Formula 1 pe apă la Moscova

Sfîrşitul acestei săptămîni programează, în premieră, la Moscova, a treia etapă a sezonului din Class 1 World Powerboat Championship. După ce a cîştigat primele două etape, disputate la Doha şi Budva, Victory 1 vrea să-şi consolideze prima poziţie în clasamentul general. “Nu există niciun motiv pentru care nu am putea continua parcursul foarte bun de pînă acum. Sîntem foarte bine pregătiţi şi sîntem decişi să nu facem greşeli“, a declarat Gianfranco Venturelli, team manager-ul echipei Victory. După ce a lipsit la Budva, campionului mondial Arif Saif Al Zafeen va absenta şi de la startul cursei de la Moscova! Accidentarea sa la spate pare mai gravă decît s-a crezut iniţial, Al Zafeen aşteptînd acum unda verde pentru cursa din Norvegia, de la Arendal. Ca şi la Budva, Al Zafeen va fi înlocuit pe Victory 1 de Mohammed Al Marri, fost campion mondial în Class 1. Echipajele Qatar 95 şi 95 vor însă revanşa, astfel că ne aşteaptă o cursă spectaculoasă. Primele două sesiuni de antrenamente libere s-au desfăşurat vineri, sîmbătă va fi organizată Edox Pole Position, iar cursa este programată duminică după-amiază. Clasamentul general se prezintă astfel: 1. Victory 1 - M. Al Marri (UAE) / N. Bin Hendi (UAE) - 44p; 2. Victory 7 - A. Al Mehairbi (UAE) / JM Sanchez (Franţa) - 31p; 3. Qatar 95 - A. Al-Sulaiti (Qatar) / M. Nicolini (Italia) - 25p; 4. Qatar 96 - H. Al-Thani (Qatar) / S. Curtis (Anglia) - 20p; 5. Foresti & Suardi 8 - K. Selmer (Norvegia) / G. Montavoci (Italia) - 18p; 6. Jotun 90 - B. Jacobsen (Norvegia) / J. Tandberg (Norvegia) - 13p; 7. SeveneleveN 18 - G. Manuzzi (Italia) / N. Giorgi (Italia) - 5p; 8-9. Negotiator 50 - B. Eker (Norvegia) / C. Parsonage (Anglia), Roscioli Hotels Roma 88 - S. Carrasco (Spania) / D. Cirilli (Spania) - 4p.

Kite şi windsurf la Mamaia

Sîmbătă, începînd cu ora 11.00, pe plaja H2O din Mamaia, iubitorii de sporturi extreme vor putea participa la cea de-a şasea ediţie a competiţiei “Sandstyle”, un concurs de kite şi windsurf. Concurenţii vor trebui să facă un down-wind de la un capăt la celălalt al staţiunii. Dacă bate sudul, se va da startul din sud cu sosire pe plaja H2O, dacă nu se va concura în sens invers. Va urma un Best Trick la kite şi un Best Hang Time, tot la kite. Premiile puse la bătaie vor fi în valoare de 3.000 de euro.

Înscrieri în Campionatul Naţional de fotbal pe plajă

La Campionatul Naţional de fotbal pe plajă, ediţia 2008, care va începe pe 12 iulie, la arena amenajată în Mamaia, lîngă Melody, vor participa opt echipe. Acestea vor fi împărţite în două grupe de patru, în care se va juca fiecare cu fiecare, la sfîrşit de săptămînă, sîmbătă şi duminică. Toate echipele vor juca apoi în sferturi, pe 2 şi 3 august. Pe 9 august vor avea loc semifinalele, iar pe 10 august sînt programate cele două finale. Condiţiile şi formularele de înscriere pot fi luate de pe www.fotbalpeplaja.ro sau de la info@fotbalpeplaja.ro. Taxa de participare este de 800 lei. Informaţii la telefon 0722.500.691 sau 0723.564.543 (zilnic între orele 10.00 şi 16.00). La competiţie pot participa jucători de fotbal amatori, avînd vîrsta peste 18 ani, iar echipele trebuie să aibă Certificat de Identitate Sportivă. Conferinţa de presă premergătoare competiţiei va avea loc pe 12 iulie 2008, ora 16.00, la arenă.

Arbitri români în Cupele Europene la fotbal

Trei arbitri români, Ovidiu Haţegan, Augustus Constantin şi Cristian Balaj, au fost anunţaţi de către Comisia Centrală a Arbitrilor că vor oficia la meciuri contînd pentru tururile preliminare ale Cupelor Europene inter-cluburi. Ovidiu Haţegan va conduce pe 17 iulie partida FK Pelister (Macedonia) - Apoel FC (Cipru), contînd pentru manşa tur a primului tur preliminar din Cupa UEFA. Augustus Constantin va oficia pe 31 iulie la meciul Manchester City (Anglia) - EB Streymur (Insulele Feroe), ce va avea loc în cadrul manşei secunde a primului tur al Cupei UEFA. Cel mai apreciat arbitru român a fost Cristian Balaj, care va arbitra la centru, pe 5 sau 6 august, meciul Dinamo Tbilisi (Georgia) / NS Runavik (Insulele Feroe) - Panathinaikos Atena (Grecia), contînd pentru manşa secundă a celui de-al doilea tur preliminar al Ligii Campionilor. Arbitrii asistenţi şi arbitrii de rezervă vor fi stabiliţi de CCA, pînă la începutul săptămînii viitoare.

