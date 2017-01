12 “stranieri” pentru amicalul cu Letonia

Selecţionerul naţionalei de fotbal a României, Victor Piţurcă, a anunţat, ieri, numele celor 12 jucători din străinătate care au fost convocaţi pentru meciul amical cu Letonia, care va avea loc, pe 20 august, la Urziceni. Cei 12 jucători convocaţi de Piţurcă sînt Cosmin Contra (Getafe), George Ogăraru (Ajax Amsterdam), Cristian Săpunaru (FC Porto), Gabriel Tamaş (Auxerre), Răzvan Raţ (Şahtior Doneţk), Paul Codrea (Siena), Răzvan Cociş (Lokomotiv Moscova), Nicolae Dică (Catania), Florentin Petre (Terek Groznîi), Adrian Mutu (Fiorentina), Ciprian Marica (VfB Stuttgart) şi Daniel Niculae (Auxerre). Site-ul FRF a notat că există posibilitatea ca pînă în ziua reunirii, care va avea loc pe 18 august, la ora 12.00, la Centrul de Fotbal Mogoşoaia, să se renunţe la unul dintre jucătorii convocaţi, în funcţie de forma lor sportivă, de starea de sănătate şi de statutul pe care îl vor avea la cluburi. Numele jucătorilor din Liga I care vor fi convocaţi pentru amicalul cu Letonia vor fi anunţaţi pe 17 august, după disputarea meciurilor din etapa a 4-a. Altfel, antrenorul selecţionatei de tineret a României, Emil Săndoi, i-a convocat pe Ştefan Radu (Lazio), Lazlo Sepsi (Benfica) şi Claudiu Keşeru (FC Nantes) pentru meciul cu Ţara Galilor, programat la Wrexham, pe 20 august, de la ora 20.00, în preliminariile Campionatului European din 2009. Jucătorii din campionatul intern convocaţi pentru acest meci vor fi anunţaţi în cursul săptămînii care se va încheia cu reunirea lotului, pe data de 16 august, la ora 20.00, la Centrul de Fotbal de la Mogoşoaia.

“Teroriştii” au declarat “război” Jocurilor Olimpice

“Teroriştii” care au comis atacul sîngeros din provincia Xinjiang din vestul Chinei “încearcă să desfăşoare un război violent şi psihologic împotriva Jocurilor Olimpice”, a declarat, marţi, un oficial chinez de rang înalt din Kashgar. “Este clar că aceste elemente încearcă să ducă un război violent şi psihologic împotriva Jocurilor Olimpice”, a declarat Shi Dagang, secretarul Partidului Comunist Chinez din Kashgar într-o conferinţă de presă. “Vor să transforme anul 2008 într-un an al doliului pentru China”, a adăugat acesta.

Accesul jurnaliştilor străini în piaţa Tiananmen, strict controlat

Jurnaliştii străini de la Beijing vor trebui să se înregistreaze cu 24 de ore înainte pentru a filma sau realiza interviuri în celebra piaţă Tiananmen (“Poarta Păcii Cereşti”), în timpul Jocurilor Olimpice, potrivit autorităţilor. Jurnaliştii vor primi un însoţitor şi vor străbate piaţa pe un culoar amenajat pe partea estică, au precizat autorităţile municipale pe site-ul oficial. Această nouă reglementare, anunţată cu trei zile înainte de începerea Jocurilor Olimpice, a fost adoptată în urma unei manifestaţii în apropierea pieţei Tienanmen întreruptă de poliţişti. Reuniuni de amploare sînt prevăzute în piaţă în cadrul Jocurilor Olimpice, unde se vor organiza în special evenimente culturale. Tiananmen, sediul puterii politice, situată în plin centru al Beijingului, rămîne un loc sensibil pentru autorităţi în special pentru că este legată de manifestaţiile din primăvara lui 1989 în favoarea democraţiei, manifestaţii reprimate sîngeros.

Clipuri şi fotografii de la Jocurile Olimpice 2008 vor fi disponibile pe YouTube

Clipuri şi momente importante din timpul evenimentelor de la Jocurile Olimpice vor fi disponibile pe site-ul de încărcare de videoclipuri YouTube, deţinut de Google, conform unui acord încheiat cu Comitetul Olimpic Internaţional (IOC). „Prioritatea IOC este să se asigure că un număr cît mai mare de oameni pot intra în contact cu experienţa magică a Jocurilor Olimpice”, a spus Timo Lumme, directorul departamentului de televiziune şi marketing al IOC. „Pentru prima dată în istoria JO vom avea acoperire online globală, iar IOC va avea propriul său canal de transmisie”, a adăugat Lumme. IOC a anunţat că vrea să intre pe piaţa tînără, pe care activează YouTube. Trei ore de înregistrări pe zi, care vor reprezenta un rezumat al zilei, vor fi oferite vizitatorilor site-ului. Fotografii şi rezumate online ale JO vor fi disponibile în 77 de teritorii din Africa, Asia şi Orientul Mijlociu, inclusiv India, Coreea de Sud, Nigeria şi Indonezia, au spus cei de la IOC. Clipurile vor fi transmise începînd cu 6 august, iar canalul IOC va fi disponibil la adresa www.youtube.com/beijing2008.

