Consulatul Chinez din Constanţa prefaţează Jocurile Olimpice

15 zile ne mai despart de marele eveniment sportiv al lumii, Jocurile Olimpice de la Beijing. Prezentarea echipei olimpice a României care va face deplasarea la Beijing va avea loc sîmbătă, de la ora 12.00, în Sala Polivalentă din cadrul Complexului Olimpic “Sydney 2000” de la Izvorani, unde vor fi prezenţi preşedintele Traian Băsescu, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Octavian Bellu, membri ai Guvernului, dar şi reprezentanţi ai federaţiilor sportive naţionale cu sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice. De asemenea, în semn de respect şi preţuire faţă de cei 14 reprezentanţi ai judeţului Constanţa în echipa olimpică, Răzvan Florea, Gina Handrea, Ionuţ Gheorghe, Ilie Dascălu, Elizabeta Samara, Iulia Necula, Viorel Filimon, Nicoleta Grasu, Anca Heltne, Adelina Gavrilă, Nicolae Forminte, Dumitru Muşi, Nicolae Craiu şi Olga Didilescu, Consulatul Chinez de la Constanţa, prin excelenţa sa Wang Tieshan va organiza joi, de la ora 18.00, la sediul consulatului, o recepţie, pentru a prefaţa Olimpiada care va începe pe 8 august.

Draica, Amânar şi Ponor au primit trofeul “Campioni de legendă”

Fundaţia Casa Campionilor a organizat, ieri, o ceremonie în cadrul căreia a premiat 30 de sportivi şi antrenori medaliaţi cu aur la ediţiile precedente ale Jocurilor Olimpice, în perioada 1956-2004. Printre aceştia s-au numărat şi trei foşti spotivi constănţeni, Ion Draica (lupte greco-romane - medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Los Angeles, în 1984), Simona Amânar (gimnastică - 4 medalii olimpice la Atlanta, în 1996 şi trei medalii olimpice la Sydney, în 2000) şi Cătălina Ponor (trei medalii de aur la JO de la Atena, în 2004), care au primit în cadrul evenimentului trofeul “Campioni de Legendă”, diplome şi premii în obiecte oferite de sponsorii evenimentului. Cei trei s-au alăturat astfel Nadiei Comăneci, Iolandei Balaş, Ivan Patzaichin, Ilie Năstase, precum şi antrenorilor Martha şi Bela Karoly, care au primit trofeul.

Şerif Tiraspol, în al doilea tur preliminar al UEFA Champions League

Ultimele rezultate de marţi seară din primul tur preliminar al Ligii Campionilor: NSI Runavik - DINAMO TBILISI 1-0 (în tur: 0-3); ŞERIF TIRASPOL - FK Aktobe 4-0 (0-1). În primele partide jucate ieri: Pyunik Erevan - ANORTHOSIS FAMAGUSTA 0-2 (0-1); Levadia Tallin - DROGHEDA UNITED 0-1 (1-2). Celelalte şapte partide s-au disputat aseară, după închiderea ediţiei. Campioana Republicii Moldova, Şerif Tiraspol, formaţie la care evoluează jucătorii români George Negruţ, Dorin Arbănaş şi Ionuţ Radu, s-a calificat fără emoţii. Arbănaş şi Radu au fost integralişti la Şerif, în timp ce Negruţ nu a fost folosit.

Carlos Sastre, noul lider în Turul Franţei

Rutierul spaniol al echipei CSC, Carlos Sastre, a cîştigat, miercuri, etapa a 17-a a Turul Franţei, încheiată la l’Alpe-d’Huez, şi a devenit lider în clasamentul general. Sastre, în v]rstă de 33 de ani, care a atacat la începutul ultimei căţărări, i-a devansat la final pe spaniolul Samuel Sanchez şi pe luxemburghezul Andy Schleck. Sastre a îmbrăcat pentru prima oară în cariera sa tricoul galben de lider în clasamentul general al Turului Franţei. Carlos Sastre este urmat în clasamentul general, cu patru etape rămase de parcurs, de coechipierul său de la CSC, luxemburghezul Frank Schleck, la 1:24, de austriacul Bernhard Kohl (Gerolsteiner), la 1:33, şi de australianul Cadel Evans (Silence Lotto), la 1:34.