Mergea şi Tecău au pierdut la Torino

Florin Mergea şi constănţeanul Horia Tecău au părăsit turneul de dublu de la Torino (85.000 de euro) în faza sferturilor de finală. Cei doi sportivi din ţara noastră au ratat prezenţa în semifinale, fiind învinşi de favoriţii publicului local Alberto Giraudo / Alessandro Motti, scor 4-6, 6-3, 12-14. Tot în Italia, însă la Cuneo (100.000 de dolari), Sorana Cîrstea a pătruns în sferturile de finală ale turneului de simplu. Creditată cu prima şansă la cîştigarea trofeului, Cîrstea s-a impus cu 5-7, 6-3, 6-1 în faţa elveţiencei Emanuelle Gagliardi şi va juca pentru un loc în semifinale cu învingătoarea constănţencei Simona Halep din runda inaugurală, franţuzoaica Olivia Sanchez (fav. nr. 5).

Poloiştii români, debut cu stîngul la CE

Vineri, la Malaga (Spania), a început Campionatul European de polo, care reuneşte la start 12 echipe, împărţite în două grupe. Cu toate că a avut noroc la tragerea la sorţi şi a picat în grupa mai uşoară, echipa naţională a României a pierdut primul meci în faţa adversarului considerat cel mai accesibil, Macedonia, care s-a impus cu un scor care nu mai necesită comentarii, 10-6! Marcatorii formaţiei pregătite de Cornel Rusu au fost Negrean (2), Dunca, Iosep, R. Georgescu şi Edi Andrei. Din minutul 21 al partidei, România a jucat fără Kalman Kadar, care a fost eliminat pentru trei penalizări consecutive. Programul “tricolorilor” în Grupa B este următorul: cu Italia (sîmbătă, ora 18.00), cu Serbia (duminică, ora 11.00), cu Germania (luni, ora 9.30) şi cu Rusia (marţi, ora 12.30). Din cealaltă grupă fac parte Ungaria, Grecia, Croaţia, Spania, Muntenegru şi Slovacia. Cîştigătoarele grupelor vor accede direct în semifinalele competiţiei, în timp ce echipele de pe locurile doi şi trei îşi vor disputa celelalte două locuri din penultima fază a turneului.

Handbalista Adina Meiroşu se mărită

Interul echipei Oltchim Rm. Vîlcea, Adina Meiroşu, se va căsători religios, sîmbătă, cu fostul arbitru de handbal Ovidiu Feira, actual om de afaceri. Cununia religioasă este programată să înceapă de la ora 17.00. Aflată în cantonament centralizat la Moeciu cu lotul care pregăteşte participarea la Jocurile Olimpice de la Beijing, Adina Meiroşu a primit liber de la selecţionerul Gheorghe Tadici încă de joi, dar nu va avea parte de luna de miere, urmînd să se întoarcă la pregătiri luni dimineaţă. La petrecere vor participa şi cinci handbaliste de la lotul naţional, Luminiţa Huţupan, Narcisa Lecuşanu, Adriana Nechita, Ionela Gâlcă-Stanca şi Valentina Ardean Elisei, ele primind învoiri de la Tadici. Toate “tricolorele” îi pregătesc Adinei un cadou surpriză pe care i-l vor da după antrenamentul de luni. Adina Meiroşu, în vîrstă de 22 de ani, a debutat la Oltchim Rm. Vîcea la 17 ani, în anul 2002, într-o partidă de Liga Campionilor cîştigată de vîlcence în faţa norvegiencelor de la Nordstrand. Tot în acel an Meiroşu a fost aleasă cea mai bună jucătoare a Campionatului Mondial de tineret, competiţie la care România s-a clasat pe locul secund, după Rusia.

Târcă, demisă de la Rulmentul Braşov

Antrenoarea Mariana Târcă a fost demisă, joi seară, de la conducerea echipei de handbal feminin Rulmentul Braşov, iar decizia a fost luată de patronul formaţiei braşovene Teodor Florescu. Mariana Târcă a fost demisă de la Rulmentul Braşov după ce a ocupat banca tehnică patru ani, timp în care formaţia de sub Tâmpa a reuşit să cucerească trei trofee (n.r. - Liga Naţională, Cupa României şi Challange Cup).

Herbert Muller ofertat atît de Oltchim, dar şi de Rulmentul

Antrenorul echipei de handbal feminin FC Nurneberg, Herbert Muller, a declarat, vineri, că a primit oferte de a antrena atît Oltchim Rm. Vîlcea, cît şi Rulmentul Braşov şi are de ales între cele două formaţii, urmînd să ia o decizie în următoarele zile. „Domnul Florescu (n.r. patronul formaţiei Rulmentul Braşov) mi-a făcut o vizită joi şi am discutat despre o eventuală venire a mea la formaţia din Braşov. Mi-a propus un contract şi mi-a lăsat un termen de gîndire. Şi domnul Gavrilescu (n.r. preşedintele Oltchim Rm. Vîlcea) m-a sunat, iar eu i-am explicat că am primit şi o ofertă de la Braşov, pentru că vreau să fiu deschis cu ambele formaţii. Probabilitatea să plec din Germania este acum foarte mare. Trebuie să vorbesc cu cei de la echipa mea, să mă consult cu familia şi după aceea voi lua o hotărîre în ceea ce priveşte formaţia pe care o voi antrena”, a declarat Herbert Muller. Oltchim şi Rulmentul au rămas fără antrenori, după ce Gheorghe Tadici şi-a reziliat contractul cu echipa vîlceană, iar Mariana Târcă a fost demisă de la formaţia de sub Tîmpa.