Brazilia cîştigă duelul titanilor la fotbal pe plajă

La Campionatul Mondial de fotbal pe plajă de la Marsilia, Brazilia a cîştigat duelul titanilor - semifinala cu Portugalia, după ce a egalat de trei ori! Portughezii au condus cu 2-1, 3-2 şi 4-3, dar campionii mondiali au revenit de fiecare dată şi au reuşit golul victoriei cu două minute înaintea finalului. După ce a terminat la egalitate cu Portugalia în grupă şi a eliminat Franţa, Italia a reuşit o nouă surpriză, eliminînd şi campioana europeană, Spania! Ibericii au avut şansa calificării în finală, Amarelle înscriind golul al patrulea cu 70 de secunde înaintea finalului. Dar Pasquali a egalat imediat, la repunerea de la centru şi a trimis meciul în prelungiri. Nici o echipă n-a mai înscris, aşa că s-a ajuns la lovituri de departajare, unde Amarelle a ratat, iar Esposito a trimis Italia în finală, cu Brazilia! Finala mică a revenit Portugaliei care a învins Spania mai clar decît o arată scorul! A fost meciul lui Madjer, unul dintre cei mai buni fotbalişti din lume, care a strălucit într-o singură partidă - finala pentru bronz. Conform aşteptărilor, Brazilia s-a impus în ultimul act, în care a condus, la un moment dat, cu 5-0, pasele sud-americanilor fiind însoţite de celebrul “ole” din tribune. Rezultate - semifinale: Portugalia - Brazilia 4-5; Italia - Spania 4-4, 1-0 pen.; finala mică: Portugalia - Spania 5-4; finala mare: Brazilia - Italia 5-3.

10-2, scorul preferat în Grupa A la CN de fotbal pe plajă

Sîmbătă şi duminică, în Mamaia, pe arena de lîngă Melody, s-au disputat partidele din etapa a treia, ultima din faza grupelor la a patra ediţie a Campionatului Naţional de fotbal pe plajă, favoritele cîştigînd fără probleme. Înaintea primului joc de sîmbătă, iubitorii fotbalului pe plajă i-au putut urmări într-un meci demonstrativ pe Emil Săndoi, selecţionerul reprezentativei de tineret a României, dar şi pe Dennis Şerban, fostul jucător al Farului. Rezultate - sîmbătă: Scuba Constanţa - FC Mangalia 8-2 (Grupa B), Rechinii & Oxford - Telegraf & TV Neptun 10-2 (Grupa A) - onoarea jurnaliştilor a fost salvată de golurile marcate de Sorin Cealera şi Ciprian Mihai; duminică: Melody & Sharks - Agro United 8-6 (Grupa B); CS Eforie - Metropolis 10-2 (Grupa A). Clasament - Grupa A: 1. CS Eforie 8p; 2. Rechinii & Oxford 7p; 3. Metropolis Bucureşti 3p; 4. Telegraf & TV Neptun 0p; Grupa B: 1. Melody & Sharks 9p; 2. Scuba Constanţa 6p; 3. Agro United Bucureşti 3p; 4. FC Mangalia 0p. Programul sferturilor de finală se prezintă astfel - sîmbătă, 2 august, ora 18.00: Melody & Sharks - Telegraf & TV Neptun; ora 19.00: CS Eforie - FC Mangalia; duminică, 3 august, ora 10.00: Rechinii & Oxford - Agro United Bucureşti; ora 11.00: Scuba Constanţa - Metropolis Bucureşti.

Steaua a învins pe AS Roma

Pentru că FC Vaslui şi-a amînat meciul din prima etapă a Ligii I deoarece a susţinut returul din Intertoto, adversara sa din prima etapă a întrecerii interne, Steaua, a susţinut, sîmbătă, meciul de prezentare pentru sezonul 2008-2009 în compania vicecampioanei Italiei, AS Roma. În faţa unui stadion plin, Steaua s-a impus cu 3-1 (Dayro Moreno 7, B. Stancu 77, Neaga 81 / Vucinic 89). Lovitura de începere a partidei a fost dată de fosta glorie a Stelei, Ilie Savu. Acesta a primit din partea preşedintelui Valeriu Argăseală un tricou cu numărul 1.

