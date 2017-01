Tămârjan şi Nistor, recuperate înainte de JO

După numeroasele probleme de sănătate cu care s-au confruntat în ultima perioadă, Anamaria Tămârjan şi Steliana Nistor sînt complet recuperate înainte de debutul Jocurilor Olimpice de la Beijing. Antrenorul lotului feminin de gimnastică, constănţeanul Nicolae Forminte, s-a declarat mulţumit de modul în care decurge pregătirea gimnastelor. „Fetele sînt mult mai bine decît înainte de plecare. Am recuperat-o pe Anamaria Tămârjan, Stela (n.r. - Nistor) nu mai are dureri la spate, iar celelalte fete sînt în parametrii normali”, a declarat Forminte, care a explicat şi cum s-au adaptat elevele sale la schimbarea de fus orar: „Sandra doarme neîntoarsă, altele mai au încă probleme, dar s-au obişnuit în mare parte. Fiecare s-a adaptat cum a putut, dar eu cred că este bine”. De atfel, tehnicianul s-a arătat nemulţumit de faptul că durata testelor antidoping intervine în programul de pregătire: „Sandra Izbaşa şi Andreea Acatrinei au fost oprite la testul antidoping după primul antrenament. Eu nu am nimic cu aceste teste, dar aveam la dispoziţie două ore pînă la următorul antrenament, timp în care trebuia sa mîncăm şi apoi să revenim la sală. Ştiind că durează destul de mult un asemenea test, m-am enervat”. În schimb, Forminte s-a arătat mulţumit de condiţiile din Satul Olimpic şi de ceea ce a găsit în China: „Aici totul este perfect, oamenii aştia sînt foarte amabili cu noi. Singura problemă este clima, este foarte multă umiditate. Noroc că noi ne urcăm în autocar şi mergem direct la sală. Dacă îşi puneau mintea, chinezii cred că aveau şi aer condiţionat afară, numai ca totul să fie perfect”. Echipa olimpică feminină de gimnastică a României va intra în concurs pe 10 august.

Tadici, mulţumit de modul în care decurge pregătirea echipei

Selecţionerul Gheorghe Tadici este mulţumit de cum se prezintă elevele sale înainte de JO, mai ales că echipa naţională de handbal a României a reuşit să se impună, cu 32-27, în primul amical de la Beijing, împotriva Suediei. „Pregătirea merge la secundă, nu avem niciun fel de problemă. Mai greu a fost în primele două zile cînd nu erau adaptate la fusul orar, dar acum totul a intrat în ritmul normal. Fetele sînt în creştere de formă conform planificării noastre”, a explicat Tadici. Selecţionerul a vorbit şi despre problema rezervei, care în cele din urmă a fost rezolvată: „Pînă acum Tereza Tamaş Pâslaru a stat în afara Satului Olimpic. Acum a ieşit Senocico, dar asta nu este lista finală. Rezerva oficială va fi anunţată vineri, la ora 5.00, ora României, la şedinţa tehnică”. Tadici a explicat şi ce înseamnă meciul cu naţionala Kazahstanului, programat sîmbătă, la ora 9.00, ora României: „Primul meci este întotdeauna cel mai dificil, pentru că este foarte important modul cum intri în competiţie. Totuşi, cel mai dificil meci va fi în sferturi, cînd nu mai contează pe cine întîlneşti”. Handbalistele “tricolore” fac parte din Grupa A, alături de Norvegia, Franţa, China, Angola şi Kazahstan.

Flacăra olimpică a ajuns la Beijing

Flacăra olimpică a sosit, miercuri, la Beijing, cu două zile înainte de deschiderea Jocurilor Olimpice, evenimentul fiind perturbat de o manifestaţie organizată de patru militanţi protibetani străini, a anunţat televiziunea chineză. Flacăra a fost purtată de austronautul chinez Yang Liwei şi de bachetbalistul Yao Ming, vedetă a campionatului nord-american. Organizatorii Jocurilor Olimpice de la Beijing au “condamnat virulent” manifestaţia protibetană organizată, miercuri dimineaţă, în apropierea stadionului olimpic. “Patru străini au manifestat ilegal. Condamnăm virulent această acţiune”, a declarat purtătorul de cuvînt al comitetului de organizare, Sun Weide. Cei patru manifestanţi, trei bărbaţi şi o femeie, au fost reţinuţi de poliţie, după ce au afişat un banner pe care scria în limba engleză “Tibet liber”. Doi dintre ei au urcat pe un stîlp pentru a putea arbora banner-ul cît mai sus posibil. Poliţia a sosit 12 minute mai tîrziu şi i-a reţinut pe cei patru străini care au intrat în China cu vize turistice, potrivit agenţiei China Nouă. Potrivit organizaţiei “Studenţi pentru un Tibet Liber”, care militează pentru independenţa regiunii, manifestanţii sînt doi americani şi doi britanici, cu vîrste cuprinse între 23 şi 34 de ani. Aceştia au arborat şi drapele tibetane în faţa stadionului naţional din Beijing, conform organizaţiei citate. Directoarea organizaţiei susţine că cei patru militanţi au rămas în apropierea stadionului timp de o oră şi jumătate, şi nu 12 minute, aşa cum a precizat agenţia oficială chineză. Unul dintre manifestanţi a vorbit la telefon cu ceilalţi colegi din Washington pe tot cursul manifestaţiei. După ce au fost reţinuţi, telefoanele lor mobile au fost închise.

Sarah Brightman şi Liu Huan vor cînta melodia Jocurilor Olimpice la ceremonia de deschidere

Soprana britanica Sarah Brightman şi cîntăreţul chinez Liu Huan vor cînta împreună melodia Jocurilor Olimpice de la Beijing la ceremonia de deschidere, au anunţat, miercuri, organizatorii competiţiei, informează agenţia Xinhuanet. Cei doi interpreţi vor cînta melodia-temă, al cărei titlu şi conţinut rămîn secrete pînă la ceremonia de deschidere programată vineri, la ora 15.08 (ora României). Liu Huan are 45 de ani şi este unul dintre cei mai populari interpreţi din China, în timp ce Sarah Brightman are 48 de ani şi este o soprană renumită la nivel mondial, dar şi actriţă, compozitoare şi dansatoare.

Cinci sute de controale antidoping

Comitetul Internaţional Olimpic (CIO), responsabil de politica antidoping la JO de la Beijing, a efectuat deja 500 de controale înaintea competiţiei din cele 1.300 prevăzute, a anunţat, miercuri, directorul medical Patrick Schamasch. Din cele 500 de controale, “70 la sută au fost deja analizate şi rezultatele sînt cunoscute”, a precizat Schamasch, care a notat că tot programul antidoping se desfăşoară din 27 iulie, data deschiderii Satului Olimpic. CIO a prevăzut 4.550 de controale în timpul Jocurilor Olimpice, din care 1.300 înaintea competiţiei.