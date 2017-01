Valverde şi Hushovd s-au impus în primele etape din Turul Franţei

Turul ciclist al Franţei a pornit la drum sîmbătă, dar nu cu obişnuitul prolog contracronometru individual (anulat pentru întîia oară în ultimii 41 de ani!), ci cu o etapă obişnuită, de plat, desfăşurată pe traseul Brest - Plumelec, în lungime de 197,5 km. Cîştigător a fost rutierul spaniol Alejandro Valverde (Caisse d’Epargne), care i-a devansat la sprint pe belgianul Philippe Gilbert, pe francezul Jerome Pineau şi pe Kim Kirchen, din Luxemburg. Valverde a devenit, implicit, şi primul purtător al tricoului galben, îmbrăcat de liderul clasamentului general. Ieri a avut loc etapa a doua, Auray - Saint-Brieuc (164,5 km), cîştigată de norvegianul Thor Hushovd (Credit Agricole), care i-a devansat pe Kim Kirchen (Luxemburg) şi Gerald Ciolek (Germania), ambii de la echipa Columbia. Hushovd, în vîrstă de 30 de ani, a înregistrat cel de-al şaselea succes în Turul Franţei după 2002. Spaniolul Alejandro Valverde (Caisse d’Epargne) şi-a păstrat tricoul galben al liderului. Duminică, 36 de de rutieri de la patru echipe au fost supuşi unor teste sangvine, înainte de startul în cea de-a doua etapă, toţi sportivii primind acceptul de a continua cursa. Rutierii vizaţi aparţin echipelor Lampre, CSC, Columbia şi Saunier Duval. Etapa a treia, programată azi, se va desfăşura între Saint-Malo şi Nantes (208 km).

Atletul Mikulas Konopka, suspendat pe viaţă

Atletul slovac Mikulas Konopka, clasat pe primul loc în proba de aruncarea greutăţii la Campionatele Europene în sală din 2007, a fost suspendat pe viaţă, după ce a fost găsit vinovat de dopaj pentru a doua oară. Sancţiunea a fost decisă de Comisia de Disciplină a Federaţiei Slovace de Atletism, în conformitate cu regulamentele internaţionale, după ce s-a descoperit metandienonă, un steroid anabolizant, în eşantionul B al unui test antidoping realizat în luna mai. Sportivul slovac a mai fost suspendat în 2002, pe o perioadă de doi ani, pentru că s-a dopat cu stanozolol, după ce a obţinut medalia de bronz la Campionatele Europene. După expirarea suspendării, sportivul în vîrstă de 29 de ani revenise în competiţii.

Aaron Peirsol a egalat recordul mondial la 200 m spate

Înotătorul american Aaron Peirsol a egalat recordul mondial în proba de 200 m spate, cu un minut, 54 secunde şi 32 de sutimi, în concursul american de selecţie pentru Jocurile Olimpice, desfăşurat la Omaha. Peirsol, triplu campion olimpic la Atena şi multiplu campion mondial, a reuşit acelaşi timp ca şi cel realizat de compatriotul său Ryan Lochte, pe 30 martie 2007, la CM de la Melbourne. În acelaşi concurs, Michael Phelps şi-a îmbunătăţit propriul record mondial la 200 m mixt, cu un minut, 54 secunde şi 80 sutimi, vechiul record fiind stabilit tot la CM 2007 de la Melbourne (1:54.98). Phelps l-a depăşit la Omaha pe Ryan Lochte, autorul celui de-al treilea timp din istorie (1:55.22).

