot un meci în plus.

Abel Gomez Moreno va semna un contract cu Steaua

Mijlocaşul spaniol Abel Gomez Moreno a sosit vineri, la Bucureşti, pentru a semna un contract de joc cu formaţia din Ghencea. Mijlocaşul în vîrstă de 26 de ani a evoluat în ultimii doi ani la Real Murcia şi, conform declaraţiilor lui Gigi Becali, Moreno a costat aproximativ 200.000 de euro. Acesta a mai trecut în carieră pe la Sevilla, Atletico şi Malaga B. Patronul Stelei, Gigi Becali, a declarat, pentru NewsIn, că fotbalistul este deja jucătorul Stelei, însă fără să precizeze perioada contractului. “Moreno e al Stelei şi gata. L-am rezolvat”, s-a limitat să spună Becali. Conform unor surse, Abel Moreno va semna un contract pe două sezoane. Primul jucător spaniol din istoria Stelei, Abel Gomez Moreno va fi şaptea a achiziţie a grupării din Ghencea după Janos Szekely, Juan Carlos Toja, Tiago Gomes, Arthuro, Bogdan Stancu şi Pantelis Kapetanos.

Dunărea Galaţi a luat locul echipei FCM Cîmpina în Seria I

Formaţia FCM Dunărea Galaţi va evolua în sezonul 2008-2009 în Liga a II-a la fotbal, Seria I, luînd locul echipei FCM Cîmpina, care va evolua în Liga a III-a, Seria a II-a. FCM Dunărea Galaţi a luat locul grupării FCM Cîmpina după ce cluburile CSM Focşani şi Inter Gaz Bucureşti, care au terminat sezonul trecut pe locurile 15, respectiv 16, au refuzat să înlocuiască gruparea prahoveană în Seria I a Ligii a II-a. Astfel, FCM Dunărea Galaţi va debuta în noul sezon al Ligii a II-a, sîmbătă, pe teren propriu, în compania Progresului Bucureşti. FCM Dunărea Galaţi a retrogradat în Liga a III-a la finalul ediţiei 2007-2008, după ce s-a clasat pe locul 17 în Seria I a Ligii a II-a, cu 28 de puncte.