Vor fi surprize în sferturile de finală ale CN de fotbal pe plajă?

Sîmbătă, în Mamaia, pe arena de lîngă Melody, sînt programate sferturile de finală ale ediţiei a patra a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă. Melody & Sharks, CS Eforie, Rechinii & Oxford şi Scuba Constanţa pornesc cu prima şansă în cele patru întîlniri, dar nu ar fi exclus să asistăm la vreo surpriză. Programul partidelor - sîmbătă, ora 18.00: Melody & Sharks - Telegraf & TV Neptun; ora 19.00: CS Eforie - FC Mangalia; duminică, ora 10.00: Rechinii & Oxford - Agro United Bucureşti; ora 11.00: Scuba Constanţa - Metropolis Bucureşti. Înaintea primului joc de sîmbătă, iubitorii fotbalului pe plajă îi pot vedea la lucru, de la ora 16.30, pe Iulian Miu, fostul jucător al Stelei, precum şi pe oficialii Rapidului, Constantin Zotta, Grigore Sichitiu, Nicolae Manea şi Cristian Costache.

Începe “Cupa LPS-Expocar 2008” la tenis

Săptămîna viitoare se va desfăşura “Cupa LPS-Expocar 2008” la tenis, competiţie adresată sportivilor legitimaţi în judeţul Constanţa. Se va concura pe trei categorii de vîrstă (10, 12 şi 14 ani), atît la băieţi, cît şi la fete. Cei care doresc să se înscrie în competiţie trebuie să confirme participarea duminică, 3 august, în intervalul orar 15.00-17.00, la sediul LPS Constanţa (Str. Ion Corvin nr. 2). Persoană de contact: Lenuţa Ivancu (tel. 0743.917590, fax 0241.694525). Taxa de înscriere este de 30 RON. Semifinaliştii tuturor categoriilor de vîrstă vor fi recompensaţi de organizatori cu premii constînd în diplome, cupe, statuete şi medalii.

România joacă finala pentru locurile 5-6 la CE Under 20 de handbal

Echipa naţională de handbal a României Under 20 a învins, vineri, echipa Cehiei, cu 26-24 (la pauză 13-8) în turneul locurilor 5-8 de la Campionatul European de handbal Under 20, competiţie găzduită de ţara noastră. Elevii pregătiţi de Otto Heel vor susţine sîmbătă, de la ora 19.00, finala locurilor 5-6 în compania Spaniei, care a dispus, cu 22-21, de Portugalia. România şi Spania s-au mai întîlnit în Grupa I principală de la CE, atunci victoria revenind ibericilor, cu 32-29.

Elena Antoci şi Cristina Vasiloiu au renunţat la atletism

Sportivele Elena Antoci şi Cristina Vasiloiu, componente ale lotului olimpic de atletism pentru Jocurile Olimpice de la Beijing, care sînt suspecte de dopaj cu EPO, potrivit probei A a testului antidoping, au anunţat, vineri, Federaţia Română de Atletism (FRA) că se retrag cu efect imediat din activitatea competiţională. Cele două atlete au trimis preşedintelui FRA, Sorin Matei, o scrisoare în care îşi motivează decizia prin scandalul mediatic creat în jurul lor, deşi ele nu au fost anunţate oficial că ar fi fost depistate pozitiv. De asemenea, Antoci şi Vasiloiu au calificat drept “dezinformare” faptul că s-a spus că nu au plecat spre Beijing pe 27 iulie din cauza dopajului. Cele două sportive aşteptau rezultatele testelor antidoping pentru a afla dacă pot pleca sau nu la Beijing, pe 14 august. Antoci şi Vasiloiu sînt antrenate de tehnicianul Eleodor Roşca, acelaşi care a pregătit-o şi pe atleta Liliana Popescu, depistată pozitiv cu EPO, în luna mai, la un concurs în Alger.

Şarapova şi Ancic nu vor juca la Beijing

Jucătorii de tenis Maria Şarapova şi Mario Ancic au anunţat, vineri, că nu vor participa la Jocurile Olimpice de la Beijing, care se vor desfăşura în perioada 8-24 august, din cauza unor probleme medicale. Rusoaica Maria Şarapova (nr. 3 mondial în ierarhia WTA) a descoperit în urma unei radiografii, că este accidentată la umărul drept. Şarapova s-a retras joi, în turul al treilea al turneului WTA de la Montreal, din cauza problemelor la umăr, iar investigaţiile au arătat că nu poate merge la Beijing. “Voi merge la New York pentru a mai face un control medical, dar nu mai există nicio şansă să particip la Jocurile Olimpice. După ultimul meci am ştiut că este ceva în neregulă cu umărul meu drept, iar acest tip de accidentare necesită mai mult pentru vindecare”, a declarat Şarapova, pentru site-ul său personal. Croatul Mario Ancic (nr. 26 mondial în ierarhia ATP) a declarat că nu se simte în stare, din punct de vedere fizic să participe, la Olimpiadă: “Mă simt complet epuizat şi nu mai pot să fac nici măcar un antrenament de 20 de minute. Mă simt de parcă în ultimele două săptămâni aş fi avut temperatură, aş fi vomitat şi m-ar fi durut capul. Tocmai de aceea am decis să renunţ la Jocurile Olimpice”.

Floretistul Andreea Baldini, nr. 1 mondial, a fost testat pozitiv

Italianul Andrea Baldini, nr. 1 mondial la floretă, a fost testat pozitiv la un control antidoping şi va rata Jocurile Olimpice de la Beijing. Italianul Baldini (22 de ani) a fost testat pozitiv la un control cerut de Federaţia Internaţională de Scrimă, care a avut loc în luna iulie la Campionatul European de la Kiev (Ucraina). Floretistului i s-a descoperit în probele prelevate un diuretic interzis, furosemid. Confom cotidianul italian “Gazzeta dello Sport”, Baldini va fi înlocuit în echipa de floretă a Italiei de Andrea Cassara, campion european la simplu.

Federer ar putea fi detronat de Nadal

Elveţianul Roger Federer, nr. 1 mondial, a fost învins de croatul Ivo Karlovici, în trei seturi, 7-6 (8/6), 4-6, 7-6 (7/5), în turul al treilea al turneului ATP de Masters Series de la Cincinnati. Această a 11-a înfrîngere a sezonului îl plasează pe Federer, în vîrstă de 26 de ani, în postura de a pierde primul loc în clasamentul ATP pe care îl ocupă de 235 de săptămîni consecutive, record absolut în ATP. Spaniolul Rafael Nadal va deveni nr. 1 mondial dacă va cîştiga şi turneul de la Cincinnati, care ar fi al cincilea consecutiv în 2008! Nadal s-a calificat în sferturi după 6-4, 7-6(7/0) cu Tommy Haas, următorul său adversar fiind Nicolas Lapentti (Ecuador).