Pe vasluieni îi “paşte” o excursie în Azerbaidjan

Sîmbătă au avut loc opt partide din prima manşă a turului secund din Cupa Intertoto, inclusiv meciul care i-a interesat cel mai mult pe microbiştii români în general şi pe FC Vaslui în special. Adversara moldovenilor din turul următor se prefigurează a fi Neftci Baku, formaţia azeră izbutind un scor de egalitate, 1-1, pe terenul belgienilor de la Germinal Beerschot. Dintre celelalte rezultate, se detaşează cele înregistrate de Saturn Moscova, Sturm Graz şi Honved Budapesta, echipe care se pot gîndi deja la turul următor, în care austriecii şi maghiarii vor juca între ei! Rezultatele înregistrate - sîmbătă: Cernomoreţ Burgas (Bulgaria) - HIT Gorica (Slovenia) 1-1; OFK Grbalj (Muntenegru) - Sivasspor (Turcia) 2-2; Grasshopper Zürich (Elveţia) - Besa Kavaje (Albania) 2-1; Germinal Beerschot (Belgia) - Neftci Baku (Azerbaidjan) 1-1; Saturn Moscova (Rusia) - Etzella Ettelbruck (Luxemburg) 7-0; FC Tiraspol (Moldova) - Tavria Simferopol (Ucraina) 0-0; Sturm Graz (Austria) - Şahtior Soligorsk (Bielorusia) 2-0; FK Teplice (Cehia) - Honved Budapesta (Ungaria) 1-3; duminică: Ekranas (Lituania) - Rosenborg Trondheim (Norvegia) 1-3; Hibernian Edinburgh (Scoţia) - IF Elfsborg (Suedia) 0-2; OFK Belgrad (Serbia) - Panionios Atena (Grecia) 1-0; FK Riga (Letonia) - Bohemians Dublin (Irlanda) 1-0; TPS Turku (Finlanda) - Odense BK (Danemarca) 1-2; FK Renova (Macedonia) - Bnei Sakhnin (Israel) 1-2. Manşele retur vor avea loc pe 12 şi 13 iulie.

AS Roma oferă 18 milioane de euro pentru Mutu

Gruparea AS Roma ar fi dispusă să ofere 18 milioane de euro pentru achiziţionarea atacantului Adrian Mutu de la Fiorentina, a anunţat, duminică, publicaţia “Corriere dello Sport”, citată de site-ul violanews.com. Potrivit “Corriere dello Sport”, oficialii grupării romane studiază adoptarea unei stratgeii pentru a-i convinge pe fraţii Della Valle, proprietarii Fiorentinei, să-l cedeze pe Mutu. “AS Roma ar fi dispusă să ofere Fiorentinei 18 milioane de euro, bani primiţi în mare parte în urma cedării lui Mancini la Internazionale Milano (se vorbeşte de 12-13 milioane de euro). O sumă care s-ar apropia foarte mult de cererile toscanilor şi ar putea convinge Fiorentina să renunţe la cel mai reprezentativ jucător al său”, a scris “Corriere dello Sport”.

Raţ, în atenţia lui Celtic

Publicaţia “News of the World” scrie că fundaşul echipei Şahtior Doneţk, Răzvan Raţ, s-ar afla în atenţia clubului Celtic Glasgow, cîştigător al campionatului Scoţiei în acest an. Potrivit sursei citate, Raţ s-ar gîndi la varianta de a ajunge la Celtic, însă el mai este dorit de patru grupări: Bologna, Lazio, Newcastle şi Sunderland.

Deces subit al preşedintelui Federaţiei Turce de Fotbal

Preşedintele Federaţiei Turce de Fotbal, Hasan Dogan, a decedat sîmbătă ca urmare a unei crize cardiace suferite în staţiunea Bodrum, a anunţat forul din Turcia. Dogan, în vîrstă de 52 de ani, se afla la Bodrum pentru cîteva zile, împreună cu selecţionerul Fatih Terim. El lua masa cu Terim cînd a suferit un stop cardiac şi a fost transportat imediat la spitalul din oraş, unde medicii au încercat timp de 90 de minute să îl resusciteze, dar nu au reuşit. Dogan, un important om de afaceri, se afla la conducerea federaţiei turce din februarie 2008. El era căsătorit şi avea doi copii.

Manchester United cere 100 de milioane de euro pentru Cristiano Ronaldo!

