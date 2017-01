Voleibalistul Alin Bobeanu va juca la Piatra Neamţ

Echipa de volei masculin Municipal LPS Piatra Neamţ a semnat, miercuri, un contract valabil pentru două sezoane cu jucătorul Alin Bobeanu, care ultima dată a evoluat la formaţia Dinamo Bucureşti. “Foarte mult a contat şi faptul că Bobeanu se săturase să stea departe de casă. Iar pentru formaţia noastră, revenirea lui Alin Bobeanu la Piatra Neamţ semnifică unul dintre cele mai bune transferuri pe care le-am făcut în această vară. Personal, îmi pun toată speranţa şi încrederea că Alin ne poate ajuta foarte mult prin experienţa sa acumulată cu Dinamo în campionatul intern, dar şi în competiţiile internaţionale”, a declarat directorul executiv al grupării nemţene, Constantin Niţă, despre jucătorul în vîrstă de 28 de ani, originar din Piatra Neamţ. Alin Bobeanu este aşteptat să participe joi la primul antrenament cu lotul pregătit de profesorii Dan Gavril şi Nicolae Buruş. Constantin Niţă încearcă atragerea primarului oraşului Piatra Neamţ, Gheorghe Ştefan, printre acţionarii grupării. “Ştim că pasiunea dumnealui rămîne fotbalul, dar noi îl aşteptăm şi lîngă echipa noastră, mai ales că a jucat volei în tinereţe”, a mai spus oficialul moldovean.

România a debutat cu o înfrîngere la CM de handbal feminin tineret

Naţionala de handbal feminin a României nu a reuşit un debut foarte bun la Campionatul Mondial de tineret din Macedonia, fiind învinsă, marţi seară, în prima partidă din Grupa A, de reprezentativa similară a Germaniei. Handbalistele “tricolore” au cedat, cu 30-38, deşi au avut o primă repriză mai bună, iar la pauză au condus cu două goluri, 17-15. Marcatoarele României au fost: Ţăcălie 10 goluri, Marin 6g, Dincă 4g, Pârvuţ 3g, Băbeanu şi Cîrstea - cîte 2g, Brânzan, Bratu şi Pătuleanu - cîte un gol. Din tabăra adversă s-a remarcat Nadgornaja, cu 10 reuşite. În partidele următoare din Grupa A, România va întîlni Ungaria (miercuri), Islanda (joi) şi Slovenia (vineri), toate partidele fiind programate de la ora 22.00. Obiectivul echipei noastre este o medalie.

Patru arbitri asistenţi constănţeni în lotul A pentru sezonul 2008-2009 al Ligii I

Centrală de Arbitri a anunţat componenţa lotului A de arbitri şi arbitrii asistenţi ce vor oficia în sezonul 2008-2009 al Ligii I. Pe lista arbitrilor asistenţi sînt şi constănţenii Aurel Oniţă (arbitru FIFA), Adrian Midişan, Sebastian Stoianov şi Bela Szoke - în Grupa I.

Arbitrii vor primi 5.340 de lei pentru un meci oficiat în Liga I

Comitetul de Urgenţă al FRF a aprobat, în şedinţa de miercuri, ca arbitrii care vor oficia la un meci în Liga I să primească o indemnizaţie netă în valoare de 5.340 de lei, în timp ce asistenţii vor primi cîte 3.560 de lei, informează site-ul oficial al federaţiei. Aceeaşi sumă va fi oferită arbitrilor şi la partidele contînd pentru Cupa României, atunci cînd organizator este un club de Liga I. În sezonul 2007-2008 baremul pentru arbitrii centrali era de 3.300 de lei.

Delegările se vor face în funcţie de gradul de rudenie, afacerile şi locul de muncă al arbitrilor

Preşedintele Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA), Gheorghe Constantin, a anunţat, miercuri, printr-un comunicat de presă, că arbitrii pentru meciurile din Liga I vor fi propuşi de Marcel Lică, Nicolae Grigorescu şi Dan Petrescu, însă decizia finală va fi luată de către el. Şeful CCA a precizat că toate cele patru persoane vor respecta mai multe criterii. În fiecare zi de luni care urmează disputării unei etape de campionat, membrii Biroului Executiv al CCA, Gheorghe Constantin, Marcel Lică şi Nicolae Grigorescu, şi membrul CCA, Dan Petrescu, vor efectua analiza jocurilor din cadrul etapei respective, pe baza rapoartelor de observare, care vor fi trimise, obligatoriu, la CCA în termen de maximum 12 ore de la încheierea meciului în cauză şi a imaginilor video. Mai mult, “imediat după realizarea analizei, va fi alcătuit un lot restrîns de arbitri care vor putea conduce jocurile din etapa viitoare, dintre aceştia urmînd să fie desemnaţi componenţii celor nouă brigăzi. Cu alte cuvinte, înaintea fiecărei etape se va efectua o preselecţie dintre toţi componenţii lotului A, după care se vor decide arbitrii delegaţi la etapa respectivă”. Gheorghe Constantin a mai spus că îşi doreşte ca viitoarea ediţie de campionat să se dispute “în spiritul deplinei corectitudini atît din partea cluburilor şi a echipelor, cît şi din cea a arbitrilor”.

