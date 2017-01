Ştefan Stoica şi Vasile Mănăilă, demişi de la Gloria Buzău

Antrenorul Ştefan Stoica şi secundul Vasile Mănăilă au fost demişi, luni, de patronul clubului Gloria, Costel Gheorghe, tehnicianul principal al buzoienilor fiind primul pus pe liber în sezonul 2008-2009 al Ligii I. La ieşirea din sediul clubului, fostul antrenor a declarat: “Plec în concediu. Asta e viaţa şi sper să se liniştească Buzăul”. Tehnicianul, care a mai pregătit ca principal pe Universitatea Craiova, a preluat formaţia buzoiană în etapa a treia a sezonului precedent, pe 15 august 2007, cînd i-a luat locul lui Ilie Stan. Stoica a antrenat-o pe Gloria în 34 de meciuri, în care a înregistrat 9 victorii, 7 înfrîngeri şi 18 meciuri pierdute, golaverajul grupării buzoiene fiind 28 de goluri înscrise şi 55 de goluri primite. Gloria Buzău ocupă, după trei etape, locul 16, fără niciun punct, fiind singura echipă din Liga I fără gol marcat în actualul sezon.

Irlandezul Alan Kelly va arbitra România - Lituania

FIFA a anunţat că arbitrul irlandez Alan Kelly va conduce la centru partida dintre echipa naţională a României şi reprezentativa Lituaniei, din Grupa a 7-a a preliminariilor Cupei Mondiale din 2010, informează site-ul oficial al FRF. Kelly, în vîrstă de 33 de ani, va fi ajutat de asistenţii Marc Douglas şi Damien McGrath, arbitru de rezervă fiind desemnat Anthony Buttimer. Observator de arbitri va fi belgianul Michel Piraux, iar observator de joc va fi finlandezul Pertti Alaja. Partida România - Lituania va avea loc pe 6 septembrie, de la ora 21.00, pe Stadionul “Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca.

Arbitrii dublei manşe Metalurgs Liepajas - FC Vaslui

Meciul Metalurgs Liepajas - FC Vaslui, programat joi, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Cupei UEFA, va fi condus de o brigadă de arbitri din Belarus, în timp ce partida retur, care va avea loc pe 28 august, va fi oficiată de arbitri din Ţara Galilor, informează site-ul forului european. Întîlnirea Metalurgs Liepajas - FC Vaslui, care va avea loc joi, de la ora 18.00, pe Stadionul “Daugava”, în prima manşă a turului al doilea preliminar al Cupei UEFA, va fi condusă la centru de Alexei Kulbakov din Belarus, care va fi ajutat la cele două linii de conaţionalii săi Viaceslav Bikov şi Stanislav Saviţki, precum şi de rezerva Antuan Maiorev. Observatori au fost delegaţi Gabriel Weiss din Slovacia pentru joc şi Milovan Nikolici din Slovenia pentru arbitri. Meciul retur, programat la Vaslui pe 28 august, de la ora 20.30, va fi condus de o brigadă de arbitri din Ţara Galilor, formată din Mark Whitby (central), Brian James, Alun Boore (asistenţi), Dean John (rezervă). Observatori vor fi Dennis Cruise din Irlanda pentru joc şi Jan Fasung din Slovacia pentru arbitri.

Mutu nu a intenţionat să plece de la Fiorentina

Fostul jucător al Fiorentinei, cehul Tomas Ujfalusi, a declarat că atacantul Adrian Mutu nu a intenţionat niciodată să plece de la Fiorentina şi că este fericit că românul poate ajuta echipa să se califice în grupele Ligii Campionilor, informează cotidianul “La Nazione”. “Normal că am discutat cu Mutu după ce am plecat de la Fiorentina. El mereu a vrut să rămînă la Firenze. Cînd am citit că vrea să plece, m-am gîndit că este ceva ciudat. Sînt fericit pentru el că şi-a prelungit contractul şi poate să-şi încheie cariera la Firenze. Alături de Frey şi Gamberini formează un trio pentru viitorul echipei viola”, a declarat fundaşul ceh, care s-a referit şi la întîlnirea dintre Slavia Praga şi Fiorentina, fiind de părere că gruparea italiană este favorită la calificarea în grupele Ligii Campionilor, dar că cei mai periculoşi jucători ai formaţiei cehe sînt mijlocaşul Svento şi atacantul Necid. “Cred că o să fie foarte bine marcaţi şi sper ca jucătorii Fiorentinei să nu aibă probleme. Ştiu că după ce am plecat eu au venit Comotto şi Zauri, sînt doi jucători valoroşi, dar să nu fie uitat Jorgensen, care poate juca un rol important. Prandelli are multe opţiuni, nu se simte lipsa mea”, a mai afirmat jucătorul lui Atletico Madrid. Prima manşă din turului al III-lea preliminar din Liga Campionilor a confruntării Fiorentina - Slavia Praga va avea loc în această seară, de la ora 21.45. Returul este programat pe 27 august.

