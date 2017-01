Mutu poate spera doar la o reducere a daunelor către Chelsea

Presa din Anglia a comentat pe larg faptul că atacantul român Adrian Mutu este obligat de către FIFA să-i plătească lui Chelsea daune în valoare de aproximativ 17 milioane de euro şi scrie că el poate spera doar la o reducere a sumei pe care trebuie să o achite, a anunţat “The Independent”. Atacantul român poate face apel împotriva deciziei Camerei de Rezolvare a Disputelor din cadrul forului mondial, după ce conflictul dintre cele două părţi durează de patru ani. Mutu a fost transferat în august 2003 de la Parma pentru suma de 15,8 milioane de lire sterline, iar 14 luni mai tîrziu a fost depistat că a consumat cocaină. “După un sezon neconvingător la Chelsea, Mutu a avut un conflict cu managerul Jose Mourinho, iar în octombrie 2004 a fost găsit pozitiv la un teste de rutină şi a fost concediat de club, amendat cu 20.000 de lire sterline de Federaţia Engleză de Fotbal şi suspendat pentru şapte luni. Asta nu l-a împiedicat ca în 2005 să se plece gratis la Juventus, în timp ce clubul Chelsea a continuat procesul”, notează presa engleză. Chelsea Londra a apelat iniţial la Tribunalul de Arbitraj Sportiv, care a luat o decizie în favoarea echipei, dar procesul a fost apoi redirecţionat către FIFA, iar formaţia londoneză a anunţat joi seară că forul mondial a decis că Mutu este obligat să plătească daune. Presa engleză a luat legătura cu mai mulţi purtători de cuvînt ai forului mondial, dar niciunul nu a dorit să comenteze decizia FIFA. Un avocat specializat în sport, Stephen Hornsby, a afirmat pentru “Daily Star” că Adrian Mutu are totuşi şanse să cîştige apelul, dar, în cazul în care decizia este păstrată, vor urma mai multe cazuri asemănătoare. “Cazul nici nu a început, iar în acest moment jucătorii pot face orice vor fără să se teamă că ar putea fi concediaţi, iar cluburile se tem de acest lucru pentru ca fotbaliştii să nu plece gratis la adversare”, a declarat avocatul.

În Cupa UEFA a înscris Marica

Cluburile cipriote sînt adevărata senzaţie a cupelor europene din această vară. După ce Anorthosis a umilit pe Rapid Viena şi Olympiakos, iată că a venit rîndul Omoniei să cîştige la Atena, în faţa AEK-ului! Cum şi APOEL a făcut egal cu Steaua Roşie Belgrad, bilanţul ciprioţilor este excelent pînă acum. Şi pentru Ciprian Marica este o vară excelentă, românul continuînd să marcheze în cupele europene. Joi a făcut-o pentru 2-0, dar VfB Stuttgart a cîştigat doar cu 2-1. În sfîrşit, mare surpriză şi în Anglia, Manchester City fiind învinsă, pe teren propriu, de o necunoscută formaţie daneză! Ultimele rezultate de joi seară: APOEL Nicosia - Steaua Roşie Belgrad 2-2; Djurgarden - Rosenborg 2-1; Elfsborg - St.Patrick’s 2-2!; Litex Loveci - Hapoel Kiryat Shmona 0-0; Stabaek - Rennes 2-1; Suduva - SV Salzburg 1-4; Young Boys Berna - Debrecen 4-1; AA Gent - FF Kalmar 2-1; Aris Salonic - Slaven Belupo 1-0; Dnepr Dnepropetrovsk - Bellinzona 3-2; FC Copenhaga - Lillestrom 3-1; Hafnarfjordur - Aston Villa 1-4; Slovan Liberec - MSK Zilina 1-2; Maccabi Netanya - Cerno More Varna 1-1; FC Zurich - Sturm Graz 1-1; AEK Atena - Omonia Nicosia 0-1!!!; Siroki Brijeg - Beşiktaş Istanbul 1-2; Vllaznia - SSC Napoli 0-3; Sporting Braga - Zrinski 1-0; Interblock - Hertha Berlin 0-2; Lech Poznan - Grasshoppers Zurich 6-0!; Manchester City - FC Midtjylland 0-1!!!; Queen of the South - FC Nordsjaelland 1-2; Deportivo La Coruna - Hajduk Split 0-0!

