Sub privirile lui Hagi, Arsenal s-a impus în turneul de la Amsterdam

Formaţia engleză Arsenal Londra a triumfat în turneul de pregătire de la Amsterdam, competiţie la care au mai participat Inter Milano, FC Sevilla şi Ajax şi la care fostul mare internaţional român Gheorghe Hagi a fost invitat de onoare. În prima zi a turneului, londonezii au trecut, cu 3-2 (Adebayor 66, 83, Bendtner / Suarez 34, Huntelaar 36), de echipa gazdă, Ajax, la care fundaşul român George Ogăraru nu a fost convocat. În aceeaşi zi, Inter, la care Chivu nu a fost inclus în lot, şi Sevilla au remizat, scor 0-0. În a doua zi de întreceri, Arsenal şi Sevilla au terminat la egalitate, scor 1-1 (Carlos Vela 4 / Chevanton 81). Ajax, cu Ogăraru pe teren tot meciul, a pierdut în faţa lui Inter, scor 0-1 (Adriano 5). Căpitanul României, Cristian Chivu, nu a evoluat niciun minut pentru campioana Italiei, fiind în recuperare după intervenţia chirurgicală pe care a suferit-o la umăr. În urma acestor rezultate, Arsenal a cîştigat turneul de la Amsterdam, întrucît, deşi a avut acelaşi număr de puncte, patru, ca şi Inter, a beneficiat de un golaveraj mai bun.

Boloni a cîştigat Supercupa Belgiei

Formaţia antrenată de Ladislau Boloni, Standard Liege, a cîştigat Supercupa Belgiei după ce a învins, cu 3-1 (Onyewu 12, 17, Nicaise 86 / Suarez 74-pen.), pe Anderlecht Bruxelles. Boloni i-a urmat în funcţia de antrenor al lui Standard Liege lui Michel Preud’homme, care a plecat la Gent. În cariera sa, Ladislau Boloni a mai antrenat echipa naţională a României, în sezonul 2000-2001, dar şi pe Sporting Lisabona (2002), Rennes (2003-2006), AS Monaco (2006) şi Al Jazeera.

Luca Toni va rata startul sezonului

Golgeterul din sezonul trecut al lui Bayern Munchen, Luca Toni, a suferit o intervenţie chirurgicală la dantură şi va fi indisponibil pentru primul meci pe care formaţia sa îl va disputa, vineri, în Bundesliga, contra lui Hamburg. Conform publicaţiei germane “Bild”, internaţionalul italian, care a ratat o parte din pregătirea din această vară din cauza accidentării pe care a suferit-o la coapsă în timpul EURO 2008, îşi va relua antrenamentele alături de colegii săi abia peste o săptămînă. Bayern nu va putea conta în debutul campionatului nici pe Franck Ribery, Willy Sagnol şi Martin Demichelis, toţi trei fiind accidentaţi.

Lehmann se retragere din echipa naţională

Federaţia Germană de Fotbal a anunţat că portarul lui VfB Stuttgart, Jens Lehmann, în vîrstă de 38 de ani, nu va mai evolua în viitor pentru echipa naţională. Lehmann, care în această vară s-a transferat, ca jucător liber de contract, de la Arsenal la formaţia lui Ciprian Marica, a fost titularul postului de portar în echipa Germaniei la EURO 2008. Lehmann şi-a motivat decizia spunînd că doreşte să lase locul său jucătorilor tineri, care au nevoie să acumuleze experienţă pînă la viitoarea ediţie a Campionatului Mondial, cea din 2010.

20 de milioane de lire sterline pentru Henry

Manchester United este dispusă să plătească 20 milioane de lire sterline echipei FC Barcelona, pentru a-şi asigura serviciile atacantului francez Thierry Henry, care este principala ţintă a lui Sir Alex Ferguson, după ce campiona Angliei a ratat transferul lui Berbatov. Presa britanică susţine că oficialii grupării engleze vor oferi la începutul acestei săptămîni formaţiei catalane suma de 20 de milioane de lire sterline pentru a-l avea la dispoziţie pe golgeterul all-time al naţionalei Fanţei la primul meci din Premier League, contra lui Newcastle, de pe 16 august. Publicaţiile din Anglia au scris în mai multe rînduri că Sir Alex Ferguson îşi doreşte să aducă pe “Old Trafford” un atacant central, principalul vizat fiind vîrful lui Tottenham, Dimitar Berbatov, pe care conducerea londonezilor nu vrea să-l cedeze la o echipă rivală. În prezent, campioana Europei are în lot doar doi fotbalişti de acest profil, Wayne Rooney şi Louis Saha, acesta din urmă fiind foarte aproape de o despărţire de Manchester. Henry (30 de ani) a trecut, în 2007, de la Arsenal Londra la FC Barcelona pentru 26 de milioane de euro. El a marcat 19 goluri în primul său sezon la gruparea spaniolă, deşi fostul antrenor Frank Rijkaard l-a folosit mai mult pe flancul stîng al ofensivei. Noul tehnician al catalanilor, Josep Guardiola, a afirmat la începutul lunii august că are mare încredere în atacantul francez, din partea căruia aşteaptă evoluţii foarte bune în stagiunea viitoare.

Roma a ajuns la un acord cu Real Madrid pentru transferul lui Julio Baptista

AS Roma şi Real Madrid au ajuns la o înţelegere în urma căreia internaţionalul brazilian Julio Baptista se va transfera la gruparea italiană, care va plăti pentru serviciile sale suma de 9 milioane de euro. Potrivit publicaţiei iberice “Marca”, campioana Spaniei va mai încasa pe lîngă suma iniţială şi un bonus de două milioane de euro în funcţie de viitoarele performanţe ale grupării din capitala Italiei. Aceeaşi sursă scrie că Baptista va semna cu Roma un contract valabil pe patru sezoane şi va avea un salariu de 2,5 milioane de euro pe an. Julio Baptista (26 de ani) şi-a început cariera de fotbalist la Sao Paolo, formaţie pentru care a evoluat din 2000 în 2003, an în care a fost cumpărat de FC Sevilla. Din 2005, acesta joacă pentru Real Madrid, care l-a împrumutat un sezon la Arsenal.