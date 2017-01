Program spartan pentru “stejarii” constănţeni

Cei şase jucători de la RCJ Farul Constanţa aflaţi în cantonament la Piatra Arsă cu reprezentativa naţională a României au parte de un program spartan. Daniel Carpo, Daniel Bejan, Bogdan Petreanu şi cei trei “stranieri”, neozeelandezii Zane Winsdale şi Ben Aiona, precum şi samoanul Jeff Lapana Makapelu, se pregătesc din punct de vedere fizic pentru Turneul din Pacific, din luna septembrie, unde vor da piept cu echipe din Noua Zeelandă, Samoa şi Fiji. Programul include, în fiecare dimineaţă o alergare de circa 15 km pînă la Babele, urmată de o “vizită” la un obiectiv turistic, în această săptămînă mărşăluind la Peştera şi Crucea Caraiman, viitoare destinaţie fiind Vîrful Omul. “În general sînt trei antrenamente pe zi, toate cu accent pe pregătirea fizică, pentru că acesta este scopul cantonamentului. Avantajul de aici este că vremea este răcoroasă şi ne permite să ne antrenăm”, a explicat Radu Constantin, managerul echipei. Lotul de 30 de jucători care va face deplasarea la turneul din emisfera sudică va fi anunţat la începutul săptămînii viitoare.

Naţionala de baschet feminin a României va debuta în preliminariile CE din 2009

Naţionala de baschet feminin a României va debuta, sîmbătă, la Tg. Jiu, în compania Croaţiei, în cadrul Grupa C din preliminariile Campionatului European din 2009. Partida se va disputa de la ora 18.00, în deschidere urmînd să aibă loc un meci test între campioana la masculin CSU Ploieşti şi nou-promovata Energia Rovinari. Jucătoarele antrenate de Dan Moraru au programate opt meciuri în Grupa C, după următorul program: cu Slovacia (20 august, în deplasare), cu Ungaria (23 august, acasă), cu Franţa (27 august, în deplasare), cu Croaţia (3 septembrie, în deplasare), cu Slovacia (6 septembrie, acasă), cu Ungaria (10 septembrie, în deplasare) şi cu Franţa (13 septembrie, acasă). Celelalte adversare ale României din Grupa C au disputat, miercuri, primele partide: Slovacia - Ungaria 66-47 şi Croaţia - Franţa 55-59. Naţionala feminină evoluează în prima divizie valorică europeană, iar la ultima ediţie, la turneul final din 2007, nu a reuşit să treacă de faza grupelor.

Ungur a ratat calificarea în sferturile turneului de la New York

Tenismanul Adrian Ungur a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului challenger de la New York (SUA), dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. Ungur a fost învins, în turul secund, cu 7-6 (7/5), 6-1, de germanul Simon Stadler, cap de serie nr. 5. În proba de dublu, perechea Adrian Ungur / Paolo Lorenzi (România / Italia) a fost învinsă, în runda inaugurală, cu scorul de 2-6, 6-2, 10-8, de cuplul Lukas Rosol / Martin Slanar (Cehia / Austria). La feminin, Raluca-Ioana Olaru, cap de serie nr. 4, a ratat calificarea în turul al doilea al turneului challenger de la New York. Olaru a fost învinsă, în runda inaugurală, cu 6-3, 7-6 (7/0), de Anna-Lena Gronefeld (Germania). În proba de dublu, perechea Raluca-Ioana Olaru / Stefanie Vogele (România / Elveţia) a fost învinsă, în primul tur, cu 6-4, 6-4, de cuplul american Raquel Kops-Jones / Abigail Spears, cap de serie numărul unu. Şi Victor Crivoi a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului challenger de la Vigo (Spania), dotat cu premii în valoare totală de 30.000 de euro. Crivoi a fost învins, în turul al doilea, cu 2-6, 6-4, 6-4, de spaniolul Adrian Menendez. În schimb, perechea Petru-Alexandru Luncanu / Ervand Gasparin (România / Rusia) s-a calificat în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Bukhara (Uzbekistan), dotat cu premii în valoare totală de 35.000 de dolari. Luncanu şi Gasparin au învins, în sferturile de finală, cu 6-3, 6-1, cuplul Andre Ghem / Boy Westerhof (Brazilia / Olanda), cap de serie nr. 3, şi vor juca, în faza următoare a competiţiei, cu perechea Lukasz Kubot / Oliver Marach (Polonia / Austria), cap de serie numărul unu, care a trecut, cu 6-1, 6-4, de cuplul Jeremy Blondin / Vjekoslav Skenderovici (Franţa / Croaţia). Perechea Mihaela Buzărnescu / Alexandra Dulgheru a ratat calificarea în semifinalele probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Palici (Serbia), dotat cu premii în valoare totală de 50.000 de dolari. Buzărnescu şi Dulgheru au fost învinse, în sferturile de finală, cu 5-7, 6-3, 10-4, de cuplul Katalin Marosi / Marina Tavares (Ungaria / Brazilia).

Echipă retrasă din Cupa EHF, din cauza războiului din Georgia

Echipa de handbal masculin HC Tbilisi a cerut forului european de profil (EHF) să accepte retragerea sa din sezonul 200-2009 al Cupei EHF, în care urma să joace cu israelienii de la Maccabi Rishon Le Zion. EHF a anunţat că retragerea echipei georgiene din Cupa EHF a fost acceptată fără ca aceasta să sufere consecinţe sau penalităţi, avînd în vedere circumstanţele excepţionale. HC Tbilisi trebuia să joace în primul tur preliminar al Cupei EHF, cu Maccabi Rischon Le Zion, dar în urma deciziei, echipa israeliană a obţinut calificarea automată în turul al doilea al competiţiei europene.