Atleta Paula Radcliffe va participa la JO

Deţinătoarea recordului mondial în proba de maraton, britanica Paula Radcliffe, multă vreme incertă din cauza unei fracturi femurale, a confirmat participarea la Jocurile Olimpice de la Beijing, alăturîndu-se echipei Marii Britanii în cantonamentul de la Macao. “Voi alerga. Singurul lucru care mă poate împiedica să concurez ar fi să nu mă ţină picioarele. Obiectivul meu a fost să pot lua startul. După ce mi-a fost diagnosticată afecţiunea, pentru mine a fost cursă contracronometru şi un coşmar. Dar sînt din ce în ce mai încrezătoare pentru că în fiecare zi, la antrenamente, simt că femurul meu se întăreşte. În acest moment îmi este imposibil să îmi evaluez forma fizică”, a explicat atleta britanică în vîrstă de 34 de ani. Radcliffe, campioană mondială la maraton în 2005, a crezut multă vreme că nu va putea participa la Jocurile Olimpice de la Beijing. În momentul accidentării, în urmă cu două luni, medicii i-au spus că este imposibil să se refacă în timp util pentru a participa la maratonul de la JO din 2008. Însă atleta britanică s-a refăcut mai rapid decît era prevăzut şi s-a antrenat singură, mai multe săptămîni, la Font-Romeu, în Pirinei, locul ei obişnuit de cantonament. Sportiva britanică era cotată printre favorite la maratonul olimpic, înaintea accidentării. La JO din 2004, la Atena, Radcliffe a abandonat în cursa de maraton.

Înotătorii chinezi ezită să folosească noile costume Speedo la JO

Mai mulţi înotători chinezi, aflaţi sub contract cu Nike, ezită în privinţa alegerii costumelor de nataţie cu care vor concura la Jocurile Olimpice de la Beijing, deoarece nu au primit modele adaptate ale celebrului combinezon LZR Racer de la Speedo. “Nu ştim încă ce combinezoane vor purta. Am primit un costum Speedo, însă este un model generic, neadaptat pentru sportivii noştri”, a declarat antrenorul australian Denis Cotterell, care pregăteşte una dintre speranţele nataţiei chineze, Zhang Lin. Mare reuşită tehnologică, LZR Racer de la Speedo, asociat cu aproape toate recordurile mondiale stabilite în ultimele şase luni, va fi vedeta Jocurilor Olimpice de la Beijing, unde se anunţă un concurs foarte puternic, în care se vor stabili noi recorduri. Dar, pentru a fi performant, noul costum trebuie să fie perfect adaptat corpului înotătorului, astfel încît nicio picătură de apă să nu se prindă în combinezon şi să încetinească sportivul. Probele de nataţie de la JO vor debuta pe 9 august, la Beijing.

Michael Johnson a returnat medalia de aur de la 4x400 m cîştigată la Sydney

Atletul american Michael Johnson a returnat Comitetului Internaţional Olimpic medalia de aur cîştigată în proba 4x400 m la JO 2000, după ce compatriotul său Antonio Pettigrew a recunoscut că s-a dopat, a anunţat CIO, la trei zile după ce forul olimpic a descalificat oficial ştafeta americană. „Johnson a considerat că această medalie a fost incorect cîştigată şi a returnat-o”, a explicat Thomas Back, preşedintele Comisiei de disciplină, în timpul celei de a 120-a sesiuni a CIO. Pettigrew, coleg de ştafetă cu Johnson, a recunoscut în luna mai, în timpul procesului antrenorului Trevor Graham, că s-a dopat timp de mai mulţi ani. Ca şi în cazul atletei americane Marion Jones, deposedată de cele cinci medalii ale sale în decembrie, medalia de la ştafeta de 4x400 m nu a fost reatribuită pentru moment. Ştafeta americană, victorioasă la Sydney, a fost compusă din Michael Johnson, Antonio Pettigrew şi din gemenii Alvin şi Calvin Harrisson, suspendaţi pentru dopaj pentru infracţiuni comise după 2000.

Arsenal i-a oferit lui Arsene Wenger o funcţie în Consiliul de Administraţie

Conducerea clubului englez Arsenal Londra i-a oferit o funcţie în Consiliul de Administraţie managerului Arsene Wenger, propunerea făcînd parte dintr-o strategie de păstrare pe viaţă a tehnicianului francez la gruparea de pe Emirates Stadium. “Este o mişcare care are ecou pentru un job pe viaţă promis de fostul vicepreşedinte David Deirn, acest rol a fost discutat de membrii seniori de la Arsenal”, informează “Daily Mail”. Wenger va continua să se ocupe în continuare de formaţia londoneză: “Totuşi, posibilitatea ca Wenger să ocupe un post de director nu înseamnă că nu va ocupa şi postul de manager, consiliul director şi Danny Fiszman explorează noi metode de a-l împăca pe Wenger după încă o vară liniştită pe piaţa transferurilor”.

