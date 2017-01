Portarul Kolev, convocat la naţionala Bulgariei

Portarul echipei Oţelul Galaţi, Stoian Kolev, a fost convocat la naţionala Bulgariei pentru meciul amical pe care reprezentativa ţării sale îl va juca pe 6 septembrie împotriva naţionalei Bosniei-Herţegovina. Stoian Kolev (32 de ani), care mai are la activ 11 selecţii, a fost din nou convocat la naţionala Bulgariei după o pauză de un an. Kolev a ajuns la Oţelul Galaţi în luna ianuarie a acestui an şi a fost adus de la Lokomotiv Plovdiv, gălăţenii plătind pentru el suma de 40.000 de euro.

Peseiro, Dubarbier şi Dani au fost suspendaţi

Antrenorul portughez al echipei Rapid Bucureşti, Jose Peseiro, a fost suspendat, miercuri, de Comisia de Disciplină a FRF, pentru o etapă şi amendat cu 300 de lei, în urma incidentelor de la partida cu formaţia CFR Cluj, din etapa a III-a a Ligii I. Antrenorul secund al rapidiştilor, Pedro Miguel Faria Caixinha, a fost suspendat trei etape şi a primit o amendă de 6.000 de lei. Atacantul echipei CFR Cluj, Sebastian Dubarbier, a fost suspendat două etape şi a primit o penalitate de 3.000 de lei, iar mijlocaşul clujenilor Daniel Ricardo Da Silva Soares “Dani” a fost suspendat o etapă şi amendat cu 700 de lei.