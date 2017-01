FC Farul se reuneşte azi

După nicio lună de vacanţă, forbaliştii Farului se reunesc astăzi, la ora 10.00, la Stadionul “Farul”, în vederea reluării pregătirii pentru sezonul 2008-2009 al Ligii I. Faţă de campionatul trecut nu există noutăţi în lot, de la reunire urmînd să absenteze Marius Nae, învoit o săptămînă, deoarece se află în luna de miere, şi Ben Teekloh, aflat la echipa naţională a Liberiei. Elevii lui Ion Marin se vor pregăti timp de două săptămîni la Constanţa, urmînd ca în perioada 16-19 iunie să efectueze un prim cantonament în Austria, la Kaprun. După o săptămînă de antrenamente pe litoral, “rechinii” vor pleca în Portugalia, la Luso, unde vor susţine al doilea stagiu de pregătire al verii, în perioada 3-16 iulie.

LPS “Nicolae Rotaru” şi RC Cleopatra, în finalele DN de rugby la juniori

Constanţa va fi reprezentantă în ambele finale pentru titlurile naţionale la juniori under 18, respectiv under 19, la rugby. Desfăşurate ieri, în cuplaj, pe Stadionul “Constructorul-Cleopatra”, partidele din semifinale au adus victorii clare pentru formaţiile de pe litoral. Primii au intrat în scenă juniorii de la under 18, LPS “Nicolae Rotaru” trecînd fără probleme, cu 21-0, de CN “Aurel Vlaicu” Bucureşti. În finală, constănţenii vor da piept cu Metrorex, care a trecut de Dinamo, cu 10-7. Spectacolul a continuat la under 19, unde RC Cleopatra şi-a confirmat statutul de favorită, învingînd clar, cu 36-19, pe LPS Focşani, scorul la eseuri fiind 6-3 în favoarea echipei constănţene. În ultimul act, elevii lui Cristian Brănescu vor întîlni pe Metrorex, care a cîştigat în faţa celor de la CN “Aurel Vlaicu” Bucureşti, cu 30-3.”După promovarea seniorilor în Divizia Naţională, sîntem aproape de a îndeplini şi celălalt obiectiv al sezonului, cîştigarea titlului naţional la juniori”, a spus Vasile Chirondojan, preşedintele RC Cleopatra. Ambele finale sînt programate, pe 8 iunie, pe Stadionul “Arcul de Triumf” din Bucureşti.

Boxerul Ionuţ Băluţă a cucerit titlul naţional la juniori

Sportivii constănţeni s-au întors cu două medalii de la Campionatele Naţionale de box rezervate juniorilor (sportivi cu vîrsta de 15-16 ani, foştii cadeţi), competiţie desfăşurată, săptămîna trecută, la Turceni (judeţul Gorj). Performerul delegaţiei noastre a fost Ionuţ Băluţă (CS Năvodari), care a devenit campion naţional la categoria 46 kg. În finală, boxerul antrenat de Ferodin Ablalim l-a învins la puncte pe Bogdan Matei (IRLU Craiova). A mai urcat pe podium şi Mihai Oprea (Farul Constanţa), antrenat de Mihai Constantin, care, în finala categoriei 50 kg, a cedat la puncte în faţa lui Amancio Gheorghe (Conpet Ploieşti). Rezultatele ne-au fost comunicate de arbitrul constănţean Toma Matei, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Box, care a fost delegat general al competiţiei.

Samara, prima la Open-ul Coreei de Sud

După ce în luna ianuarie, la Open-ul Sloveniei, a fost la doar un pas de a intra în posesia primului titlu de la categoria sub 21 de ani, Elizabeta Samara a reuşit să spargă gheaţa sîmbătă, la Open-ul ITTF Volkswagen de la Daejeon (Coreea de Sud). Sportiva antrenată de Viorel Filimon a avut un parcurs excelent în turneul pe care Daniela Dodean l-a părăsit încă din primul tur, obţinînd patru victorii: 4-1 cu Ildiz Meral Ali (Turcia), 4-2 cu I-Ching Cheng (Taipei), 4-2 cu Meng Yu Yu (Singapore) şi 4-3 cu Yuka Ishigaki (Japonia). „Pot să spun că în acest moment sînt într-o formă bună, însă mai am pînă să ating forma maximă în care trebuie să fiu la Olimpiadă. A fost un concurs de pregătire, aşa cum sînt şi următoarele două Open-uri, din Singapore şi China. Pot spune că am avut adversare destul de dificile, care la cea mai mică neatenţie îţi pot pune serioase probleme, însă am reuşit să mă concentrez. Este primul titlu pe care îl obţin şi sînt foarte fericită pentru el, dar cred că cea mai mare realizare a mea este prezenţa la Olimpiadă”, a declarat Samara, care a semnat de curînd cu clubul italian ASTT San Donatese. În întrecerea senioarelor, constănţeanca a reuşit să pătrundă pe tabloul principal, trecînd de grupe, după ce le-a învins pe Huang Crystal Xi (SUA), cu 4-2 şi pe Lee I-Chen (Taipei), cu 4-3, fiind eliminată de Qiangbing Li (Austria), cu 3-4. În proba de dublu feminin, perechea Dodean / Samara a fost calificată direct pe tabloul principal de 16, dar au fost eliminate, cu 4-0, de dublul Huajun Jiang - Yana Tie (Hong Kong), venit din calificări.