Chelsea îi oferă lui Lampard 150.000 de lire sterline pe săptămînă

Formaţia engleză Chelsea Londra i-a propus mijlocaşului Frank Lampard prelungirea contractului pînă în 2013 şi un salariu de 7,8 milioane de lire sterline anual, care l-ar transforma în cel mai bine plătit fotbalist din Marea Britanie, a anunţat, miercuri, “Daily Mail”. “Clubul doreşte cu orice preţ să-l păstreze pe Frank. Au vorbit cu fotbalistul chiar înaintea turneului din China şi speră ca la întoarcere acesta să semneze noua înţelegere. Lampard este foarte tentat să accepte oferta, ar putea astfel să-şi încheie cariera la Chelsea. S-a creat multă tensiune negativă atunci cînd s-au făcut publice unele detalii ale negocierilor dintre cele două părţi”, a declarat o sursă din interiorul formaţiei londoneze pentru cotidianul britanic. Internaţionalul englez în vîrstă de 30 de ani se află în ultimul an de contract cu Chelsea, care în mai multe rînduri a încercat să-i prelungească înţelegerea, însă negocierile au eşuat de fiecare dată. Atît presa din Anglia, cît şi cea din Italia au suţinut în mai multe rînduri că Lampard va ajunge în această vară la Inter Milano, formaţie care a fost preluată la finalul sezonului trecut de fostul antrenor al londonezilor, Jose Mourinho.

Kolo Toure, suspect de malarie

Fundaşul lui Arsenal Londra, Kolo Toure, în vîrstă de 27 de ani, a fost transportat, marţi noapte, la spital pentru a fi supus unei serii de analize, jucătorul fiind suspect de malarie, boală pe care ar fi contactat-o în timpul vacanţei petrecute în ţara sa natală, Coasta de Fildeş, informează “Daily Mail”. “Malaria este o boală gravă, care l-ar putea ţine pe Toure departe de gazon chiar şi cîteva luni. Acesta a stat în spital pînă spre dimineaţă, iar acum se află în grija staff-ului medical al lui Arsenal. Va trebui să fie efectuate mai multe controale amănuţite, la Londra, pentru a stabili exact de ce suferă, însă se pare că Toure s-a îmbolnăvit de malarie”, a afirmat o sursă din cadrul echipei engleze. Echipa antrenată de Arsene Wenger are deja mai mulţi fotbalişti pe care nu poate conta pentru startul sezonului, printre care Eduaro da Silva, care va reveni pe gazon abia în septembrie, şi Alexander Song, care va participa, alături de naţionala Camerunului, la Jocurile Olimpice de la Beijing.

Joao Pinto s-a retras din activitatea fotbalistică

Fostul internaţional portughez Joao Vieira Pinto şi-a anunţat retragerea din activitate, după exact 20 de ani petrecuţi în fotbalul profesionist, informează publicaţia “O Jogo”. “Voi împlini curînd 37 de ani şi am decis că a venit vremea să îmi închei cariera. Întotdeauna am spus că atunci cînd îmi va fi greu să mă trezesc dimineaţa şi să merg la antrenamente, voi spune stop”, a declarat jucătorul lusitan, care a mai adăugat: “Vreau să le mulţumesc tuturor celor alături de care am jucat, precum şi antrenorilor pe care i-am avut, iar, în cele din urmă, doresc să mulţumesc fotbalului pentru ceea ce mi-a oferit”. Joao Pinto are în palmares două titluri mondiale de juniori cu naţionala Under-20 a Portugaliei, două campionate ale Portugaliei, cu Benfica, în sezonul 1993-94, şi cu Sporting, în 2000-2001, pe vremea cînd era pregătit de tehnicianul român Ladislau Boloni. Joao Pinto a mai evoluat de-a lungul carierei sale la Boavista şi Sporting Braga, echipă de la care s-a retras în această vară. A îmbrăcat de 81 de ori tricoul primei reprezentative, pentru care a marcat 23 de goluri şi alături de care a participat la două ediţii ale Campionatului European, 1996 şi 2000, şi la Cupa Mondială din 2002.