Cîinele lui Totti a salvat o persoană de la înec

Unul dintre cîinii labradori ai căpitanului lui AS Roma, Francesco Totti, care a fost prezent, sîmbătă seară, în tribună, la meciul amical cu Steaua, a salvat în cursul zilei de sîmbătă viaţa unei tinere care se îndepărtase prea mult de ţărm, a anunţat ediţia online de duminică a “Gazzetta dello Sport”. “În casa lui Totti, pînă şi cîinele este campion. Ariel, din rasa Labrador, a salvat de la înec o fată care s-a îndepărtat pînă la 150 de metri de mal. Persoana nu mai putea înota, iar cîinele a sărit imediat în ajutor”, scrie presa italiană. Sursa citată scrie că Ariel, cîinele lui Totti, a avut un rol determinant în salvarea vieţii tinerei în vîrstă de 23 de ani. Labradorul este unul dintre cei doi cîini ai căpitanului lui AS Roma, alături de Flipper, iar amândoi sînt pregătiţi la o şcoală specială pentru cîinii “salvamari”. Totti s-a declarat fericit de operaţiunea de salvare. “Sînt cîini pe care i-am văzut crescînd şi care trăiesc alături de noi. Nu sînt numai animale frumoase, ci ajută mult, fiind utilizaţi şi pentru terapie”, a explicat Totti.

Mutu a scandat împotriva lui AS Roma

Atacantul român Adrian Mutu a evoluat timp de o repriză în meciul amical de sîmbătă al Fiorentinei contra lui Figline, cîştigat cu scorul de 1-0 (Daniel Pablo Osvaldo 18), şi a strigat alături de suporteri împotriva lui AS Roma, club care a vrut să-l cumpere în această săptămînă, informează presa italiană. “Cine nu sare e giallorosso”, a strigat Mutu în timp ce sărea, spre mulţumirea suporterilor din tribune. Atacantul român a început meciul ca rezervă contra echipei din Serie C. Mutu a evoluat pe durata reprizei a doua, cînd a şi purtat banderola de căpitan pentru ultimele 15 minute ale jocului. Altfel, directorul sportiv al lui AS Roma, Daniele Prade, a afirmat că fotbalistul român a fost foarte aproape de un transfer la echipa pe care o reprezintă. “Marţi, la ora două, Mutu era jucătorul Romei. A renunţat chiar şi la un milion de euro şi au avut loc schimburi de documente între reprezentanţii celor două cluburi”, a afirmat Prade.

Săpunaru, titular în meciul de prezentare al echipei FC Porto

Fundaşul Cristian Săpunaru a fost titular şi a jucat o repriză, sîmbătă seară, în meciul de prezentare al echipei FC Porto cu Celtic Glasgow, pierdut de portughezi, cu scorul de 0-1 (Vennegoor of Hesselink 87), informează cotidianul “Record”. Săpunaru, care poartă la FC Porto tricoul cu numărul 21, a fost schimbat cu Fucile, în min. 46. La meciul disputat pe stadionul “Dragao” din Porto, au asistat 42.308 persoane. Cotidianul “O Norte Desportivo” scrie că românul îl poate face uitat pe Bosingwa, jucător plecat de la FC Porto la Chelsea în această vară. “Săpunaru pare dispus să îl facă uitat pe Bosingwa rapid şi, dacă va continua la fel, ar putea să reuşească. Săpu a confirmat bunele evoluţii din meciurile anterioare şi nu doar apără, fiind aproape de netrecut, dar, mai ales, atacă, centrează, se implică la mingile înalte”, notează sursa citată.