Clubul Manchester United solicită grupării Real Madrid suma de 100 de milioane de euro pentru transferul atacantului portughez Cristiano Ronaldo, a anunţat cotidianul spaniol “Marca”. Real Madrid a oferit 85 de milioane de euro, însă Manchester United vrea 100 de milioane de euro pentru starul portughez. „Între ofertă şi cerere este o diferenţă de 15 milioane de euro. Totuşi, soluţia ar putea fi în clauzele de obiectiv pe care le-ar avea contractul lui Cristiano Ronaldo”, a scrie “Marca”.

Mexicanul Rafa Marquez, cel mai bun executant de lovituri libere din lume

Fundaşul mexican al echipei FC Barcelona, Rafael Marquez, a cîştigat un milion de dolari, după ce s-a impus la concursul de executare a loviturilor libere care s-a desfăşurat pe “Reliant Stadium” din Houston şi la care au participat staruri ale fotbalului mondial. Marquez l-a învins în finală pe compatriotul său, atacantul Jared Borgetti, după ce amîndoi au remizat de două ori în seria finală. Marquez a cîştigat premiul după ce la a treia serie l-a învins pe portarul italian Francesco Toldo la prima lovitură din cele două de care dispunea. Înainte de a executa Marquez, Borgetti ratase ambele lovituri în faţa portarului englez David James. Portarul formaţiei Portsmouth a primit premiul de 500.000 de dolari, care se acordă portarului ce a primit cele mai puţine goluri. Spectatorii prezenţi au fost dezamăgiţi de lipsa unor vedete precum atacantul spaniol Fernando Torres, italianul Alessandro Del Piero şi portughezul Deco. Brazilianul Ronaldihno şi argentinianul Lionel Messi nu au reuşit calificarea în ultima rundă, după ce nu au transformat niciuna dintre cele opt lovituri libere executate. Ronaldinho a trimis patru şuturi în bară, iar alte patru au fost în afara terenului. La fel s-a întîmplat şi în cazul lui Messi. Selecţionerul Braziliei, Carlos Dunga, a fost arbitrul acestui concurs, el avînd rolul de a stabili dacă mingea a intrat în poartă.

Catalanii, mulţumiţi de victoria Spaniei la EURO 2008

Peste 80 la sută din locuitorii Cataluniei, una dintre regiunile spaniole autonome, s-au declarat “satisfăcuţi” de victoria Spaniei la Campionatul European din 2008, potrivit unui sondaj de opinie publicat de jurnalul “El Periodico de Catalunya”. La întrebarea “Sînteţi satisfăcut de victoria naţionalei Spaniei?”, 84,6 la sută din catalani au răspuns pozitiv, 4,5 la sută au dat răspuns negativ, iar 10,9 la sută au spus că le este indiferent. Dintre locuitorii Cataluniei, sînt mulţumiţi de reuşita Spaniei 97,2 la sută din cei care se simt atît spanioli cît şi catalani, 81 la sută din cei care se simt mai mult catalani decît spanioli şi 44 la sută din cei care susţin că se simt doar catalani. De asemenea, 65,3 la sută din catalani se simt reprezentaţi de această naţională a Spaniei, însă 66,5 la sută ar dori ca la competiţiile oficiale să participe o selecţionată catalană. Naţionala Spaniei a devenit campioană europeană învingând, pe 29 iunie, cu 1-0, Germania, în finala EURO 2008. Printre titularii din finală s-au numărat şi trei fotbalişti ai echipei catalane FC Barcelona: Xavi Hernandez (ales cel mai bun jucător al turneului), Carles Puyol şi Andres Iniesta. Victoria Spaniei a fost sărbătorită pe străzile din Barcelona de mii de persoane. Sondajul de opinie publicat de “El Periodico” a fost realizat de GESOP prin telefon, în perioada 30 iunie - 2 iulie, pe un eşantion de 800 de persoane.