Sloganuri anti-ruseşti la meciul Legia - FC Moscova

Suporterii formaţiei poloneze Legia Varşovia sînt acuzaţi de către oficialii grupării FC Moscova că au scandat împotriva Rusiei în meciul de joi seară, din turul al II-lea preliminar din Cupa UEFA, informează RIA Novosti. “Tot stadionul a scandat pe întreaga durată a meciului sloganuri împotriva ruşilor. La final, jurnaliştii polonezi discutau despre politică şi au uitat complet de meci”, a declarat unul dintre reprezentanţii clubului rus, Maxim Motin. Acesta a precizat că UEFA poate deschide o anchetă în urma comportamentului avut de către fanii polonezi. El i-a acuzat şi pe jucătorii formaţiei adverse că nu au fost “fair play” şi au refuzat să trimită mingea în afara terenului, deşi unul dintre jucătorii lui FC Moscova avea nevoie de îngrijiri medicale din cauza unei accidentări. Meciul cîştigat de FC Moscova cu 2-1, în deplasare, contra lui Legia Varşovia, s-a disputat după ce Polonia şi SUA au încheiat joi seară acordul cu privire la amplasarea în Polonia a elementelor scutului american antirachetă, ceea ce poate amplifica tensiunile dintre Rusia şi ţările occidentale. Manşa secundă a întîlnirii din turul al II-lea preliminar din Cupa UEFA va avea loc pe 28 august, în capitala Rusiei.

40 de milioane de euro pentru Robinho

Clubul Real Madrid ar fi dispus să îl transfere pe atacantul Robinho, dorit de Chelsea, în schimbul sumei de 40 de milioane de euro, a anunţat “Marca”. Conform publicaţiei iberice, fotbalistul în vîrstă de 24 de ani, însoţit de agentul său, s-a prezentat la Calderon cu o ofertă de 32 de milioane de euro de la Chelsea. Pînă în prezent, clubul londonez a recunoscut că a făcut o ofertă de aproximativ 25 de milioane de euro pentru Robinho, săptămîna trecută. “Marca” a prezentat şi declaraţiile directorului executiv de la Chelsea, Peter Kenyon, care a spus că negocierea nu este uşoară, dar este încrezător că îl va aduce pe Robinho în Anglia.

AS Roma l-a transferat pe Julio Baptista

Atacantul brazilian Julio Baptista, de la Real Madrid, a semnat un contract cu AS Roma, pentru suma de nouă milioane de euro. „Clubul madrilen îi mulţumeşte lui Baptista pentru profesionalismul său, munca sa şi spiritul de sacrificiu. Real Madrid îi doreşte noroc şi un viitor plin de succese”, se arată în comunicatul clubului Real Madrid. Baptista, în vîrstă de 26 de ani, a venit în 2005 la Real Madrid, de la FC Sevilla, iar în sezonul 2006-07 a fost împrumutat la Arsenal Londra.

Carew şi-a prelungit contractul cu Aston Villa

Atacantul norvegian John Carew şi-a prelungit pentru un sezon contractul cu Aston Villa, astfel că înţelegerea lui va expira în iunie 2011, a anunţat gruparea engleză pe site-ul oficial. Carew, în vîrstă de 28 de ani, sosit la club în ianuarie 2007 de la Lyon, este unul dintre oamenii de încredere ai managerului Martin O\'Neill. Norvegianul a marcat 17 goluri în 46 de meciuri în campionat.