Al treilea succes consecutiv pentru Victory 1 în Formula 1 pe apă

Duminică, la Moscova, Mohammed Al Marri şi Nadir bin Hendi şi-au consolidat prima poziţie în actualul sezon din Class 1 World Powerboat Championship. Victory 1 a fost cronometrată în 59 de minute, 35 de secunde şi 15 sutimi şi a obţinut a treia victorie consecutivă, după Doha şi Budva, şi în Rusia echipajele Qatar 95 (care a trecut linia de sosire după un minut, 49 de secunde şi 41 de sutimi) şi Qatar 95 (după un tur) încercînd în zadar să oprească marşul triumfal al liderului. Clasament general: 1. Victory 1 - M. Al Marri (UAE) / N. Bin Hendi (UAE) - 64p; 2. Victory 7 - A. Al Mehairbi (UAE) / JM Sanchez (Franţa) - 40p; 3. Qatar 95 - A. Al-Sulaiti (Qatar) / M. Nicolini (Italia) - 37p; 4. Qatar 96 - H. Al-Thani (Qatar) / S. Curtis (Anglia) - 35p; 5. Foresti & Suardi 8 - K. Selmer (Norvegia) / G. Montavoci (Italia) - 25p; 6. Jotun 90 - B. Jacobsen (Norvegia) / J. Tandberg (Norvegia) - 18p; 7. Roscioli Hotels Roma 88 - S. Carrasco (Spania) / D. Cirilli (Spania) - 8p; 8. SeveneleveN 18 - G. Manuzzi (Italia) / N. Giorgi (Italia) - 5p; 9. Negotiator 50 - B. Eker (Norvegia) / C. Parsonage (Anglia) - 4p; 10. 10. Qatar 9 - M. Al-Nassr (Qatar) / L. Nicolini (Italia) - 0p. Următoarea etapă, a patra, se va desfăşura în Norvegia, la Arendal, în perioada 18-20 iulie, după care va urma etapa de la Constanţa, Mamaia (29-31 august).

9,67 pentru Eliza Samara la examenul de bacalaureat

Jucătoarea de tenis de masă, Elisabeta Samara a trecut cu brio de primul „hop” înainte de Jocurile Olimpice de la Beijing. Sportiva de la LPS “Nicolae Rotaru” - CS Farul a reuşit să promoveze examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie, cu media generală 9,67, obţinînd nota maximă, 10, la probele orale de Limba şi literatura română şi Limba şi literatura modernă (engleză), precum şi la măiestrie sportivă. La probele scrise, Eliza a fost notată cu 8,35 la Limba şi literatura română, 9,90 la geografie şi 9,80 la istorie. „Sînt fericită că am reuşit să trec de acest examen. De acum încolo mă pot pregăti liniştită pentru Olimpiadă, mai ales că am scăpat de o parte de stresul în care am fost pînă acum”, a declarat Eliza. Prin emoţiile bacalaureatului au mai trecut şi alte două componente ale echipei de tenis de masă a LPS-ului, Ioana Ghemeş şi Irina Hoza, prima obţinînd o medie generală de 9,57, iar cea de-a doua 9,65.

Înscrieri în Campionatul Naţional de fotbal pe plajă

La Campionatul Naţional de fotbal pe plajă, ediţia 2008, care va începe pe 12 iulie, la arena amenajată în Mamaia, lîngă Melody, vor participa opt echipe. Acestea vor fi împărţite în două grupe de patru, în care se va juca fiecare cu fiecare, la sfîrşit de săptămînă, sîmbătă şi duminică. Toate echipele vor juca apoi în sferturi, pe 2 şi 3 august. Pe 9 august vor avea loc semifinalele, iar pe 10 august sînt programate cele două finale. Condiţiile şi formularele de înscriere pot fi luate de pe www.fotbalpeplaja.ro sau de la info@fotbalpeplaja.ro. Taxa de participare este de 800 lei. Informaţii la telefon 0722.500.691 sau 0723.564.543 (zilnic între orele 10.00 şi 16.00). La competiţie pot participa jucători de fotbal amatori, avînd vîrsta peste 18 ani, iar echipele trebuie să aibă Certificat de Identitate Sportivă. Conferinţa de presă premergătoare competiţiei va avea loc pe 12 iulie 2008, ora 16.00, la arenă.