România s-a calificat la CE de handbal feminin

Aseară, la Reykjavik, reprezentativa de handbal feminin a României a cîştigat, fără probleme, cu 37-23, la pauză 21-8, partida cu Islanda. În urma succesului categoric din manşa tur a barajului pentru Campionatul European, handbalistele antrenate de Gheorghe Tadici şi Dumitru Muşi se pot considera deja calificate pentru turneul final din Macedonia (2-14 decembrie). Returul este programat sîmbătă, de la ora 19.00, la Brăila. La turneul final sînt calificate Norvegia (campioana europeană en titre), Rusia, Franţa, Germania şi Ungaria (locurile 2-5 la precedenta ediţie) şi Macedonia, în calitate de ţară organizatoare. Alte 20 de formaţii, printre care şi România, se bat în dublă manşă eliminatorie pentru celelalte zece locuri de la turneul final. În prima manşă a partidelor de baraj s-au înregistrat următoarele rezultatele: Slovacia - Ucraina 27-28; Italia - Austria 27-29; Spania - Lituania 24-19; Polonia-Portugalia 37-28; Muntenegru - Croaţia 40-35; Belarus - Slovenia 29-25; Suedia - Cehia 25-19; Turcia - Danemarca 25-24; Olanda - Serbia 24-23. Tragerea la sorţi a grupelor de la turneul final va avea loc pe 20 iulie, la Ohrid (Macedonia). Primele trei clasate la CE din Macedonia vor obţine calificarea directă la Campionatul Mondial din 2009 (China). De asemenea, echipele participante la CE din luna decembrie au asigurată calificarea directă în meciurile din play-off ale continentului, pentru CM de anul viitor.

În al doilea test, handbaliştii români au învins Slovacia

Echipa naţională de handbal masculin a României a cîştigat al doilea test susţinut în compania echipei similare a Slovaciei. După 29-29 în primul amical, disputat la Bratislava, formaţia antrenată de constănţeanul Aihan Omer s-a impus, vineri seară, cu 29-27 (la pauză 18-16) în a doua întîlnire de verificare, disputată, tot în deplasare, la Leviciach. Cele mai multe goluri pentru “tricolori” le-a înscris Ghionea 10g, celelalte reuşite fiind semnate de Timofte 4g, Iacob 3g, Irimescu 3g, Savenco 2g, Toma 2g, Buricea 1g, Stavrositu 1g, Şania 1g, Petrea 1g şi Nicolae 1g. După această întîlnire naţionala României a revenit la Oradea, unde va pregăti “dubla” cu Muntenegru (8 iunie - în deplasare, 14 iunie - la Oradea) pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2009, din Croaţia. La Oradea se va alătura lotului şi Eremia Pîrîianu, care a ratat testele din Slovacia din cauza decesului tatălui său.

CS Buftea şi ACU Arad au promovat în Liga a II-a la fotbal

Sîmbătă s-au decis şi ultimele două formaţii promovate în Liga a II-a la fotbal, în urma barajelor la care au participat şase echipe. ACU Arad a dispus, cu 5-1, de Gaz Metan Podari (Dolj) şi a depăşit la golaveraj pe Avîntul Reghin. În cealaltă grupă, Juventus Bucureşti trebuia să cîştige la cel puţin patru goluri diferenţă meciul cu Aerostar Bacău, însă rezultatul final a fost 1-1, astfel că a promovat CS Buftea.

Cîinii Roşii au cîştigat “Războiul Stelelor” de la Mangalia

Sîmbătă, la Mangalia, s-a încheiat turneul de fotbal de plajă “Războiul Stelelor”, ediţia a patra. În finala mare, formaţia Cîinii Roşii s-a impus, fără probleme, cu 3-0 (Marian Ivan 2, Constantin Glonţ), în faţa Unirii Urziceni. În finala mică, FC Argeş a cîştigat, cu 6-5 (Cristescu 2, Moiceanu 2, Bărbulescu, Ancuţa / Andraşi 2, Mozacu 2, Luca), partida cu Viteziştii. Horaţiu Ciornei, organizatorul turneului, a declarat că nu ar fi exclusă mutarea acestuia la Mamaia începînd de vara viitoare!

Adelina Gavrilă, locul trei la triplusalt la Zaragoza

Sportiva Adelina Gavrilă s-a clasat, sîmbătă, pe locul al treilea, cu o săritură de 14,18 metri, în proba de triplusalt din cadrul reuniunii de atletism de la Zaragoza. Prima poziţie a fost ocupată de atleta rusă Anna Piatih (14,34 m), urmată de sportiva cameruneză Francoise Mbango (14,32 m).