Contra a rămas la Getafe pentru că în fotbalul românesc se întâmplă “lucruri neobişnuite”

Fundaşul român Cosmin Contra a afirmat că a rămas în Spania, la Getafe, pentru că în fotbalul românesc se întîmplă unele lucruri ciudate şi a preferat să nu revină în ţară, în ciuda ofertelor pe care le-a avut, informează ediţia online de miercuri a cotidianului “AS”. “Am o problemă în familie şi din acest motiv am intenţionat să revin în ţară, dar ideile mele nu au fost la fel ca ale conducerii lui Getafe. Am avut oferte bune din România. Dinamo mi-a oferit un contract bun ca jucător şi puteam deveni şi antrenor. Am decis să rămîn la Getafe pentru că mă simt bine aici, am o relaţie bună cu preşedintele şi cu colegii mei. Plus că în fotbalul românesc se întîmplă lucruri neobişnuite”, a declarat Contra. Întrebat la ce lucruri se referă, Contra a răspuns: “S-au întîmplat la partida pierdută de Rapid contra Stelei. Apoi patronul clubului Steaua, Becali, a fost prins că a încercat să ofere bani adversarei echipei care juca împotriva lui CFR Cluj. Nu există niciun fel de profesionalism”. Internaţionalul român a adăugat că un moment bun al său din sezonul trecut a fost dubla întîlnire cu Bayern, în care a marcat două goluri. “Eu am avut noroc că am înscris. Meritul este al celor care au alergat şi muncit 90 de minute. Eu vreau să rămîn aici cît mai mult, dar depinde de cum vor evolua lucrurile anul viitor. Au fost aduşi jucători tineri în ultimul timp pe lîngă veteranii echipei, aşa că sper să aibă succes”, a explicat fundaşul. “Acum am început pregătirile şi sîntem fericiţi. Simt că lotul este foarte unit. Antrenorului îi place să avem controlul balonului şi să jucăm un fotbal de calitate. Sînt mulţi jucători de calitate la echipă şi sper ca defensiva să funcţioneze mai bine decît anul trecut”, a încheiat Contra.

Reghecampf, două goluri pentru Kaiserslautern într-un amical

Jucătorul român Laurenţiu Reghecampf a marcat, marţi seară, primele sale goluri pentru noua sa formaţie, FC Kaiserslautern, care a învins, într-o partidă de verificare, pe VfB Marburg, scor 3-0, informează “Kicker”. Fostul stelist a deschis scorul pentru echipa sa, în min. 38, din lovitură liberă, pentru ca tot el să închidă tabela, printr-un şut de la marginea careului de 16 m. Reghecampf s-a transferat în această vară de la Alemannia Aachen la Kaiserslautern, grupare cu care a semnat un contract valabil pe două sezoane, cu opţiune de prelungire pe încă un an.

Borbely va reveni pe gazon mai repede decît se estimase iniţial

Balazs Borbely, fotbalistul lui FC Timişoara, va suferi o intervenţie la genunchiul drept şi va reveni pe gazon după aproximativ două săptămîni, astfel că jucătorul slovac îşi va relua antrenamentele cu două săptămîni mai devreme decât se estimase iniţial, informează site-ul oficial al bănăţenilor. Internaţionalul de 29 de ani, aflat la Bratislava, a declarat că joi va fi supus unei atroscopii, prin care să îi fie curăţat meniscul de la genunchiul drept. “Este o veste mai bună decît cea pe care o primisem iniţial. După artroscopie, voi sta numai aproximativ două săptămîni. Astfel, voi reveni la antrenamentele echipei în jurul zilei de 10 august. Practic, voi putea fi apt de joc deja din etapa a patra”, a spus Borbely. Mijlocaşul lui FC Timişoara s-a accidentat la genunchiul drept în partida amicală cu FC Oradea, iar oficialii grupării bănăţene anunţaseră că va absenta de pe gazon între patru şi şase săptămîni.