Pilotul Laurenţiu Moldovan a decedat în urma unui accident la Cupa Reşiţei

Pilotul Laurenţiu Moldovan a murit, duminică, în urma unui accident produs în etapa a opta a Campionatului Naţional de Viteză în Coastă de la Reşiţa, informează site-ul autorally.ro. Maşina în care se aflau Laurenţiu Moldovan şi copilotul Marius Vasilescu a ieşit în decor, iar cei doi au fost transportaţi la spitalul din Reşiţa. În urma gravelor leziuni suferite (multiple fisuri la coaste, fracturi la picior, leziuni ale plămînilor), Moldovan a încetat din viaţă. Copilotul său, Marius Vasilescu, este în afara oricărui pericol. Laurenţiu Moldovan era cel mai în vîrstă pilot licenţiat din România, el avînd peste 70 de ani.

Herbert Muller va antrena Rulmentul Braşov

Antrenorul Herbert Muller a declarat, duminică, că a acceptat să antreneze formaţia Rulmentul Urban Braşov pentru că vrea să construiască o echipă puternică, dar şi pentru că este conştient de valoarea handbalului feminin românesc. “Da, am acceptat oferta Rulmentului. Încă nu îmi vine să cred, m-am sfătuit cu părinţii mei, cu fratele meu, cu soţia şi am luat această hotărîre. Mă întorc în România, mă întorc acasă”, a afirmat Muller, care a spus şi care a fost motivul pentru care nu a acceptat să pregătească pe Oltchim Rm. Vîlcea: “Cele două oferte au fost super, dar la Oltchim deja este o echipă puternică, care joacă la nivel înalt. Rulmentul are jucătoare ca Patricia Vizitiu sau Cristina Neagu, şi pot construi o formaţie, în care să se simtă mîna mea”. Muller îi va lua locul Marianei Târcă, care a fost demisă joi. Marian Târcă a pregătit echipa de sub Tâmpa patru ani, timp în care a reuşit să cucerească trei trofee (n.r. - Liga Naţională, Cupa României şi Challange Cup). Înainte de a accepta oferta venită de la Braşov, Herbert Muller a antrenat echipa germană FC Nurnberg.

Deschidere simbolică a JO la Bucureşti

Ambasada Chinei la Bucureşti, Comitetul Olimpic şi Sportiv Român şi Camera bilaterală de comerţ China-România au organizat, duminică, la Palatul Copiilor din Bucureşti, o deschidere simbolică a Jocurilor Olimpice. Cei peste 1.000 de invitaţi, cei mai mulţi membri ai comunităţii chineze din Bucureşti, au asistat la o paradă tradiţională care a culminat cu dansul dragonului. La eveniment au participat, printre alţii, preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport (ANS), Octavian Bellu, consilierul prezidenţial Mariana Bitang, o serie de sportivi români medaliaţi la precedentele JO, precum gimnastul Marius Urzică şi componenţi ai echipei de canotaj, şi sportive din China, componente ale lotului olimpic. Invitaţii au asistat la un spectacol susţinut de 14 trupe artistice sosite din ţara gazdă a Olimpiadei din 2008. Preşedintele ANS, Octavian Bellu, a declarat că evenimentul vine să încheie un lanţ de manifestări dedicate promovării Jocurilor Olimpice şi a culturii chineze.

Poloiştii români au remizat cu Serbia

Naţionala de polo a României a rămas fără victorie după primele trei meciuri disputate la Campionatul European de la Malaga (Spania). După neaşteptatul eşec înregistrat în faţa Macedoniei, scor 6-10, echipa antrenată de Cornel Rusu s-a înclinat sîmbătă şi în faţa Italiei, scor 7-12. Marcatorii echipei noastre au fost Ridzyk şi Dina, cu cîte două goluri, Buşilă, Dunca şi Negrean. Ieri, în ziua a treia a competiţiei, România a furnizat o mare surpriză, remizînd, scor 6-6, cu Serbia, campioană mondială în 2005 şi vicecampioană olimpică en titre! Golurile “tricolorilor” au fost înscrise de C. Radu 3, Ghiban, Matei şi Kadar. În clasament, Serbia are 5p, Italia 4p (2j), Macedonia 3p, Germania 2p (2j), România şi Rusia cîte 1p. Cu două posibile victorii în ultimele două meciuri, cu Germania (azi, ora 9.30) şi Rusia (marţi, ora 12.30), România ar putea ocupa in extremis locul 3 în grupă, care i-ar da dreptul să joace în sferturile de finală!

