Managerul naţionalei masculine de volei s-a reprofilat pe... fotbal

Noul preşedinte al echipei Gloria Buzău este, de marţi seară, managerul general al naţionalei masculine de volei a României, Mihai Marin. „Mă bucur că oficialii clubului Gloria au avut încredere în calităţile mele. Vin la Buzău cu gîndul de a face ceea ce mi-am dorit toată viaţa, şi anume performanţă”, a declarat Marin, care l-a înlocuit în funcţie pe Aurel Brebeanu. Acesta a demisionat la finalul sezonului trecut în urma unor neînţelegeri cu antrenorul Ştefan Stoica. Mihai Marin a mai spus că primul lucru pe care îl va face este să stea de vorbă cu reprezentanţii autorităţilor locale, pentru a le cere sprijinul în susţinerea echipei: „Îmi doresc ca relaţiile dintre factorii locali de decizie şi club să fie propice realizării performanţelor. Vreau ca toată lumea să-şi dea mîna pentru binele Gloriei”. Fost voleibalist de performanţă, Mihai Marin (54 de ani) a activat ca director sportiv la multipla campioană de volei a României, Petrom Ploieşti. De asemenea, el este şeful catedrei de volei din cadrul Colegiului Naţional “Mihai Viteazul” din Ploieşti, funcţie din care s-a autosuspendat pe perioada în care va activa la Gloria Buzău.

China sporeşte măsurile de securitate înaintea Jocurilor Olimpice

Autorităţile chineze au sporit măsurile de securitate, desfăşurînd mai multe lansatoare de rachetă sol-aer la un kilometru sud de zona în care se vor desfăşura Jocurile Olimpice. Cel puţin două lansatoare de rachetă Hongqi 7 se pot vedea de pe un drum public. În spatele unui gard pe care este lipit un afiş cu mesajul “Regiune militară administrativă. Intrarea interzisă”, sînt plasate dispozitive-radar şi alte vehicule militare, alături de personal al forţelor aeriene. Jurnaliştii vor putea utiliza elicoptere pentru a acoperi evenimentul sportiv din perioada 8-24 august. Rachetele de fabricaţie americană fac parte dintr-o amplă operaţiune de securitate estimată la circa 1,8 miliarde de dolari, la care a participat şi NATO. Beijingul a anunţat săptămîna trecută că un efectiv de securitate de 100.000 de persoane, printre care şi unităţi ale comandoului Snow Wolf sînt deja în alertă. Militanţii pentru drepturile omului acuză China că se foloseşte de ameninţarea teroristă pentru a suprima divergenţele de pe plan intern.

Gatlin, oprit de justiţie la selecţia americană pentru Olimpiadă

Justiţia americană i-a interzis atletului Justin Gatlin, supendat pentru dopaj pînă în iulie 2010, participarea la selecţia pentru Jocurile Olimpice de la Beijing. Campionul olimpic al probei de 100 de metri, Gatlin nu îşi va putea apăra titlul cucerit la Atena, în 2004. Depistat pozitiv în 2001, atletul american a fost suspendat pînă în iulie 2010 de Agenţia Americană Antidoping (USADA), după un al doilea control pozitiv, în 2006. Sportivul spera totuşi să participe la selecţiile pentru Jocurile Olimpice, după ce un judecător din Florida, Lacey Collier, decisese săptămîna trecută să-i anuleze, provizoriu, suspendarea. Gatlin a fost suspendat patru ani de TAS, iar contestarea acestei decizii a eşuat, la începutul lunii iunie, forţîndu-l pe atletul american să acţioneze în instanţa civilă USADA, USOC, Federaţia Americană de Atletism şi Federaţia Internaţională de profil (IAAF). Avocaţii celor patru organizaţii au declinat competenţa tribunalului din Florida în această chestiune, USOC făcînd apel şi la anularea provizorie a suspendării dictate de judecătorul Collier. Judecătorul le-a dat dreptate şi şi-a declinat competenţa în această chestiune, astfel că Gatlin a rămas suspendat. În argumentaţia sa, Collier a recunoscut că singura autoritate care poate valida orice decizie în legătură cu participarea sportivilor americani la Jocurile Olimpice este Comitetul Olimpic American (USOC).

Primă de 200.000 de euro pentru campionii olimpici din Malaysia

Malaysia, care nu a cîştigat niciodată vreo medalie de aur la Jocurile Olimpice, va acorda o primă de circa 200.000 de euro oricărui sportiv care va deveni campion olimpic la Beijing, a anunţat Najib Razak, vicepremierul statului asiatic. Medaliile de argint şi bronz vor fi premiate cu cîte 60.000, respectiv 20.000 de euro. Şi medaliaţii paralimpici vor avea dreptul la o primă: 60.000 euro pentru aur, 40.000 pentru argint şi 20.000 pentru bronz. Malaysia nu a cîştigat decît trei medalii olimpice în istorie, una de argint şi două de bronz, toate la badminton, la JO de la Barcelona (1992) şi la Atlanta (1996).

Ben Arfa pleacă la Olympique Marseille

Olympique Lyon a ajuns la un acord cu Olympique Marseille pentru transferul internaţionalul francez Hatem Ben Arfa. Jucătorul era aşteptat aseară la Marseille pentru a face vizita medicală, înaintea semnării contractului. Suma plătită pentru fotbalistul în vîrstă de 21 de ani nu a fost precizată, dar presa franceză vehiculează o valoare de 15-20 de milioane de euro, după cum declara preşedintele campioanei Franţei, Jean-Michel Aulas, în urmă cu cîteva săptămîni. În patru ani, Hatem Ben Arfa a jucat de 64 de ori pentru Lyon, înscriind şapte goluri.

Sneijder a refuzat pe Manchester!

Olandezul Wesley Sneijder, mijlocaş la Real Madrid, a ţinut să răspundă zvonurilor conform cărora ar putea fi inclus în transferul lui Cristiano Ronaldo la gruparea madrilenă. Sneijder a declarat pe site-ul său de internet că nu vrea să plece de la campioana Spaniei: „Aşa cum spuneam atunci cînd am plecat de la Ajax, tot ce am vrut a fost să joc la Real Madrid. Este cel mai bun club din lume. Pe scurt, sînt flatat de interesul lui Manchester United, dar nu plec acolo. Am încheiat subiectul!”