Petru Paleu vrea schimbarea orelor de disputare ale partidelor

Vicepreşedintele Federaţiei Române de Handbal (FRH), Petre Paleu, a declarat că ar trebui ca meciurile din campionatul intern să nu se mai dispute, ca pînă acum, de la ora 11.00. “Cred că de acum a sosit momentul să urmăm şi noi modelul occidentului, cu tot ce înseamnă el în handbal. Unde s-a mai pomenit ca în campionatele puternice de pe continent, Germania, Spania, Franţa ori în întrecerile ţărilor nordice, să se joace un meci oficial de la ora 11.00 a zilei? Fie el chiar şi duminica, în ziua considerată liberă. Păi multă lume de la noi preferă să meargă la biserică duminica dimineaţa, să-şi plece genunchii pentru o rugăciune, decît să vină la handbal la acea oră ciudată. Trebuie să ne trezim, să nu mai răpim spectacolul acestui sport”, a spus Paleu.

Universitatea “Ovidius”, locul secund la rugby în şapte

Sîmbătă, pe Stadionul “Arcul de Triumf” din Bucureşti, s-a desfăşurat prima ediţie a Campionatului Naţional Universitar de rugby în şapte, competiţie la care au participat şase formaţii. Echipele Universităţii “Ovidius” din Constanţa (36-5 cu Alba Iulia şi 14-12 cu Timişoara) şi Universităţii din Cluj Napoca (33-7 cu Petroşani şi 26-5 cu Iaşi) au cîştigat grupele, iar în semifinale constănţenii au învins, cu 21-7, Poli Iaşi, iar clujenii au trecut, cu 22-14, de Universitatea de Vest Timişoara. În finală, clujenii s-au impus, cu 26-22, printr-un eseu marcat în ultimele minute de joc, după constănţenii au condus aproape tot meciul. Universitatea Cluj Napoca a devenit astfel prima campioană universitară a României la rugby în şapte, în timp ce formaţia Universităţii “Ovidius” din Constanţa s-a clasat a doua. Pe locul al treilea s-a situat Poli Iaşi, 38-0 cu Timişoara, în finala mică.

Africa de Sud a cîştigat IRB Nations Cup

Echipa de rugby a României a fost învinsă, vineri seară, de selecţionata Africii de Sud, scor 13-25 (6-10) în cadrul ultimului meci al IRB Nations Cup. Celelalte rezultatele ale ultimei etape a IRB Nations Cup: Rusia - Uruguay 19-23 (10-6) şi Italia A - Georgia 3-25 (3-15). Clasament final: 1. Africa de Sud; 2. Georgia; 3. România; 4. Italia A; 5. Uruguay; 6. Rusia. Georgianul Lasha Malaguradze a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului.

Dumitru Copil revine în Scoţia

Fotbalistul Dumitru Copil se va întoarce la Edinburgh şi este determinat să lupte pentru un loc în prima echipă a clubului Hearts of Midlothian, a anunţat site-ul scotsman.com. Agentul jucătorului, Adrian Ştefănescu, a declarat că Dumitru Copil este hotărît să-şi demonstreze valoarea în sezonul 2008-2009. Jucătorul în vîrstă de 18 ani, care anunţase că ar putea să joace în campionatul românesc, a urmat un program personalizat de pregătire la Arad şi speră să se poată ridica la un nivel care să-l recomande pentru prima echipă. În ianuarie 2007, Copil a fost achiziţionat de Hearts de la Atletico Arad, contra sumei de 90.000 de lire sterline, şi a semnat un contract pe doi ani, cu opţiune de prelungire pe încă cinci sezoane. La începutul acestui an, internaţionalul român de juniori a părăsit clubul scoţian fără permisiunea oficialilor şi a rămas la Arad, alături de familie. El a dorit să revină la Hearts şi înainte de încheierea sezonului 2007-2008, însă conducătorii scoţieni s-au temut că vrea să facă acest lucru doar pentru a fi plătit şi pe perioada verii, astfel că i-au cerut să se întoarcă abia la începerea pregătirilor pentru stagiunea următoare.

Forex Braşov negociază cu selecţionerul Moldovei

Acţionarul majoritar al FC ENA Forex Braşov, Iulian Capeti, a declarat că poartă negocieri pentru preluarea băncii tehnice a echipei din Liga a II-a cu selecţionerul naţionalei Moldovei, Igor Dobrovolski. “Noi îl vrem pe domnul Dobrovolski la echipă, dar, din cîte am înţeles, Federaţia din Moldova nu-i permite să fie antrenor şi la Forex, şi la echipa naţională. Am discutat cu dînsul şi urmează să meargă să discute cu cei de la Federaţie, iar în caz că nu i se va da voie să antreneze şi pe Forex, vom căuta alt antrenor”, a spus Capeti. Dobrovolski, fost internaţional în echipa URSS, are o clauză în contract ce prevede că poate activa la orice echipă de club pînă la sfîrşitul lunii mai.

FC Braşov a învins pe Grasshopers Zurich

Echipa pregătită de Răzvan Lucescu, FC Braşov, a învins duminică, scor 3-1, formaţia elveţiană de primă ligă, Grasshopers Zurich, într-o partidă disputată la Yverdon, în cadrul turneului de pregătire din “Ţara cantoanelor”. Pentru FC Braşov au marcat Dorel Zaharia (min. 10), Mihai Roman (min. 53) şi Hadnagy (min. 75). În min. 84, Cătălin Munteanu a ratat un penalty. Tehnicianul Răzvan Lucescu a folosit cîte o echipă în fiecare repriză a jocului - Repriza I: Stelea - Rui Duarte, Abrudan, Bogdan Niculae, Cristi Ionescu - Roman, Cristescu, Măldărăşanu, Fabinho - Sburlea, Zaharia; Repriza a doua: N. Nae - Voicu, Nae Constantin, Oroş, Senin - Roman, Cristescu (Mateiu 70), Măldărăşanu, Cătălin Munteanu - Dedu, Hadnagy. Următoarea partidă pe care “galben-negrii” o vor disputa în stagiul din Elveţia este programată marţi, de la ora 19.30, la Aarau, în faţa formaţiei locale, FC Aarau.