România a cîştigat Mediterraneo Gym Cup la gimnastică

Echipa feminină de gimnastică a României a cîştigat Mediterraneo Gym Cup - memorialul “Mihail Klimenko”, desfăşurat la Roma, în timp ce la individual compus Sandra Izbaşa a ocupat locul al doilea. Echipa României, formată din Steliana Nistor, Sandra Izbaşa, Gabriela Drăgoi, Andrea Acatrinei, Daniela Druncea, Andra Grigore şi Anamaria Tămârjan, a totalizat 235,900 puncte, fiind urmată de Italia (230,500 p) şi de Brazilia (230,250 p). La acest concurs au mai participat echipele Belarusului şi Greciei, doar cu cîte o sportivă. La individual compus, italianca Vanessa Ferrari s-a impus cu 59,700 puncte, fiind urmată de Sandra Izbaşa (59,550 p) şi de brazilianca Jade Barbosa (58,550 p).

CSU Metal Galaţi şi-a aflat adversarele din Liga Campionilor la volei

Campioana României la volei feminin, CSU Metal Galaţi, va juca în Grupa C a Ligii Campionilor, în compania echipelor Muszynianka Fakro Muszyna (Polonia), Volley Bergamo (Italia) şi Vakifbank Gunes Istanbul (Turcia), conform tragerii la sorţi care a avut loc, vineri seară, la Viena. Echipa din Bergamo, binecunoscuta Foppapedretti, este una dintre cele mai bune din Europa, fiind de cinci ori cîştigătoare a Ligii Campionilor şi o dată a Cupei CEV! Din lotul său fac parte, printre altele, internaţionalele Piccinini, Lo Bianco, Fiorin şi Croce, campioane europene cu Italia anul trecut. VakifBank a cîştigat Cupa Challenge în sezonul trecut, după ce a eliminat-o pe Dinamo Bucureşti, în sferturile de finală, iar Muszynianka este campioana Poloniei, o altă ţară cu volei puternic. Interesant este că la Vakifbank evoluează cea mai bună voleibalistă germană, Angelina Grun, fostă jucătoare a formaţiei din... Bergamo pînă în iunie şi MVP-ul ediţiei trecute a Ligii Campionilor! La rîndul său, Metal a transferat-o luna trecută pe Katarina Barun, care acum două ediţii a jucat şi ea la Bergamo. Metal Galaţi este prima echipă feminină din România care participă în Liga Campionilor, asigurîndu-şi un buget record, de aproximativ un milion de euro. Echipa gălăţeană va disputa meciurile la Bucureşti, în Sala Rapid.

Posibilele adversare pentru handbaliştii stelişti în grupele Ligii Campionilor

Campioana României la handbal masculin, Steaua Bucureşti, ar urma să joace în Grupa E a Ligii Campionilor la handbal masculin, dacă va elimina în primul tur al competiţiei formaţia belgiană KV Sasja HC, conform tragerii la sorţi, de vineri seară, de la Goteborg. Dacă se va califica în faza grupelor preliminare, Steaua va avea adversare echipele Chehovski Medvedi Chekhov (Rusia), Cimos Koper (Slovenia) şi Portland San Antonio (Spania). Meciurile vor avea loc între 1 octombrie şi 23 noiembrie, fiind angrenate 32 de echipe împărţite în opt grupe. Primele două clasate se vor califica în grupele principale. Dubla manşă eliminatorie dintre Steaua şi KV Sasja HC, din primul tur preliminar al Ligii Campionilor, se va derula pe 6-7 septembrie (turul, la Bucureşti), respectiv 13-14 septembrie (returul, în deplasare).