FC Barcelona are peste 163.000 de “socios”

FC Barcelona a anunţat că are peste 163.000 de “socios” (suporteri membri), un record şi o cifră care a crescut cu patru la sută într-un an. Clubul catalan, al cărui buget ar urma să fie de 400 de milioane de euro în acest sezon, a precizat, duminică, pe site-ul oficial, că este gruparea de fotbal cu cei mai mulţi “membri” din lume. Real Madrid nu a anunţat în schimb decît 85.000 de “|socios”. Potrivit clubului blaugrana, în sezonul trecut, numărul membrilor a crescut cu 6.613, din care 17 la sută provin din străinătate. În iulie a fost atinsă cifra de 162.979, iar în iulie s-a depăşit totalul de 163.000. FC Barcelona precizează că a înregistrat o creştere de 10 la sută a tinerilor “socios” de mai puţin de 25 de ani, care reprezintă acum 35 la sută din total. Numeroase adeziuni, în special din străinătate, se fac prin intermediul site-ului oficial. Pentru acest lucru fanii trebuie să plătească aproximativ 150 de euro pe an.

Maradona critică clubul FC Barcelona

Fostul internaţional argentinian Diego Maradona a criticat clubul FC Barcelona, care nu-l lasă pe internaţionalul Lionel Messi să participe cu naţionala sud-americană la Jocurile Olimpice de la Beijing, din luna august, îndemnîndu-l pe jucător să dea dovadă de mai mult caracter. “Catalanii sînt foarte încăpăţînaţi şi nu vor să facă cadouri. Dar Barcelona trebuie să ştie că în spatele lui Messi este o ţară întreagă şi în joc este o medalie de aur”, a comentat Maradona decizia clubului spaniol de a nu-l lăsa pe Messi la turneul olimpic de fotbal care va începe pe 6 august. Oficialii grupării de pe “Camp Nou” ar vrea să-l păstreze pe Messi, considerat “urmaşul lui Maradona”, pentru prima manşă a celui de-al treilea tur preliminar din Liga Campionilor, de pe 12 sau 13 august.

Ronaldinho, căpitanul naţionalei olimpice a Braziliei

Directorul tehnic al selecţionatei olimpice de fotbal a Braziliei, Carlos Dunga, a anunţat că fotbalistul echipei AC Milan Ronaldinho va fi căpitanul naţionalei la Jocurile Olimpice de la Beijing. “L-am ales pe el pentru experienţa pe care o are”, a explicat Dunga. Brazilia va disputa, luni, un amical cu Singapore, iar pe 1 august va juca, la Hanoi, o altă partidă de pregătire cu selecţionata Vietnamului. Jocurile olimpice de la Beijing vor avea loc în perioada 8-24 august.

Athletic Bilbao va avea un sponsor pe tricou pentru prima dată în istorie

Formaţia Athletic Bilbao va primi pentru prima dată, în istoria de 110 ani, bani de la un sponsor care îşi va inscripţiona numele pe tricourile de joc, a anunţat ediţia online de sîmbătă a cotidianului “Marca”. Oficialii grupării au decis să semneze un parteneriat cu rafinăria Petronor, care se află în zona bascilor, iar contractul va fi valabil pentru următoarele trei sezoane. Înţelegerea va fi prezentată oficial marţi seară, cînd clubul va prezenta şi tricourile pentru viitorul sezon, pe care va avea inscpriţionat pe piept sigla sponsorului. Potrivit sursei citate, clubul va încasa două milioane de euro pe sezon în schimbul reclamei. Ideea semnării unui contract a fost a noului preşedinte, Fernando Garcia Macua, care a vrut ca echipa să aibă mai multe surse de finanţare. FC Barcelona a mai fost unul dintre cluburile spaniole care au refuzat pentru o lungă perioadă să aibă un sponsor principal pe tricou. În urmă cu doi ani, gruparea catalană şi-a inscripţionat pe tricou sigla Unicef şi a sponsorizat organizaţia. Athletic Bilbao este unul dintre cele mai vechi cluburi din Spania, fiind fondat de inginerii căilor ferate din Anglia, în 1898. Este singura mare echipă din Europa care nu a transferat niciodată un fotbalist de altă origine decît cea bască. Athletic are în palmares opt titluri de campioană şi 23 de Cupe ale Spaniei. Alături de Real Madrid şi Barcelona, Bilbao este clubul care nu a retrogradat niciodată din prima ligă spaniolă.