Domenech recunoaşte că are partea sa de vină

Selecţionerul Franţei, Raymond Domenech, a declarat, ieri, că îşi asumă responsabilitatea pentru eliminarea, încă din faza grupelor, la turneul final din Austria şi Elveţia, însă nu este de acord să fie numit mereu “ţapul ispăşitor” atunci când naţionala nu are rezultate. “Îmi asum responsabilitatea în ambele cazuri, şi cînd am avut un parcurs bun, cum a fost cazul la Cupa Mondială din 2006, dar şi în situaţia cînd nu am fost capabili să depăşim faza grupelor la EURO 2008. Însă nu sînt de acord să fiu scos mereu drept ţap ispăşitor atunci cînd echipa nu merge bine, iar cînd avem reultate să nu se pomenească nimic, e jenant”, a afirmat tehnicianul francez. La EURO 2008, Franţa a obţinut un singur punct şi s-a clasat pe ultimul loc în Grupa C, din care a mai făcut parte România, Italia şi Olanda. Altfel, conducera lui Bayern Munchen a anunţat, ieri, că internaţionalul francez Willy Sagnol a suferit luni o intervenţie chirurgicală la tendonul lui Ahile, în urma căreia va absenta o “lungă perioadă” de pe gazon. Cel mai probabil, fundaşul va fi indisponibil la meciul cu România, din 11 octombrie, contînd pentru preliminariile Campionatului Mondial din 2010.

Van Nistelrooy se retrage din naţională

Atacantul olandez Ruud van Nistelrooy a anunţat că se retrage din echipa naţională, pentru a se concentra asupra evoluţiilor la formaţia sa de club, Reala Madrid. „După ce am studiat programul echipei naţionale şi cel al formaţiei Real Madrid mi-am dat seama că, avînd în vedere efortul fizic ce trebuie depus pentru a rezista la un asemenea nivel, va trebui să fac o alegere. Combinaţia dintre meciurile echipei naţionale şi cele de la formaţia de club este o sarcină prea grea pentru mine, aşa că practic nu am altă soluţie”, a afirmat jucătorul în vîrstă de 32 de ani. Van Nistelrooy a jucat primul meci în echipa naţională pe 18 noiembrie 1998, având în total 64 de selecţii şi 33 goluri marcate.

Accident mortal în CM de motociclism viteză

Pilotul britanic Craig Jones a murit în noaptea de duminică spre luni în urma accidentului pe care l-a suferit în timpul unei curse din categoria Supersport, care a avut loc duminică la Brands Hatch, unde se derula a 10-a etapă a Campionatului Mondial de motociclism. Jones (23 de ani) a căzut în virajul Clark şi a fost strivit de motocicleta care era în spatele său. Cursa a fost întreruptă imediat, iar pilotul a fost transportat cu elicopterul la “Royal London Hospital”, dar medicii nu au reuşit să-l salveze. Născut pe 16 ianuarie 1985, la Northwich, Jones şi-a început cariera în 1996, cînd a devenit campion de juniori la minimoto (8 victorii în 8 curse). Doi ani mai tîrziu, a devenit campion la minimoto şi în proba rezervată seniorilor. Anul trecut a terminat pe locul 5 în Campionatul Mondial FIM Supersport, iar în 2008 el se afla pe locul 5 în clasamentul CM.

Record de spectatori la Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei

Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, disputat duminică şi cîştigat de finlandezul Heikki Kovalainen a fost urmărit de un număr record de spectatori, 250.000, a anunţat purtătorul de cuvînt al Guvernului maghiar. A 11-a etapă a Marelui Circ, cursa de pe circuitul de la Hungaroring “a bătut toate recordurile de afluenţă, cu un sfert de milion de spectatori, cu 10, 15 la sută mai mult decît anul trecut”, a spus David Daroczi, purtătorul de cuvînt al Guvernului. Încasările s-au ridicat la 2,5 milliarde de forinţi (11 millioane de euro), o sumă care acoperă “practic” licenţa anuală a cursei. Situat la aproximativ 20 km de centrul Budapestei, circuitul de la Hungaroring, care a găzduit primul Mare Premiu în 1986, oferă spectatorilor posibilitatea să urmărească cel puţin 80 la sută din cursă. Campionatul Mondial de Formula 1, al cărui lider în acest moment este britanicul Lewis Hamilton, se va relua cu a 12-a rundă, Marele Premiu al Spaniei, programată pe 24 august.