Portughezul Fernando Meira, la Galatasaray

Campioana Turciei, Galatasaray Istanbul, l-a cumpărat, miercuri, de la VfB Stuttgart pe fundaşul Fernando Meira, care a semnat cu noua sa echipă un contract valabil pe patru sezoane, informează “L’Equipe”. Gruparea de la malul Bosforului nu a făcut publice detaliile transferului, însă presa locală susţine că formaţia germană va încasa urma tranzacţiei suma de 4 milioane de euro, iar jucătorul lusitan va avea un salariu anual de 1,75 milioane de euro. Meira (30 de ani şi 23 de selecţii la echipa naţională a Portugaliei) a fost căpitanul lui VfB Stuttgart în ultimii doi ani. Fundaşul s-a transferat la echipa la care evoluează şi internaţionalul român Ciprian Marica, în 2001, de la Benfica, iar în cei şapte ani petrecuţi la club a adunat 173 de meciuri în Bundesliga. De serviciile apărătorului care a făcut parte din lotul Portugaliei la turneul final din Austria şi Elveţia s-au mai interesat Juventus Torino şi Benfica Lisabona.

Coreea de Nord va trimite 60 de sportivi la Beijing

Coreea de Nord va fi reprezentată la Jocurile Olimpice de la Beijing, din perioada 8-24 august, de o delegaţie care va cuprinde 60 de sportivi “foarte determinaţi” şi 80 de antrenori şi oficiali. Sportivii nord-coreeni vor concura la fotbal feminin, judo, haltere, lupte, tir cu arcul, box, tenis de masă, maraton, gimnastică, sărituri în apă şi înot sincron, a anunţat agenţia oficială de presă KCNA. Vedeta delegaţiei Coreei de Nord este judoka Kye Sun-Hui, în vîrstă de 29 de ani, care a cîştigat trei medalii olimpice, între care una de aur, la Atlanta, în 1996. Obiectivul Coreei de Nord la JO este obţinerea a 10 medalii, potrivit lui Yun Yong-Gok, membru al comitetului olimpic. Echipa de fotbal feminin poate emite pretenţii la aurul olimpic, la fel ca halterofilul Cha Kum-Chol, campion mondial la categoria 56 kg în 2007. La JO din 2004, de la Atena, Coreea de Nord a ocupat locul 57 în clasamentul pe medalii, fără să fi obţinut vreuna de aur. În acest timp, Coreea de Sud va trimite la Beijing aproape 260 de sportivi. Delegaţiile celor două ţări, separate după războiul din perioada 1950-1953, au defilat împreună la festivităţile de deschidere ale JO de la Sydney (2000) şi Atena (2004). Relaţiile dintre cele două ţări s-au deteriorat, însă, în ultimele luni, după ce Lee Myung-Bak a devenit preşedintele Coreei de Sud, în februarie, iar Coreea de Nord a respins recent o propunere de discuţii privind o nouă defilare comună la Beijing.

Ultimele bilete la Jocurile Olimpice

Ultimele bilete la Jocurile Olimpice de la Beijing, din luna august, vor fi puse în vînzare în cursul acestei săptămîni, au anunţat, miercuri, organizatorii competiţiei. Circa 820.000 de tichete nu au fost cumpărate în primele trei faze ale punerii în vînzare, astfel că ele vor fi oferite doritorilor vineri, la Beijing, Tianjin, Shanghai, Shenyang şi Qinhuangdao, a declarat purtătorul de cuvînt al Jocurilor, Sun Weide. Acest anunţ contrazice un comunicat anterior al organizatorilor, potrivit căruia toate biletele destinate populaţiei chineze au fost vîndute. Aproximativ 250.000 dintre biletele puse în vnzare vor fi la probele ce se dispută la Beijing, a adăugat Sun Weide. Celelalte tichete sînt pentru turneul olimpic de fotbal, care va avea loc în locaţii diferite. Beijingul a rezervat aproape 75 la sută dintre cele 7 milioane de bilete pentru populaţia chineză, restul fiind trimis comitetelor olimpice naţionale din străinătate.