Săpunaru şi Ştefan Radu, adversari în amicalul FC Porto - Lazio

Internaţionalii români Cristian Săpunaru şi Ştefan Radu au fost titulari în partida amicală care a avut loc, duminică seară, între FC Porto şi Lazio Roma, scor 2-1 (Bruno Alves 14, Lucho Gonzalez 18 / Ledesma 73). Săpunaru a evoluat pe postul de fundaş dreapta, iar Radu a fost folosit de Delio Rossi pe postul de fundaş stînga. Jucătorul român al lui FC Porto a evoluat pînă în min. 65 al partidei, iar lazialul a fost schimbat la pauză. La partida care a avut loc pe arena “Estadio do Dragao” au asistat 37.002 de spectatori.

Manchester United a cîştigat Supercupa Angliei

Formaţia pregătită de Sir Alex Ferguson, Manchester United, a cîştigat, duminică seară, Supercupa Angliei, după ce a dispus de Portsmouth, cu 3-1, în urma executării loviturilor de departajare. Golurile “diavolilor roşii” au fost marcate de Tevez, Giggs şi Carrick, în timp ce unica reuşită a lui Portsmouth a fost semnată de Defoe. Supercupa este al treilea trofeu cîştigat de echipa lui Ferguson în acest an, după campionat şi Liga Campionilor. Este al doilea an consecutiv în care Manchester United a cîştigat Supercupa Angliei, după ce în 2007 s-a impus în faţa lui Chelsea Londra, tot după executarea loviturilor de departajare.

Irlandezii, îngrijoraţi faţă de situaţia din Georgia

Federaţia Irlandeză de Fotbal (FAI) şi-a exprimat îngrijorarea faţă de situaţia din Georgia, cu trei săptămîni înainte de meciul din preliminariile CM 2010, dintre Georgia şi Irlanda, programat la Tbilisi, pe 6 septembrie, în Grupa a 8-a a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2010. „FAI consideră foarte îngrijorătoare escaladarea violenţelor în Georgia, înainte de meciul de luna viitoare. Vom continua să colaborăm strîns cu Ministerul Afacerilor Externe, cu FIFA, UEFA şi federaţia gerogiană, pentru a evalua situaţia şi a-i ţine la curent pe suporteri”, se arată în comunicatul FAI, care a anunţat, ieri, că a cerut FIFA, UEFA şi forului fotbalistic din Georgia ca partida dintre naţionalele celor două ţări, de la Tbilisi, să fie jucată în altă ţară, din cauza conflictului armat dintre Georgia şi Rusia. În schimb, este sigură disputarea meciului amical dintre Ţara Galilor şi Georgia, programat la Swansea, pe 20 august.

Despăgubiri de 5,5 milioane de euro pentru un fault

Un fost jucător al centrului de formare de la Manchester United, Ben Collet, a cărui carieră a fost stopată de faultul unui adversar, a fost despăgubit cu suma de 5,5 milioane de euro în urma deciziei luată de Înalta Curte de Justiţie de la Londra. Speranţele lui Collett, în vîrstă de 18 ani la acea vreme, de a deveni fotbalist profesionist s-au risipit, atunci cînd, în mai 2003, la un meci între echipele de rezerve, în urma faultului dur al lui Gary Smith, jucător la Middlesbrough, i-a fost rupt piciorul în două locuri. Collet a fost nevoit să se retragă din activitate şi a decis să apeleze la justiţie pentru a obţine despăgubiri. Smith şi Middlesbrough au acceptat responsabilitatea faultului şi judecătorul trebuia să decidă suma pe care compania de asigurări a grupării engleze i-o va acorda lui Ben Collett. Middlesbrough va trebui să plătească astfel 5,5 milioane de euro, deoarece judecătorul a considerat că fără această accidentare, Collet ar fi semnat un contract profesionist cu Manchester United. În luarea acestei decizii, judecătorul s-a bazat şi pe mărturia lui Sir Alex Ferguson, managerul clubului, care a afirmat că jucătorul “avea o şansă remarcabilă de a deveni profesionist într-o zi”. Collett a ajuns la Manchester United la 9 ani şi era considerat unul dintre cei mai buni jucători ai generaţiei sale.